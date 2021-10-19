Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

В этом году исполняется девяносто лет «Журналу Московской Патриархии». В официальном сообщении первого номера издания в 1931 году редакция выражала надежду, что, «стоя на страже Богопреданного учения и заветов Христа, на незыблемой почве Апостольских и Соборных постановлений, журнал наш будет посильно служить Церкви Божией».

Многое изменилось в жизни Церкви за прошедшие девяносто лет, но задача журнала осталась неизменной. На сегодня «Журнал Московской Патриархии» остается главным официальным печатным изданием Церкви, своего рода летописью церковной жизни. Каждый месяц читателю предлагаются материалы на самые актуальные темы.Бумажная версия издания, по-прежнему оставаясь востребованной у читателей, в последние годы сосуществует с материалами в электронном виде, которые публикуются на официальном сайте Патриархии, на сайтах синодальных отделов и епархиальных СМИ, в социальных сетях. Но мы стремимся постоянно смотреть в будущее, видеть новые решения тех задач, которые лежали в основании журнала.

Стоять на страже учения Церкви в наше время — значит говорить о канонической целостности Православия, свидетельствовать и ближним, и дальним о Христе, о различных формах служения Церкви. И хотя все это является задачей любого церковного средства массовой информации, ЖМП должен поднимать планку еще выше, поскольку призван нести особую ответственность как издание, обращенное в первую очередь к пастырям Русской Церкви на всем ее каноническом пространстве. И именно таким видится «Журнал Московской Патриархии» в будущем — поднимающим те темы, которые будут важны для священников нашей Церкви, совершающих свое служение в самых разных условиях во многих странах мира. Эта обращенность к тому, кто сам выходит со словом назидания к своей пастве, является и остается главной задачей редакции в ближайшей перспективе.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника



■ Определения Священного Синода

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Святой князь в городе воинской славы. Святейший Патриарх Кирилл освятил Александро-Невский собор в Волгограде



Дата



■ Приветствие Патриарха Кирилла издателям и читателям «Журнала Московской Патриархии»

■ Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, главный редактор «Журнала Московской Патриархии». Двигаться вперед, помня о прошлом. История «Журнала Московской Патриархии» — история Русской Церкви на протяжении десятилетий

■ Евгений Полищук, Василий Константинов. «Журналу Московской Патриархии» — 90. Листая подшивки, вспоминаем наших главных редакторов

■ Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Приобретенный во второй половине 1990-х годов опыт помог мне создать полноценное книжное издательство в Новосибирской епархии

■ Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. «Журнал Московской Патриархии» был и остается авторитетным источником информации о различных сферах церковной жизни

■ Митрополит Калужский и Боровский КлиментЛетопись и документальное свидетельство жизни Церкви



800-летие Александра Невского



■ Храмы в честь святого Александра Невского в мире (карта-схема)

■ Елена Алексеева. Русский мир в центре Парижа. Как собор святого Александра Невского с 160-летней историей живет современной жизнью



Летопись святости



■ Игумения Варвара (Скворцова). Архимандрит Геннадий (Парфентьев) — небесный заступник Вятской земли. Новое имя в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской



Приходская жизнь

■ Алексей Реутский. Карельский как родной. Как «медвежий угол» в тверской глубинке стал центром духовной жизни и волонтерской работы



Праздники



■ Протодиакон Сергий Комаров. Небесная хранительница Калужской земли. К 250-летию избавления Калуги от морового поветрия по молитвам Богородице



Церковная жизнь



■ Митрополит Киккский Никифор. Одностороннее решение Патриарха Варфоломея по Украине грозит всеправославному единству расколом чудовищных размеров



Чтение



■ Елена Светлаева. На Китайском Патриаршем подворье представили перевод книги Святейшего Патриарха Кирилла «Мысли на каждый день года»

■ Новые книги Издательства Московской Патриархии



Вечная память



■ Протоиерей Павел Патрин

■ Протоиерей Николай Давыдов

■ Протоиерей Олег Ляне

■ Иеромонах Иоаким (Салтыков)