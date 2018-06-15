Спортивные достижения молодых московских приходов демонстрируют на Гоголевском бульваре

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Статьи на тему
приходская жизнь
Берег левый, берег правый
17 июня в г.Тутаев состоится традиционный правобережный крестный ход с древней чудотворной иконой Всемилостивого Спаса, пребывающей в городском Воскресенском соборе. Крестный ход с этой иконой бывает два раза в году — на правом и на левому берегу Волги. Причем правый крестный ход совпадает с семнадцатидневным Казанским, который уже начался в Ярославской митрополии. Тутаевский крестный ход собирает прихожан не только Воскресенского храма и жителей Тутаева, но и многих паломников из других городов. ПДФ версия 
15 июня 2018 г. 12:20
Николай Капчук: Приходилось делать многое, чего никто не мог себе позволить
18 февраля 2018 года на 87 году жизни отошёл ко Господу Николай Семенович Капчук ̶  почетный староста Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Николай Семенович в течение многих десятилетий неутомимо трудился во славу Святой Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования настоятелю Богоявленского кафедрального собора г. Москвы, протоиерею Александру Агейкину, клиру и прихожанам. В 2012 году Николай Семенович дал развернутое интервью «Журналу Московской Патриархии», которое и сегодня не потеряло своей актуальности, и мы вновь предлагаем его вашему вниманию.    
21 февраля 2018 г. 10:21
Протоиерей Николай Важнов: Усердный в молитве священник никогда не будет оставлен
Настоятель храма святителя Николая в Кленниках и духовник московских священников протоиерей Николай Важнов вспоминает о своих первых наставниках и рассказывает, чем сегодня живет легендарная мечевская община и какие проблемы особо волнуют столичных пастырей. PDF-версия.
6 января 2018 г. 14:30
Жить помогает любовь
У Ильинского прихода в дерев­не Лемешево Подольского благочиния теперь есть второй храм — в честь священномученика Александра Агафонникова, который служил в Ильинском храме в советское время и был расстрелян 14 октября 1937 года на Бутовском полигоне. Когда храм в середине 90-х передали Церкви, новому настоятелю протоиерею Петру Дынникову пришлось поднимать его из руин. А затем прихожане решили построить рядом еще один храм — в честь священномученика Александра. И вот спустя 80 лет в нем прошла первая служба. В этот же день на фасадах обоих храмов открыли памятные доски священномученику Александру. ПДФ-версия
18 декабря 2017 г. 13:45
В храме в честь сщмч.Александра Агафонникова в дер.Лемешево прошла первая Божественная Литургия
14 октября, в праздник Покрова Божией Матери в дер.Лемешево Подольского района состоялась первая Литургия в храме, построенном в память о священномученике Александре Агафонникове. Литургию совершил протоиерей Петр Дынников, настоятель храма Ильи Пророка (XVII в.), в котором с 1933 по 1937 годы служил священномученик (подробнее о жизни прихода читайте в № 11 ЖМП).
15 октября 2017 г. 13:10
В исторической резиденции Московских Митрополитов в Черкизове рассказали как найти дополнительное финансирование для приходов
В Москве в исторической резиденции Московских Митрополитов в Черкизове состоялся семинар для московских приходов «Как найти дополнительное финансирование?». Организаторы мероприятия поставили перед собой сразу несколько задач: познакомить участников семинара с основами социального проектирования, фандрайзинга и народного финансирования. А также ознакомить с особенностями юридического и информационного сопровождения приходских проектов и бухгалтерской отчетностью.  
19 апреля 2016 г. 13:15
Под покровом священномученика Алексея Сибирского
Оставить  столицу и уехать с женой и тремя детьми служить на глухой сельский приход — это означает начать жизнь с нуля. У настоятеля трех сельских храмов Спировского района Тверской области иерея Димитрия Лихачева ушло несколько лет, чтобы завоевать доверие сельских прихожан, в чьей памяти всё еще жив образ служившего здесь 80 лет назад новомученика. О своих ошибках и удачах, о характерной разнице в духовной жизни городского и сельского прихожанина и о том, как привить молодежи уважение и память о новомучениках, священник рассказал корреспонденту ЖМП.
12 ноября 2014 г. 14:41
Пастырь строгого режима
Ущелье между горами Кавказа, по дну которого протекает река Баксан, украшает каменный, с большим крестом православный Георгиевский храм города Тырныауза. Этот некогда процветавший моногород — районный центр Эльбрусского района Кабардино-Балкарии — настоятель храма иеромонах Игорь (Васильев) считает одним из форпостов христианства в отдаленном уголке России. В интервью «Журналу Московской Патриархии» священник рассказал, как в их храме проходят будни и праздники, как он освящал высочайшую вершину Европы Эльбрус и при каких обстоятельствах постриг в монахи страшного разбойника и бандита, отсидевшего десять лет в колонии за многочисленные убийства.
7 ноября 2014 г. 11:30
Духовник многоликой паствы
Объединение в одном приходе людей разных культур, традиций и взглядов, преодоление «клубности», — ­традиционная задача священника, который несет служение далеко за пределами России. В Будапеште, в храме Преподобного Сергия Радонежского, многоликую паству окормляет опытный священник протоиерей Иоанн ­Кадар.
11 июля 2014 г.
Новости
Член юношеской сборной России по у-шу Кирилл Бондаренко с прихода Воскресения Словущего в Марьинском Парке лично продемонстрировал свое искусство на выставке
7 сентября 2018 г. 22:18
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Спортивные достижения молодых московских приходов демонстрируют на Гоголевском бульваре

