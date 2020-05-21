В Переславской епархии, в Даниловом монастыре, состоялась презентация путеводителя по достопримечательностям города Переславля

Путеводитель «Прогулка по старинному городу Переславлю-Залескому» рассказывает о главных достопримечательностях города. Издание приурочено к предстоящему 800-летию со дня рождения святого князя Александр Невского.

Особенность путеводителя в том, что он иллюстрирован ребятами из Молодежного историко-дипломатического клуба Переславской епархии (юных художников было трое и один ребенок помогал с текстами). В небольшой книжечке (в ней 40 страниц) кратко, живо, ярко рассказывается о главных событиях Переславля XI-XX веков и его святынях, так что экскурсия по городу становится погружением в историю России. «Переславль — это как капля в океане, в которой отражается история России. Благодаря этой небольшой брошюрке все топонимы и исторические персонажи оживают перед вашими глазами», - открывая презентацию, отметил руководитель пресс-службы священник Сергий Савенков. По его словам, работа над путеводителем решила три задачи — объединяющую (создала дружный коллектив), просветительскую (ребята приобщились к краеведению) и творческую.

Идея брошюры, которая станет хорошим подарком для гостей Переславля возникла у участников Молодежного историко-дипломатического клуба пять лет назад, когда отмечалось 70 лет Великой победы. «Детям стала интересна личность их земляка, святого князя Александра Невского, одержавшего не только военные, но и дипломатические победы»,- сказала руководитель клуба Наталья Римм. Узнав много нового и полезного о святом князе и других исторических личностях, в частности, святителе Луке Крымском, который работал в Переславской больнице, школьники захотели поделиться этими знаниями со своим сверстниками. В брошюре представлена информация не только о монастырях и храмах Переславля и его музеях, но также история городского герба. Есть карта города. К печати путеводитель подготовлен епархиальным издательством и уже продается в храмах. Брошюра призвана популяризировать историю родного края прежде всего среди детей, в ней много рисунков и шрифт чем-то напоминает шрифт летописи. Но без сомнения она будет интересна и для взрослых.

Кроме молодёжного историко-дипломатического клуба Переславской епархии, над созданием путеводителя также трудились сотрудники Управления по развитию инновационных молодёжных программ и профориентации Дипломатической академии МИД России.

