Встретить Новый год с молитвой в храме

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Межпоколенческие семейные травмы
Общаясь с человеком, священник сталкивается не только с конкретной личностью и ее прошлым. Он также имеет дело с историей его семьи, целого народа, страны. Эти истории влияют на судьбы отдельного человека и целых поколений. Они же составляют необходимый для понимания личности контекст. Протоиерей Сергий Павлов, практикующий психоаналитически ориентированный психотерапевт, размышляет о практике душепопечения, опираясь на профессиональные знания и собственный опыт работы. Его мысли, не всегда бесспорные, тем не менее могут быть полезны священникам в их служении. PDF-версия.
10 июня 2019 г. 13:55
Радость, которую ни с чем не сравнить
8 июля 2018 года, в день памяти святых благоверных Петра и Февронии, который совпадает с Всероссийским днем семьи, любви и верности, Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком женском монастыре г. Мурома. Именно там покоятся мощи святых покровителей супружества. В этот же день Предстоятель совершил освящение закладного камня на месте будущего кафедрального Богородице-Рождественского собора, взорванного в 1939 году. Каждый год 8 июля в Муром съезжаются тысячи людей, среди которых бывают и первые лица государства. ПДФ-версия
6 июля 2018 г. 13:19
Берегите женщин
У 31-летней Натальи С. из Новочебоксарска усталые глаза, немного смущенный взгляд, а на руках — двухмесячная дочка Ангелина. Для молодой мамы, хочется верить, позади остается растянувшаяся на целый год сложная полоса из конфликтов и обид, телесных и душевных мук, визитов к врачам и к блюстителям порядка, раздумий об аборте, беременности и родов.
1 июня 2018 г. 14:33
Глазами поповичей
Надежный и счастливый семейный тыл вдохновляет священника, как и любого другого человека, на более ревностное служение. Но далеко не каждому пастырю удается его создать. Порой быть хорошим мужем и отцом сложнее, чем окормлять духовных чад. «Журнал Московской Патриархии» давно хотел обратиться к важной теме семейных отношений священников, и поводом для начала такого разговора стала недавно вышедшая в свет книга Марии Свешниковой, дочери протоиерея Владислава Свешникова, «Поповичи». Эта книга, основанная на биографии известной журналистки и интервью с еще шестью поповичами и поповнами, по сути, первая попытка вытащить «из-под спуда» в российское публичное пространство тему воспитания и возрастания детей священников.ПДФ-версия
29 ноября 2017 г. 16:45
Попробуй быть мамой!
После подписи Святейшего Патриарха на обращении, которое призывает исключить аборты из системы обязательного медицинского страхования, в обществе началась горячая полемика на тему о искусственном прерывании беременности. По этому поводу уже высказались и политики, и чиновники, и религиозные лидеры, тема активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, участники которых не стесняются в выражениях в адрес Церкви. Между тем, Церковь борется с абортами, предоставляя каждой беременной женщине поддержку и участие в ее судьбе, о чем мы писали в июне этого года. В связи с актуализацией темы, мы вновь предлагаем вашему вниманию этот материал.
29 сентября 2016 г. 15:10
Теледосуг для всей семьи
В Азове сняли цикл увлекательных телепередач для детей о Православии, народных традициях и ремеслах. Как заинтересовать самых требовательных и искренних зрителей — детей от 6 до 12 лет? Как отвлечь их хотя бы на полчаса от виртуальной реальности и побудить смастерить что-то своими руками? Как оживить в ребятах желание возродить забытые профессии, которые когда-то были частью народной культуры? На эти нелегкие вопросы современности попытались ответить создатели цикла из 18 детских телевизионных передач «Лоскутки» из города Азова Ростовской области, третий раз выиграв грант конкурса «Православная инициатива».
17 мая 2016 г. 14:22
В рамках фестиваля «Лучезарный ангел» состоится встреча с духовными чадами старца Паисия Святогорца
Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел», проходящий по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пройдет в этому году 12 раз.Ретроспектива отобранных на конкурс фильмов состоится с 31 октября по 9 ноября 2015 года в московском кинотеатре "Каро-Октябрь". Все это зрители смогут увидеть бесплатно. Об этом организаторы и члены жюри рассказали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"/
23 октября 2015 г. 17:30
Самый распространенный вид домашнего насилия - психологическое, считает православный священник
В ОВЦС состоялся трехдневный семинар для священников, православных психологов, социальных работников и педагогов на тему «Базовые знания и навыки для эффективной помощи семьям с проблемами домашнего насилия и жесткого обращения с детьми».
