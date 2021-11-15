Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Митрополит Киккский Никифор: «Одностороннее решение Патриарха Варфоломея по Украине грозит всеправославному единству расколом чудовищных размеров»
На заседании конференции «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения» 16 сентября 2021 года, которая проходила в Москве в Храме Христа Спасителя, прозвучал совместный доклад митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора и митрополита Тамасосского и Оринийского Исаии (Кипрская Православная Церковь). PDF-версия.  
15 ноября 2021 г. 16:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
28 октября 2021 г. 16:00
Митрополит Волоколамский Иларион: «Содействовать умножению добра и богозаповеданной правды»
Этот старейший синодальный отдел часто называют церковным Министерством иностранных дел. Действительно, Отдел внешних церковных связей Русской Православной Церкви, созданный вскоре после Великой Отечественной войны, прежде всего был призван к установлению контактов на международном уровне. О вызовах времени, на которые приходилось отвечать ОВЦС за свою 75-летнюю историю, о его трудах и перспективах «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. PDF-версия.
19 октября 2021 г. 13:00
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
29 сентября 2021 г. 15:30
Память русского святого на Болгарской земле
Юбилейный год благоверного князя Александра Невского - прекрасный повод для воспоминания и осмысления культурного наследия, связанного с именем этого связанного. XIX век можно было бы назвать золотым веком русского церковного зодчества; он ознаменовался и целым созвездием храмов, центральные престолы которых освящались во имя святого благоверного князя. PDF-версия.  
10 сентября 2021 г. 18:00
Пастырское воспитание души
«В воскресенье, 11 ноября 1800 года, в Петропавловском соборе начался благовест к Литургии. После Литургии отправлен был молебен в начале учения отроком, и по окончании оного при колокольном звоне был крестный ход в дом, предназначенный для помещения семинарии. В доме сем Его Преосвященством совершено было водоосвящение и сам владыка Иоанн окропил все комнаты освященной водой. По окончании церемонии префект семинарии Василий Максимович Квашнин говорил длинную речь на русском языке. Затем следовали между избранными учениками латинские стихи и короткие речи на русском, латинском и греческом языке. Торжество окончилось пением концерта». Так описано в рукописи, принадлежащей Евпраксии Гавриловне Сведомской, открытие Пермской духовной семинарии — старейшего учебного заведения на Урале. PDF-версия.  
9 сентября 2021 г. 15:00
Ковчег для Заступницы усердной
Это событие вышло за рамки церковного торжества, став заметной вехой в жизни и Татарстана, и всей России. Ему сопутствовала Международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Само же торжественное богослужение посетили как представители государственной власти Российской Федерации — спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, — так и исламское духовенство во главе с председателем Центрального духовного управления мусульман России верховным муфтием шейх-уль-исламом Талгатом Таджуддином. Это не случайно: Казанская икона Божией Матери прочно вошла в историю Отечества, освятив своим сиянием века бытования всех народов России, а место ее чудесного явления свято для каждого соотечественника. PDF-версия.
6 сентября 2021 г. 13:45
Православие как судьба
Традиция получения образования в российских духовных школах иностранными студентами имеет давние корни. В XIX веке Россия оказалась не только оплотом Православия в мире, но и центром церковного образования. Начиная с 1850-х годов в российских духовных академиях и семинариях получали образование греки, болгары, сербы, черногорцы, а также сирийцы. Одни из них после учебы возвращались на родину, другие оставались в России. Среди иностранцев-выпускников были будущие архиереи, богословы, церковные деятели. Сегодня среди иностранцев по-прежнему популярна идея получения богословского образования в России. Какое применение они планируют найти знаниям, полученным в российской духовной школе, легко ли дается изучение предметов, о чем они мечтают и планируют ли служить на родине, отправился выяснять корреспондент «Журнала Московской Патриархии» в Санкт-Петербургскую духовную академию. PDF-версия.  
31 августа 2021 г. 14:30
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
27 августа 2021 г. 13:30
Новости
Обложка декабрьского номера «Журнала Московской Патриархии» (№12, 2021)
ЖМП № 12 декабрь 2021 /  6 декабря 2021 г. 17:00
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Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:
Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

