В Переславской епархии, в Даниловом монастыре, состоялась презентация путеводителя по достопримечательностям города Переславля

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жизнь Церкви
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К юбилею Жировичского монастыря хотелось бы напомнить еще об одной яркой странице в истории обители. В  первой половине 1920-х гг. Жировичский монастырь стал центром по сохранению единства православных верующих Западной Белоруссии с Русской Православной Церковью. Возглавил это движение архимандрит Тихон (Шарапов), в недавнем прошлом полковой священник. 
21 мая 2020 г. 09:34
С Днем рождения, святая обитель!
Жировичский ставропигиальный мужской монастырь отмечает сегодня сразу две юбилейные даты. Это 500 лет своего основания и 550 лет обретения Жировицкой иконы Божией Матери. Его история неразрывно связана с историей Беларуси. Находясь на границе католического и православного мира, монастырь разделил вместе со своей паствой два с половиной столетия униатского господства, притеснения польских властей, тяготы Великой Отечественной войны и лихолетья гонений безбожной власти. Но при этом никогда не закрывался.
20 мая 2020 г. 09:34
Образу Божией Матери «Жировицкая» 550 лет
В этом году Успенский Жировичский мужской монастырь отмечает 500 -летие своего основания. Созданию святой обители предшествовало явление иконы Божьей Матери, которое произошло в XVI веке, 550 лет назад. Эта икона, до ныне пребывающая в Успенском соборе монастыря, стала главной святыней Белой Руси. Испокон века поклониться ей приходили сотни людей. В советские годы Жировичская обитель стала единственным действующим монастырем Белоруссии. В наши дни ее ежегодно посещает около 50 тыс. человек со всех концов земли. По молитвам к Богородице люди находят решение духовных и житейских вопросов, обретают здоровье и семейное счастье. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!
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22 января 2020 г. 13:50
Новости
Путеводитель «Прогулка по старинному городу Переславлю-Залескому»
8 октября 2020 г. 11:49
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В Переславской епархии, в Даниловом монастыре, состоялась презентация путеводителя по достопримечательностям города Переславля

Путеводитель «Прогулка по старинному городу Переславлю-Залескому» рассказывает о главных достопримечательностях города. Издание приурочено к предстоящему 800-летию со дня рождения святого князя Александр Невского. 

Особенность путеводителя в том, что он иллюстрирован ребятами из Молодежного историко-дипломатического клуба Переславской епархии (юных художников было трое и один ребенок помогал с текстами). В небольшой книжечке (в ней 40 страниц) кратко, живо, ярко рассказывается о главных событиях Переславля XI-XX веков и его святынях, так что экскурсия по городу становится погружением в историю России. «Переславль — это как капля в океане, в которой отражается история России. Благодаря этой небольшой брошюрке все топонимы и исторические персонажи оживают перед вашими глазами», - открывая презентацию, отметил руководитель пресс-службы священник Сергий Савенков. По его словам, работа над путеводителем решила три задачи — объединяющую (создала дружный коллектив), просветительскую (ребята приобщились к краеведению) и творческую.

 Идея брошюры, которая станет хорошим подарком для гостей Переславля возникла у участников Молодежного историко-дипломатического клуба пять лет назад, когда отмечалось 70 лет Великой победы. «Детям стала интересна личность их земляка, святого князя Александра Невского, одержавшего не только военные, но и дипломатические победы»,- сказала руководитель клуба Наталья Римм. Узнав много нового и полезного о святом князе и других исторических личностях, в частности, святителе Луке Крымском, который работал в Переславской больнице, школьники захотели поделиться этими знаниями со своим сверстниками. В брошюре представлена информация не только о монастырях и храмах Переславля и его музеях, но также история городского герба. Есть карта города. К печати путеводитель подготовлен епархиальным издательством и уже продается в храмах. Брошюра призвана популяризировать историю родного края прежде всего среди детей, в ней много рисунков и шрифт чем-то напоминает шрифт летописи. Но без сомнения она будет интересна и для взрослых.

Кроме молодёжного историко-дипломатического клуба Переславской епархии, над созданием путеводителя также трудились сотрудники Управления по развитию инновационных молодёжных программ и профориентации Дипломатической академии МИД России.

 

8 октября 2020 г. 11:49
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В Смоленской области отреставрирован храм, который мечтал восстановить Святейший Патриарх Кирилл
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20 сентября 2020 г. 16:30