19 ноября 2014 г. 15:01
В Московском Кремле открылся Международный форум «Многодетная семья и будущее человечества»
В Государственном Кремлевском дворце открылся Международный форум «Многодетная семья и будущее человечества». Среди уже известных проблем, представляющих угрозу для демографии - разводы, аборты, миф о перенаселении планеты и число детей в семьях меньше трех, участники форума назвали еще одну проблему, не менее актуальную - это разрушение в сознании людей понятия традиционной семьи.
11 сентября 2014 г. 08:25
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30 декабря 2021 г. 14:30
Встретить Новый год с молитвой в храме
Гражданский Новый год в нашем календаре соседствует с Рождеством Христовым. Как Новый год отмечают пастыри в дни, когда праздник с оливье и мандаринами стал для большинства соотечественников настоящим культом? «Журнал Московской Патриархии» попросил священнослужителей из разных стран рассказать, что для них значит новогодний праздник. PDF-версия.
наместник Свято-Троицкого Ионин-ского мужского монастыря (Киев)
Я вырос в обычной советской семье, и Рождество Христово мы не праздновали. А Новый год отмечался, как во всех советских семьях, застольем. Это были душевные посиделки с друзьями и соседями, с непременным Дедом Морозом, в которого переодевался или мой папа, или кто-то из пришедших гостей, и с обязательными тостами под перезвон кремлевских курантов. Мое детство прошло в начале 1980-х годов, когда еще сохранялась традиция застольных песен, они звучали за нашим столом в новогоднюю ночь.
Летом 1990 года я впервые попал в Киево-Печерскую лавру, и она меня настолько впечатлила, что я стал там проводить все свое свободное время. Я тогда уже воцерковлялся и решил встретить новый, 1991 год вне семейного круга — в Лавре. В то время еще не было ночных новогодних служб, и мое празднование заключалось в том, что в полночь я вышел на холм рядом с Ближними пещерами, посмотрел на противоположный берег Днепра, на город, который освещался вспыхивающими то здесь, то там сигнальными ракетами (тогда и фейерверков еще не было), перекрестился, сказал «Слава Богу за все!» и пошел домой спать. Вот такая у меня была первая «воцерковленная» встреча Нового года.
Многие верующие люди встречают гражданское новолетие в кругу семьи или идут в храм на ночную новогоднюю службу. В нашем Ионинском монастыре уже около пятнадцати лет существует традиция таких богослужений. Я стараюсь сам совершать Божественную литургию в новогоднюю ночь. Тем более что я очень почитаю мученика Вонифатия, память которого празднуется 1 января. На эту службу собирается полный храм богомольцев. Потом все расходятся по домам и уже в семейном кругу или с друзьями тихо празднуют наступившее новолетие.
Промыслительно, что после Нового года начинается строгая часть Рождественского поста. И хочется, чтобы в этот период мы максимально подготовились к встрече воплотившегося Господа. В храмах, особенно монастырских, каждый день совершаются богослужения, на которых читаются изумительные по красоте каноны предпразднства Рождества, на повечерии звучат рождественские трипеснцы — замечательные песнопения с удивительно возвышенным текстом. И если есть возможность в эти дни бывать в храме, то хотелось бы, чтобы прихожане не лишали себя этой радости и красоты. И подобно тому, как мы готовимся к Пасхе богослужениями Страстной седмицы, следуя за Христом в Его страданиях, так же было бы хорошо подготовиться заранее к празднованию Рождества, чтобы этот праздник не был для нас внезапным.
Игумен Петр (Еремеев),
В начале года мы молитвенно вспоминаем основателя нашей обители, первого московского угодника Божия святителя Пет-ра. День его преставления по новому стилю приходится на 3 января. Несколько лет назад мы решили отмечать эту дату крестным ходом. Мы даже придумали ему название — Новогодний. Новая традиция, быстро нашедшая отклик в сердцах верующих москвичей, предполагала торжественное молитвенное шествие с ростовой иконой святителя Петра с частицей его мощей. А с учетом того, что улицы столичного центра в это время всегда торжественно украшены, у участников процессии возникало умильное и праздничное настроение. Мне приходится говорить об этом в прошедшем времени, поскольку, к сожалению, из-за ограничений в связи с пандемией второй год подряд Новогодний крестный ход не совершается, но праздник в день памяти святителя Петра в Высоко--Петровском монастыре никто отменить, конечно, не в силах. А с завершением всех ограничений, верю, вернется и традиция нашего крестного хода.
Иерей Димитрий Недоступенко,
секретарь Сурожской епархии, ключарь Успенского кафедрального собора (Лондон)
Зимние новогодние и рождественские праздники — безусловно, самые яркие и долгожданные события детства. Накануне Нового года мы шли с родителями на елочный базар. Елка была душистой, особый хвойный аромат завораживал и надолго врезался в память. Это был запах чуда, сказки. А потом мы всей семьей наряжали нашу зеленую красавицу. Комната, где она стояла, как бы раздвигалась, и в детском восприятии оживали красочные и чудесные образы.
