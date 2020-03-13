Состояние госпитализированного наместника Жировичского монастыря архиепископа Гурия стабильное

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Статьи на тему
епархиальная жизнь
Не подвижется вовек
Перечень сейсмически активных зон на территории России, определяемый с начала 1990-х годов Госстроем РФ, продолжает расширяться. Сейчас в него входят 27 регионов, в совокупности занимающих почти треть страны. Государство уделяет повышенное внимание сейсмозащите объектов-новостроек в этих субъектах Федерации: для дополнительного обеспечения их устойчивости реализуется отдельная федеральная целевая программа. Церковь не остается в стороне от этого процесса. PDF-версия
13 марта 2020 г. 11:00
Помоги собратьям и другу из Африки
Домовому храму во имя святителя Луки Крымского при Гродненской областной больнице больше 10 лет. Он стал не просто больничным, но и приходским, куда бывшие пациенты возвращаются за духовной поддержкой и после выздоровления. Зачем гродненской общине художественная галерея и как они помогают христианам в Кении — в репортаже корреспондента «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
6 марта 2020 г. 15:00
Соборное дело: от Мурома до Мурманска
Вряд ли прежде в Русской Церкви был другой столь краткий по историческим меркам период, когда в разных епархиальных градах одновременно возводилось бы столько кафедральных соборов. Беспрецедентное по интенсивности строительства и частоте освящения число соборных храмов, предназначенных для служения епархиальных архиереев, объясняется двумя наложившимися друг на друга во времени процессами. С одной стороны, продолжается эпоха церковного возрождения, когда после практически векового перерыва Церковь получила возможность воздвигать большие соборы-новостройки и воссоздавать утраченные. С другой — реформа административно-территориального деления с разукрупнением епархий и созданием митрополий. PDF-версия
28 февраля 2020 г. 12:45
Архиепископ Элистинский Юстиниан рассказал об уникальности «Журнала Московской Патриархии» руководителям и сотрудникам калмыцких СМИ
Вчера, 13 февраля, в Элисте состоялся круглый стол «Православная община в информационном пространстве Калмыкии» с участием священнослужителей Элистинской епархии и представителей журналистского сообщества региона. В ходе работы участники обсудили различные аспекты взаимодействия Элистинской епархии и республиканских СМИ. Одной из главных тем разговора стало интервью архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана, опубликованное в январском номере «Журнала Московской Патриархии».  
14 февраля 2020 г. 10:05
Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан: "Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — духовно родные для нас люди"
Управляющий Элистинской епархией рассказал "Журналу Московской Патрархии" о богослужении на калмыцком языке и о строительстве кафедрального собора. PDF-версия.
20 января 2020 г. 15:59
Костромская стратегия
В беседе с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии» глава Костромской митрополии вспоминает, как получил имя по жребию, называет сроки воссоздания кремлевского архитектурного ансамбля и объясняет, почему пока не успел объехать все приходы своей епархии. PDF-версия
29 ноября 2019 г. 16:59
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин: "Традиция приема в семинарию вчерашних школьников себя изживает"
Глава Саратовской митрополии — о том, почему взял под опеку международный православный хоровой проект, с какими чувствами вспоминает 1990-е годы и при каких условиях на месте стадиона «Динамо» можно воссоздать кафед­ральный собор. PDF-версия
11 ноября 2019 г. 16:59
Достойно есть блажити Тя, Богородицу
Принесение Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» в Саратов сопровождалось уникальным музыкальным проектом, собравшим певчих из пяти стран. Успенским постом сводный мужской хор под управлением регента Троицкого подворья в Москве Владимира Горбика записал в саратовском Никольском монастыре диск песнопений «Честнейшую Херувим» и дал 22 августа большой сольный концерт, собра­вший абсолютный аншлаг в Консерватории имени Л. В. Собинова. Что стоит за этим начинанием, откуда в сводный хор попали миллионеры и врачи из США и чем в Саратове занимались непоющие визитеры из-за океана, разбирался корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
25 октября 2019 г. 11:30
Второе рождение собора
Святейший Патриарх Кирилл в сослужении иерархов и духовенства 31 июля совершил великое освящение Успенского собора Саровской пустыни и Божественную литургию в новоосвященном храме. Восстановленный Успенский собор — некогда место погребения и упокоения мощей преподобного Серафима Саровского. Собор взорвали в 1951 году, на его месте проложили дорогу и разбили сквер с памятником Максиму Горькому. Так место уединения и молитвы на несколько десятилетий превратилось в городскую магистраль. PDF-версия.
25 сентября 2019 г. 11:05
Новости
Фото Eparhia.by
23 апреля 2020 г. 14:38
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Состояние госпитализированного наместника Жировичского монастыря архиепископа Гурия стабильное

