Митрополит Калужский и Боровский Климент: В книгах люди ищут высокие идеалы

В Издательском совете Русской Православной Церкви прошел круглый стол «Герой и подвижник в современной литературе». Председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент и писатели- лауреаты Патриаршей премии обсудили успехи и проблемы современной христианской литературы, а также ее задачи

Открывая мероприятие, митрополит Климент отметил, что, к сожалению, российский читатель в своей массе мало знаком с жизнью святых и художественная литература могла бы активней популяризировать эту тему. «Талантливое художественное произведение напоминает нам, что человек – образ и подобие Божие и хорошая книга готовит читателя принять Евангелие. Литература должна уметь находить героев своего времени и уметь создавать образы подвижников. В книгах люди ищут высокие идеалы и ответы на вопрос о смысле существования», – подчеркнул владыка.

Лауреат Патриаршей литературной премии, писательница Олеся Николаева назвала книги, которые вызвали читательский интерес за последние годы: в их числе «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича, «Крепость» Петра Алешковского, «Обитель» Захара Прилепина и книги серии «ЖЗЛ».

Писательница Ирина Богданова рассказала об «обратной связи» с читателями. На своей странице в соцсетях она проводила опрос: про каких героев люди хотят читать книги? Выяснилось, что современному читателю нравятся достоверные характеры, цельные личности – «добрые и ответственные, земные и узнаваемые». При этом верующим людям важно, чтобы писатель мог высветить Промысел Божий в судьбе каждого человека.

Прозаик Владислав Бахревский напомнил о героях своих исторических книг, среди которых Патриарх Тихон, Патриарх Никон, а также другие христианские подвижники. «Литература должна воспитывать религиозные чувства в каждом человеке»,– выразил он свою точку зрения.

Сергей Котькало поделился с коллегами впечатления от поездки на Донбасс, напомнив, что писатель должен жить в своем времени, видеть его героев, отвечать на вызовы, которые ставит перед писателем его время. «Важно не только писать и читать, но и думать о спасении души», – напомнил он.

Небольшой экскурс в историю русской литературы сделал публицист Алексей Шорохов. Он отметил, что тема праведности волновала многих авторов XIX и XX века, не только Лескова, Толстого, Достоевского, но и «писателей-деревенщиков». По его словам, современные прозаики часто выбирают своим героем – городского невротика, который мучается комплексами и не способен на поступок. По мнению выступающего, одна из примет нашего времени в том, что многие самобытные писатели остаются на обочине «литературного процесса». Алексей Шорохов высоко отозвался о творчестве Владимира Личутина, Михаила Тарковского и протоиерея Ярослава Шипова, который в этом году стал лауреатом Патриаршей литературной премией.

В ходе работы круглого стола участники затронули тему популяризации чтения литературы среди детей и отметили значимость конкурса для школьников «Лето Господне».

Также писатели обсудили особенности создания художественных произведений, посвященных новомученикам – это направление еще только развивается в нашей литературе и ждет новых талантливых авторов.