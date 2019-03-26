Пользователи восстанавливаемых храмов по-прежнему не могут влиять на выбор подрядчиков реставрационных работ

Во II полугодии начнется заявочная кампания на участие епархий в Государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2020 год. И нужно уже сейчас готовить пакет документов установленного образца в Финансово-хозяйственное управление* для включения объектов той или иной епархии в список к рассмотрению на финансирование реставрации (или проектирования) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, далее ОКН) церковного назначения. Выделение средств федерального бюджета на финансирование реставрационных или проектных работ для любого пользователя очень важное и значимое событие. Вместе с тем, может случиться, что средства на реставрацию их храмов получат недобросовестные подрядчики, и не освоенная часть средств вернется обратно в бюджет, а главный недостаток в том, что полный объем работ так и останется не выполнен. Упомянутая на Первой конференции епархиальных древлехранителей в 2018 году программа субсидирования, которая внесёт изменения в действующий порядок и предусматривает для пользователя возможность самостоятельно выбирать субподрядчика, пока не реализована. Об этом «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель архитектурно-строительного отдела, древлехранитель Смоленской епархии Александр Дубровский.

«Пройдя в стадии заключения целый штат специалистов и перечень необходимых законных процедур Министерства культуры РФ, реализация государственного контракта ведётся на объекте пользователя, и если подрядчик не реализовывает выделенные средства, он совместно с контрольно-надзорными органами Министерства культуры законно завершает действие государственного контракта, а пострадавшим остаётся объект. И работы не завершены в полном объёме для эксплуатации и нормального функционирования данного объекта и возможность финансирования утрачена. Гарантировать, что данный объект снова будет финансироваться на средства федерального бюджета в последующие годы, никто не может. Реализованные в полном объёме государственные контракты по федеральной целевой программе «Культура России» или проектом «Историческая память» оказали неоценимую помощь, полностью восстановив многие ОКН религиозного назначения.Считаю, наличие недобросовестных подрядчиков в сфере государственных закупок по реставрации ОКН церковного назначения проблемой, причины которой глубже, чем просто отсутствие квалифицированных специалистов – реставраторов в достаточном количестве»,- говорит Александр Дубровский.

По его словам, на территории Смоленской епархии единственный объект, на реставрацию части которого были выделены средства федерального бюджета в 2018 году – это объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Рождественская», 1785-1815 гг., (Смоленская область, Смоленский р-н, дер. Михновка, ул. Рождественская, д.36а), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Загородная усадьба Смоленских митрополитов», XVIII в.

«Государственный контракт от 02.02.2018 № 0373100115417000523-4 на производство реставрационных работ был заключён с ООО «Меандр» (г. Санкт-Петербург). Реставрационные работы не закончены до сих пор. Не смотря на всестороннюю помощь и содействие от всех сторон, участвующих в реализации государственного контракта, по вине недобросовестного подрядчика работы не выполнены. Из 26,846 млн. рублей стоимости государственного контракта за весь период освоено 2,8 млн. рублей. Подрядчиком неоднократно нарушались сроки графиков производства работ, графика поставки материалов, не исполнялись решения протоколов рабочих совещаний. Данные действия привели к затягиванию процесса реставрации, отсутствию прогресса в реставрационном процессе, нарушениям в технологии производства работ. Поскольку получатели средств федерального бюджета должны завершить раcчёты по государственным контрактам до 1 июня текущего финансового года (Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496), нереализованные средства данного контракта вернутся в федеральный бюджет. Вот яркий пример, когда именно пользователь остаётся заложником ситуации. Какие-бы действия он не предпринял - жалобы, уговоры, требования расторжения контракта – объект работ остаётся не законченный, а в случае с Рождественским храмом ещё и более разрушенный, чем был до начала реставрационных работ»,- делится опытом говорит эксперт.

Каким же может быть решение этой проблемы? По мнению Дубровского, нужно объединиться епархиям, на объектах которых были сорваны государственные заказы, где выделенные на реставрацию храмов средства вернулись в бюджет. А затем обсудив и систематизировав эту проблематику, донести до широкой общественности: где, как, когда и при участии каких подрядных организаций это произошло. «С одной стороны это поможет создать неблагоприятный фон общественного мнения вокруг этих подрядчиков. А с другой, может быть Минкультуры в следующий раз будет не очень удобно «вешать» на недобросовестного подрядчика наши объекты. Если они не «тянут» и срывают государственные контракты. Мне кажется, когда будут выявлены десятки таких случаев, это нельзя будет просто так замолчать и отмахнуться от проблемы»,- убежден Александр Дубровский.

* ФХУ МП- Финансово-хозяйственное управление Московской Патриархии