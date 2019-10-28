В Бразилии прошли торжества в честь юбилея русской иммиграции в эту страну

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Статьи на тему
жизнь Церкви
В чем заблуждается Патриарх Варфоломей
«Журнал Московской Патриархии» продолжает разговор о кризисе межправославных отношений и неканоничности решений и действий Константинопольского Патриарха Варфоломея. В апрельском номере за 2019 год мы познакомили читателя с исторической фабулой происходящих ныне событий. В данной статье доктор церковной истории, кандидат исторических наук священник Александр Мазырин объясняет, в чем, на его взгляд, состоят богословские заблуждения современного главы Фанара и почему каноны не дают никаких исключительных прав Константинопольским Патриархам. PDF-версия.  
28 октября 2019 г. 16:17
Услышьте клирошан
Сегодня, 24 октября, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя открывается Второй Международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви, работа которого по благословению Святейшего Патриарха Кирилла пройдет в российской столице по 26 октября. О его повестке и о способах регистрации в качестве делегата и вольного слушателя «Церковному Вестнику» рассказывает председатель Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения при Патриархе Московском и всея Руси (далее – Совет) настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
23 октября 2019 г. 15:30
Служитель Богу и людям
В истории Русской Церкви второй половины XX века, пожалуй, нет более известного, яркого имени, чем имя мит­рополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). Выдающийся церковный деятель советского времени, владыка отошел ко Господу 40 лет назад, но память о нем жива и поныне. PDF-версия.  
9 октября 2019 г. 16:09
Райский сад на земле
Прихрамовая территория — словно церковная сень, которая приглашает молящихся в храм и помогает им на пороге храма оставить повседневную житейскую суету. Талантливая организация прилегающего к храму зеленого участка зачастую не только настраивает на молитву, но и способствует первому общению со священнослужителем — ведь желание просто погулять, отдохнуть в монастырском или приходском саду со временем может перерасти в стремление к воцерковлению. Тем не менее единых подходов к ландшафтному озеленению в Церкви, как ни странно, до сих пор нет, и это направление продолжает оставаться полем для экспериментов архитекторов и садовников. «Журнал Московской Патриархии» представляет несколько удачных проектных и уже реализованных на практике решений, которые можно рассматривать в качестве ориентиров при благоустройстве прихрамовых земельных участков. PDF-версия
20 сентября 2019 г. 09:59
Гимны Богу, соединяющие века
Общее количество акафистов в мире сегодня насчитывает более двух тысяч. В мире в течение года в среднем появляется около сотни новых акафистов, посвященных преимущественно святым. Почему этот жанр так популярен среди верующих, какому святому написано больше всего акафистов и зачем переводить акафист с другого языка, если он уже написан по-славянски? Об этом «Журналу Московской Патриархии» рассказал участник рабочей группы по кодификации акафистов и выработке норм акафистного творчества, клирик Саратовской и Вольской епархии священник Максим Плякин. PDF-версия.  
12 августа 2019 г. 14:33
Первая, равноапостольная
В июле исполнилось 1050 лет со дня преставления святой равноапостольной княгини Ольги, первой женщины-правительницы на Руси, одной из создательниц российской государственности. Княгиня Ольга — одна из первых русских христианок, которая начала строить храмы в своей стране и свое наследие передала внуку — великому князю Владимиру, позже крестившему Русь. PDF-версия.   
5 августа 2019 г. 12:42
Епископ Солнечногорский Алексий: Духовничество — это прежде всего послушание
Данилов монастырь стал первым монастырем на Руси. Пройдя сквозь годы лихолетий в XX веке и восстав из небытия, он вновь распахнул двери своих храмов для тех, кто приходит сюда в поиске Бога, молитвенной и духовной поддержки. О тех, благодаря кому удалось сохранить духовную преемственность между поколениями даниловских иноков, о том, что такое духовничество — талант или призвание, для чего современному монаху нужен гаджет и как исповедь помогает духовному росту, «Журналу Московской Патриархии» рассказал епископ Солнечногорский Алексий.ПДФ-верстия
24 июля 2019 г. 14:18
О служении и церковной традиции в Западной Беларуси
Свыше двух десятков лет Гродненскую епархию Белорусской Православной Церкви возглавляет архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий. В беседе с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии» владыка поделился воспоминаниями о непростом времени возрождения церковной жизни, об опыте служения на белорусском языке, о том, как возник Международный фестиваль православного пения «Коложский благовест», ставший известным далеко за пределами Белоруси, а также рассказал, зачем в его епархии создан экологический отдел. PDF-версия
19 июля 2019 г. 12:59
Требуются душепопечители
Нехватка пастырей — главное препятствие для роста Церкви. Таков один из основных выводов масштабного исследования о проблемах взаимодействия священников и мирян в современной России, предпринятого доцентом богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) кандидатом философских наук протоиереем Николаем Емельяновым. Как получены столь неожиданные на первый взгляд цифры, каким образом их трактовать и что они значат с практической точки зрения, «Журнал Московской Патриархии» расспросил самого автора исследования. PDF-версия
11 июля 2019 г. 12:59
Новости
Фото из архива русского прихода в Кампина-дас-Миссоес
29 октября 2019 г. 15:09
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В Бразилии прошли торжества в честь юбилея русской иммиграции в эту страну

В бразильском городе Кампина-дас-Миссоес в штате Риу-Гранди-ду-Сул торжественно отметили 110 лет со времени прибытия первых русских переселенцев на Южноамериканский континент и 107-летия со дня создания русского прихода.

