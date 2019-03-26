Пользователи восстанавливаемых храмов по-прежнему не могут влиять на выбор подрядчиков реставрационных работ

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Статьи на тему
Церковь и общество
Антитеррористической защите религиозных объектов будет посвящено отдельное постановление российского правительства, но специальный законопроект по этой теме снят с повестки
Об этом сообщила сегодня, 26 марта, на заседании президиума Межрелигиозного совета России руководитель Правового управления Московской Патриархии игуменья Ксения (Чернега). Знакомя аудиторию с предысторией вопроса, оратор напомнила о разрабатывавшемся в прошлом году проекте внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. В нем предполагалось ввести штрафы за нарушение антитеррористических правил защиты объектов для юридических лиц в размере 500 тыс. руб., а на должностных лиц — размере 100 тыс. руб. Однако в настоящий момент документ снят с рассмотрения нижней палатой как получивший отрицательный отзыв Правительства РФ.
26 марта 2019 г. 19:50
Исцеление — это целостная забота о духе, душе и теле
Телеканал «Спас» и Синодальный отдел по благотворительности при поддержке МИА «Россия сегодня» и радиостанции Вести-FM запускают совместный проект «Реабилитация. LIVE». В этом проекте трое наркозависимых, обратившихся за помощью в Церковь, будут проходить реабилитацию в реальном времени в ведущих стационарных церковных центрах помощи наркозависимым. Но реабилитационные центры - не единственная форма церковной помощи алко- и наркозависимым. Священник, врач и психолог могут объединить усилия, чтобы оказать грамотную и эффективную помощь зависимым и их родственникам в амбулаторных условиях. Как это сделать, рассказывает игумен Иона (Займовский), руководитель программы помощи зависимым «Метанойя» при московском Даниловом монастыре. PDF-версия.  
12 марта 2019 г.
Молитва на кончиках пальцев
Русская Православная Церковь сегодня уделяет много внимания людям с ограниченными возможностями — медицинское обслуживание, социальная адаптация, создание безбарьерной среды в храмах. Действует более 400 церковных проектов помощи инвалидам. Не остаются без внимания и поддержки в том числе незрячие и слабовидящие люди, благодаря чему они приходят в храмы и становятся полноправными членами приходов. PDF-версия.  
10 марта 2019 г. 18:30
Работа и служение
Современные священники все чаще сталкиваются с необходимостью искать дополнительный заработок. Но как определить, какие светские профессии или даже специальности допустимо совмещать со священническим служением, а какие могут ввести пасомых во искушение? Как сегодня трактовать правила, установленные много веков назад? Нужен ли вообще документ, который определит такой список совместимых профессий, или же лучше предоставить решение вопроса о возможности какой-либо светской работы клириков их пастырской совести? Полемику, возникшую вокруг этих вопросов, проанализировал секретарь Комиссии Межсоборного присутствия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни протоиерей Олег Корытко. PDF-версия.  
14 февраля 2019 г. 12:16
Русская Православная Церковь, представители религиозных организаций, конфессий и правозащитники выступили в защиту прав верующих на Украине
В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся мультимедийный круглый стол Российской ассоциации защиты религиозной свободы на тему: «Нарушение прав верующих на Украине». Его участники осудили грубое нарушение украинским государством внутреннего и международного законодательства в сфере религиозных отношений.  
24 января 2019 г. 17:56
Что общество ждет от Церкви в социальных сетях
Проповедь Церкви сегодня звучит практически на всех площадках социальных сетей от «ВКонтакте» до «Инстаграма» (не говоря о многочисленных сайтах) — это один из главных итогов, подведенных на VIII Международном фестивале православных СМИ «Вера и слово». Но не менее важный итог — рост популярности блогеров из числа духовенства. Среди них есть священники с рекордным числом подписчиков — до 80 тыс. человек. Пусть таких пока единицы, но это наглядно доказывает: Церковь способна формировать дружественные ей сообщества вокруг своих авторитетных представителей в сетевом пространстве. Поэтому речь на форуме шла не столько о том, как заявить о себе в сетях, сколько о том, как заинтересовать читателей смысловым контентом, увлечь их участием в добром деле, превратить их в защитников православной веры, а в идеале — привести к Богу. PDF-версия.   
23 января 2019 г. 15:17
Ближе к корням, выше к небу
Старейшая московская обитель вступает в третий год масштабных преобразований. Проект комплексной научной реставрации монастырского ансамбля на полную мощность был запущен после выезда с территории Государственного литературного музея. И уже три года назад, когда праздновался семивековой юбилей обители, этот проект представлялся затяжным и долговременным. Сегодня эти осторожные оценки подтвердились. Тем не менее частично памятники уже восстановлены и приспособлены к современному использованию, намечена сдача под ключ некоторых объектов и на этот год. PDF-версия.
23 ноября 2018 г. 10:15
Собор Исаакия Далматского стал православным символом Санкт-Петербурга
Он победил в онлайн-голосовании в рамках проекта «ХРАМ78», организованного сектором коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии, одним из крупнейших операторов наружной рекламы в России компанией «ПОСТЕР» и коммуникационным агентством «Generation Brand & Communications». За Исаакиевский собор отдал голос почти каждый пятый участник финального этапа. Всего их, кстати, оказалось 7693 — почти в полтора раза больше, чем на первом этапе проекта, когда жюри принимало творческие работы о том или ином храме северной столицы.
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Сегодня в российской столице завершился IV международный форум «Религия и мир», прошедший на этот раз под названием «Религия и цифровое общество». Основные заседания и обсуждения в рамках форума состоялись вчера, 24 октября. После прозвучавших от лица федеральных и городских органов власти приветствий выступивший с содокладом митрополит Казанский и Татарстанский Феофан предложил аудитории поразмышлять над вопросом, готов ли современный человек, в особенности молодой, правильно воспользоваться широкими возможностями, предоставляемыми цифровым миром.
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Рождественская церковь, 1785-1815 гг., (Смоленская область, Смоленский р-н, дер. Михновка).Фото sobory.ru
8 апреля 2019 г. 12:45
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Пользователи восстанавливаемых храмов по-прежнему не могут влиять на выбор подрядчиков реставрационных работ