Федор Михайлович Достоевский в течение четырех лет читал только Евангелие. Когда смертный приговор ему был заменен каторжными работами, он переосмыслил всю свою жизнь, а Евангелие полюбил так глубоко, что оставил в нем более полутора тысяч ногтевых заметок и загибов страниц (карандашей и перьев каторжникам держать не разрешалось). Этот удивительный пример великого русского писателя, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году, со всей ясностью свидетельствует нам о том, какое место Евангелие может занимать в жизни современного человека. И в XIX, и в XX, и в XXI веках человеку требуется усилие, чтобы открыть эту Книгу и сделать ее самой важной в своей жизни. Достоевскому подарила Евангелие Наталья Фонвизина, не случайно оказавшаяся рядом: вместе с другими женщинами она пришла в пересыльную тюрьму для того, чтобы подарить каждому из арестантов Новый Завет.

Каждый из нас призывается в какой-то момент оказаться рядом со страдающим человеком, помочь ему раскрыть Евангелие, найти в нем именно то, что затронет человека до самой глубины его существа. Необходимо использовать все возможные формы служения Слову. В первую очередь это проповедь Евангелия, та наша обращенность к Слову, которая должна становиться частью нашей литургической жизни. Это будет возможно тогда, когда проповедник на своем личном опыте будет переживать евангельское слово. Амвон — место слышания и проповеди Евангелия, а не пересказов житий или оценки событий, происходящих в мире. Сейчас в нашей Церкви все большее развитие получают евангельские беседы, которые на приходах совершаются и в очной, и в дистанционной форме. И эта форма обращения тоже чрезвычайно важна. Осмысливать Евангелие необходимо во всех формах приходской деятельности — и в воскресной школе, и в молодежном клубе, и в общении со старшим поколением. Везде нужно искать свои подходы.Все мы знаем, что жить по Евангелию и говорить о нем — две разные вещи. Нам нужно стараться не только говорить о новозаветных истинах, но и свидетельствовать другим людям о возможности жить по слову Спасителя. Пусть грядущий праздник Рождества Христова для всех нас станет той целью, к которой мы будем на основе евангельских истин звать тех, кто в своей жизни еще не встретил Христа.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:


Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Президент России В. В. Путин наградил Святейшего Патриарха Кирилла орденом святого апостола Андрея Первозванного

■ Высокие представители государственной власти поздравили Святейшего Патриарха Кирилла с 75-летием со дня рождения

■ Определения Священного Синода


Человек Церкви

■ Протоиерей Алексий Злобин


Епархия

■ Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Поездки по сельским приходам — самая большая радость для меня как правящего архиерея


800-летие Александра Невского

■ Дмитрий Анохин. Курган добра, тепла и счастья. Виноград, монастырский сыр и другие «вкусные» дела Зауралья

■ Игумен Варнава (Ваулин). Ответственные трудники в сельской местности — настоящая элита общества

■ Священник Георгий Харин. Желая Небесного Царствия. Предсмертный постриг князя Александра Невского как закономерный финал его земного пути


Монастыри и монашество. XXI век

■ Игумен Пантелеимон (Королев). Моя задача — сохранять доверие братии. Об актуальных вопросах выстраивания монашеской жизни в древней обители


Страницы истории

■ Священник Антоний Борисов. Отнесенность к главному. К 100-летию со дня рождения протопресвитера Александра Шмемана

■ Алексей Реутский. Воин, ученый, пастырь. К 100-летию со дня рождения священника Глеба Каледы


Пастырь

■ Укрепить и утешить. Как и о чем священнику говорить с человеком, умирающим от неизлечимого заболевания
Церковь и общество

■ Епископ Переславский и Угличский Феоктист. Мораль для робота.Евангельский взгляд на этические проблемы технологических инноваций


Чтение

■ Книги издательского дома «Познание»

■ Книги Издательства Московской Патриархии


Вечная память

■ Митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей (Ващук)

■ Архимандрит Панкратий (Нагибин)

