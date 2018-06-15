Спортивные достижения молодых московских приходов демонстрируют на Гоголевском бульваре

Вчера, 6 сентября, в центре российской столицы открылась фотовыставка под открытым небом «Дружим со спортом», посвященная социальному служению новых московских приходов. Здесь представлены 34 фотоработы - по паре от каждого из 17 победителей недавно завершившегося конкурса, где приняли участие представители трех десятков приходов.

«Наверное, еще три десятка лет назад подобная выставка могла восприниматься как непонятный вызов обществу. Но Церковь, сохраняя в себе следование традициям и исповедуя христианские ценности, одновременно идет в ногу со временем, чтобы способствовать формированию современной, гармонично развитой личности, - сказал, открывая выставку, митрополит Рязанский и Михайловский Марк - председатель организовавшего мероприятие Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. - Современный человек - динамичный, спортивный, культурный. И Церковь не остается в стороне: помогает заботиться своим чадам не только о душе, но и о теле».