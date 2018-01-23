В Храме Христа Спасителя обсудили проблемы подготовки современных пастырей

В Храме Христа Спасителя состоялся круглый стол на тему «Подготовка современных пастырей: проблемы и перспективы». Как решить эти проблемы размышляли священники, психологи, педагоги.

Открывая мероприятие, канд. пед. наук и доцент Московской Духовной Академии и Семинарии игумен Киприан (Ященко) обратил внимание присутствующих на то, что сегодня одной из проблем подготовки пастырей в духовных учебных учреждениях стал некоторый перекос в увеличении часов гуманитарного образования в ущерб пастырско-богословским дисциплинам. «Интеграция в европейское образовательное пространство привела к тому, что наше богословие претерпевает довольно большое изменение, особенно с практической стороны. По нашим данным гуманитарная подготовка современных семинаристов в несколько раз превышает по часам профессиональную, служебную подготовку. И, выходя из семинарии, ее выпускники практически не подготовлены к пастырской деятельности. Это ненормально, т. к. для нас важнее вера и те способы и формы исповедания своей веры, которые несет в своем служении священник через совершение Таинств, служение людям и Богу», - отметил игумен.

По словам психолога Натальи Скуратовской, три года преподававшей в Хабаровской духовной семинарии курс практическая пастырская психология, еще одна проблема в том, что знания семинаристов не переходят в практический пастырский опыт, если в семинарии не уделяется должное внимание пастырской практике. Кроме того, по ее мнению, традиционная система обучения там построена таким образом, что не способствует формированию культуры мышления и культуры дискуссии, нет практики диалога с враждебно настроенной к Церкви стороной, поэтому многие студенты и выпускники семинарий не способны аргументированно выступить от имени Церкви, вместо этого объявляя любые критические замечания «информационной войной» и «нападками на Церковь». Наталья Скуратовская также столкнулась с тем, что большинство семинаристов не умениют говорить проповедь от сердца, а не как заученный текст. Хотя и изучают риторику и гомилетику.

Исполняющий обязанности ректора Воронежской духовной семинарии, декан пастырского факультета священник Роман Ткачев напомнил участникам круглого стола, что в XIX веке критические замечания в адрес духовных школ высказывал и святитель Феофан Затворник. Несмотря на то, что прошло более ста лет, на некоторые из них стоит обратить внимание и сегодня. В частности, святитель говорил о том, что богословие как наука не притягивает будущего пастыря к Церкви, а, наоборот, отторгает от нее. Чтобы этого не происходило, необходимо изменить сам подход к богословию и к целям богословия. «Цель богословия - это не просто узнать что-то новое (к чему стремится светская наука), а усвоить вечное», - писал святитель Феофан. «При этом святитель уточнял, что сама методика преподавания должна быть такой, что человек, слушая ту или иную дисциплину, назидался бы в вере и в его сердце пробуждалось горячее желание служить Богу, не оставляя его равнодушным», - отметил отец Роман. Кроме того, святой призывал переместить центр тяжести воспитания будущего пастыря из класса в храм, чтобы церковная служба в распорядке дня семинариста занимала первое, а не второстепенное место.

И наконец, один из ключевых моментов воспитания в духовной школе, по мнению святителя, это то, что должно быть личностное общение педагога со студентом. «У нас большое количество студентов и малое число преподавателей, и все держат дистанцию. Но если провести опрос студентов, они скажут, что отношения между педагогами и студентами формализованы. За редким исключением, нет необходимой любви и заботы. В свою очередь, святитель Феофан уделял студентам значительную часть своего личного времени», - заключил выступающий. Между тем, святитель Феофан уделял студентам значительную часть своего личного времени, придумывая, чем полезным их занять, вкладывая в их воспитание свою душу.

Доктор Бостонского и Афинского университетов, психолог-психотерапевт, протоиерей Афанасий Мелиссарис (Греция) сделал два доклада на темы: «Особенности пастырского служения в апостасийные времена» и «Как передать опыт лучших пастырей студентам духовных школ».