Во II полугодии начнется заявочная кампания на участие епархий в Государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2020 год. И нужно уже сейчас готовить пакет документов установленного образца в Финансово-хозяйственное управление* для включения объектов той или иной епархии в список к рассмотрению на финансирование реставрации (или проектирования) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, далее ОКН) церковного назначения. Выделение средств федерального бюджета на финансирование реставрационных или проектных работ для любого пользователя очень важное и значимое событие. Вместе с тем, может случиться, что средства на реставрацию их храмов получат недобросовестные подрядчики, и не освоенная часть средств вернется обратно в бюджет, а главный недостаток в том, что полный объем работ так и останется не выполнен. Упомянутая на Первой конференции епархиальных древлехранителей в 2018 году программа субсидирования, которая внесёт изменения в действующий порядок и предусматривает для пользователя возможность самостоятельно выбирать субподрядчика, пока не реализована. Об этом «Журналу Московской Патриархии» рассказал  руководитель архитектурно-строительного отдела, древлехранитель Смоленской епархии Александр Дубровский.

«Пройдя в стадии заключения целый штат специалистов и перечень необходимых законных процедур Министерства культуры РФ, реализация государственного контракта ведётся на объекте пользователя, и если подрядчик не реализовывает выделенные средства, он совместно с контрольно-надзорными органами Министерства культуры законно завершает действие государственного контракта, а пострадавшим остаётся объект. И работы не завершены в полном объёме для эксплуатации и нормального функционирования данного объекта и возможность финансирования утрачена. Гарантировать, что данный объект снова будет финансироваться на средства федерального бюджета в последующие годы, никто не может. Реализованные в полном объёме государственные контракты по федеральной целевой программе «Культура России» или проектом «Историческая память» оказали неоценимую помощь, полностью восстановив многие ОКН религиозного назначения.Считаю, наличие недобросовестных подрядчиков в сфере государственных закупок по реставрации ОКН церковного назначения проблемой, причины которой глубже, чем просто отсутствие квалифицированных специалистов – реставраторов в достаточном количестве»,- говорит Александр Дубровский.

По его словам, на территории Смоленской епархии единственный объект, на реставрацию части которого были выделены средства федерального бюджета в 2018 году – это объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Рождественская», 1785-1815 гг., (Смоленская область, Смоленский р-н, дер. Михновка, ул. Рождественская, д.36а), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Загородная усадьба Смоленских митрополитов», XVIII в.

«Государственный контракт от 02.02.2018 № 0373100115417000523-4 на производство реставрационных работ был заключён с ООО «Меандр» (г. Санкт-Петербург). Реставрационные работы не закончены до сих пор. Не смотря на всестороннюю помощь и содействие от всех сторон, участвующих в реализации государственного контракта, по вине недобросовестного подрядчика работы не выполнены. Из 26,846 млн. рублей стоимости государственного контракта за весь период освоено 2,8 млн. рублей. Подрядчиком неоднократно нарушались сроки графиков производства работ, графика поставки материалов, не исполнялись решения протоколов рабочих совещаний. Данные действия привели к затягиванию процесса реставрации, отсутствию прогресса в реставрационном процессе, нарушениям в технологии производства работ. Поскольку получатели средств федерального бюджета должны завершить раcчёты по государственным контрактам до 1 июня текущего финансового года (Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496), нереализованные средства данного контракта вернутся в федеральный бюджет. Вот яркий пример, когда именно пользователь остаётся заложником ситуации. Какие-бы действия он не предпринял - жалобы, уговоры, требования расторжения контракта – объект работ остаётся не законченный, а в случае с Рождественским храмом ещё и более разрушенный, чем был до начала реставрационных работ»,- делится опытом говорит эксперт.

Каким же может быть решение этой проблемы? По мнению Дубровского, нужно объединиться епархиям, на объектах которых были сорваны государственные заказы, где выделенные на реставрацию храмов средства вернулись в бюджет. А затем обсудив и систематизировав эту проблематику, донести до широкой общественности: где, как, когда и при участии каких подрядных организаций это произошло. «С одной стороны это поможет создать неблагоприятный фон общественного мнения вокруг этих подрядчиков. А с другой, может быть Минкультуры в следующий раз будет не очень удобно «вешать» на недобросовестного подрядчика наши объекты. Если они не «тянут» и срывают государственные контракты. Мне кажется, когда будут выявлены десятки таких случаев, это нельзя будет просто так замолчать и отмахнуться от проблемы»,- убежден Александр Дубровский.

* ФХУ МП- Финансово-хозяйственное управление Московской Патриархии

8 апреля 2019 г. 12:45
Ключевые слова: реставрация
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