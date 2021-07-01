Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
1 июля 2021 г. 14:00
Помощь сверху
Число храмов в продолжающем пополняться реестре аварийных и руинированных церковных зданий, созданном по указанию председателя Патриаршего совета по культуре митропо­лита Псковского и Порховского Тихона, приближается к четырем тысячам. По суммарным оценкам епархиальных древлехранителей, уже подавших сведения священноначалию, высок риск обрушения в ближайшее десятилетие примерно у тысячи церквей. PDF-версия.
29 июня 2021 г. 15:00
Интернет-клирос
Было бы наивно полагать, что бурное развитие интернета полностью обойдет современный клирос. Репетиции церковных хоров посредством видеосвязи, правда, остаются пока экзотикой (причем это как раз тот случай, когда экзотики в обыденной жизни хотелось бы меньше), но регенты все чаще просят претендентов на вакантные места в составах хоров высылать записи сво­его пения через современные интернет-протоколы (например, мессенджеры). Еще раньше регенты освоили преимущества Всемирной сети для обмена хоровыми партитурами. О них и поговорим подробнее. PDF-версия.
23 июня 2021 г. 19:00
Человек Церкви: Протоиерей Валериан Кречетов
Дорога в подмосковное село Акулово известна не одному поколению верующих. Здесь находится храм Покрова Пресвятой Богородицы, где уже свыше полувека служит настоятелем митрофорный протоиерей Валериан Кречетов. К нему приезжают за духовным советом и утешением, кажется, со всей страны. Эта дорога известна и многим священникам, поскольку долгие годы отец Валериан был старшим духовником Московской епархии и его любят многие поколения священников за его пастырскую муд­рость и сердечность. PDF-версия.
7 июня 2021 г. 16:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
28 мая 2021 г. 14:00
Опыт церковной дискуссии о высшем управлении Российской Церкви
В истории Русской Церкви 1906 год ознаменован дискуссией, состоявшейся в преддверии Всероссийского Церковного собора. Важнейшей темой, рассматривавшейся на заседаниях Особого Присутствия, известного в исторической литературе более под именем Предсоборного, стало проектирование состава и структуры ожидаемого Собора, правомочий участников соборной работы, порядка работы Собора, а также моделирование системы высшего церковного управления, призванной прийти на смену существовавшей в то время синодальной форме. Еще одним вопросом, обратившим на себя внимание экспертов Присутствия, стали церковно-государственные отношения, которые нуждались в корректировке как по причине изменений государственной политики в религиозной сфере, так и в связи с намеченной реформой в области высшего церковного управления. PDF-версия.
21 мая 2021 г. 16:00
Поехали, Лавру открывают
О первых впечатлениях от увиденного в только что открытой Свято-Троицкой Сергиевой лавре вспоминает секретарь Святейшего Патриарха Кирилла по г. Москвепротопресвитер Владимир Диваков. PDF-версия.
19 мая 2021 г. 16:30
Первая Пасха после четвертьвекового забвения
Переход от уничтожения Церкви к политике использования ее для мобилизации сил и средств в борьбе с внешним врагом произошел во время Великой Отечественной войны, что ознаменовалось широко известной встречей трех митрополитов со Сталиным. 4 сентября 1943 года Сталин пригласил в Кремль митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) для обсуждения нужд Церкви и перспектив ее жизни. Через несколько дней в Москву доставили 19 выживших в лагерях и ссылках архиереев для проведения Собора, который избрал Патриархом митрополита Сергия (Страгородского). Церковь, как сообщалось в прессе, получила «всестороннюю поддержку Правительства во всех вопросах, связанных с ее организационным укреплением и развитием внутри СССР». PDF-версия.
17 мая 2021 г. 13:30
Как открывали Лавру
В январе 1918 года согласно декрету «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» все монастыри в России юридически объявлялись трудовыми артелями. Лавра не стала исключением. А 10 ноября 1919 года решением исполкома Сергиевского уезда она прекратила свое существование в качестве действующего монастыря. PDF-версия.
14 мая 2021 г. 17:00
Новости
Обложка июльского номера "Журнала Московской Патриархии" за 2021 год (№7, 2021)
ЖМП № 7 июль 2021 /  3 августа 2021 г. 14:00
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Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!Одна из важных задач Церкви во все времена — давать человечеству ответ на вопрос о смысле и цели жизни. Этот вопрос всегда по сути один и тот же и различается лишь по форме, в зависимости от времени и обстоятельств, с которыми сталкивается человек. Потому что только в особенных, непривычных условиях своей жизни он начинает меняться. Известно ведь, что размеренность и стабильность — это то, что мешает внутреннему преображению личности.Наше время в этом смысле, несомненно, не самое обыкновенное, ведь даже привычные человечеству в целом формы катаклизмов и потрясений — войны, стихийные бедствия — совершенно не похожи на охватившую сего-дня мир пандемию, с которой мы живем уже больше года и, как кажется, будем существовать еще долго. Бесспорно, каждый священник сталкивается сейчас с необходимостью отвечать на многочисленные вопросы прихожан о том, как реагировать на все, что происходит вокруг: на внезапную болезнь и смерть близких, на весьма глубокие социальные изменения и административные ограничения, к которым общество оказалось не готово. Ответа ждут от Церкви и люди глубоко воцерковленные, и те, кто только сейчас, в связи с происходящим вокруг, обретает свой путь к Богу. Этот ответ должен быть ясным, четким и убедительным. По слову апостола, вера без дел мертва (Иак. 2, 26). Этот тезис мы должны в первую очередь обращать к себе, потому что в такое время люди нуждаются не только в ответе словом, но и в ответе делом, в свидетельстве всей своей жизнью о нашей вере, в личном примере.

