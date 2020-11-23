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Новости
Новомученики иеромонах Нифонт (Выблов) и граф Александр Медем
23 ноября 2020 г. 20:30
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В Сызранской епархии освятили икону новомученников иеромонаха Нифонта (Выблова) и графа Александра Медема

В Сызранской епархии освятили икону сызранских новомученников иеромонаха Нифонта (Выблова) и графа Александра Медема. День их памяти отмечается 23 ноября, оба они скончались в 1931 году в сызранской тюрьме. Икона написана в сызранской иконописной мастерской. После праздничного богослужения в Казанском соборе, которое возглавил епископ Сызранский и Шигонский Леонтий в сослужении с духовенством епархии, икону новомучеников освятил председатель церковно-исторического совета Сызранской епархии игумен Марк (Алексеев).

В своей проповеди к пастве, епископ Леонтий рассказал краткое житие новомученников, в частности отметив: «Значение их подвига для нас - подражать стойкости в исповедовании своей веры во Христа. В Евангелии дня Спаситель указывает своим ученикам жизненный путь: ищите Царствия Божия, и всё приложится вам. Именно так земной путь прошли празднуемые святые». Владыка отметил, что в этот день отмечается память ещё одного новомученника - святителя Августина (Беляева), архиеп. Калужского, который в 1930 году был управляющим Сызранской епархии и проходил по тому же сфабрикованному делу. Он был расстрелян и погребен в безвестной могиле. В завершении прапвящий архиерей призвал продолжить работу по составлению списка святых, подвизавшихся на сызранской земле.

23 ноября 2020 г. 20:30
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