Вчера, 6 сентября, в центре российской столицы открылась фотовыставка под открытым небом «Дружим со спортом», посвященная социальному служению новых московских приходов. Здесь представлены 34 фотоработы - по паре от каждого из 17 победителей недавно завершившегося конкурса, где приняли участие представители трех десятков приходов.

«Наверное, еще три десятка лет назад подобная выставка могла восприниматься как непонятный вызов обществу. Но Церковь, сохраняя в себе следование традициям и исповедуя христианские ценности, одновременно идет в ногу со временем, чтобы способствовать формированию современной, гармонично развитой личности, - сказал, открывая выставку, митрополит Рязанский и Михайловский Марк - председатель организовавшего мероприятие Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. - Современный человек - динамичный, спортивный, культурный. И Церковь не остается в стороне: помогает заботиться своим чадам не только о душе, но и о теле».

7 сентября 2018 г. 22:18
Также читайте:
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Берег левый, берег правый
Николай Капчук: Приходилось делать многое, чего никто не мог себе позволить
Протоиерей Николай Важнов: Усердный в молитве священник никогда не будет оставлен
Жить помогает любовь
В храме в честь сщмч.Александра Агафонникова в дер.Лемешево прошла первая Божественная Литургия
В исторической резиденции Московских Митрополитов в Черкизове рассказали как найти дополнительное финансирование для приходов
Под покровом священномученика Алексея Сибирского
Пастырь строгого режима
Духовник многоликой паствы
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Названо место подвига и последующего захоронения первых жертв «красного террора» священномучеников епископа Ефрема (Кузнецова) и протоиерея Иоанна Восторгова
О нем автор исследования — московский ученый-археолог Григорий Анащенко — сообщил на состоявшейся вчера, 5 сентября, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете церковно-научной конференции, посвященной столетию мученической кончины протоиерея Иоанна Восторгова. Вместе с епископом Селенгинским Ефремом (Кузнецовым) отец Иоанн оказался в числе восьми десятков первых жертв «красного террора», расстрелянных в Москве 5 августа 1918 года.
7 сентября 2018 г. 13:00
У иконы Божией Матери «Одигитрия» XVII и XIX веков были разные лики
В Смоленской епархии состоялись торжества, посвященные празднику иконы Божией Матери «Одигитрия», которая пребывает в Успенском кафедральном соборе города Смоленска. В этот день, 10 августа в соборе служили три Литургии: ночью, в семь и десять утра, чтобы все желающие могли исповедоваться и причаститься. На позднем богослужении свои молитвы к Владычице Небесной возносили восемь архипастырей из России, Беларуссии и Украины. А затем состоялся праздничный концерт и мастер-классы для детей по народному творчеству. Но уже накануне праздника, с вечера, к Смоленской Надвратной иконе Божией Матери «Одигитрия» выстроилась очередь из паломников и участников крестного хода Витебск-Смоленск. 
11 августа 2018 г. 13:45
В Смоленске, в рамках праздника «Одигитрия», состоялся фестиваль колокольного звона
Фестиваль проходит в Смоленске уже 3 год. В этому году в нем принимают участие 18 звонарей из Смоленска, Минска, Москвы, Вязьмы, Новосибирска. Некоторые из  них только закончили курсы звонарного мастерства, организованные Смоленской епархией и это их первый в жизни фестиваль.
9 августа 2018 г. 21:45
На границе Белоруссии и России встретили крестный ход из Витебска
В день памяти святых князей Бориса и Глеба, 6 августа, на границе между Россией и Белоруссией, вблизи г.Рудня состоялась торжественная встреча крестного хода «Витебск -Смоленск». В нем принимаются участие не только граждане Белоруссии, но и России. Этот крестный ход проходит уже шестнадцатый раз, являясь составной частью фестиваля «Одигитрия- общий путь».
6 августа 2018 г. 19:45
На Смядыни молитвенно помянули святых князей Бориса и Глеба
На окраине Смоленска, на Смядыне, в канун праздника святых князей мучеников -страстотерпцев Бориса и Глеба состоялись торжественное богослужение и крестный ход, которые возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.
6 августа 2018 г. 08:15