Дома елка стояла с Нового года до Старого Нового, а посередине было Рождество. Подарки родители дарили три раза, это было настоящим детским счастьем! Наше поколение 1970-х, в отличие от современных детей, было лишено возможности открыто отмечать праздник Рождества Христова. О Новом годе мы знали сами — о нем говорили в школе, рассказывали друзья, напоминали знакомые. А вот о Рождестве мы узнавали от родителей. И потом шепотом, по секрету, в свою очередь делились этой тайной с другими детьми.
Сегодня в нашей семье мы с удовольствием поддерживаем традиции прежних поколений, наряжаем елку к гражданскому Новому году, вместе ее украшаем, готовим подарки. Только стоит теперь елка подольше — до отдания праздника Рождества Христова. А Рождество — это теперь обязательно храм и Литургия, радость Причастия и настоящий детский домашний праздник.
В Великобритании, где я несу церковное послушание в Успенском кафедральном соборе Лондона на протяжении последних пятнадцати лет, уже несколько раз совершались ежегодные особые службы в преддверии гражданского Нового года — новогодний молебен и ночная Божественная литургия. Эта практика сразу прижилась на приходе, и теперь многие верующие принимают участие в богослужении на Новый год. Надеюсь, и впредь наши прихожане будут встречать гражданское новолетие молитвой в храме.
Дело в том, что проживание в Западной Европе ставит верных чад Русской Православной Церкви в особые условия. Наши рождественские праздники мы отмечаем по юлианскому календарю, а западный мир празднует Рождество по григорианскому, до наступления гражданского Нового года. Часть наших прихожан — это смешанные семьи, где один из супругов может быть англиканином, католиком или протестантом. Здесь нужна большая житейская мудрость и обоюдное согласие домочадцев, как и когда встречать Рождество, чтобы радость рождения Богомладенца принесла семье мир и счастье.
Протоиерей Георгий Конев,
В 1991 году я был назначен в храм Трех Святителей города Гарфилд, штат Нью-Джерси, и очень удивился, узнав, что половина прихода отмечает Рождество сначала 25 декабря, а потом вторично — 7 января. И происходило это потому, что одна половина семьи следует григорианскому календарю, а вторая — юлианскому. Сначала меня подобное поведение смущало, но потом я привык, да и мой духовник посоветовал мне не обращать на это внимания.
Гражданский Новый год наш приход всегда старался встречать вместе, собравшись накануне вечером большой дружной семьей. До пандемии в наш Русский культурный центр приглашали артистов, устраивали разные шоу, готовили вкусные яства (благо у нас в Центре есть профессиональная кухня) — русские, украинские, польские блюда. Еда, как правило, была постной. Елку ставили на сцене, чтобы она была видна всем празднующим. Случалось, что на праздник могло прийти до четырех тысяч человек. Рано утром все расходились по домам отдохнуть и около 10 утра собирались в храме, чтобы совершить молебное пение на гражданское новолетие.
30 декабря 2021 г. 14:30
Ключевые слова: Рождество, Новый год, новогодний молебен, гражданское новолетие, Литургия, Богомладенец, мученик Вонифатий, богослужение, Рождественский пост, монастырь, игумен Петр (Еремеев), крестный ход, пандемия, святитель Петр Московский, новогодняя елка
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Состоялась встреча главы Издательства Московской Патриархии епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая с коллективом редакции «Журнала Московской Патриархии»
27 декабря 2021 года, в Издательстве Московской Патриархии Русской Православной Церкви состоялась встреча главы издательства и главного редактора «Журнала Московской Патриархии» епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая с коллективом нашей редакции. В завершении юбилейного года владыка Николай поздравил коллектив с 90-летием журнала, поблагодарил всех за труды и вручил грамоты и памятные подарки.
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У супруги священника особая жизненная стезя, так как ее муж целиком посвящает себя Церкви. Поэтому ответственность за сохранение домашнего очага, мира в семье и воспитание детей нередко почти полностью ложатся на ее хрупкие плечи. Кроме того, она первая помощница мужа на приходе. Но есть примеры, когда матушки находят в себе силы и желание заниматься еще каким-то делом, важным для Церкви. «Журнал Московской Патриархии» поговорил с женами священников и узнал, удается ли им совмещать эту многотрудную деятельность с заботами о семье, и как поддержка и молитва супруга помогают справляться с самыми трудоемкими задачами. PDF-версия.
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Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
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06.11.1961–22.06.2021
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