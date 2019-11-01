ОПК, возможно, не будет в обновленной версии ОРКСЭ, подобный вариант по-прежнему рассматривается и обсуждается — Минпрос

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Статьи на тему
Церковь и общество
В очках зеленых стереотипов
Природоохранная тема в новостной повестке прибавляет веса чуть ли не еженедельно. Редкий политический лидер в наши дни позволяет себе дистанцироваться от так называемой экологичности сознания. Беда только в путанице, едва ли не повсеместно сопутствующей этому термину. Ведь экологию, почти как и счастье, в современном мире разные сообщества понимают по-своему. Это очень ярко проиллюстрировал прошедший 23 октября в российской столице V Международный форум «Религия и мир», тема которого была заявлена как «Религия и экология».
1 ноября 2019 г. 13:10
В чем заблуждается Патриарх Варфоломей
«Журнал Московской Патриархии» продолжает разговор о кризисе межправославных отношений и неканоничности решений и действий Константинопольского Патриарха Варфоломея. В апрельском номере за 2019 год мы познакомили читателя с исторической фабулой происходящих ныне событий. В данной статье доктор церковной истории, кандидат исторических наук священник Александр Мазырин объясняет, в чем, на его взгляд, состоят богословские заблуждения современного главы Фанара и почему каноны не дают никаких исключительных прав Константинопольским Патриархам. PDF-версия.  
28 октября 2019 г. 16:17
Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр: Добрые дела должны быть наполнены духовным смыслом
Приобщение детей и молодежи к православной вере в новых духовно-культурных центрах, организация эффективной просветительской работы духовенства с военнослужащими космодрома «Плесецк» и сохранение шедевров деревянного зодчества и древних монастырей Русского Севера. Это далеко не весь список проблем, которые приходится решать епископу Плесецкому и Каргопольскому Александру. Как найти подход к пассивным атеистам и почему лучше переносить храмы, чем их реставрировать в заброшенных деревнях, правящий архиерей объяснил в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.    
23 октября 2019 г. 14:44
В Ярославле чиновники ограничивают движение крестных ходов по проезжей части
В Ярославской митрополии состоялся традиционный Казанский крестный ход. Икона Божией Матери Казанская - главная святыня ярославского Казанского женского монастыря, обойдя за 18 дней Рыбинскую и Ярославскую епархии, вернулась в свою обитель. Но в Ярославле возник неприятный инцидент - участников молитвенного шествия попросили перейти с проезжей части на тротуар.  
17 июля 2019 г. 13:34
Строить будут после меня
Личность и деятельность Святейшего Патриарха Сергия, автора известной «Декларации», и сегодня вызывает горячие споры. Немало нелестных эпитетов в свое время досталось архипастырю и от современников. Между тем именно Патриарху Сергию было доверено управление церковным кораблем, когда религия была врагом государства, а Церковь оказалась на грани уничтожения. Чего стоил ему этот компромисс с властью, через какие испытания пришлось пройти, почему решение Патриарха сохранить Церковь оказалось единственно верным, размышляет доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Кострюков. PDF-версия.  
10 июля 2019 г. 14:06
В Переславле-Залесском пройдет второй этап Свято-Феодоровского историко-культурного форума
19 - 21 июня, 21 июля и 17 августа на пяти площадках Переславля-Залесского состоится летняя сессия Свято-Феодоровского историко-культурного форума, посвященного истории, культуре и святыням Переславской земли. Мероприятие, стартовавшее 27 марта этого года, как международное , проводится впервые и обещает стать крупным ежегодным культурным и духовным событием в жизни города, привлекательным для паломников и туристов. Форум посвящен 1700-летию подвига святого великомученика Феодора Стратилата и 715-летию основанного в его честь Свято-Феодоровского женского монастыря.
4 июня 2019 г. 14:40
В Москве состоялась конференция памяти Патриарха Сергия (Страгородского)
В Институте российской истории РАН состоялась научная конференция «Патриарх Сергий (Страгородский). Время и наследие (к 75-летию со дня кончины)», на которой историки и священники дали свою оценку деятельности предстоятеля Русской Церкви в период 1920-40- хх годов.
15 мая 2019 г. 18:05
Олег Ольхов: Для разговения достаточно одного яйца, кусочка кулича и пасхи
После ночной пасхальной службы почти во всех приходах Русской Православной Церкви по традиции следует праздничная трапеза с обилием скоромных блюд. А каким столом наши предки встречали Светлое Христово Воскресение? Какие блюда обязательно должны присутствовать на пасхальной трапезе и как после долгого поста правильно из него выходить, не нанеся вреда своему здоровью? Об этом рассказывает Олег Ольхов, 10 лет несший послушание шеф-повара Данилова монастыря, телеведущий, автор книг по истории русской и монастырской кухни. PDF- версия
22 апреля 2019 г. 16:30
Епископ Барышевский Виктор: Не бойтесь ничего, будьте с Богом, и Бог будет всегда с вами
В непростой ситуации, которая складывается сегодня для Украинской Православной Церкви, она вынуждена прибегать не только к правовой защите внутри государства, но и обращать внимание международных организаций на нарушения прав верующих в стране. О том, как это происходит, «Журналу Московской Патриархии» рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба). PDF-версия
22 апреля 2019 г. 15:40
Новости
Уцелеет ли модуль ОПК в курсе ОРКСЭ, зависит от результатов общественного обсуждения и от чиновников
12 ноября 2019 г. 16:59
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ОПК, возможно, не будет в обновленной версии ОРКСЭ, подобный вариант по-прежнему рассматривается и обсуждается — Минпрос

