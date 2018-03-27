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Новости
Храм в честь Киево-Печерской иконы Божией Матери, Киевский вокзал
27 марта 2018 г. 17:50
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В храме на Киевском вокзале состоится мероприятие в рамках просветительского проекта «С Богом в дорогу»

29 марта 2018 года на Киевском вокзале столицы в помещении храма в честь Киево-Печерской иконы Божией Матери пройдет очередное мероприятие в рамках просветительского проекта «С Богом в дорогу». В преддверии Вербной Недели (Вербного воскресенья) состоится встреча прихожан со священством. Тема беседы «Праздник Воскресения Христова – начало нового Пасхального года». Во встрече примут прихожане храма, пассажиры и сотрудники Киевского вокзала, сотрудники Издательства Московской Патриархии. Все присутствующие смогут задать вопрос священнику и в заключение мероприятия получат в дар календари на 2018 год, выпущенные в свет в Издательстве Московской Патриархии Русской Православной Церкви.

27 марта 2018 г. 17:50
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В Кизляре прошла панихида по жертвам трагедии в Георгиевском храме
29 марта 2018 года исполнилось 40 дней трагедии в дагестанском городе Кизляр, когда  после вечернего богослужения вооруженный преступник открыл огонь из охотничьего ружья по выходящим из храма Георгия Победоносца прихожанам. Четверо женщин были убиты на месте, пятая скончалась в больнице. Кроме того, были тяжело ранены еще две прихожанки и двое сотрудников правоохранительных органов. В 12.00 на месте погребения архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам ослужил панихиду по невинно убиенным Вере, Надежде, Людмиле, Ирине, Вере.     
29 марта 2018 г. 11:00
На месте гибели космонавта Юрия Гагарина освятили здание часовни в честь вмч. Георгия Победоносца
Вблизи села Новосёлово Киржачского района, где 50 лет назад 27 марта 1968 года разбился самолёт космонавта Юрия Гагарина и летчика- испытателя Владимира Серёгина, состоялось освящение здания часовни в честь вмч. Георгия Победоносца. Чин освящения возглавил архиепископ Александровский и Юрьев-Польский Евстафий в сослужении духовенства епархии. 
27 марта 2018 г. 20:05
В Москве состоялась премьера концертного исполнения великопостной поэмы святителя Иоасафа Белгородского
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27 марта 2018 г. 14:30
Радуйся, Мати Божия "Державная"
15 марта Русская Православная Церковь отмечает Праздник обретения  иконы Божией Матери "Державная". К столетию этого события год назад Журнал Московской Патриархии опубликовал подборку материалов, авторы которых рассказали о истории обретения иконы в селе Коломенское, о ее почитании на протяжении минувшего столетия (в том числе и в храмах русского Зарубежья), о богословии чудотворного образа, и о современной жизни Казанского прихода, где икона пребывает сегодня. Вновь предлагаем ознакомиться с этими публикациями: ПДФ версия в ЖМП
15 марта 2018 г. 10:05
К Пасхе в Зеленограде будет сдан первый храм по «Программе 200»
К празднику Пасхи, который православные верующие в этом году будут праздновать 8 апреля, в Зеленоградском административном округе Москвы сдадут в эксплуатацию первый храм, построенный здесь по «Программе 200», сообщает Интерфакс-религия со ссылкой на сайт куратора программы, депутата Владимира Ресина.
12 марта 2018 г.