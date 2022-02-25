Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Мы живем в непростое время. Каждый священник, регулярно общающийся со своими прихожанами, замечает, что сегодня люди погружены в состояние страха не только из-за своих личных проблем, но и из-за происходящего в мире. Через средства массовой коммуникации и социальные сети постоянно нагнетается колоссальная напряженность. Переживания о грозных, постоянно меняющих свой внешний вид болезнях сменяются валом пугающей информации о «войнах и о военных слухах». Мы призваны с любовью и особой внимательностью прислушиваться к людям, приходящим в храм со своими переживаниями и страхами. Нам следует в духе апостола Павла призывать «не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания».

С другой стороны, часто люди церковные, не обращая внимания на суету и трескотню СМИ об инфекциях и наступлениях, искренне переживают о мире и «благостоянии святых Божиих Церквей» в связи с происходящим ныне в мировом Православии. И такие страхи тоже можно понять, поскольку нет ничего страшнее и больнее для сердца христианского, чем осознание разделенности и отсутствия мира между братьями. Но каждому чаду Русской Церкви следует помнить о неоспоримой канонической и вероучительной основе, на которой стоит наша Церковь, пытаясь исправить то зло разделения, которое проникло (тоже искусственно и сознательно) в семью Поместных Церквей. И здесь перед пастырями лежит задача не отмалчиваться, но рассказывать людям о том великом деле сохранения чистоты Православия, которое совершает наша Церковь.

Мы с вами вступили в дни Великого поста — дни внутренней тишины и покоя вопреки нескончаемому внешнему шуму. Важно призвать войти в эту великопостную тишину всех тех, кто сегодня испытывает какие-либо страхи и переживания, потому что только Церковь в наше тревожное время, как и две тысячи лет назад, может быть истинным местом мира и успокоения людей.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■Поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с годовщиной интронизации

■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■Определения Священного Синода

■Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 января 2022 года

■Патриаршее соболезнование в связи с кончиной митрополита Владимира (Котлярова)

■Наречение и хиротония архимандрита Герасима (Шевцова) во епископа Владикавказского и Аланского



Первосвятительское слово

■Великий пост — время воспитания разума

Церковь и общество

■Дмитрий Анохин. Там, где нужна помощь. Обозреватель «Журнала Московской Патриархии» отработал неделю добровольцем во временном госпитале для больных коронавирусом при Московской городской клинической больнице им. Ф. И. Иноземцева

■Михаил Терентьев. Как вызвать священника к больному в стационар.Посещать пациентов в медицинских учреждениях священнослужители могут ежедневно, в реанимациях — круглосуточно

■Методические рекомендации Минздрава России по установлению порядка посещения священнослужителями пациентов

■Николай Георгиев. Кадры решают. Первый всеправославный фотоконкурс завершился победой россиянина

Епархия

■Епископ Выксунский и Павловский Варнава. Под покровом Варнавы Гефсиманского. В маленьком городе легче прислушиваться к своему сердцу

■Алексей Реутский. Грани возможностей. О социальной и молодежной работе в Выксунской епархии

■С Богом все возможно. В Выксунской епархии священник вместе со своим приходом восстановил семь храмов и останавливаться на этом не собирается

Летопись святости

■Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Возделывая ниву Господню. Священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий: жизненный путь и мученический подвиг

■Протоиерей Владимир Воробьев. Первому новомученику в архиерейском сане мы ежедневно молимся в храме, который он построил

Пастырь

■Золотая середина в исповеди. Как совершать таинство Покаяния, не превращая его в духовную беседу

Чтение

■Андрей Убогий. Красная зона врача-литератора. Вера требует от души постоянных усилий

■Книги издательского дома «Познание»

■Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■Митрополит Владимир (Котляров)

■Протоиерей Николай Гундяев

■Протоиерей Алексий Чаплюк

■Протоиерей Димитрий Захаров



