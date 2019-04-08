Антитеррористической защите религиозных объектов будет посвящено отдельное постановление российского правительства, но специальный законопроект по этой теме снят с повестки

Об этом сообщила сегодня, 26 марта, на заседании президиума Межрелигиозного совета России руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега). Знакомя аудиторию с предысторией вопроса, оратор напомнила о разрабатывавшемся в прошлом году проекте внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. В нем предполагалось ввести штрафы за нарушение антитеррористических правил защиты объектов для юридических лиц в размере 500 тыс. руб., а на должностных лиц — размере 100 тыс. руб. Однако в настоящий момент документ снят с рассмотрения нижней палатой как получивший отрицательный отзыв Правительства РФ.

Разумеется, это не означает, что противодействие террористам потеряло актуальность. Сейчас все подобные вопросы применительно к защищенности публичных мест регулируются Постановлением Правительства РФ № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». Однако по ряду положений (требованию оснащать видеокамерами все помещения, причем без согласования с пользователями зданий; заменять сторожей и казаков сотрудниками лицензированных ЧОП) этот документ к религиозным организациям применим слабо.

Поскольку Национальный антитеррористический комитет согласился с доводами представителей традиционных для России конфессий, возникла необходимость в отдельном правовом акте. Его проект был составлен Юридической службой Московской Патриархии и поступил в Правительство для дальнейшей работы. В декабре прошлого года версия «Белого дома» появилась на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Она содержит как сам текст документа, так и развернутые положения собственно самих требований к антитеррористической защищенности религиозных объектов и их территорий, а также форму паспорта их безопасности. В проекте требований, в частности, предусмотрены разделы, регламентирующие вопросы общих требований к обеспечению антитеррористической защищенности указанных объектов (территорий), порядок ведения перечня таких объектов (территорий), подлежащих антитеррористической защите, категорирования, составления паспорта их безопасности, антитеррористической защите объектов (территорий) техническими средствами охраны, оборудованию объектов системами контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения, освещения, а также порядка информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории) и реагирования на полученную информацию.

Как следует из размещенной на вышеуказанном веб-ресурсе информации, проект документа прошел независимую антикоррупционную экспертизу и сейчас находится на стадии общественного обсуждения. По словам игумении Ксении (Чернеги), Юридическая служба Московской Патриархии сообщила в Правительство о незначительных замечаниях к тексту актуальной версии проекта, а в Национальном антикоррупционном комитете их пообещали учесть при окончательной доработке.