У иконы Божией Матери «Одигитрия» XVII и XIX веков были разные лики

В Смоленской епархии состоялись торжества, посвященные празднику иконы Божией Матери «Одигитрия», которая пребывает в Успенском кафедральном соборе города Смоленска. В этот день, 10 августа в соборе служили три Литургии: ночью, в семь и десять утра, чтобы все желающие могли исповедоваться и причаститься. На позднем богослужении свои молитвы к Владычице Небесной возносили восемь архипастырей из России, Беларуссии и Украины. А затем состоялся праздничный концерт и мастер-классы для детей по народному творчеству. Но уже накануне праздника, с вечера, к Смоленской Надвратной иконе Божией Матери «Одигитрия» выстроилась очередь из паломников и участников крестного хода Витебск-Смоленск.

Чудотворный образ, пребывающий сегодня в Успенском соборе — тот самый, который в 1602 году был привезен в Смоленск по распоряжению Бориса Годунова и помещен над Днепровскими воротами. Именно перед ним в 1812 году молилось русское воинство на Бородинском поле. Другая, более древняя икона «Одигитрия», пребывавшая в Успенском соборе Смоленска, исчезла во время немецкой оккупации города, продолжавшейся с 1941 по 1943 год. По свидетельству древнего церковного историка и писателя Никифора Каллиста, эту икону в 49 году написал апостол и евангелист Лука. А в Россию она попала от византийского императора Константина Мономаха, который в 1046 году, выдавая замуж свою дочь Анну за черниговского князя Всеволода, сына князя Ярослава Мудрого, благословил ею молодых. Никто до сих пор не знает, где она. Поэтому после освобождения города, пустующее место в Успенском соборе занял образ Богородицы, находившийся над воротами.

В 2012 году, когда в нашей стране отмечалось 200 -летие Бородинской битвы, организаторами мероприятий было принято решение о участии этой иконы в юбилейных торжествах. Известно, что перед началом сражения Надвратной Смоленской иконе Божией матери «Одигитрия» молились солдаты, офицеры и генералы русской армии во главе с полководцем М.И.Кутузовым. Вот что писал об этом участник сражения офицер Ф. Н. Глинка: «Духовенство шло в ризах, кадила дымились, воздух оглашался пением и святая икона шествовала… Сама собою, по влечению сердца, стотысячная армия падала на колени и припадала челом к земле, которую готова была упоить досыта своею кровью. Везде творилось крестное знамение, по местам слышались рыдания. Главнокомандующий, окруженный штабом, встретил икону и поклонился ей до земли».

Но перед тем, как отправить икону в Бородино, решили ее обследовать.

Но когда сняли ризу, оказалось, что икона в таком плохом состоянии, что ее невозможно никуда везти. «Доски, на которых она была написана - разошлись, произошло осыпание крашенного слоя, левкасная основа тоже была в неудовлетворительном состоянии,- рассказывает корреспонденту Журнала Московской Патриархии руководитель архитектурно-строительного отдела, древлехранитель Смоленской епархии Александр Дубровский. - И тогда, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, мастерами-иконописцами Троице- Сергиевой Лавры была проведена необходимая работа, включавшая в себя, в частности, укрепление живописного слоя и сделаны профилактические заклейки. Также изготовили специальные киот и носилки». После юбилейных торжеств икону передали в Госниирестврации, которая шла немногим более двух лет.

Над ее восстановлением в течение двух лет трудилось десять высокопрофессиональных специалистов. «В ходе исследований, выяснилось, что за четыре века ее реставрировали 16 раз, - сказал Александр Дубровский. - Но полностью лики Богородицы и Младенца переписывали трижды. Последний раз лик Младенца переписали в XIX веке. Возможно, что к этому времени он полностью был утрачен и реставраторы приняли решения нанести на доску новый левкас и написать заново. Применяя ультрафилетовый, инфракрасный и рентгеновский методы, исследователи обнаружили, что у первоначального лика Богородицы очень большие выразительные глаза и он смещен относительно последующих». Характерно, что у последнего написанного Надвратного образа Богородицы «Одигитрии» был совсем другой вид, не такой строгий, как четыре века назад, а более ласковый (см.фото). И хотя он не сохранился (т. к. иначе мы не увидели бы первоначальный образ), о нем можно судить по списку с него, который теперь пребывает в Троицком храме села Микулино Рудненского района (написан в наше время).

Ризу с иконы, изготовленную в 1954 году, было решено убрать, т. к. она не совпала с раскрытым реставраторами древним образом. «После реставрации, завершившейся в 2015 году, икону выставили в Храме Христа Спасителя. В Финляндии для нее сделали специальную капсулу, в которой поддерживается необходимый температурный в влажный режим ( +18 градусов, влажность 55%),- продолжает Дубровский. - Специальная аппаратура постоянно мониторит состояние капсулы». В настоящее время икона вставлена в раму, сделанную по благословению митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора, резчиками в г.Шуе. В раме антивандальное, антибликовой стекло. В Успенский собор периодически приезжают и осматривают икону специалисты из Москвы. «Любопытно, что когда икону после реставрации привезли в Успенский собор, в народе пошли слухи, что ее подменили. Ведь все увидели совсем другой образ. Но это не соответствует действительности. Это та самая Надвратная Смоленская «Одигитрия» конца XVI, начала XVII века»,- подчеркнул Александр Дубровский.