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Новости
Рака с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Троицкий собор, Симферополь.
8 февраля 2019 г. 12:39
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Мошенники объявили в Интернете сбор средств «на переоблачение честных мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого)»

В Интернете, якобы за подписью правящего архиерея Симферопольской и Крымской епархии митрополита Лазаря, появилось обращение с просьбой пожертвовать средства (с прилагаемой сметой) на переоблачение честных мощей Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), которые почивают в Свято-Троицком монастыре г. Симферополя.  Согласно полученной информации, это обращение поступило на электронную почту храма Христа Спасителя, а также к частным лицам, проживающим в г. Москве. Пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии предостерегая от мошеннических действий неизвестных лиц, официально заявляет:

«Данное обращение является мошенническим. Официально заявляем, что епархия не ведет никаких сборов для вышеуказанной цели и никому не делегировала таких прав. Да и из самого текста письма явствует, что оно составлено людьми, далекими от церковной традиции (например, собираются «пожертвования» вместо наперсного креста на наперсточный, а Митрополит Лазарь подписывается почему-то как Архиепископ Лазарь, и т.д.). Пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии сообщает, что в случае переоблачения честных мощей Святителя всё необходимое для этого имеется в Свято-Троицком женском монастыре. Просим всех быть внимательными и не идти на поводу у мошенников».

 

8 февраля 2019 г. 12:39
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