Состояние госпитализированного наместника Жировичского монастыря архиепископа Гурия стабильное

«На сегодня, 23 апреля, состояние наместника Жировичского монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия стабильное. Температура у него 36,6. Он чувствует себя относительно удовлетворительно. Показатели анализов по словам лечащего врача- в норме,- сообщил «Журналу Московской Патриархии» секретарь епархии протоиерей Анатолий Герасимук. - Как сказал мне лечащий врач, в этой ситуации, если нет ухудшения- это уже хорошо, а тут еще и положительная динамика. Владыка со мной все время на связи. Он находится в отдельной палате. Думаю, если бы был в реанимации, возможности позвонить у него не было бы. Мы молимся о его скорейшем выздоровлении». Как уже сообщалось ранее, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий был госпитализирован в Гродненской больнице после ночного Пасхального богослужения с температурой 38,4 и с диагнозом «пневмония».



Отец Анатолий попросил «не распространять ложные слухи, а знакомиться с официальной информацией на сайте Новогрудской епархии и вознести свои молитвы о скорейшем выздоровлении нашего Архипастыря».



Напомним, что через месяц Успенский Жировичский мужской монастырь отмечает два юбилея — 550 лет со дня обретения известной всему миру святыни — Жировичской иконы Божьей Матери и 500 лет со дня основания обители.

Как сообщается на сайте монастыря «Жировичский монастырь и дома паломников приостанавливают прием посетителей на период до 10 мая включительно. Это связано с эпидемиологической ситуацией в мире». Между тем, несмотря на карантин, богослужения будут продолжаться и желающие могут подать записки с помощью почтовым перевода.