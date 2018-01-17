Мавр сделал свое дело: «шляпу сними», или профессионалы-эксперты оценивают тревожные тенденции в современном иконописании

Вчера, 23 января, на прошедшей в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений конференции «Церковное искусство в XXI веке» состоялся глубокий нелицеприятный разговор о тенденциях развития иконописания. Высокую его марку задал с первым докладом декан факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах протоиерей Александр Салтыков, подробно разобравший важность различных аспектов благочестия для иконописцев.

Основное внимание выступавшие уделили беспокоящим их тенденциям в современном иконописании. Первейшая из них, по определению руководителя иконописной школы им. прп. Алипия Печерского настоятеля храма Смоленской иконы Божией Матери в подмосковной Дубне протоиерея Виталия Шумилова – «новомышленная иконография», когда на свет появляются далекие не только от традиций, но и от канонов иконы. Конечно, здесь мы не имеем в виду отнюдь не «доски» с ликами Ленина, Сталина или, предположим, Путина. Подобные не очень далекие «шутки» (по крайней мере пока) – исключение. В основном же речь идет об «изобретениях» изводов, где недоуменные вопросы вызывают не сами изображенные личности, а транслируемая иконописцем богословская программа (если таковая вообще присутствует). Скажем, все большее распространение среди мастеров принимает сюжет «Плач Иисуса Христа об абортах» (sic!), где истекающий кровью убиенный младенец располагается прямо в деснице Спасителя.

Зачастую современные художники думают, будто искусство иконописания есть часть живописного мастерства, и руководствуются, пускай и подсознательно, принципом «не мог сделать красиво – сделал богато». В работах ярославской иконописной школы «София» едва ли не до предела отточены навыки лаковой миниатюры Палеха (по иронии судьбы, развившиеся, в свою очередь, из местной иконописной традиции). Поднимающихся с коромыслом от реки баб, тройки с бубенцами, мельчайшие подробности картин деревенских праздников на фоне среднерусских пейзажей с неоглядными далями можно рассматривать часами – если только не принимать во внимание, что в данном случае те всего лишь обрамляют образы святых (нелепее всего, если не сказать комичнее, упомянутые детали смотрятся рядом с ликами «Николы зимнего» и «Николы вешнего», последний из которых – видимо, для безошибочного узнавания – от первого отличается отсутствием головного убора).

К сожалению, в современном массовом сознании изображение превалирует над текстом. Проникает эта тенденция и в современное церковное искусство, где образ иногда начинает доминировать над его литургическим наполнением (то есть форма по сути управляет содержанием). «Настоятель одного из минских храмов в конхе апсиды захотел изобразить Распятие, - рассказывает председатель Синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации, заведующая Церковно-историческим музеем Белорусской Православной Церкви Мария Нецветаева. – По всем канонам это недопустимо: жертва выведена как минимум в диаконник! Однако священнослужитель обратился в Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, где искусствовед ему выдал положительное заключение, обосновав свое мнение... наличием креста в мозаиках Равенны с Преображением в конхе апсиды и крестом в Варваринской церкви Каппадокии». В результате неканоничная точка зрения восторжествовала, и никого по сути не волновало, что за крест имеется в виду, что в каждом из случаев он означает и символизирует.

Скрупулезно эти и другие негативные аспекты современного иконотворчества оратор разобрала на примере проходящей в Национальном художественном музее Республики Беларусь выставки «Святые неразделенной Церкви». Меморандум мероприятия опубликован, и на первый взгляд спорить с семью пунктами этого документа здравомыслящий христианин не станет. Действительно, что плохого в том, чтобы молиться святым первого тысячелетия христианства? Вопросы только в том, как и кем они прославлены, а также как и кем изображаются для поклонения.

Как минимум сомнительных моментов здесь предостаточно. Это и неоправданно высокая степень изобразительности, когда на иконе мученика Маврикия, префекта Фивейского легиона (ил. 1) все внимание молящегося притягивает в первую очередь конь, а во вторую – темнокожее лицо святого (хотя, как известно, восточная иконография традиционно считает единственно приемлемым изображение мавров со светлыми ликами, дабы не отдалять внимание от общения с угодником Божиим). Это и масса присущих в основном западнохристианской изобразительной традиции деталей – католических митр, посохов, опущенных на плечи омофоров. Ярче других этот мотив прослеживается в абсолютно чуждом нашей иконографии образе св. Амвросия Медиоланского (ил. 2). Это и мощная эксплуатация приемов готики, Ренессанса, барокко в ущерб романскому стилю. Это и буквальное следование манере западноевропейского портрета XVIII-XIX столетий в изображении прп. Вальбурги, игумении Хейденхеймской (ил. 3). Иногда же продукт творчества мастера заставляет задуматься: а икона ли это вообще? Так, прп. Иеронима Стридонского (ил. 4) автор зачем-то изобразил в кроваво-алой шляпе, удавшейся едва ли не сильнее всех других элементов.

Как ни странно, наиболее близкой к православному пониманию иконы среди представленных на выставке оказалась работа убежденной католички (ил. 5). Как известно, в литургическом пространстве нашей Церкви нет места термину святого семейства. Мария Кристина Бузири Вичи Ятта озаглавила свое творение «Святая семья», использовав для описания дорогого ей богословски католического сюжета язык восточнохристианской иконы, да к тому же сочтя возможным пустить самой доске надписи по-славянски. Подобное представление не кажется фальшивым! Пускай в наших храмах тяжело представить молитвы перед этими образами Богомладенца, Божией Матери и святого Иосифа Обручника, этой один из достойнейших примеров современного церковного искусства, созданного на стыке традиций.

КОММЕНТАРИЙ

Публиковать изображения с выставки «Святые неразделенной Церкви» преждевременно

Православная Церковь принимает святость древних святых неразделенной Церкви так же, как и святость древних святых Востока. Но как при канонизации святого существуют обязательные условия, так и при составлении иконографии существуют определенные критерии. Необходимо провести большую кропотливую исследовательскую работу по собиранию источников иконографии представленных святых для определения Церковью окончательного иконографического решения и его утверждения на общецерковном уровне. Вызывает крайнее недоумение, зачем организаторы выставки настаивали на латинских подписях этих изображений. Ведь речь идет о том, что мы, Православная Церковь, принимаем этих святых в нашей святости, а не наших святых принимают в святости римо-католики. Тогда и подписи должны быть на языке нашей Церкви, то есть по-церковнославянски. Также вызывает недоумение, почему организаторы выставки потребовали от авторов отказа от авторских прав для возможности беспрепятственной публикации этих изображений. Считаем, что преждевременная их публикация может внести сложности в будущем при определении окончательной иконографии того или иного святого, особенно если эти, еще не ставшие иконами изображения, будут тиражироваться в том виде, в котором сейчас представлены.

Сегодня мы воспринимаем выставку в Минске как творческую лабораторию изображений, которые должны еще пройти через горнило Святого Духа, через молитву Церкви, соборное утверждение иконографии, чтобы они смогли стать иконами, то есть предметами литургического пространства, и занять свое достойное место в иконописном своде Православия.

Протоиерей Леонид КАЛИНИН, из документа Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации