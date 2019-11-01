ОПК, возможно, не будет в обновленной версии ОРКСЭ, подобный вариант по-прежнему рассматривается и обсуждается — Минпрос

Экспертное сообщество продолжает обсуждать новую редакцию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. Текущая версия документа не предусматривает в программе курса Основ религиозных культур и светской этики ни одного из четырех конфессиональных модулей, в том числе и Основ православной культуры. Если этот вариант в итоге будет официально принят, родителям будущих четвероклассников придется выбирать всего из двух модулей, перечисленных в подпункте 25.3 «Организационный раздел основной образовательной программы» — «Основы религиозных культур народов России» (вместо прежних «Основ мировых религиозных культур») и «Основы светской этики».

«Говорить об окончательном решении пока еще очень рано, но такая вероятность есть, как промежуточный вариант она активно обсуждается и дискутируется», - заявила «ЦВ» директор Правового департамента Министерства просвещения РФ Светлана Нуждина. Добавим, что за восьмилетний период реализации курса ОРКСЭ в средних школах ФГОС по нему пересматривался уже дважды. Как указывается на федеральном портале «Нормативные правовые акты», в настоящее время продолжаются общественное обсуждение новой версии документа и его независимая антикоррупционная экспертиза.