Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

Воскресший Христос обращается к Своим ученикам: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28, 19). Все христиане призваны проповедовать Евангелие. Передать свой опыт веры во Христа Воскресшего всегда было и остается главным делом всей Церкви. Мы призваны Богом говорить о Нем, свидетельствовать о Его Воскресении своей жизнью и своими делами. Из истории Церкви мы знаем, как складывалась христианская община в первые века христианства через вовлечение в нее новых членов, знаем и о том, как пасхальная весть в течение двух тысяч лет распространялась людьми по всему миру. Но в каждый период истории, в каждом месте Церковь всякий раз заново решает, куда идти и как учить, чтобы это слово было услышано. И сегодня мы призваны размышлять над тем, какой должна быть наша миссия, как донести до современного человека Благую весть, как передать свой опыт веры. Это всегда сложно — и проповедь в далеком северном крае не -будет легче, чем миссия среди людей, переступивших порог столичного храма. Современный человек ищет Бога. В обществе, однако, есть мнение, что в наше время люди стали меньше верить, а из-за пандемии храмы опустели и больше никогда не наполнятся. Между тем многие священнослужители свидетельствуют о заметном росте числа людей, впервые пришедших в храмы в дни Великого поста, после того непростого времени страха и непредсказуемости, которое все мы пережили. Но именно в такие периоды человек обращает свой взор к Богу, а это значит, что Церкви именно сейчас, когда наши храмы вновь наполняются людьми, нужно искать правильные формы миссии, находить те слова и те дела, которые помогут нашему современнику прийти к Богу. Будем помнить о том, что радостными словами пасхального приветствия нам нужно делиться не только друг с другом, но и обращаться к тем, кто услышит эту весть впервые.

Христос воскресе!

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Определения Священного Синода

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Формат, позволяющий решать общие проблемы. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел совещание с управляющими епархий, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, в дистанционном формате.

Человек Церкви

■ Протоиерей Владимир Воробьев

Церковная жизнь

■ Протоиерей Максим Козлов. Мы можем научить и организовать, но человек сам должен идти к той цели, ради которой существует семинария.

■ Протоиерей Игорь Пчелинцев. Пасха в Иерусалиме.

Епархия

■ Ханты-Мансийская епархия: десять лет под покровом сибирских святых. Интервью с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом.

■ Алексей Реутский. Идите и научите все народы. О миссии среди коренных народов Сибири.

800-летие Александра Невского

■ Храмы в честь Александра Невского в Москве и Московской области (карта-схема).

■ Дмитрий Анохин. Если хочешь — угостись. Тайная благодетельница, православное джиу-джитсу и другие секреты Александро-Невского храма при МГИМО.

Пастырская практика

■ Современная предкрещальная практика. Совместный проект «Журнала Московской Патриархии» и портала «Пастырь».

Уроки столетия

■ Валентин Серпенинов. Как открывали Лавру. Три четверти века назад в храмах Троице-Сергиевой лавры возобновились богослужения.

■ Иеромонах Пафнутий (Фокин). Первая Пасха после четвертьвекового забвения.

■ Протопресвитер Владимир Диваков. Поехали, Лавру открывают.

■ Протоиерей Сергий Звонарёв. Опыт церковной дискуссии о высшем управлении Российской Церкви. К 115-летию Предсоборного Присутствия.

Вечная память

■ Игумен Андроник (Трубачёв).

Чтение

■ Новые книги Издательства Московской Патриархии.