В праздничный день митрополит Аргентинский и Южноамериканский Игнатий совершил Божественную литургию в честь престольного праздника храма апостола евангелиста Иоанна Богослова. Правящему архиерею сослужили благочинный Бразильского благочиннического округа протоиерей Анатолий Топала и настоятель прихода игумен Иннокентий (Деньщиков). По окончании литургии митрополит Игнатий принял участие в юбилейных торжествах и освятил мемориальную арку при входе на русское кладбище.

История православного прихода в Кампина-дас-Миссоес тесно связана с русской иммиграцией в Бразилию. В 1909 г., в поисках свободной земли, выходцы из России, Белоруссии, Украины и других частей Российской империи (в большинстве своем это были крестьяне) основали город Кампина-дас-Миссоес. Создав русскую колонию в Кампина (Поле), между реками Уомандаи и Тумурупара, русские иммигранты обрабатывали землю, корчевали лес, строили дороги и деревянные жилища. Со временем к названию Кампина, было прибавлено «дас Миссоес», так как первоначально Кампина входила в состав Колонии индейцев Гуарани 5-го дистрикта г. Санто Анжело, столицы иезуитской миссии. Спустя три года в Кампина-дас-Миссоес был построен деревянный православный храм. В 1950 г. церковь была отстроена в камне. Изначально приход находился под юрисдикцией РПЦЗ. Первым настоятелем прихода был священник Андрей Лысенко (казак по происхождению). В канун празднования 1000-летия Крещения Руси в 1986 году приход храма апостола евангелиста Иоанна Богослова перешел под юрисдикцию Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

Жизнь православных приходов юга Бразилии в настоящее время переживает духовный подъем. Иммигранты уже в третьем поколении не только бережно хранят память о своих предках, культуре и русском православии. Но в дали от своей исторической Родины, они являют собой образ православной жизни, став проводниками русской культуры и православной веры на Южноамериканском континенте. В настоящее время православная община ведет активную общественную жизнь. Ежегодно устраиваются религиозные праздники и дни русской культуры. В двух городах Кампина-дас-Миссоес и Санта-Роза работают Ассоциации русской культуры «Волга» и общество «им. А.С. Пушкина». В Кампина-дас-Миссоес действует детско-юношеский ансамбль русского танца «Тройка».

Кроме того, диаспора издает книги и фотоальбомы посвященные истории православия в Бразилии. Особое значение развитию религиозной жизни православных приходов в Кампина-дас-Миссоес и Санта-Роза придал визит в 2006 г. председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне Патриарх Московский и Всея Руси). Русская община с благодарностью хранит память об этой встрече. В 2009 г. к 100-летию русской иммиграции вышла в свет 4-е издание книги Жасинто Анатолия Заболотского «Русская иммиграция в Бразилии. В долгий путь надежды» на русском языке. В историографическом исследовании описывается не простой жизненный путь русской диаспоры в Бразилии со времен первой волны иммиграции и жизнь православной общины в наши дня.

 

29 октября 2019 г. 15:09
Ключевые слова: Южная Америка
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жизнь Церкви
В чем заблуждается Патриарх Варфоломей
Услышьте клирошан
Служитель Богу и людям
Райский сад на земле
Гимны Богу, соединяющие века
Первая, равноапостольная
Епископ Солнечногорский Алексий: Духовничество — это прежде всего послушание
О служении и церковной традиции в Западной Беларуси
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25 октября 2019 г. 11:30
Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр: Добрые дела должны быть наполнены духовным смыслом
Приобщение детей и молодежи к православной вере в новых духовно-культурных центрах, организация эффективной просветительской работы духовенства с военнослужащими космодрома «Плесецк» и сохранение шедевров деревянного зодчества и древних монастырей Русского Севера. Это далеко не весь список проблем, которые приходится решать епископу Плесецкому и Каргопольскому Александру. Как найти подход к пассивным атеистам и почему лучше переносить храмы, чем их реставрировать в заброшенных деревнях, правящий архиерей объяснил в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.    
23 октября 2019 г. 14:44
Наместник Свенского Успенского монастыря игумен Алексий (Тюрин): Наша обитель неразрывно связана с историей трех славянских народов
В ходе Первосвятительского визита в Брянскую епархию 20 октября 2019 года Предстоятель Русской Церкви освятил Успенский собор Свенского Успенского монастыря. Минувшим летом корреспондент «Журнала Московской Патриархии» побывал на Брянской земле, где посетил восстанавливающийся Свенский Успенский монастырь и побеседовал с его наместником - игуменом Алексием (Тюриным). PDF-версия.  
22 октября 2019 г. 12:00
Паломники к нам приезжают со всей России
Ровно год назад, в октябре прошлого года, в Вологодской епархии возрожден Богородице-Рождественский Ферапонтов монастырь. Легендарная обитель в ожерелье Русской Фиваиды, из которой в разные эпохи вышли несколько светильников Церкви Русской, снова стала местом монашеской молитвы. Параллельно на монастырской территории продолжает функционировать музейное учреждение, ежегодно принимающее тысячи туристов со всего света. И это неудивительно, ведь их привлекает единственный дошедший до нас полный комплекс фресок знаменитого мастера средневековой Руси Дионисия. В преддверии первого престольного праздника обители корреспондент «Журнала Московской Патриархии» беседует с ее настоятелем игуменом Иоасафом (Вишняковым). PDF-версия
18 октября 2019 г. 12:59
Об особенностях стиля духовных произведений святителя Феофана Затворника
В Москве прошли XIII Феофановские чтения, посвященные жизненному пути святителя Феофана Затворника. О том, какая работа сегодня ведется по изучению духовного наследия этого христианского подвижника, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель сектора Научно-исследовательских проектов и специальных программ Издательского совета Русской Православной Церкви священник Стефан Даниленко.  
16 октября 2019 г. 11:16