Русская Церковь трудами многочисленных священнослужителей и мирян дает этот ответ делом своего служения ближнему. Только человек, сознательно закрывающий глаза на происходящее, не видит, сколько сил тратят сейчас люди Церкви на помощь тем, кто оказался в беде, тем, кто находится в «красной зоне». Именно здесь, на передовой нашего церковного присутствия в мире, трудятся сейчас священники, каждый день с верой и надеждой на милосердие Божие переступающие порог ковидных госпиталей со Святыми Дарами, приходящие к людям с готовностью исповедовать, соборовать, находить слова поддержки и утешения на одре болезни. Мы с уверенностью можем сказать, что у нас есть ответ на происходящее в мире, и этот ответ — в служении ближнему, которое в наше время становится, может быть, самой важной задачей каждого члена Церкви.


Содержание номера:


Официальная хроника


■ Определения Священного Синода

■ Итоговый документ XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла


Церковная жизнь

■ Елена Алексеева, Надежда Муравьева. И среди лета запели Пасху. К 30-летию перенесения мощей преподобного Серафима Саровского из Москвы в Дивеево

■ Протоиерей Лев Махно. Священник должен быть прост, ясен и понятен


Церковь и общество

■ Геннадий Ходырев. Дивеевский монастырь помог вернуть Дмитрий Лихачев

■ Дмитрий Анохин. Пастырь особого режима. Корреспонденты «Журнала Московской Патриархии» провели смену со священником, окормляющим больных коронавирусом в «красной зоне»

■ Епископ Верейский Пантелеимон. Любви и заботы не бывает много

■ Протоиерей Георгий Кошелев. Срок на покаяние. Об особенностях тюремного служения в Ханты-Мансийской епархии

■ Михаил Терентьев. Загадки «Гостеприимства». В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева восстановлена икона из разрушенной московской церкви
Епархия

■ Николай Георгиев. Такой близкий Дальний Восток. В Приморском крае канонизируют праведников, учат суворовцев молитве и завершают отделку Спасо-Преображенского кафедрального собора

■ Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Александро-Невский храм воспарит над островом Русский
800-летие Александра Невского

■ Сергей Фирсов. Святой правитель Древней Руси. О внешнеполитических аспектах канонизации и почитания князя Александра Невского


Летопись святости


■ Валентин Серпенинов. Якоже свирель богогласная. К 25-летию со дня обретения мощей преподобного Максима Грека
Духовное образование

■ Алексей Дьяконов. Вести учащихся теми способами, коими Евангелие премудро учит. Старейшей в России семинарии исполняется три века


Чтение


■ Новые книги издательского дома «Познание»

■ Новые книги Издательства Московской Патриархии


Вечная память

■ Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин)

■ Игумения Афанасия (Адамова)

■ Протодиакон Симеон Аветисян

3 августа 2021 г. 14:00
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Богословие пастырства для будущих священнослужителей
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