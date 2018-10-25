Собор Исаакия Далматского стал православным символом Санкт-Петербурга

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Статьи на тему
Церковь и общество
На IV международном форуме «Религия и мир» обсудили проблемы сосуществования религии и цифрового общества
Сегодня в российской столице завершился IV международный форум «Религия и мир», прошедший на этот раз под названием «Религия и цифровое общество». Основные заседания и обсуждения в рамках форума состоялись вчера, 24 октября. После прозвучавших от лица федеральных и городских органов власти приветствий выступивший с содокладом митрополит Казанский и Татарстанский Феофан предложил аудитории поразмышлять над вопросом, готов ли современный человек, в особенности молодой, правильно воспользоваться широкими возможностями, предоставляемыми цифровым миром.
25 октября 2018 г. 15:58
Священник Александр Волков: Нужно быть открытыми и честными по отношению к обществу
Пресс-секретарь — должность непростая. С одной стороны, человек должен быть в курсе многого и всюду сопровождать руководителя. С другой стороны, оставаться за его спиной и лишь в особых случаях иметь право озвучивать позицию. От тонкой, в общем-то ювелирной, работы пресс-секретаря зависит то, как воспринимают журналисты, а через них и вся аудитория СМИ Церковь. Конечно, этот портрет Церкви нарисован кистью разных пресс-секретарей: тех, кто трудится в епархиях и благочиниях, в синодальных учреждениях и иных церковных структурах. Но немаловажен в этом эскизе почерк того, кто возглавляет пресс-службу Патриарха Московского и всея Руси. Об информационной жизни Русской Православной Церкви читателям «Журнала Московской Патриархии» рассказывает руководитель Патриаршей пресс-службы священник Александр Волков. ПДФ-версия
22 октября 2018 г. 16:38
В Москве состоялась международная конференция «Культурный и духовный туризм как фактор общеевропейского диалога»
В Российской Государственной библиотеке, в Доме Пашкова, при участии Совета Европы, впервые состоялась Международная конференция, участники которой обсудили вопросы продвижение культурного и духовного туризма в России и за рубежом, в частности проекта «Святыни неразделенного христианства». 
10 октября 2018 г. 14:21
Задачи и приоритеты социальной практики духовенства
После рукоположения клирики Московской городской епархии проходят церковную социальную практику, которая организована Синодальным отделом по церковной благотворительности, Марфо-Мариинской обителью и православной службой «Милосердие». Духовенство посещает больницы и социальные учреждения, знакомясь с опытом окормления пациентов и подопечных. Для чего это нужно, как это происходит и что нового для себя узнают практиканты? ПДФ-версия
1 августа 2018 г. 16:55
Радость, которую ни с чем не сравнить
8 июля, в день памяти святых благоверных Петра и Февронии, который совпадает  с Всероссийским днем семьи, любви и верности, Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком женском монастыре г. Мурома. Именно там  покоятся мощи святых покровителей супружества. В этот же день Предстоятель совершил освящение закладного камня на месте будущего кафедрального Богородице-Рождественского собора, взорванного в 1939 году. Каждый год 8 июля в Муром съезжаются тысячи людей, среди которых бывают и первые лица государства.  ПДФ-версия
6 июля 2018 г. 13:19
Лига мечты для семинариста
Седьмого июня — за семь дней до стартового матча Чемпионата мира по футболу в России — Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Предваряя это событие, «Журнал Московской Патриархии» решил пристально изучить явление «православного футбола» и проанализировать проблемы и барьеры, сковывающие активное развитие этой игры в среде верующей молодежи.
7 июня 2018 г. 23:58
«Скорая помощь» для храма
По данным Министерства культуры, в европейской части России сегодня в аварийном состоянии находится 5676 храмов. Не у каждой епархии хватает ресурсов остановить их дальнейшее разрушение. Священник Максим Викленко настоятель 10 храмов, восемь из которых расположены в глухих местах рассказал, как он проводит восстановительные и консервационные работы. ПДФ- версия  
3 апреля 2018 г. 13:59
В Кизляре прошла панихида по жертвам трагедии в Георгиевском храме
29 марта 2018 года исполнилось 40 дней трагедии в дагестанском городе Кизляр, когда  после вечернего богослужения вооруженный преступник открыл огонь из охотничьего ружья по выходящим из храма Георгия Победоносца прихожанам. Четверо женщин были убиты на месте, пятая скончалась в больнице. Кроме того, были тяжело ранены еще две прихожанки и двое сотрудников правоохранительных органов. В 12.00 на месте погребения архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам ослужил панихиду по невинно убиенным Вере, Надежде, Людмиле, Ирине, Вере.     
29 марта 2018 г. 11:00
Николай Капчук: Приходилось делать многое, чего никто не мог себе позволить
18 февраля 2018 года на 87 году жизни отошёл ко Господу Николай Семенович Капчук ̶  почетный староста Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Николай Семенович в течение многих десятилетий неутомимо трудился во славу Святой Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования настоятелю Богоявленского кафедрального собора г. Москвы, протоиерею Александру Агейкину, клиру и прихожанам. В 2012 году Николай Семенович дал развернутое интервью «Журналу Московской Патриархии», которое и сегодня не потеряло своей актуальности, и мы вновь предлагаем его вашему вниманию.    
21 февраля 2018 г. 10:21
Новости
Собор прп. Исаакия Далматского
19 ноября 2018 г. 14:50
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Собор Исаакия Далматского стал православным символом Санкт-Петербурга

