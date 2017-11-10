Митрополит Калужский и Боровский Климент: В книгах люди ищут высокие идеалы

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книги
Неизвестные святыни алтаря России
Алтарем России называл Московский Кремль Михаил Лермонтов. Однако с историей главного «алтаря» страны россияне, и даже москвичи, мало знакомы. Разумеется, тому есть и объективные причины: будучи резиденцией главы государства, Кремль не всегда и далеко не весь открыт для публичного осмотра. Большую часть пробелов закрывает книга советника Федеральной службы охраны РФ, заведующего кафедрой истории России XX и XXI веков доктора исторических наук Сергея Девятова «Московский Кремль: памятники и святыни», вышедшая в столичном издательстве «Кучково поле». Богато иллюстрированное издание с более чем полутысячей страниц стало первой постсоветской исторической монографией о Кремле. Ее автор отвечает на вопросы «Журнала Московской Патриархии».
10 ноября 2017 г. 10:50
Шеститомный сборник митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос: жизнь и учение» полностью вышел в свет
Вчера, 24 октября, в Читательском клубе «На Погодинской» Издательства Московской Патриархии состоялась презентация шеститомника митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос: жизнь и учение». Существовал ли Иисус? Что мы знаем о Нем? Почему свидетельства о Нем достоверны, но далеко не все? Эти вопросы – возможно, не вполне привычные для верующего христианина – пронзают все тома серии, посвященной пристальному исследованию евангельских свидетельств о земной жизни Спасителя.
25 октября 2017 г. 12:00
В Москве представили новую книгу о императоре Николае II
В Читательском клубе «Православная книга» на  Погодинской состоялась презентация новой книги  издательства «Отчий дом»: Царь и Россия. Размышления о Государе Императоре Николае II.  Это сборник статей, в которых на основе фактов и личных свидетельств современники царя и историки нашего времени постарались осмыслить причины трагедии, которая случилась с Россией и ее последним императором в начале ХХ века.
20 октября 2017 г. 14:50
В Москве состоялась презентация книги Феликса Разумовского «1917: Переворот? Революция? Смута? Голгофа!»
В Государственном историческом музее в рамках Международной научной конференции «Великая российская революция 1917 года: сто лет изучения» состоялась презентация книги историка и телеведущего Феликса Разумовского «1917: Переворот? Революция? Смута? Голгофа!». Книга вышла в Издательстве Московской Патриархии.
11 октября 2017 г. 10:08
Победителей Патриаршей литературной премии назовут 11 мая в Храме Христа Спасителя
В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии. Она пройдет в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
27 апреля 2017 г. 16:10
Портал «Правчтение» – навигатор в мире книги
В интернете появился новый портал о православной литературе «Правчтение», посвященный книгоизданию. Он создан сотрудниками Издательского совета Русской Православной Церкви. На ресурсе представлены 59 издательств, как церковных, так и светских, которые постоянно дополняют свои каталоги, информируя читателей обо всех книжных новинках.
26 апреля 2017 г. 13:45
Компас для священника
Издательство Московской Пат­риархии выпускает в год около 150 новых книг. Более десяти из них — это календари, главный из которых — Пат­риарший. Календарь — это своеобразный компас, богослужебная карта для каждого пастыря. О его истории и сегодняшнем дне, мнимых ошибках и сложностях в составле­нии рассказал заведующий кален­дарным отделом издательства священник Александр Шишкин. Версия PDF.
24 апреля 2017 г. 12:00
Святейший Патриарх Кирилл призвал пастырей и духовных писателей говорить о вечных истинах на понятном языке
В Москве, в Храме Христа Спасителя состоялась презентация новой книги Святейшего Патриарха Кирилла:«Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании». В этом сборнике текстов, написанных Предстоятелем в разные годы, доступным и образным языком даются ответы на вопросы о молитве и посте, грехе и добродетели, причинах страданий и борьбе с помыслами, смысле жизни и спасении.  
14 марта 2017 г. 17:44
В Москве представили новую книгу проповедей игумена Максима (Рыжова)
В читательском клубе «Православная книга» на Погодинской состоялась презентация новой книги настоятеля храма Живоначальной Троицы в Конькове игумена Максима (Рыжова) «Путь к небесной радости: От Великого поста до Пятидесятницы». Участники встречи могли пообщаться с автором книги, задать вопросы о вере, о подготовке к Великому посту, как с пользой для души провести время Великого поста и услышать фрагменты книги в исполнении профессиональной актрисы.
10 марта 2017 г. 15:00
Новости
Круглый стол «Герой и подвижник в современной литературе».
21 декабря 2017 г. 18:40
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Митрополит Калужский и Боровский Климент: В книгах люди ищут высокие идеалы

В Издательском совете Русской Православной Церкви прошел круглый стол «Герой и подвижник в современной литературе». Председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент и писатели- лауреаты Патриаршей премии обсудили успехи и проблемы современной христианской литературы, а также ее задачи 

Открывая мероприятие, митрополит Климент отметил, что, к сожалению, российский читатель в своей массе мало знаком с жизнью святых и художественная литература могла бы активней популяризировать эту тему. «Талантливое художественное произведение напоминает нам, что человек – образ и подобие Божие и хорошая книга готовит читателя принять Евангелие. Литература должна уметь находить героев своего времени и уметь создавать образы подвижников. В книгах люди ищут высокие идеалы и ответы на вопрос о смысле существования», – подчеркнул владыка. 
Лауреат Патриаршей литературной премии,  писательница Олеся Николаева назвала книги, которые вызвали читательский интерес за последние годы: в их числе  «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича, «Крепость» Петра Алешковского, «Обитель» Захара Прилепина и книги серии «ЖЗЛ».
 
Писательница Ирина Богданова  рассказала об «обратной связи» с читателями. На своей странице в соцсетях она проводила опрос: про каких героев люди хотят читать книги?  Выяснилось, что современному читателю нравятся достоверные характеры, цельные личности – «добрые и ответственные, земные и узнаваемые». При этом верующим людям важно, чтобы писатель мог высветить Промысел Божий в судьбе каждого человека. 
Прозаик  Владислав Бахревский напомнил  о героях своих исторических книг, среди которых Патриарх Тихон, Патриарх Никон, а также другие христианские подвижники. «Литература должна воспитывать религиозные чувства в каждом человеке»,– выразил он свою точку зрения.  
Сергей Котькало поделился с коллегами впечатления от поездки на Донбасс, напомнив, что писатель должен жить в своем времени,  видеть его героев,  отвечать на вызовы, которые ставит перед писателем его время. «Важно не только писать и читать, но и думать о спасении души», – напомнил он.
Небольшой экскурс в историю русской литературы сделал публицист Алексей Шорохов. Он отметил, что тема праведности волновала многих авторов  XIX и XX века, не только Лескова, Толстого, Достоевского, но и «писателей-деревенщиков». По его словам, современные прозаики часто выбирают своим героем – городского невротика, который мучается комплексами и не способен на поступок. По мнению выступающего, одна из  примет нашего времени в том, что  многие самобытные писатели остаются на обочине «литературного процесса». Алексей Шорохов высоко отозвался о творчестве Владимира Личутина, Михаила Тарковского и протоиерея Ярослава Шипова, который в этом году стал лауреатом Патриаршей литературной премией. 
В ходе работы круглого стола участники затронули тему популяризации чтения литературы среди детей и отметили значимость конкурса для школьников «Лето Господне».
Также писатели обсудили особенности создания художественных произведений, посвященных новомученикам – это направление еще только развивается в нашей литературе и ждет новых талантливых авторов. 

 

Татьяна Медведева
21 декабря 2017 г. 18:40
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