Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» исполнилось 72 года

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
24 декабря 2021 г. 15:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
10 ноября 2021 г. 14:00
К 90-летию «Журнала Московской Патриархии»
Архиереи Русской Православной Церкви поделились своими воспоминаниями о том, какую роль в их жизни сыграло наше издание. PDF-версия.
9 ноября 2021 г. 15:00
Николай, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский, главный редактор «Журнала Московской Патриархии»: «Двигаться вперед, помня о прошлом»
Девяносто лет назад началась история главного печатного органа Русской Православной Церкви. Тогда, в сложнейшие годы истории нашего Отечества, издание журнала для Церкви казалось, пожалуй, чем-то почти немыслимым. Были живы люди, с восторгом встретившие революционную эпоху, закрытие храмов и первые гонения. Тогда, в далеком 1931 году, еще не поднялась новая страшная волна преследования за веру, но Церковь уже жила предчувствием кровавых расправ. И именно тогда началась история «Журнала Московской Патриархии»: редакция делала свои первые осторожные шаги в церковной публицистике; нужно было выработать концепцию, найти стиль издания, сделать узнаваемым его лицо. PDF-версия.
8 ноября 2021 г. 17:00
Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла с 90-летием «Журнала Московской Патриархии»
Издателям и читателям «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
5 ноября 2021 г. 15:00
«Журналу Московской Патриархии» — 90
Многие десятилетия «Журнал Московской Патриархии» был единственным религиозным изданием в Советском Союзе. В этом году исполняется 90 лет со дня выхода первого номера этого уникального издания. О том, как появился официальный печатный орган Русской Православной Церкви, как развивался все эти годы и как живет сегодня, наш рассказ. PDF-версия.
1 ноября 2021 г. 19:00
Новости
Глава Издательства Московской Патриархии и Главный редактор «Журнала Московской Патриархии» епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай
15 мая 2022 г. 12:30
версия для печати версия для печати

Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» исполнилось 72 года

Сегодня, 15 мая 2022 года, главе Издательства Московской Патриархии и Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» епископу Балашихинскому и Орехово-Зуевскому Николаю исполнилось 72 года.

Владыка Николай родился в Москве в потомственной семье врача, учился в 1-й Московском мединституте им. И.М. Сеченова, затем работал в Государственной Третьяковской галерее, а также посещал лекции на искусствоведческом отделении истфака МГУ.

Окончил Московский полиграфический институт по специальности «Книговедение», затем работал в Московском доме книги.В 1976 г. женился, в этом же году родилась дочь Софья. Супруга скончалась в 2009 г. после тяжелой болезни.

С 1975 г. работал в редакции «Журнала Московской Патриархии» под руководством архимандрита Иннокентия (Просвирнина).6 ноября 1979 г. принял Святое Крещение с именем Николай.

В июле 1981 г. перешел на постоянную работу в редакцию «Журнала Московской Патриархии», где до 1990 г. работал в должности заведующего справочно-библиографическим отделом (библиотекой).

В 1989 г. закончил Московскую духовную семинарию, а 25 февраля 1990 г. архиепископом Можайским Григорием рукоположен в сан диакона. 23 июля 1992 г. назначен настоятелем Преображенского храма г. Балашихи.28 сентября 2011 г. в Крестовом храме Преображения Господня Новодевичьего монастыря г. Москвы митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием пострижен в монашество с именем Николай в честь святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского.

Решением Священного Синода от 5-6 октября 2011 г. избран епископом Балашихинским, викарием Московской областной епархии. 9 октября 2011 г. возведен в сан архимандрита.

Наречен во епископа 3 декабря 2011 г. в Патриарших покоях Храма Христа Спасителя. Хиротонисан 1 января 2012 г. за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В сентябре 2017 г. распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла назначен и.о. руководителя и главного редактора Издательства Московской Патриархии.

В октябре 2017 г. распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла назначен на должность главного редактора Издательства Московской Патриархии и главного редактора «Журнала Московской Патриархии».

Решением Священного Синода от 13 апреля 2021 г. (журнал № 4) определено быть Преосвященным Балашихинским и Орехово-Зуевским, с сохранением должности главного редактора Издательства Московской Патриархии.

Коллектив редакции «Журнала Московской Патриархии» сердечно поздравляет дорогого владыку с Днем рождения и желает ему долгих лет жизни, здоровья и помощи Божией во всех разнообразных трудах, которые он совершает на благо Церкви!

15 мая 2022 г. 12:30
Также читайте:
ЖМП
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К 90-летию «Журнала Московской Патриархии»
Николай, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский, главный редактор «Журнала Московской Патриархии»: «Двигаться вперед, помня о прошлом»
Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла с 90-летием «Журнала Московской Патриархии»
«Журналу Московской Патриархии» — 90
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Говори, Господи, раб Твой слушает
Сегодня группы самостоятельного изучения Священного Писания — явление привычное на многих православных приходах. О важности их создания неустанно говорит Святейший Патриарх Кирилл. А каких-то сорок лет назад такие встречи были невозможны на территории храма, и они проходили подпольно, на квартирах. Эти времена хорошо помнят протоиереи Александр Борисов и Геннадий Фаст. Оба эти священника стояли у истоков создания Евангельских групп. PDF-версия.
13 мая 2022 г. 13:00
Вера от слышания
С появлением переводов Библии на национальные языки в епархиях, где живут коренные народы, появился запрос на перевод богослужений. В каждом конкретном случае сложность перевода определялась рядом факторов: от наличия в языке множества диалектов и влияния на богослужебный язык христианских миссионеров до отсутствия в языке православной терминологии и даже собственного алфавита. При этом везде требовалось точно подбирать слова, учитывая контекст и не допуская семантических ошибок. Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» обобщил опыт тех людей, которые участвовали в переводе богослужения на национальные языки. PDF-версия.
11 мая 2022 г. 11:00
Марина Викторовна Творогова
Дизайнер-верстальщик «Журнала Московской Патриархии».  11.12.1949–31.03.2022
9 мая 2022 г. 13:00
Шуйское дело: от приговора до канонизации
Ровно век назад, 10 мая 1922 года, были расстреляны протоиерей Павел Светозаров, иерей Иоанн Рождественский и мирянин Петр Языков — главные обвиняемые по так называемому Шуйскому делу. События в этом уездном городе Иваново-­Вознесенской губернии стали самым масштабным примером гражданского сопротивления изъятию церковных ценностей, а Воскресенский собор с одной из самых высоких православных колоколен в мире стал знаковым местом трагедии русского Православия в ХХ веке. О трагических событиях в Шуе в марте 1922 года и о том, почему этот акт неповиновения властям и последовавшее за ним письмо В. И. Ленина членам Политбюро в какой-­то мере стали переломными в отношениях государства и Церкви в Советской России, «Журналу Московской Патриархии» рассказал доктор исторических наук, профессор Шуйского филиала Ивановского государственного университета Юрий Иванов. PDF-версия.
9 мая 2022 г. 12:00
Протоиерей Александр Макаров
25.02.1954–22.01.2022
8 мая 2022 г. 21:00