■ Протоиерей Владимир Акиншин


Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

6 декабря 2021 г. 17:00
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Митрополит Киккский Никифор: «Одностороннее решение Патриарха Варфоломея по Украине грозит всеправославному единству расколом чудовищных размеров»
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
Митрополит Волоколамский Иларион: «Содействовать умножению добра и богозаповеданной правды»
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
Память русского святого на Болгарской земле
Пастырское воспитание души
Ковчег для Заступницы усердной
Православие как судьба
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
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Новые статьи
Желая Небесного Царствия
В течение всего юбилейного года опубликовано множество материалов, посвященных святому благоверному князю Александру Невскому. Еще большее количество научных трудов, научно-популярных и художественных изданий выходило на тему его жития ранее. В основном они касались политической деятельности святого князя, значимости его цивилизационного выбора, его военного таланта, его личного благочестия и т. д. При этом в житии князя Александра остается момент, который требует надлежащего осмысления, — это его христианская кончина. В истории последних дней святого князя Александра Невского «Журналу Московской Патриархии» помогает разобраться доцент кафедры теологии МПГУ священник Георгий Харин. PDF-версия.
5 декабря 2021 г. 14:00
Если Господь — ведущий
У отмечающего в этом году 240-летний юбилей села Прасковея в Буденновском церковном округе Георгиевской епархии два небесных покровителя: великомученица Параскева Пятница и благоверный великий князь Александр Нев­ский. Объяснение этому кроется в протяженной истории бывшего до 1911 года уездным центром селения, в котором сейчас живут 11 тысяч человек. Как считают ученые, топоним «Прасковея» восходит к имени Параскевы, но почему село оказалось так наименовано, однозначного ответа у историков нет. К революции оно подошло с тремя действовавшими храмами и еще одним возводившимся. Первой в Прасковее в 1787 году поставили Покровскую церковь, второй в 1851-м — Вознесенскую. Александро-Невский храм построили в 1911 году как церковный мемориал памяти героев Русско-­японской войны. Увы, ни одна из тех церквей до нас не дошла. Сейчас в Прасковее два храма: переделанный после войны из обычного сельского домика Вознесенский и новый красавец Александро-Невский — ныне вторая кафедра правящего архиерея Георгиевской епархии епископа Гедеона. Их общины фактически составляют единый приход во главе с протоиереем Димитрием Морозовым. Обозреватель «Журнала Московской Патриархии» провел день с настоятелем и делится впечатлениями с читателями. PDF-версия.    
29 ноября 2021 г. 15:00
Архимандрит Геннадий (Парфентьев) — небесный заступник Вятской земли
Священный Синод на сентябрьском заседании (журнал № 68) по ходатайству мит­рополита Вятского и Слободского Марка включил имя архимандрита Геннадия (Парфентьева) в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Отныне память этого угодника Божия совершается в день его кончины 10 ноября. По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка материалы к канонизации собирали церковные историки — члены профильной комиссии другой епархии Вятской митрополии, Яранской, в нынешних пределах которой архимандрит Геннадий совершил свой подвиг. Об обнаруженных в ходе поисковой работы сведениях «Журналу Московской Патриархии» рассказывает один из них. PDF-версия.
27 ноября 2021 г. 13:00
Просвети ум мой светом святого Евангелия Твоего
Забота о развитии просветительского служения Церкви, включающего в себя катехизацию и религиозное образование, стала одной из основных первосвятительских задач Святейшего Патриарха Кирилла. В этом году исполняется десять лет с того момента, как Священным Синодом был утвержден документ о катехизическом служении в Русской Православной Церкви (журнал Священного Синода № 152 от 27 декабря 2011 года). Евангельские встречи на приходах, где люди совместно читают и изучают Священное Писание, лежат в основе современной катехизации. Какие могут быть формы этих встреч и чем должно быть наполнено их содержание, выяснял корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
25 ноября 2021 г. 17:00
Любая модернизация должна включать нравственное измерение
Святейший Патриарх Кирилл еще задолго до восшествия на первосвятительскую кафедру снискал известность как выдающийся духовный писатель и среди отечественной паствы, и далеко за пределами России. Известно, что к любому делу Святейший относится очень внимательно, в том числе кропотливо работает над сборниками своих трудов. Почему его тексты — это настоящая православная литература, каковы традиции издания трудов церковных иерархов и почему один из любимых образов, который использует Святейший Патриарх, это закон всемирного тяготения, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательства Московской Патриархии Евгений Полищук. PDF-версия.
23 ноября 2021 г. 16:00