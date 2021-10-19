Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Митрополит Волоколамский Иларион: «Содействовать умножению добра и богозаповеданной правды»
Этот старейший синодальный отдел часто называют церковным Министерством иностранных дел. Действительно, Отдел внешних церковных связей Русской Православной Церкви, созданный вскоре после Великой Отечественной войны, прежде всего был призван к установлению контактов на международном уровне. О вызовах времени, на которые приходилось отвечать ОВЦС за свою 75-летнюю историю, о его трудах и перспективах «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. PDF-версия.
19 октября 2021 г. 13:00
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
29 сентября 2021 г. 15:30
Память русского святого на Болгарской земле
Юбилейный год благоверного князя Александра Невского - прекрасный повод для воспоминания и осмысления культурного наследия, связанного с именем этого связанного. XIX век можно было бы назвать золотым веком русского церковного зодчества; он ознаменовался и целым созвездием храмов, центральные престолы которых освящались во имя святого благоверного князя. PDF-версия.  
10 сентября 2021 г. 18:00
Пастырское воспитание души
«В воскресенье, 11 ноября 1800 года, в Петропавловском соборе начался благовест к Литургии. После Литургии отправлен был молебен в начале учения отроком, и по окончании оного при колокольном звоне был крестный ход в дом, предназначенный для помещения семинарии. В доме сем Его Преосвященством совершено было водоосвящение и сам владыка Иоанн окропил все комнаты освященной водой. По окончании церемонии префект семинарии Василий Максимович Квашнин говорил длинную речь на русском языке. Затем следовали между избранными учениками латинские стихи и короткие речи на русском, латинском и греческом языке. Торжество окончилось пением концерта». Так описано в рукописи, принадлежащей Евпраксии Гавриловне Сведомской, открытие Пермской духовной семинарии — старейшего учебного заведения на Урале. PDF-версия.  
9 сентября 2021 г. 15:00
Ковчег для Заступницы усердной
Это событие вышло за рамки церковного торжества, став заметной вехой в жизни и Татарстана, и всей России. Ему сопутствовала Международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Само же торжественное богослужение посетили как представители государственной власти Российской Федерации — спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, — так и исламское духовенство во главе с председателем Центрального духовного управления мусульман России верховным муфтием шейх-уль-исламом Талгатом Таджуддином. Это не случайно: Казанская икона Божией Матери прочно вошла в историю Отечества, освятив своим сиянием века бытования всех народов России, а место ее чудесного явления свято для каждого соотечественника. PDF-версия.
6 сентября 2021 г. 13:45
Православие как судьба
Традиция получения образования в российских духовных школах иностранными студентами имеет давние корни. В XIX веке Россия оказалась не только оплотом Православия в мире, но и центром церковного образования. Начиная с 1850-х годов в российских духовных академиях и семинариях получали образование греки, болгары, сербы, черногорцы, а также сирийцы. Одни из них после учебы возвращались на родину, другие оставались в России. Среди иностранцев-выпускников были будущие архиереи, богословы, церковные деятели. Сегодня среди иностранцев по-прежнему популярна идея получения богословского образования в России. Какое применение они планируют найти знаниям, полученным в российской духовной школе, легко ли дается изучение предметов, о чем они мечтают и планируют ли служить на родине, отправился выяснять корреспондент «Журнала Московской Патриархии» в Санкт-Петербургскую духовную академию. PDF-версия.  
31 августа 2021 г. 14:30
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
27 августа 2021 г. 13:30
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5 августа 2021 г. 16:00
Новости
Обложка октябрьского номера "Журнала Московской Патриархии" за 2021 год. Номер посвящен 90-летию нашего издания.
ЖМП № 10 октябрь 2021 /  28 октября 2021 г. 16:00
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Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

В этом году исполняется девяносто лет «Журналу Московской Патриархии». В официальном сообщении первого номера издания в 1931 году редакция выражала надежду, что, «стоя на страже Богопреданного учения и заветов Христа, на незыблемой почве Апостольских и Соборных постановлений, журнал наш будет посильно служить Церкви Божией».

