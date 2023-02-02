Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

От Момского улуса в Якутии до Куала-Лумпура, столицы Малайзии, тысячи километров, и между эвенами и малайзийцами, казалось бы, нет ничего общего. Однако и в Арктике, и в Юго-Восточной Азии совершают служение миссионеры Русской Православной Церкви.

Их цель — донести слово о Христе до всех концов земли. И здесь оказывается, что главное условие миссии — уважать людей, к которым обращена проповедь, и тогда она будет приносить свои добрые плоды. Национальные и культурные особенности станут благодатной почвой, на которой взойдут семена веры. О миссии в самых отдаленных уголках Якутии рассказывает архиепископ Якутский Роман и его помощники, в прошлом году реализовавшие миссионерский проект «Арк­тический десант». О том, как с помощью миссионерских трудов собирается многонациональная община Русской Церкви на другом конце земного шара — в Малайзии, рассказывается в материале, посвященном 10-летию прихода в Куала-Лумпуре.

Наша миссия всегда опирается на традицию Церкви, которую важно знать и ценить. Новые подробности о начале почитания преподобного Серафима Саровского, одного из самых известных русских святых, раскрывает материал, посвященный 120-летию его канонизации. В начале ХХ века была явлена нашему народу особенная святыня — Державная икона Божией Матери. Пришло время исследовать явленный образ и увидеть историю его существования в веках, что стало возможным благодаря работе реставраторов иконы. О том, как сохранять традиции в современном иконописании, создавая икону не репликой прошлого, а источником для молитвы, говорит выдающийся иконописец современности Ирина Зарон.

Соединение миссии и традиции, бережное сохранение памяти о прошлом — задача каждого члена Русской Церкви в наше время.



Редакция «Журнала Московской Патриархии»



Содержание номера:

Официальная хроника

■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■Четырнадцатая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

■Поздравительный адрес членов Священного Синода Святейшему Патриарху Кириллу с годовщиной интронизации

■Из поздравлений Святейшему Патриарху Кириллу с четырнадцатой годовщиной интронизации

■Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXХI Международных Рождественских образовательных чтений

■Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на XI Рождественских Парламентских встречах в Государственной Думе

Епархия

■Алексей Реутский. Миссия в Заполярье

■Архиепископ Якутский и Ленский Роман. Миссионеру есть чему поучиться у просвещаемых им народов

Церковь и общество

■Дмитрий Анохин. Чтим Державный образ святыни Твоея. Началась научная реставрация одной из самых почитаемых икон Божией Матери

Епархия

■Дарья Купряхина. Нести благую весть до края земли. К 10-летию православного храма в Куала-Лумпуре

Летопись святости

■Елена Алексеева. Боголюбезный безмолвник и собеседник ангелов. Неизвестные подробности о жизни и прославлении преподобного Серафима Саровского

Церковное искусство

■Ирина Зарон. Церковное искусство должно быть созвучно Евангелию

Выставочный гид

■Дмитрий Анохин. Весна в российских музеях. Церковно-археологический кабинет осваивает интернет-пространство, Владимиро-Суздальский музей-заповедник открывает масштабную экспозицию, Кремль демонстрирует образы святых воинов

Чтение

■Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■Протоиерей Владимир Королёв

■Протоиерей Богдан Сойко