Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

Федор Михайлович Достоевский в течение четырех лет читал только Евангелие. Когда смертный приговор ему был заменен каторжными работами, он переосмыслил всю свою жизнь, а Евангелие полюбил так глубоко, что оставил в нем более полутора тысяч ногтевых заметок и загибов страниц (карандашей и перьев каторжникам держать не разрешалось). Этот удивительный пример великого русского писателя, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году, со всей ясностью свидетельствует нам о том, какое место Евангелие может занимать в жизни современного человека. И в XIX, и в XX, и в XXI веках человеку требуется усилие, чтобы открыть эту Книгу и сделать ее самой важной в своей жизни. Достоевскому подарила Евангелие Наталья Фонвизина, не случайно оказавшаяся рядом: вместе с другими женщинами она пришла в пересыльную тюрьму для того, чтобы подарить каждому из арестантов Новый Завет.

Каждый из нас призывается в какой-то момент оказаться рядом со страдающим человеком, помочь ему раскрыть Евангелие, найти в нем именно то, что затронет человека до самой глубины его существа. Необходимо использовать все возможные формы служения Слову. В первую очередь это проповедь Евангелия, та наша обращенность к Слову, которая должна становиться частью нашей литургической жизни. Это будет возможно тогда, когда проповедник на своем личном опыте будет переживать евангельское слово. Амвон — место слышания и проповеди Евангелия, а не пересказов житий или оценки событий, происходящих в мире. Сейчас в нашей Церкви все большее развитие получают евангельские беседы, которые на приходах совершаются и в очной, и в дистанционной форме. И эта форма обращения тоже чрезвычайно важна. Осмысливать Евангелие необходимо во всех формах приходской деятельности — и в воскресной школе, и в молодежном клубе, и в общении со старшим поколением. Везде нужно искать свои подходы.Все мы знаем, что жить по Евангелию и говорить о нем — две разные вещи. Нам нужно стараться не только говорить о новозаветных истинах, но и свидетельствовать другим людям о возможности жить по слову Спасителя. Пусть грядущий праздник Рождества Христова для всех нас станет той целью, к которой мы будем на основе евангельских истин звать тех, кто в своей жизни еще не встретил Христа.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Президент России В. В. Путин наградил Святейшего Патриарха Кирилла орденом святого апостола Андрея Первозванного

■ Высокие представители государственной власти поздравили Святейшего Патриарха Кирилла с 75-летием со дня рождения

■ Определения Священного Синода



Человек Церкви

■ Протоиерей Алексий Злобин



Епархия

■ Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Поездки по сельским приходам — самая большая радость для меня как правящего архиерея



800-летие Александра Невского

■ Дмитрий Анохин. Курган добра, тепла и счастья. Виноград, монастырский сыр и другие «вкусные» дела Зауралья

■ Игумен Варнава (Ваулин). Ответственные трудники в сельской местности — настоящая элита общества

■ Священник Георгий Харин. Желая Небесного Царствия. Предсмертный постриг князя Александра Невского как закономерный финал его земного пути



Монастыри и монашество. XXI век

■ Игумен Пантелеимон (Королев). Моя задача — сохранять доверие братии. Об актуальных вопросах выстраивания монашеской жизни в древней обители



Страницы истории

■ Священник Антоний Борисов. Отнесенность к главному. К 100-летию со дня рождения протопресвитера Александра Шмемана

■ Алексей Реутский. Воин, ученый, пастырь. К 100-летию со дня рождения священника Глеба Каледы



Пастырь

■ Укрепить и утешить. Как и о чем священнику говорить с человеком, умирающим от неизлечимого заболевания

Церковь и общество

■ Епископ Переславский и Угличский Феоктист. Мораль для робота.Евангельский взгляд на этические проблемы технологических инноваций



Чтение

■ Книги издательского дома «Познание»

■ Книги Издательства Московской Патриархии



Вечная память

■ Митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей (Ващук)

■ Архимандрит Панкратий (Нагибин)

■ Протоиерей Владимир Акиншин



■ Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год