«На сегодня, 23 апреля, состояние наместника Жировичского монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия стабильное. Температура у него 36,6. Он чувствует себя относительно удовлетворительно. Показатели анализов по словам лечащего врача- в норме,- сообщил «Журналу Московской Патриархии» секретарь епархии протоиерей Анатолий Герасимук. - Как сказал мне лечащий врач, в этой ситуации, если нет ухудшения- это уже хорошо, а тут еще и положительная динамика. Владыка со мной все время на связи. Он находится в отдельной палате. Думаю, если бы был в реанимации, возможности позвонить у него не было бы. Мы молимся о его скорейшем выздоровлении». Как уже сообщалось ранее, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий был госпитализирован в Гродненской больнице после ночного Пасхального богослужения с температурой 38,4 и с диагнозом «пневмония».

Отец Анатолий попросил «не распространять ложные слухи, а знакомиться с официальной информацией на сайте Новогрудской епархии и вознести свои молитвы о скорейшем выздоровлении нашего Архипастыря».

Напомним, что через месяц Успенский Жировичский мужской монастырь отмечает два юбилея — 550 лет со дня обретения известной всему миру святыни — Жировичской иконы Божьей Матери и 500 лет со дня основания обители.
Как сообщается на сайте монастыря «Жировичский монастырь и дома паломников приостанавливают прием посетителей на период до 10 мая включительно. Это связано с эпидемиологической ситуацией в мире». Между тем, несмотря на карантин, богослужения будут продолжаться и желающие могут подать записки с помощью почтовым перевода.

23 апреля 2020 г. 14:38
Ключевые слова: Белоруссия
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Архиепископ Элистинский Юстиниан рассказал об уникальности «Журнала Московской Патриархии» руководителям и сотрудникам калмыцких СМИ
Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан: "Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — духовно родные для нас люди"
Костромская стратегия
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин: "Традиция приема в семинарию вчерашних школьников себя изживает"
Достойно есть блажити Тя, Богородицу
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Протоиерей Иоанн Кудрявцев: «Священник всегда в группе риска»
В связи с эпидемией коронавируса, охватившей Россию, в Синодальном отделе по благотворительности сформирована группа священников, специально подготовленных для окормления больных с COVID-19. Об особенностях служения в условиях эпидемии «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель председателя Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы, настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле протоиерей Иоанн Кудрявцев.
21 апреля 2020 г. 18:30
В Оренбуржье освоили трансляцию богослужений через интернет
В Оренбургской области указом губернатора 28 марта был введён режим самоизоляции. Днем позже Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал православных верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения. В этих условиях многие храмы Оренбургской митрополии организовали для верующих трансляцию богослужений в режиме онлайн. Своим опытом организации трансляции с «Журналом Московской Патриархии» поделилась редактор сайта Димитриевского мужского монастыря г.Оренбурга Людмила Максимова.  
9 апреля 2020 г. 12:49
Состоялся облет границ Беларуси на самолете с главными святынями Белорусской Православной Церкви
Митрополит Минский и Заславский Павел облетел на самолете Pilatus PC-12NG границы Республики Беларусь с главными святынями Белорусской Православной Церкви: чтимой копией креста преподобной Ефросинии, игумении Полоцкой, с чтимой копией Жировичской иконы Божией Матери, а также крестом-мощевиком.  
2 апреля 2020 г. 10:26
Квадрокоптер нам поможет
Число аварийных и руинированных храмов в России превысило три тысячи. Таковы текущие данные реестра Патриаршего совета по культуре, наполнение которого началось два года назад по указанию председателя этой синодальной структуры митрополита Псковского и Порховского Тихона. Следует заметить: в указанную цифру попали не только отнесенные к объектам культурного наследия церкви. С другой стороны, результаты учета далеко не полны: проанализированы пока только сведения из 110 епархий, работа на остальных территориях продолжается. PDF-версия
27 марта 2020 г. 14:00
В Тихвинской епархии состоялась презентация проекта «Колчановская святыня. Спасаем храм от разрушения»
Особенность проекта «Колчановская святыня. Спасаем храм от разрушения» в том, что, пожалуй, впервые за три года существования Президентского гранта православному приходу удалось привлечь средства для организации работ по восстановлению разрушенного храма.  
17 марта 2020 г. 11:10