День «Белого цветка» в Екатеринбурге предлагают сделать городским праздником

Представители законодательной власти, бизнеса, артисты и педагоги Екатеринбурга выступили на пресс-конференции в ТАСС-Урал с инициативой возродить старинную традицию и сделать ежегодный праздник «Белого цветка» общегородским мероприятием.

- Этот праздник должен объединить самых разных людей независимо от их политических взглядов и конфессиональной принадлежности, - подчеркнула в своем выступлении уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ее идею проводить праздник «Белого цветка» во всей Свердловской области, а не только в Екатеринбурге, поддержали практически все участники мероприятия. По словам депутата Екатеринбургской городской думы Тимофея Жукова, городу нужны праздники, которые сохраняют добрые традиции и объединяют людей. По данным директора Свердловского областного медицинского колледжа, сопредседателя регионального отделения Всемирного русского народного собора Ирины Левиной, в акции готовы участвовать студенты и педагоги медицинских колледжей Екатеринбурга и Свердловской области.

- Этот праздник может стать мостиком между нашим временем и теми традициями благотворительности, которые были заложены еще императорской семьей 109 лет назад, - убеждена она.

«Белый цветок» может стать праздником, объединяющим в том числе и тех, кто в нашем городе занимается благотворительность, уверен артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков.

- К сожалению, благотворительные акции сегодня в основном проходят в социальных сетях, - отметил артист. - И очень хорошо, что этот праздник пройдет именно на улицах города. Вместе с тем он посетовал, что СМИ мало освещают благотворительные мероприятия, ссылаясь, что это частное дело самих благотворителей.

Заслуженный артист России, эстрадный певец Валерий Топорков рассказал, что сам неоднократно организовывал благотворительные концерты, в которых с удовольствием участвовали его коллеги и друзья:

- Я готов пригласить на этот праздник многих своих друзей, среди которых не только артисты, но и спортсмены. И я уверен, что они все откликнуться.

Напомним, что 18 марта мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому было направлено письмо от общественных организаций города с предложением сделать праздник «Белый цветок» городским.

Справка

Инициатива проведения праздника Белого Цветка в России принадлежит Царской семье.

Белые цветы впервые стали символом дел милосердия в апреле 1911 года. Члены Царской семьи собственноручно изготавливали их, а средства от благотворительной продажи направляли на строительство лечебниц для туберкулезных больных. Праздник проходил 21-22 мая (3-4 июня по н.ст.). Постепенно традиция стала укореняться, и идея помогать ближним приобрела общенародный характер. Благотворительные ярмарки и праздники Белого цветка проводились во многих городах России, в том числе и в Екатеринбурге.



Екатеринбургская епархия, возрождая традиции благотворительности, заложенные Царской семьей, проводит Благотворительный фестиваль «Дни Белого цветка» .

с 2013 года ежегодно в Пасхальные дни. В этом году горожане, среди которых участники Екатеринбургского отделения ВРНС, выступили с инициативой возрождения самого праздника на историческом месте.