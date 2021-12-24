Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» исполнилось 72 года

Сегодня, 15 мая 2022 года, главе Издательства Московской Патриархии и Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» епископу Балашихинскому и Орехово-Зуевскому Николаю исполнилось 72 года.

Владыка Николай родился в Москве в потомственной семье врача, учился в 1-й Московском мединституте им. И.М. Сеченова, затем работал в Государственной Третьяковской галерее, а также посещал лекции на искусствоведческом отделении истфака МГУ.

Окончил Московский полиграфический институт по специальности «Книговедение», затем работал в Московском доме книги.В 1976 г. женился, в этом же году родилась дочь Софья. Супруга скончалась в 2009 г. после тяжелой болезни.

С 1975 г. работал в редакции «Журнала Московской Патриархии» под руководством архимандрита Иннокентия (Просвирнина).6 ноября 1979 г. принял Святое Крещение с именем Николай.

В июле 1981 г. перешел на постоянную работу в редакцию «Журнала Московской Патриархии», где до 1990 г. работал в должности заведующего справочно-библиографическим отделом (библиотекой).

В 1989 г. закончил Московскую духовную семинарию, а 25 февраля 1990 г. архиепископом Можайским Григорием рукоположен в сан диакона. 23 июля 1992 г. назначен настоятелем Преображенского храма г. Балашихи.28 сентября 2011 г. в Крестовом храме Преображения Господня Новодевичьего монастыря г. Москвы митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием пострижен в монашество с именем Николай в честь святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского.

Решением Священного Синода от 5-6 октября 2011 г. избран епископом Балашихинским, викарием Московской областной епархии. 9 октября 2011 г. возведен в сан архимандрита.

Наречен во епископа 3 декабря 2011 г. в Патриарших покоях Храма Христа Спасителя. Хиротонисан 1 января 2012 г. за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В сентябре 2017 г. распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла назначен и.о. руководителя и главного редактора Издательства Московской Патриархии.

В октябре 2017 г. распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла назначен на должность главного редактора Издательства Московской Патриархии и главного редактора «Журнала Московской Патриархии».

Решением Священного Синода от 13 апреля 2021 г. (журнал № 4) определено быть Преосвященным Балашихинским и Орехово-Зуевским, с сохранением должности главного редактора Издательства Московской Патриархии.

Коллектив редакции «Журнала Московской Патриархии» сердечно поздравляет дорогого владыку с Днем рождения и желает ему долгих лет жизни, здоровья и помощи Божией во всех разнообразных трудах, которые он совершает на благо Церкви!