Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Митрополит Волоколамский Иларион: «Господь нам вверил Церковь, которая существует более тысячи лет»
Интервью председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата греческой газете «Катимерини». PDF-версия.  
20 января 2021 г. 14:30
Светлые новости 2020 года
Уходящий год запомнился тем, как люди Церкви — священнослужители и прихожане — объединились в молитве и труде. Совершали дела милосердия, активно помогали страждущим. Да, в карантинный локдаун несколько месяцев были закрыты храмы для прихожан, что для многих оказалось непростым испытанием. И все-таки в храмах не прекращались службы. И были в этом непростом году жизнеутверждающие новости. Вот некоторые из них. PDF-версия.
18 января 2021 г. 15:40
Вышел в свет №11-12 «Журнала Московской Патриархии» за 2020 год
13 января 2021 г. 17:00
Архимандрит Лука (Головков): «У наших выпускников не спрашивают диплом — их работы говорят сами за себя»
Ровно 30 лет назад Московская духовная академия стала первым учебным заведением, объявившем о профессиональной подготовке иконописцев. За это время Иконописная школа академии выпустила несколько сотен дипломированных специалистов. Выпускники школы, в 2019 году преобразованной в иконописный факультет, трудятся в мастерских известных монастырей, возглавляют бригады по церковному убранству крупных храмов-новостроек, преподают церковное искусство в ведущих высших духовных учебных заведениях. На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает декан факультета архимандрит Лука (Головков), несущий это послушание уже 27 лет и в ноябре 2020 года переизбранный Ученым советом академии на эту должность. PDF-версия.
30 декабря 2020 г. 14:45
Духовная застава на Иртышском берегу
Ровно 400 лет назад на Московском Соборе Патриарх Филарет и его царственный сын Михаил Федорович учредили Сибирскую епархию с центром в Тобольске. Она стала первой православной епархией в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. С годами Сибирская епархия стала самой обширной в Русской Церкви, а сегодня это одна из крупнейших митрополий в Сибири. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал о том, как развивается возглавля­емая им митрополия. PDF-версия.
28 декабря 2020 г. 14:00
Псковский ренессанс
В Псковской области, наряду с Владимир­ской, Смоленской и Новгородской, сохранилось больше всего древнейших православных каменных храмов. В этом году 10 шедевров псковского архитектурного зодчества включены в Cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО. На реставрацию памятников культуры Псковщины, в том числе и на храмы, планируется выделить около 12 млрд руб. О том, какие работы планируется провести, что делать с руинированными храмами в вымерших деревнях и как уберечь действующие храмы от пожаров, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал древлехранитель Псковской епархии монах Антоний (Воеводин). PDF-версия.
16 декабря 2020 г. 14:17
Иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии».
7 декабря 2020 г. 18:30
В Норвегии состоялись памятные мероприятия, посвященные 100-летию русского присутствия в стране
В день памяти Архистратига Божия Михаила в г.Тронхейме состоялась панихида по усопшим русским эмигрантам, во время «братоубийственного лихолетья  Отечества лишенных и в земле Норвежстей прибежище и упокоение обретших, всех в годину гонений от безбожной власти за веру невинно замученных и убиенных».
24 ноября 2020 г. 19:30
Уголок России на Святой Земле
В этом году Подворью Русской духовной миссии в Яффо (Тель-Авив) 151 год. За прошедшие полтора века земля, находящаяся под особым покровительством святой Тавифы (которая обрела тут последний покой) и апостола Петра, пережила немало событий, вершивших судьбы России и Ближнего Востока. И сегодня здесь, как и 151 год назад, рады тем, кто приезжает издалека поклониться древним святыням, а также готов потрудиться для ее благоукрашения и процветания на общее благо. В прошлом году в «Журнале Московской Патриархии» было опубликовано интервью с ключаем протоиереем Игорем Пчелинцевым. Оно не потеряло актуальности и сегодня.  
7 ноября 2020 г. 15:22
Новости
Обложка №1 2021 "Журнала Московской Патриархии". Автор Вероника Швец.
ЖМП № 1 январь 2021 /  3 февраля 2021 г. 14:00
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Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

"Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!
Первый месяц года мы всегда проводим в праздновании Богоявления, радуемся тому, что Непостижимый Бог пришел в мир младенцем, а затем вышел к людям со словом любви и спасения. По мысли преподобного Симеона Нового Богослова, «Он сошел на землю, ..., чтобы, пройдя через все наше, воссоздать и обновить того первого человека, а через него и всех рожденных и рождающихся, подобных своему родителю». Теперь меняется сам характер отношений между человеком и Богом, Который не просто возвращает Себя человеку, но становится бесконечно более близким ему, чем в период пребывания Адама в раю.

