В Бразилии прошли торжества в честь юбилея русской иммиграции в эту страну

В бразильском городе Кампина-дас-Миссоес в штате Риу-Гранди-ду-Сул торжественно отметили 110 лет со времени прибытия первых русских переселенцев на Южноамериканский континент и 107-летия со дня создания русского прихода.

В праздничный день митрополит Аргентинский и Южноамериканский Игнатий совершил Божественную литургию в честь престольного праздника храма апостола евангелиста Иоанна Богослова. Правящему архиерею сослужили благочинный Бразильского благочиннического округа протоиерей Анатолий Топала и настоятель прихода игумен Иннокентий (Деньщиков). По окончании литургии митрополит Игнатий принял участие в юбилейных торжествах и освятил мемориальную арку при входе на русское кладбище.

История православного прихода в Кампина-дас-Миссоес тесно связана с русской иммиграцией в Бразилию. В 1909 г., в поисках свободной земли, выходцы из России, Белоруссии, Украины и других частей Российской империи (в большинстве своем это были крестьяне) основали город Кампина-дас-Миссоес. Создав русскую колонию в Кампина (Поле), между реками Уомандаи и Тумурупара, русские иммигранты обрабатывали землю, корчевали лес, строили дороги и деревянные жилища. Со временем к названию Кампина, было прибавлено «дас Миссоес», так как первоначально Кампина входила в состав Колонии индейцев Гуарани 5-го дистрикта г. Санто Анжело, столицы иезуитской миссии. Спустя три года в Кампина-дас-Миссоес был построен деревянный православный храм. В 1950 г. церковь была отстроена в камне. Изначально приход находился под юрисдикцией РПЦЗ. Первым настоятелем прихода был священник Андрей Лысенко (казак по происхождению). В канун празднования 1000-летия Крещения Руси в 1986 году приход храма апостола евангелиста Иоанна Богослова перешел под юрисдикцию Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

Жизнь православных приходов юга Бразилии в настоящее время переживает духовный подъем. Иммигранты уже в третьем поколении не только бережно хранят память о своих предках, культуре и русском православии. Но в дали от своей исторической Родины, они являют собой образ православной жизни, став проводниками русской культуры и православной веры на Южноамериканском континенте. В настоящее время православная община ведет активную общественную жизнь. Ежегодно устраиваются религиозные праздники и дни русской культуры. В двух городах Кампина-дас-Миссоес и Санта-Роза работают Ассоциации русской культуры «Волга» и общество «им. А.С. Пушкина». В Кампина-дас-Миссоес действует детско-юношеский ансамбль русского танца «Тройка».

Кроме того, диаспора издает книги и фотоальбомы посвященные истории православия в Бразилии. Особое значение развитию религиозной жизни православных приходов в Кампина-дас-Миссоес и Санта-Роза придал визит в 2006 г. председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне Патриарх Московский и Всея Руси). Русская община с благодарностью хранит память об этой встрече. В 2009 г. к 100-летию русской иммиграции вышла в свет 4-е издание книги Жасинто Анатолия Заболотского «Русская иммиграция в Бразилии. В долгий путь надежды» на русском языке. В историографическом исследовании описывается не простой жизненный путь русской диаспоры в Бразилии со времен первой волны иммиграции и жизнь православной общины в наши дня.