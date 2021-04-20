Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Зарубежное Высшее церковное управление в Константинополе
В истории Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) был период, о котором мало известно, так как  документальных источников сохранилось не много. Речь идет о пребывании Зарубежного церковного управления в Константинополе с ноября 1920 по май 1921 года. Тогда РПЦЗ еще не обзавелась своей периодикой, а  формирование делопроизводственной базы началось позже, с переездом Зарубежного Синода в Сремские Карловцы (Сербия). Получается, что первые месяцы существования Зарубежной Церкви — некая terra incognita даже для специалистов. Столетие тех событий дает повод задуматься о причинах появления в эмиграции автономной церковной структуры. PDF-версия.
20 апреля 2021 г. 15:00
Храмы в честь Александра Невского в России
К 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского «Журнал Московской Патриархии» подготовил новую рубрику, в которой наши авторы будут рассказывать о храмах и часовнях, посвященных святому князю в России и Зарубежье. Предлагаем вашему вниманию карту расположения и краткое описание нескольких храмов, возведенных в России в честь св. Александра Невского. PDF-версия.
25 марта 2021 г. 14:00
Красногвардейский штурм подворья Белогорского монастыря в Перми в феврале 1918 года
Многочисленные работы светских и церковных ученых, посвященные истории Русской Церкви в период Октябрьской революции и Гражданской войны, неизбежно затрагивают различные аспекты репрессивной политики большевиков в отношении духовенства и мирян. Однако целый ряд вопросов, связанных с этой чрезвычайно важной для Церкви темой, имеющей прямую связь с процессом прославления новомучеников, развитием современной агиографии и литургики, по-прежнему остается малоизученным. PDF-версия. 
19 марта 2021 г. 17:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
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Традиция Масленицы или Сырной седмицы в Византии
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Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
3 февраля 2021 г. 14:00
Новости
Обложка №4 "Журнала Московской Патриархии" за 2021 год.
ЖМП № 4 апрель 2021 /  26 апреля 2021 г. 15:20
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Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».

 

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

 Воскресший Христос обращается к Своим ученикам: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28, 19). Все христиане призваны проповедовать Евангелие. Передать свой опыт веры во Христа Воскресшего всегда было и остается главным делом всей Церкви. Мы призваны Богом говорить о Нем, свидетельствовать о Его Воскресении своей жизнью и своими делами. Из истории Церкви мы знаем, как складывалась христианская община в первые века христианства через вовлечение в нее новых членов, знаем и о том, как пасхальная весть в течение двух тысяч лет распространялась людьми по всему миру. Но в каждый период истории, в каждом месте Церковь всякий раз заново решает, куда идти и как учить, чтобы это слово было услышано. И сегодня мы призваны размышлять над тем, какой должна быть наша миссия, как донести до современного человека Благую весть, как передать свой опыт веры. Это всегда сложно — и проповедь в далеком северном крае не -будет легче, чем миссия среди людей, переступивших порог столичного храма. Современный человек ищет Бога. В обществе, однако, есть мнение, что в наше время люди стали меньше верить, а из-за пандемии храмы опустели и больше никогда не наполнятся. Между тем многие священнослужители свидетельствуют о заметном росте числа людей, впервые пришедших в храмы в дни Великого поста, после того непростого времени страха и непредсказуемости, которое все мы пережили. Но именно в такие периоды человек обращает свой взор к Богу, а это значит, что Церкви именно сейчас, когда наши храмы вновь наполняются людьми, нужно искать правильные формы миссии, находить те слова и те дела, которые помогут нашему современнику прийти к Богу. Будем помнить о том, что радостными словами пасхального приветствия нам нужно делиться не только друг с другом, но и обращаться к тем, кто услышит эту весть впервые.

Христос воскресе!

 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника 

■ Определения Священного Синода

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Формат, позволяющий решать общие проблемы. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел совещание с управляющими епархий, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, в дистанционном формате.

 Человек Церкви 

■ Протоиерей Владимир Воробьев

 Церковная жизнь

 ■ Протоиерей Максим Козлов. Мы можем научить и организовать, но человек сам должен идти к той цели, ради которой существует семинария.

■ Протоиерей Игорь Пчелинцев. Пасха в Иерусалиме. 

Епархия

 ■ Ханты-Мансийская епархия: десять лет под покровом сибирских святых. Интервью с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом.

■ Алексей Реутский. Идите и научите все народы. О миссии среди коренных народов Сибири.

800-летие Александра Невского 

■ Храмы в честь Александра Невского в Москве и Московской области (карта-схема).

■ Дмитрий Анохин. Если хочешь — угостись. Тайная благодетельница, православное джиу-джитсу и другие секреты Александро-Невского храма при МГИМО.

 Пастырская практика

■ Современная предкрещальная практика. Совместный проект «Журнала Московской Патриархии» и портала «Пастырь».

 Уроки столетия 

■ Валентин Серпенинов. Как открывали Лавру. Три четверти века назад в храмах Троице-Сергиевой лавры возобновились богослужения.

■ Иеромонах Пафнутий (Фокин). Первая Пасха после четвертьвекового забвения.

■ Протопресвитер Владимир Диваков. Поехали, Лавру открывают.

■ Протоиерей Сергий Звонарёв. Опыт церковной дискуссии о высшем управлении Российской Церкви. К 115-летию Предсоборного Присутствия.

 Вечная память

 ■ Игумен Андроник (Трубачёв). 

Чтение 

■ Новые книги Издательства Московской Патриархии.

 

26 апреля 2021 г. 15:20
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Наум Клейман: «Эйзенштейн снял фильм о святом»
Когда в 2008 году путем голосования святой благоверный князь Александр Невский был выбран «Именем Россия», не в последнюю очередь на это повлиял снятый в далеком 1938 году Сергеем Эйзенштейном фильм «Александр Невский». Это кино сразу вошло в народное сознание. До нас мало дошло исторических сведений об эпохе, в которую жил великий князь, поэтому его потомки во многом черпали информацию о нем из фильма Эйзенштейна. До сих пор спорят о том, говорил ли князь в реальности фразу, прозвучавшую в фильме и ставшую знаменитой, — «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Но то, что Александр Невский — это вылитый актер Николай Черкасов, уверены почти все. На возрожденном в 1942 году ордене Александра Невского был отчеканен именно профиль Черкасова в одноименной роли. О том, как создавался этот киношедевр, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал Наум Клейман, киновед, историк кино, один из главных специалистов по творчеству Эйзенштейна. PDF-версия.
16 апреля 2021 г. 14:00