Радость этой новой близости переживает каждый христианин, в особенности остро ощущая связь с воплотившимся Богом через свой личный опыт жизни в Церкви. Наступающий год для всех членов Христовой Церкви будет наполнен важными делами и событиями. Полагаю, что каждому из нас, на всех уровнях церковной жизни, предстоит в этом году не только возобновить утраченное в год пандемии, но и переосмыслить тот опыт, который все мы приобрели. Множество значительных событий будет отмечать Русская Церковь в 2021 году. Одним из важнейших станет празднование 800-летия прославления святого благоверного князя Александра Невского. Нам важно обновить не только для самих себя, но и во всем обществе память о замечательном сыне Церкви и Отечества. Необходимо делать так, чтобы благоверный князь Александр не столько оставался героем прошлого, но становился тем примером, который будет наших современников подвигать на добрые дела.

В этом году наша Церковь будет свидетельствовать о подлинно соборном характере своего служения проведением Пленума Межсоборного Присутствия и Архиерейского собора. Архипастырям во главе с Предстоятелем Русской Православной Церкви предстоит обсудить множество значимых вопросов церковной жизни.

Для самого Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наступивший год будет связан с двумя славными датами – 45-летием его архиерейской хиротонии и 75-летием со дня рождения. Пусть Господь молитвами святого благоверного князя Александра укрепляет нашего Предстоятеля в его великом служении Церкви Христовой".

 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

 
■ Определения Священного Синода.

■ Рождественские богослужения в Храме Христа Спасителя.

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла.

■ Первосвятительское слово в праздник Крещения Господня.

■ Святейший Патриарх Кирилл. Я испытываю чувство искренней благодарности и радости за то, что замечательная традиция жертвенного служения во имя блага и здоровья ближних сохраняется в жизни современных людей.


Вечная память

 
■ Памяти Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета.

■ Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий: Митрополит Филарет вникал во все вопросы заботливо и по-отечески.

■ Служение митрополита Филарета в Отделе внешних церковных сношений.

■ Труды митрополита Филарета на посту председателя Синодальной библейско-богословской комиссии.

■ Иерей Георгий Каменев.

 

Церковная жизнь


Юрий Рубан. Сретение Господне

■ Елена Алексеева, Надежда Муравьева. Встречала вся страна. К 30-летию второго обретения мощей прп. Серафима Саровского.


Человек Церкви


■ Иерей Игорь Палкин, Елена Алексеева. Протопресвитер Русской Церкви.


Церковь и общество

 
■ Дмитрий Анохин. Храмы не за тридевять земель. Калининградская епархия заботится о культурно-историческом наследии региона.

■ Глаза страшатся, а руки делают. Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим об особенностях служения в самой западной на российской территории епархии.

■ Алексей Реутский. Возвращение блудных сыновей.

■ Василий Каледа. Пастырская психиатрия: понять, помочь, спасти.


Монастыри и монашество. ХХ век


■ Василий Константинов. Тихоокенский рубеж. Как Серафимовский монастырь на острове Русский справляется с вызовами пандемии и ударом природной стихии.


Уроки столетия

 
■ Галина Коротаева. Отрок восстал против богоборцев. К вековому юбилею мученической кончины Сергея Долганева.


Чтение


■ Книги издательского дома «Познание», получившие награды на ХV конкурсе «Просвещение через книгу».

■ Новые книги Издательства Московской Патриархии.

3 февраля 2021 г. 14:00
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29 января 2021 г. 16:30
Александр Слесарев: «От церковных расколов государство страдает не меньше, чем Церковь»
Об истории церковных расколов написано немало книг — и художественных, и документальных, и научных. Уже больше века существует предмет «Расколоведение», который преподают будущим священнослужителям в духовных семинариях и академиях. В издательстве «Познание» выходит книга преподавателя Минской духовной академии Александра Слесарева «Расколоведение», в которой он разбирает саму суть этого явления в церковной жизни, показывает, какие формы раскол может принимать, дает анализ причин, ведущих к разрыву церковного единства. PDF-версия.  
29 января 2021 г. 14:25
Эра милосердия
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28 января 2021 г. 16:00
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26 января 2021 г. 14:45
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Городец знаменит не только своими народ­ными промыслами. По преданию, в Городецком Феодоровском мужском монастыре, основание которого приписывают великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому, принял перед смертью схиму святой благоверный князь Александр Невский, в постриге Алексий. И возможно, только его молитвами обитель трижды возрождалась из небытия. В чем ее особенность, почему она привлекательна для молодых людей, мечтающих о монашестве, как вдохновить людей на создание общины и строительство храма, какая работа проводится для сохранения памяти святого князя в Городецкой епархии, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
25 января 2021 г. 13:30