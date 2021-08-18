Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!Начало нового богослужебного и учебного года в сентябре, до которого осталось совсем недолго, — весьма важное событие в жизни православных христиан. В отличие от гражданского новолетия, именно в этот первый месяц осени и в природе, и в жизни происходит смена ритма, настроя, которую чувствует каждый человек. Нам особенно стоит задуматься над тем, насколько серьезно мы приготовились открыть следующую страницу своей жизни, начать очередной жизненный и духовный цикл, премудро устроенный нашим Творцом, потому что каждый новый период всегда бывает связан с необходимостью трезвого взгляда на себя и свое внутреннее устроение. В этом постоянном пересмотре своего состояния и заключается важная составляющая духовной работы над собой каждого человека. Неслучайно именно в этом месяце начинается учебный год, который связан не только со школьными или университетскими занятиями, но и с необходимостью постигать знания и тому, кто уже давно закончил учебу.Каждому христианину надлежит учиться своей вере, но в еще большей степени это необходимо пастырю, который от времен апостольских призван Церковью к обязанности учительства. В Православии знание всегда соединяется с личным духовным опытом, с тем, что паче всякого ума. Но вместе с тем постижение веры без разума, без точного знания всех ее тонкостей невозможно. Неслучайно Христос направляет Своих учеников идти и учить народы, а не только свидетельствовать о том, что они пережили в своем личном опыте богообщения.Мы знаем, что призыв Христа учить вере обращен к каждому пастырю, независимо от того, выходит ли он на амвон, идет ли к школьной доске или встает под прицелы телекамер. Вот почему нам всем нужно честно оценить свое внутреннее состояние, тщательно пересмотреть свой духовный опыт и обязательно подумать о том, как обновить свои знания.Будем всегда помнить слова апостола Павла: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» (1 Тим. 4, 16). Всем нам хорошего нового церковного и учебного года!



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Первосвятительское слово. Крещение изменило мировоззрениедревних русичей

Церковная жизнь

■ Николай Георгиев. Ковчег для Заступницы усердной. В Казани Святейший Патриарх Кирилл освятил соборный храм Богородицкого мужского монастыря

■ Дарья Купряхина. Православие как судьба. Индонезийский студент о своем духовном пути и впечатлениях от России

Катехизация

■ Протоиерей Александр Сорокин. Мы нашли Мессию! Как сделать катехизацию уникальной и неповторимой для будущего христианина



Храмоздатель

■ Юрий Савельев, Елена Слижевская. Память русского святого на Болгарской земле Как три Александра построили в Софии Александро-Невский собор

Монастыри и монашество. XXI век

■ Алексей Реутский. Постриг как награда. За 10 лет настоятельнице Богоявленского монастыря Углича удалось восстановить и вернуть все храмы и большинство зданий обители



Церковь и общество

■ Дмитрий Анохин. Дивеево в кольце большой стройки. Зачем Свято-Троицкий монастырь объединяют в единый с Арзамасом и Саровом туристический кластер и что изменится для паломников

■ Владимир Малягин. Наша вера — не учение, не философия, а сама жизнь. Лауреат Патриаршей литературной премии о перспективах русской литературы XXI века



Духовное образование

■ Николай Гоголин. Пастырское воспитание души. Пермской духовной семинарии исполнилось 220 лет



Уроки столетия

■ Валентин Серпенинов. «Реакционный» архиерей. К 125-летию со дня рождения архиепископа Палладия (Каминского)

■ Протоиерей Иоанн Знаменский. Кавказский скиталец. Иеромонах Стефан (Игнатенко) —малоизвестный подвижник Пятигорской епархии



Чтение

■ Новые книги издательского дома «Познание»

■ Новые книги Издательства Московской Патриархии



Вечная память

■ Архиепископ Чимкентский и Таразский Елевферий (Козорез)

■ Епископ Аркадий (Афонин)

■ Протоиерей Сергий Дроба