Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Дорогие отцы, братья и сестры! Мы вновь вступаем в Великий пост, когда на призыв к покаянию, прозвучавший в дни Богоявления, христиане откликаются своими поступками.  
2 февраля 2023 г. 13:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Дорогие читатели, мы вступаем в новый, 2023 год! Редакция «Журнала Московской Патриархии» продолжит публикации на актуальные темы церковной жизни.
26 декабря 2022 г. 14:30
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Заканчивается 2022 год, который изменил очень многое в жизни каждого человека и всего нашего общества. 
2 декабря 2022 г. 15:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии за 2022 год
Святейший Патриарх Кирилл, размышляя о священническом призвании, отмечал, что пастырский долг подразумевает необходимость вернуть Богу тот дар, который каждый священник получил от Него, будучи призванным к своему служению.
8 ноября 2022 г. 16:30
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Современная жизнь Церкви — это не только внешние активности и формы служения, но и соединение нашего настоящего с богатейшим славным и трагическим прошлым Русской Церкви.
1 сентября 2022 г. 14:00
Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» исполнилось 72 года
Сегодня, 15 мая 2022 года, главе Издательства Московской Патриархии и Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» епископу Балашихинскому и Орехово-Зуевскому Николаю исполнилось 72 года.
15 мая 2022 г. 12:30
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
24 декабря 2021 г. 15:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
10 ноября 2021 г. 14:00
К 90-летию «Журнала Московской Патриархии»
Архиереи Русской Православной Церкви поделились своими воспоминаниями о том, какую роль в их жизни сыграло наше издание. PDF-версия.
9 ноября 2021 г. 15:00
Новости
Игумен Иоанн (Калугин) рассказывает эвенкийским детям о главном символе православной веры. Фото Анжелики Тупицыной
ЖМП № 3 март 2023 /  10 марта 2023 г. 15:30
версия для печати версия для печати

Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

От Момского улуса в Якутии до Куала-Лумпура, столицы Малайзии, тысячи километров, и между эвенами и малайзийцами, казалось бы, нет ничего общего. Однако и в Арктике, и в Юго-Восточной Азии совершают служение миссионеры Русской Православной Церкви. 

Их цель — донести слово о Христе до всех концов земли. И здесь оказывается, что главное условие миссии — уважать людей, к которым обращена проповедь, и тогда она будет приносить свои добрые плоды. Национальные и культурные особенности станут благодатной почвой, на которой взойдут семена веры. О миссии в самых отдаленных уголках Якутии рассказывает архиепископ Якутский Роман и его помощники, в прошлом году реализовавшие миссионерский проект «Арк­тический десант». О том, как с помощью миссионерских трудов собирается многонациональная община Русской Церкви на другом конце земного шара — в Малайзии, рассказывается в материале, посвященном 10-летию прихода в Куала-Лумпуре. 

Наша миссия всегда опирается на традицию Церкви, которую важно знать и ценить. Новые подробности о начале почитания преподобного Серафима Саровского, одного из самых известных русских святых, раскрывает материал, посвященный 120-летию его канонизации. В начале ХХ века была явлена нашему народу особенная святыня — Державная икона Божией Матери. Пришло время исследовать явленный образ и увидеть историю его существования в веках, что стало возможным благодаря работе реставраторов иконы. О том, как сохранять традиции в современном иконописании, создавая икону не репликой прошлого, а источником для молитвы, говорит выдающийся иконописец современности Ирина Зарон. 

Соединение миссии и традиции, бережное сохранение памяти о прошлом — задача каждого члена Русской Церкви в наше время. 


