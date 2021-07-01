Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!Одна из важных задач Церкви во все времена — давать человечеству ответ на вопрос о смысле и цели жизни. Этот вопрос всегда по сути один и тот же и различается лишь по форме, в зависимости от времени и обстоятельств, с которыми сталкивается человек. Потому что только в особенных, непривычных условиях своей жизни он начинает меняться. Известно ведь, что размеренность и стабильность — это то, что мешает внутреннему преображению личности.Наше время в этом смысле, несомненно, не самое обыкновенное, ведь даже привычные человечеству в целом формы катаклизмов и потрясений — войны, стихийные бедствия — совершенно не похожи на охватившую сего-дня мир пандемию, с которой мы живем уже больше года и, как кажется, будем существовать еще долго. Бесспорно, каждый священник сталкивается сейчас с необходимостью отвечать на многочисленные вопросы прихожан о том, как реагировать на все, что происходит вокруг: на внезапную болезнь и смерть близких, на весьма глубокие социальные изменения и административные ограничения, к которым общество оказалось не готово. Ответа ждут от Церкви и люди глубоко воцерковленные, и те, кто только сейчас, в связи с происходящим вокруг, обретает свой путь к Богу. Этот ответ должен быть ясным, четким и убедительным. По слову апостола, вера без дел мертва (Иак. 2, 26). Этот тезис мы должны в первую очередь обращать к себе, потому что в такое время люди нуждаются не только в ответе словом, но и в ответе делом, в свидетельстве всей своей жизнью о нашей вере, в личном примере.

Русская Церковь трудами многочисленных священнослужителей и мирян дает этот ответ делом своего служения ближнему. Только человек, сознательно закрывающий глаза на происходящее, не видит, сколько сил тратят сейчас люди Церкви на помощь тем, кто оказался в беде, тем, кто находится в «красной зоне». Именно здесь, на передовой нашего церковного присутствия в мире, трудятся сейчас священники, каждый день с верой и надеждой на милосердие Божие переступающие порог ковидных госпиталей со Святыми Дарами, приходящие к людям с готовностью исповедовать, соборовать, находить слова поддержки и утешения на одре болезни. Мы с уверенностью можем сказать, что у нас есть ответ на происходящее в мире, и этот ответ — в служении ближнему, которое в наше время становится, может быть, самой важной задачей каждого члена Церкви.



Содержание номера:



Официальная хроника



■ Определения Священного Синода

■ Итоговый документ XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла



Церковная жизнь

■ Елена Алексеева, Надежда Муравьева. И среди лета запели Пасху. К 30-летию перенесения мощей преподобного Серафима Саровского из Москвы в Дивеево

■ Протоиерей Лев Махно. Священник должен быть прост, ясен и понятен



Церковь и общество

■ Геннадий Ходырев. Дивеевский монастырь помог вернуть Дмитрий Лихачев

■ Дмитрий Анохин. Пастырь особого режима. Корреспонденты «Журнала Московской Патриархии» провели смену со священником, окормляющим больных коронавирусом в «красной зоне»

■ Епископ Верейский Пантелеимон. Любви и заботы не бывает много

■ Протоиерей Георгий Кошелев. Срок на покаяние. Об особенностях тюремного служения в Ханты-Мансийской епархии

■ Михаил Терентьев. Загадки «Гостеприимства». В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева восстановлена икона из разрушенной московской церкви

Епархия

■ Николай Георгиев. Такой близкий Дальний Восток. В Приморском крае канонизируют праведников, учат суворовцев молитве и завершают отделку Спасо-Преображенского кафедрального собора

■ Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Александро-Невский храм воспарит над островом Русский

800-летие Александра Невского

■ Сергей Фирсов. Святой правитель Древней Руси. О внешнеполитических аспектах канонизации и почитания князя Александра Невского



Летопись святости



■ Валентин Серпенинов. Якоже свирель богогласная. К 25-летию со дня обретения мощей преподобного Максима Грека

Духовное образование

■ Алексей Дьяконов. Вести учащихся теми способами, коими Евангелие премудро учит. Старейшей в России семинарии исполняется три века



Чтение



■ Новые книги издательского дома «Познание»

■ Новые книги Издательства Московской Патриархии



Вечная память

■ Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин)

■ Игумения Афанасия (Адамова)

■ Протодиакон Симеон Аветисян