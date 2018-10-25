Собор Исаакия Далматского стал православным символом Санкт-Петербурга

Он победил в онлайн-голосовании в рамках проекта «ХРАМ78», организованного сектором коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии, одним из крупнейших операторов наружной рекламы в России компанией «ПОСТЕР» и коммуникационным агентством «Generation Brand & Communications». За Исаакиевский собор отдал голос почти каждый пятый участник финального этапа. Всего их, кстати, оказалось 7693 — почти в полтора раза больше, чем на первом этапе проекта, когда жюри принимало творческие работы о том или ином храме северной столицы.

Отметим, что по итогам первого этапа проекта Исаакиевский собор замкнул первую шестерку финалистов. Параллельно этот же храм лидирует во всенародном онлайн-голосовании «Мой любимый музей», которое проводится по инициативе Министерства культуры РФ по 26 ноября включительно.