                                                                                          Редакция «Журнала Московской Патриархии» 


Содержание номера:

Официальная хроника

■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■Четырнадцатая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

■Поздравительный адрес членов Священного Синода Святейшему Патриарху Кириллу с годовщиной интронизации

■Из поздравлений Святейшему Патриарху Кириллу с четырнадцатой годовщиной интронизации

■Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXХI Международных Рождественских образовательных чтений 

■Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на XI Рождественских Парламентских встречах в Государственной Думе

Епархия 

■Алексей Реутский. Миссия в Заполярье 

■Архиепископ Якутский и Ленский Роман. Миссионеру есть чему поучиться у просвещаемых им народов

Церковь и общество

■Дмитрий Анохин. Чтим Державный образ святыни Твоея. Началась научная реставрация одной из самых почитаемых икон Божией Матери

Епархия

■Дарья Купряхина. Нести благую весть до края земли. К 10-летию православного храма в Куала-Лумпуре

Летопись святости

■Елена Алексеева. Боголюбезный безмолвник и собеседник ангелов. Неизвестные подробности о жизни и прославлении преподобного Серафима Саровского

Церковное искусство

■Ирина Зарон. Церковное искусство должно быть созвучно Евангелию

Выставочный гид

■Дмитрий Анохин. Весна в российских музеях. Церковно-археологический кабинет осваивает интернет-пространство, Владимиро-Суздальский музей-заповедник открывает масштабную экспозицию, Кремль демонстрирует образы святых воинов

Чтение

■Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■Протоиерей Владимир Королёв 

■Протоиерей Богдан Сойко

10 марта 2023 г. 15:30
Также читайте:
ЖМП
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии за 2022 год
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» исполнилось 72 года
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К 90-летию «Журнала Московской Патриархии»
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Церковное искусство должно быть созвучно Евангелию
В 2021 году иконописец Ирина Зарон была награждена Золотой медалью Российской академии художеств за росписи в храме священномученика Антипы на Колымажном дворе в Москве и работы последних лет. Вместе с супругом, известным скульптором Сергеем Антоновым, художница была ранее награждена Академией медалью «Достойному» за работу в надвратном храме Андреевского монастыря. Эти награды — признание профессиональным сообществом вклада художницы в русское церковное искусство. Образы, которые создает Ирина Зарон, уникальны: твердо следуя традиции, она не копирует изображение, а создает новое в строгом соответствии с каноном. Ее авторский почерк — благородная сдержанность колорита и мягкий, приглушенный фон. Ирина Павловна Зарон рассказала, как она пришла к иконописанию, что для нее канон и как рождает- ся современный иконный образ. PDF-версия.    
24 марта 2023 г. 14:30
Протоиерей Богдан Сойко
25.08.1938 – 07.01.2023  7 января 2023 года, отслужив Божественную литургию в праздник Рождества Христова, после сердечного приступа отошел ко Господу настоятель Николо-Богоявленского морского собора г. Санкт-Петербурга протоиерей Богдан Сойко.       
22 марта 2023 г. 16:30
Протоиерей Владимир Королёв
08.07.1938–02.01.2023 2 января 2023 года на 85-м году жизни отошел ко Господу старейший клирик Костанайской епархии Казахстанского митрополичьего округа митрофорный протоиерей Владимир Королёв.      
22 марта 2023 г. 16:00
Нести благую весть до края земли
Столица Малайзии Куала-Лумпур — город, в котором уживаются люди разных веро­исповеданий. Здесь, рядом с небоскребами делового центра, районами с тесными традиционными жилищами, шумными уличными рынками, в непосредственной близости от самых высоких в мире башен-близнецов Петронас, расположен единственный православный храм в стране. Уже несколько лет настоятелю храма во имя Архистратига Божия Михаила в Куала-Лумпуре игумену Павлу (Хохлову) помогает монахиня Сергия (Идрисова). Она рассказала о жизни православной общины в современном азиатском мегаполисе. PDF-версия.    
22 марта 2023 г. 13:30
Боголюбезный безмолвник и собеседник ангелов
В этом году исполняется 120 лет со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского и прославления его в лике святых. Торжества, проходившие в июле 1903 года с участием императора Николая II и всей царской семьи, стали грандиозным событием для России. PDF-версия.
20 марта 2023 г. 17:00