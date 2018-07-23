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5 декабря 2017 г. 16:55
Новости
Крестный ход Витебск-Смоленск. Фото Алексея Реутского
6 августа 2018 г. 19:45
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На границе Белоруссии и России встретили крестный ход из Витебска

В день памяти святых князей Бориса и Глеба на границе между Россией и Белоруссией, в близи г.Рудня состоялась торжественная встреча крестного хода «Витебск -Смоленск». В нем принимаются участие не только граждане Белоруссии, но и России. Этот крестный ход проходит уже шестнадцатый раз, являясь составной частью фестиваля «Одигитрия- общий путь».

На границе участников молитвенного шествия встречали митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, архиепископ Витебский и Оршанский Дмитрий, глава города Рудня Юрий Ивашкин, артисты и журналисты. Как рассказал один из организаторов крестного хода, председатель оргкомитета молодежного фестиваля-форума «Одигитрия», протоиерей Александр Ковалев, 1-й Международный молодежный православный фестиваль «Одигитрия- общий путь» состоялся 16 лет назад по благословению архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия. «Данный крестный ход - это не отдельное мероприятие, а органичная часть фестиваля, который начинается в Витебске и заканчивается в Смоленске». В этом крестном ходе участвуют в том числе и артисты, которые прошли отборочный тур, завершившийся галла- концертом на сцене летнего амфитеатра «Славянский базар». Крестный ход начинается после Литургии, и не случайно все его участники подчеркивали, что преодолеть расстояние от Витебска до Смоленска (133 км) им помогает молитва.

Приветствуя крестоходцев, митроплит Исидор пожелал им Божией помощи, и той духовной пользы, которую человек всегда получает от Божьего дела, которым, в данном случае, стал крестный ход. «И пусть Господь, видя наше с вами усердие, видя желание к нашему братскому единству молитвами святых князей братьев страстотерпцев Бориса и Глеба, предстательством Царицы Небесной «Одигитрии» поможет нам в единении духа, в союзе любви, в нашем братском единении славянских народов, - сказал митрополит Исидор. - Я искренне надеюсь на то, что вы, завершив этот крестный ход у чудотворной иконы в Смоленске, возрадуетесь духовно. И принесете эту радость в ваши дома для того, чтобы поделиться ею и исполнить тем самым заповедь Христову, сказавшего «Да просветиться свет ваш пред человеки, да видя добрые дела ваши, люди прославили Отца вашего, который на Небесах» (Мф.5:16). Вот к этому свидетельству о Христе призваны все мы, и я надеюсь, что в нашем братском единении нашей общей христианской любви Божией мы с вами преодолеем все разногласия, которые дьявол пытается посеять между нами. Но любовь все это побеждает, а мы должны с вами об этом молиться».

Крестный ход начался 5 августа, из Витебска вышло 200 человек, но кто-то из его участников прошел только часть пути, поэтому границу пересекли, по данным отца Александра, лишь 151 человек. Это не только граждане Белоруссии, но и России — из Москвы, Петербурга, Саратова и др. городов. Но уже на границе стало ясно, что с нашей стороны много желающих тоже поучаствовать в этом молитвенном шествии. Маршрут Крестного хода  давно устоялся: Витебск-Вороны-Лиозно-Рудня (Россия)- Голынки, Гнездово — Смоленск. Характерно, что в каждом из этих городов артисты-, участвующие в молитвенном шествии, организуют для для местного населения концерт. В Смоленск участники крестного хода придут 9 августа и на площади перед Успенским собором можно будет послушать их концерт. Крестный ход сопровождают две иконы- список Божией Матери «Одигитрия», который постоянно пребывает в селе Микулино Рудненского района и икона св.Иоанна Кронштадского из поселка Руба (район Витебска).

 

6 августа 2018 г. 19:45
Ключевые слова: крестный ход
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