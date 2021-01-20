Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

"Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

Первый месяц года мы всегда проводим в праздновании Богоявления, радуемся тому, что Непостижимый Бог пришел в мир младенцем, а затем вышел к людям со словом любви и спасения. По мысли преподобного Симеона Нового Богослова, «Он сошел на землю, ..., чтобы, пройдя через все наше, воссоздать и обновить того первого человека, а через него и всех рожденных и рождающихся, подобных своему родителю». Теперь меняется сам характер отношений между человеком и Богом, Который не просто возвращает Себя человеку, но становится бесконечно более близким ему, чем в период пребывания Адама в раю.

Радость этой новой близости переживает каждый христианин, в особенности остро ощущая связь с воплотившимся Богом через свой личный опыт жизни в Церкви. Наступающий год для всех членов Христовой Церкви будет наполнен важными делами и событиями. Полагаю, что каждому из нас, на всех уровнях церковной жизни, предстоит в этом году не только возобновить утраченное в год пандемии, но и переосмыслить тот опыт, который все мы приобрели. Множество значительных событий будет отмечать Русская Церковь в 2021 году. Одним из важнейших станет празднование 800-летия прославления святого благоверного князя Александра Невского. Нам важно обновить не только для самих себя, но и во всем обществе память о замечательном сыне Церкви и Отечества. Необходимо делать так, чтобы благоверный князь Александр не столько оставался героем прошлого, но становился тем примером, который будет наших современников подвигать на добрые дела.

В этом году наша Церковь будет свидетельствовать о подлинно соборном характере своего служения проведением Пленума Межсоборного Присутствия и Архиерейского собора. Архипастырям во главе с Предстоятелем Русской Православной Церкви предстоит обсудить множество значимых вопросов церковной жизни.

Для самого Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наступивший год будет связан с двумя славными датами – 45-летием его архиерейской хиротонии и 75-летием со дня рождения. Пусть Господь молитвами святого благоверного князя Александра укрепляет нашего Предстоятеля в его великом служении Церкви Христовой".

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника



■ Определения Священного Синода.

■ Рождественские богослужения в Храме Христа Спасителя.

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла.

■ Первосвятительское слово в праздник Крещения Господня.

■ Святейший Патриарх Кирилл. Я испытываю чувство искренней благодарности и радости за то, что замечательная традиция жертвенного служения во имя блага и здоровья ближних сохраняется в жизни современных людей.



Вечная память



■ Памяти Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета.

■ Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий: Митрополит Филарет вникал во все вопросы заботливо и по-отечески.

■ Служение митрополита Филарета в Отделе внешних церковных сношений.

■ Труды митрополита Филарета на посту председателя Синодальной библейско-богословской комиссии.

■ Иерей Георгий Каменев.

Церковная жизнь



■ Юрий Рубан. Сретение Господне

■ Елена Алексеева, Надежда Муравьева. Встречала вся страна. К 30-летию второго обретения мощей прп. Серафима Саровского.



Человек Церкви



■ Иерей Игорь Палкин, Елена Алексеева. Протопресвитер Русской Церкви.



Церковь и общество



■ Дмитрий Анохин. Храмы не за тридевять земель. Калининградская епархия заботится о культурно-историческом наследии региона.

■ Глаза страшатся, а руки делают. Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим об особенностях служения в самой западной на российской территории епархии.

■ Алексей Реутский. Возвращение блудных сыновей.

■ Василий Каледа. Пастырская психиатрия: понять, помочь, спасти.



Монастыри и монашество. ХХ век





■ Василий Константинов. Тихоокенский рубеж. Как Серафимовский монастырь на острове Русский справляется с вызовами пандемии и ударом природной стихии.



Уроки столетия



■ Галина Коротаева. Отрок восстал против богоборцев. К вековому юбилею мученической кончины Сергея Долганева.



Чтение



■ Книги издательского дома «Познание», получившие награды на ХV конкурсе «Просвещение через книгу».

■ Новые книги Издательства Московской Патриархии.