Он победил в онлайн-голосовании в рамках проекта «ХРАМ78», организованного сектором коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии, одним из крупнейших операторов наружной рекламы в России компанией «ПОСТЕР» и коммуникационным агентством «Generation Brand & Communications». За Исаакиевский собор отдал голос почти каждый пятый участник финального этапа. Всего их, кстати, оказалось 7693 — почти в полтора раза больше, чем на первом этапе проекта, когда жюри принимало творческие работы о том или ином храме северной столицы.

Отметим, что по итогам первого этапа проекта Исаакиевский собор замкнул первую шестерку финалистов. Параллельно этот же храм лидирует во всенародном онлайн-голосовании «Мой любимый музей», которое проводится по инициативе Министерства культуры РФ по 26 ноября включительно.

19 ноября 2018 г. 14:50
Ключевые слова: конкурс, культура
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Задачи и приоритеты социальной практики духовенства
Радость, которую ни с чем не сравнить
Лига мечты для семинариста
«Скорая помощь» для храма
В Кизляре прошла панихида по жертвам трагедии в Георгиевском храме
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Вехи церковной истории
75 лет со дня возобновления выпуска «Журнала Московской Патриархии»В этом году «Журнал Московской Патриархии» отметил 75 лет со дня возобновления издания в 1943 году. В его истории отразилась история отношений Церкви и власти в советский и постсоветский периоды. Выходивший в 1931–1935 годах, журнал был закрыт в разгар репрессий и открылся во время Великой Отечественной войны, когда отношение руководства страны к Церкви немного смягчилось. С тех пор журнал выпускается беспрерывно, а одни поколения постоянных читателей сменяют другие. Отдавая долг памяти всем тем, кто своими силами на протяжении семи с половиной десятилетий создавал журнал, мы листаем его страницы и вспоминаем основные вехи и юбилеи. ПДФ-версия
19 ноября 2018 г. 16:30
Город Кашин и его святая княгиня
Тверская земля в октябре и в начале декабря отмечает сразу две значимые даты в своей истории — 700 лет со дня мученического подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650 лет преставления его супруги — святой благоверной княгини Анны Кашинской. Муж и жена и после смерти остались неразрывно связаными в восприятии потомков. К ним обращаются (как и к святым благоверным Петру и Февронии) за помощью в устроении семьи. Они являются небесными покровителями Твери и Кашина. В городе, где княгиня Анна Кашинская провела последний год своей жизни, побывал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
19 ноября 2018 г. 15:05
Победитель цифрового прокта «ХРАМ78» определится 18 ноября с 8 до 20 часов по московскому времени при помощи всеобщего онлайн-голосования
Как и у большинства успешных начинаний, у этого тоже есть предыстория — кампания социальной рекламы «Твой святой», в ходе которой петербуржцам рассказывали о небесных покровителях города на Неве и о храмах, тем или иным образом с ними связанными.
16 ноября 2018 г. 13:58
В Москве открылась международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных»
В Москве, в Даниловом монастыре открылась международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных», на которой православное и католическое духовенство, психиатры из России, Италии, Великобритании и Испании обсудили типы психических расстройств, особенности протекания психических заболеваний у верующих людей, восприятие психически больными церковных Таинств и др.
14 ноября 2018 г. 15:30
Пастырь добрый
ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА БЕРЛИНСКОГО И ГЕРМАНСКОГО ФЕОФАНА (ГАЛИНСКОГО)  Исполнился год со дня кончины архиепископа Феофана, более четверти века возглавлявшего Берлинскую епархию. Время его архипастырского служения справедливо можно назвать периодом становления и расцвета Русской Православной Церкви в Германии: были подготовлены и рукоположены десятки священников, число приходов превысило сотню, возникли и стали успешно развиваться образовательные, социальные и молодежные проекты. При непосредственном участии архиепископа Феофана именно с Германии начался процесс объединения двух ветвей Русской Церкви, увенчавшийся полным уврачеванием раскола и подписанием в 2007 году «Акта о каноническом общении». Те, кто знал владыку, — от иерархов до прихожан, помнят его как человека прекрасных личных качеств, тонкого ума, широчайшей эрудиции и удивительного такта в общении с людьми. PDF-версия  
14 ноября 2018 г. 15:10