Экспертное сообщество продолжает обсуждать новую редакцию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. Текущая версия документа не предусматривает в программе курса Основ религиозных культур и светской этики ни одного из четырех конфессиональных модулей, в том числе и Основ православной культуры. Если этот вариант в итоге будет официально принят, родителям будущих четвероклассников придется выбирать всего из двух модулей, перечисленных в подпункте 25.3 «Организационный раздел основной образовательной программы» — «Основы религиозных культур народов России» (вместо прежних «Основ мировых религиозных культур») и «Основы светской этики».

«Говорить об окончательном решении пока еще очень рано, но такая вероятность есть, как промежуточный вариант она активно обсуждается и дискутируется», - заявила «ЦВ» директор Правового департамента Министерства просвещения РФ Светлана Нуждина. Добавим, что за восьмилетний период реализации курса ОРКСЭ в средних школах ФГОС по нему пересматривался уже дважды. Как указывается на федеральном портале «Нормативные правовые акты», в настоящее время продолжаются общественное обсуждение новой версии документа и его независимая антикоррупционная экспертиза.

12 ноября 2019 г. 16:59
Ключевые слова: ОПК, школа
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Строить будут после меня
В Переславле-Залесском пройдет второй этап Свято-Феодоровского историко-культурного форума
В Москве состоялась конференция памяти Патриарха Сергия (Страгородского)
Олег Ольхов: Для разговения достаточно одного яйца, кусочка кулича и пасхи
Епископ Барышевский Виктор: Не бойтесь ничего, будьте с Богом, и Бог будет всегда с вами
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Глава Саратовской митрополии — о том, почему взял под опеку международный православный хоровой проект, с какими чувствами вспоминает 1990-е годы и при каких условиях на месте стадиона «Динамо» можно воссоздать кафед­ральный собор. PDF-версия
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На Святой Земле отметили 150 лет со дня основания Подворья Русской Духовной Миссии в Яффе (Тель-Авив)
7 ноября в Яффе (Тель-Авив) состоялись торжества, посвященные 150-летию Подворья Русской Духовной Миссии, на которые собрались сотни православных христиан из Тель-Авива, окрестных городов, многочисленные паломники. Божественную литургию возглавил Патриарший экзарх в Западной Европе, митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний. 
7 ноября 2019 г. 18:20
Казачество в годы Гражданской войны: тема Исхода на научной конференции и историко-документальной выставки в Российском государственном архиве социально-политической истории
Вчера, 6 ноября, в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) открылись одноименные научная конференция и историко-документальная конференция «Казачество в годы Гражданской войны. Исход», посвященные 100-летию с начала политики расказачивания и первой эвакуации отступавших белых частей из Новороссийска. Аудитория услышала приветствия представителей федеральных органов власти, потомков казаков-эмигрантов, казаков реестровых формирований и общественных объединений различных российских регионов. На пленарном заседании прозвучали доклады отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся на теме истории казачества, в том числе из РГАСПИ, Донского государственного технического университета, Кубанского государственного университета, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета), Дома Русского зарубежья им. А.И. Солженицына, Московской духовной академии.
7 ноября 2019 г. 17:59
В Бразилии прошли торжества в честь юбилея русской иммиграции в эту страну
В бразильском городе Кампина-дас-Миссоес в штате Риу-Гранди-ду-Сул торжественно отметили 110 лет со времени прибытия первых русских переселенцев на Южноамериканский континент и 107-летия со дня создания русского прихода.
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Достойно есть блажити Тя, Богородицу
Принесение Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» в Саратов сопровождалось уникальным музыкальным проектом, собравшим певчих из пяти стран. Успенским постом сводный мужской хор под управлением регента Троицкого подворья в Москве Владимира Горбика записал в саратовском Никольском монастыре диск песнопений «Честнейшую Херувим» и дал 22 августа большой сольный концерт, собра­вший абсолютный аншлаг в Консерватории имени Л. В. Собинова. Что стоит за этим начинанием, откуда в сводный хор попали миллионеры и врачи из США и чем в Саратове занимались непоющие визитеры из-за океана, разбирался корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
25 октября 2019 г. 11:30