Поскольку отец Афанасий не только священник, но и практикующий психолог, в своем выступлении он рассматривал заявленные темы также и в психолого-терапевтическом аспекте. В современной жизни, когда происходит отступление человека от Бога - и это главная проблема- разрыв отношений с Создателем рождает и все остальные проблемы, сказал священник. «И если ты не живешь полноценной духовной жизнью, то ты духовно нездоров», - напомнил он. Духовное нездоровье приводит к депрессии, которая может стать серьезным препятствием для молитвы, участия в церковной жизни, в Таинствах и т. д. По мнению выступающего, такое состояние рождает угрызение совести, и человек чувствует себя виновным перед Богом. Это может привести к самобичеванию, заниженной самооценке и нравственной деградации. В этом случае священнику необходимо учитывать психологическое состояние обратившегося к нему человека, постараться его понять. Чтобы помочь неизлечимо больному или пожилым людям, впавшим в слабоумие, «современный пастырь должен хорошо разбираться в болезнях и знать психологическое состояние больного.

Для этого необходимо большое терпение и любовь к страдающим в болезни», - подчеркнул отец Афанасий. К слову, его мысль о понимании сложного душевного состояния обращающегося к священнику человека стала лейтмотивом его докладов. Во втором докладе отец Афанасий изложил основные психологические инструменты, которые необходимо освоить, по его мнению, будущему пастырю. В частности, к ним относятся - исследование (для оказания действенной помощи человеку, нужно понимание его психологического состояния), принятие (как научиться принимать другого таким, каков он есть, со всеми слабостями и недостатками), слушание (искусство слушания - это искусство молчания), методичность , воля, уподобление и др. В ходе выступления докладчик подробно остановился на содержании каждого из них.

Отец Афанасий лично знал Афонского старца, преподобного Паисия Святогорца и написал о нем пять книг. Поэтому закономерен был и вопрос к нему игумена Киприана: «Как старцу Паисию удавалось вдохновить каждого пришедшего к нему за помощью, развеять его печаль, скорбь, вселить уверенность в себя? Как научиться этому студентам духовных школ, какие качества в себе нужно развить?».

«У него была простота, которой нет у нас, - ответил отец Афанасий.- Он был примером пастырской заботы. Многие знания о человеческой душе старец обрел благодаря своему духовному опыту, а не из книг. Он также обладал способностью самопознания, отдавая себе отчет в том, каков он на самом деле, а не то, что говорят о нем другие. Все шли к нему, т. к. видели в нем образ Божий».

Отец Киприан также рассказал участникам круглого стола, что минувшим летом группа студентов разных духовных школ (из Санкт-Петербурга, Москвы и Воронежа), в течение 20 дней пребывала на Афоне , собирая материал о жизни старца Паисия, встречаясь с теми, кто его знал, с его родственниками, с духовными чадами. «Перед ними была поставлена задача хотя бы один день прожить без ропота, без гнева, в труде и молитве, как жил святой Паисий всю свою жизнь. Почти каждый вечер ребята, собираясь вместе, вслух читали «Житие старца Паисия Святогорца» иеромонаха Исаака или беседовали на тему добродетели дня», - сказал игумен Киприан. Это паломничество стало попыткой донести свидетельства о святой жизни преподобного Паисия до наших современников, чтобы помочь им осмыслить свою жизнь. И судя по отзывам молодых людей, у каждого из них появилось желание воспитать в себе ту или иную добродетель старца, которая особенно запала ему в душу. Одному стяжать любовь и мудрость, другому научиться упованию на Бога и настоящей вере, третьего поразила жертвенность преподобного, четвертый был тронут его даром утешать, а кто-то почерпнул такую добродетель, как радость.

Кульминацией этого паломничества стало восхождение на Святую гору Афон. По словам игумена Киприана, в этом году паломничество студентов духовных школ на Афон планируется повторить.