Многое изменилось в жизни Церкви за прошедшие девяносто лет, но задача журнала осталась неизменной. На сегодня «Журнал Московской Патриархии» остается главным официальным печатным изданием Церкви, своего рода летописью церковной жизни. Каждый месяц читателю предлагаются материалы на самые актуальные темы.Бумажная версия издания, по-прежнему оставаясь востребованной у читателей, в последние годы сосуществует с материалами в электронном виде, которые публикуются на официальном сайте Патриархии, на сайтах синодальных отделов и епархиальных СМИ, в социальных сетях. Но мы стремимся постоянно смотреть в будущее, видеть новые решения тех задач, которые лежали в основании журнала.

Стоять на страже учения Церкви в наше время — значит говорить о канонической целостности Православия, свидетельствовать и ближним, и дальним о Христе, о различных формах служения Церкви. И хотя все это является задачей любого церковного средства массовой информации, ЖМП должен поднимать планку еще выше, поскольку призван нести особую ответственность как издание, обращенное в первую очередь к пастырям Русской Церкви на всем ее каноническом пространстве. И именно таким видится «Журнал Московской Патриархии» в будущем — поднимающим те темы, которые будут важны для священников нашей Церкви, совершающих свое служение в самых разных условиях во многих странах мира. Эта обращенность к тому, кто сам выходит со словом назидания к своей пастве, является и остается главной задачей редакции в ближайшей перспективе.


СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:


Официальная хроника


■ Определения Священного Синода

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Святой князь в городе воинской славы. Святейший Патриарх Кирилл освятил Александро-Невский собор в Волгограде


Дата


■ Приветствие Патриарха Кирилла издателям и читателям «Журнала Московской Патриархии»

■ Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, главный редактор «Журнала Московской Патриархии». Двигаться вперед, помня о прошлом. История «Журнала Московской Патриархии» — история Русской Церкви на протяжении десятилетий

■ Евгений Полищук, Василий Константинов. «Журналу Московской Патриархии» — 90. Листая подшивки, вспоминаем наших главных редакторов

■ Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Приобретенный во второй половине 1990-х годов опыт помог мне создать полноценное книжное издательство в Новосибирской епархии

■ Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. «Журнал Московской Патриархии» был и остается авторитетным источником информации о различных сферах церковной жизни

■ Митрополит Калужский и Боровский КлиментЛетопись и документальное свидетельство жизни Церкви


800-летие Александра Невского


■ Храмы в честь святого Александра Невского в мире (карта-схема)

■ Елена Алексеева. Русский мир в центре Парижа. Как собор святого Александра Невского с 160-летней историей живет современной жизнью


Летопись святости


■ Игумения Варвара (Скворцова). Архимандрит Геннадий (Парфентьев) — небесный заступник Вятской земли. Новое имя в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской


Приходская жизнь

■ Алексей Реутский. Карельский как родной. Как «медвежий угол» в тверской глубинке стал центром духовной жизни и волонтерской работы


Праздники


■ Протодиакон Сергий Комаров. Небесная хранительница Калужской земли. К 250-летию избавления Калуги от морового поветрия по молитвам Богородице


Церковная жизнь


■ Митрополит Киккский Никифор. Одностороннее решение Патриарха Варфоломея по Украине грозит всеправославному единству расколом чудовищных размеров


Чтение


■ Елена Светлаева. На Китайском Патриаршем подворье представили перевод книги Святейшего Патриарха Кирилла «Мысли на каждый день года»

■ Новые книги Издательства Московской Патриархии


Вечная память


■ Протоиерей Павел Патрин

■ Протоиерей Николай Давыдов

■ Протоиерей Олег Ляне

■ Иеромонах Иоаким (Салтыков)

28 октября 2021 г. 16:00
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