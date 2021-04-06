Наум Клейман: «Эйзенштейн снял фильм о святом»

|
Совет превечный
«Днесь спасения нашего главизна…» — поется в тропаре праздника Благовещения, потому что в этот день было положено начало (слав. главизна) спасения: Бог соединился с человечеством через Чистую Деву, вошел в Нее Духом Святым и стал Человеком. PDF-версия.
6 апреля 2021 г. 12:30
Образ святого благоверного князя Александра Невского в светском искусстве
Несмотря на все исторические перипетии, образа князя Александра Невского не коснулась печать забвения, как это бывает с героями, которых одна эпоха возносит на пьедестал, а другая ниспровергает. Молодой успешный князь, воин, дипломат, он всегда считался примером доблести и чести, патриотизма и героизма. Александр Невский — один из самых известных святых Русской Православной Церкви. В дни его памяти в храмах совершаются праздничные богослужения, молебны и крестные ходы, в городах проводятся различные мероприятия, концерты. Не ослабевает интерес к личности князя и в светской культуре. PDF-версия.
17 февраля 2021 г. 15:00
Архимандрит Лука (Головков): «У наших выпускников не спрашивают диплом — их работы говорят сами за себя»
Ровно 30 лет назад Московская духовная академия стала первым учебным заведением, объявившем о профессиональной подготовке иконописцев. За это время Иконописная школа академии выпустила несколько сотен дипломированных специалистов. Выпускники школы, в 2019 году преобразованной в иконописный факультет, трудятся в мастерских известных монастырей, возглавляют бригады по церковному убранству крупных храмов-новостроек, преподают церковное искусство в ведущих высших духовных учебных заведениях. На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает декан факультета архимандрит Лука (Головков), несущий это послушание уже 27 лет и в ноябре 2020 года переизбранный Ученым советом академии на эту должность. PDF-версия.
30 декабря 2020 г. 14:45
Фотовыставка Уильяма Брумфилда состоится в рамках Свято-Феодоровского историко-культурного форума
19 ноября на сайте Переславского Свято-Феодоровского историко-культурного форума откроется онлайн выставка и презентация работ современного американского историка русской архитектуры, фотографа-документалиста Уильяма Брумфилда:«Краеугольный камень. Вид с Запада». Автор представит в онлайн формате около пятидесяти работ, сделанных в Переславле на протяжении последних сорока лет.
8 ноября 2020 г. 19:15
Благодарственная восписуем Ти раби Твои
Соборный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенный во второй половине 2000-х годов в Зачатьевском женском монастыре, обретает новое внутреннее убранство. Речь идет о целом комплексе работ, объединяющем единым творческим замыслом стенопись и мозаичные панно. Пока что завершен первый этап, коснувшийся четверика, центрального купола с главным барабаном и четверки малых куполов.
7 августа 2020 г. 10:00
Ювелирная точность
Золото и серебро в Православии ценны не только как драгоценные металлы, но и как материалы, несущие определенную смысловую нагрузку. Золото символизирует солнце, свет истины и Самого Господа, а также первосвятительскую и архиерейскую власть. Серебро — нравственную чистоту и девство Пресвятой Богородицы. Ювелирное искусство во многих своих проявлениях связано с жизнью Церкви. В постиндустриальную эпоху ювелиры, как и многие другие мастера декоративно-прикладных искусств, оказались перед рядом вызовов, ответ на которые им предстоит найти. PDF-версия, Начало. PDF-версия, Окончание
14 февраля 2020 г. 10:00
Митрополит Калужский и Боровский Климент: «Духовная литература — фундамент русской классики»
Сегодня, 14 марта, отмечается День православной книги. День православной книги — это праздник, появившийся чуть более десяти лет назад, но ставший ожидаемым событием церковной жизни. Это торжество напоминает о значении православия в жизни нашего государства.
3 января 2020 г. 15:45
«Я поставил своей целью написать всю жизнь Христа в картинах»
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) внес огромный вклад в развитие религиозной темы в русской живописи XIX — начала XX века. По достоинству этот вклад был оценен не его современниками, а потомками. Именно с исторической дистанции стало очевидно, насколько глубоко художник вошел в евангельскую тему как вдумчивый исследователь и выразил ее как талантливый живописец. PDF-версия.
25 декабря 2019 г. 14:12
Все там будем
Новый выставочный проект в рамках программы «Концепция образов и смыслов» в Музее им. Андрея Рублева начинается от гробовой доски. Если точнее – от колоды, причем в буквальном смысле слова. Прямо возле гардероба посетителей встречает выдолбленная из цельного ствола дерева домовина. Конечно, на произведение искусства в привычном понимании этот предмет не тянет: «экспонат» нашли на чердаке частного дома в Нижегородской области, где раньше жила семья старообрядцев. Дизайнерский ход нетривиальный и запоминающийся. Особенно если кому-то придет в голову примерить изделие под себя.
13 декабря 2019 г. 13:07
|
ЖМП № 3 март 2021 / 16 апреля 2021 г. 14:00
Наум Клейман: «Эйзенштейн снял фильм о святом»
КАК СОЗДАВАЛОСЬ ЛЕГЕНДАРНОЕ СОВЕТСТКОЕ КИНОПОЛОТНО «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
Когда в 2008 году путем голосования святой благоверный князь Александр Невский был выбран «Именем Россия», не в последнюю очередь на это повлиял снятый в далеком 1938 году Сергеем Эйзенштейном фильм «Александр Невский». Это кино сразу вошло в народное сознание. До нас мало дошло исторических сведений об эпохе, в которую жил великий князь, поэтому его потомки во многом черпали информацию о нем из фильма Эйзенштейна. До сих пор спорят о том, говорил ли князь в реальности фразу, прозвучавшую в фильме и ставшую знаменитой, — «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Но то, что Александр Невский — это вылитый актер Николай Черкасов, уверены почти все. На возрожденном в 1942 году ордене Александра Невского был отчеканен именно профиль Черкасова в одноименной роли. О том, как создавался этот киношедевр, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал Наум Клейман, киновед, историк кино, один из главных специалистов по творчеству Эйзенштейна. PDF-версия.
Эйзенштейну дали шанс
— Вокруг фильма «Александр Невский» ходят всяческие легенды. К примеру, что Эйзенштейн взялся за его съемки, чтобы сделать патриотический фильм и тем самым загладить свою вину за предыдущую картину «Бежин луг», из-за которой его чуть не посадили.
— Действительно, после запрета фильма «Бежин луг», где шла речь о коллективизации и в основу которого легла история убийства Павлика Морозова, был уже подписан приказ об аресте Эйзенштейна. И буквально в последний момент Сталин решил дать ему еще один шанс сделать «правильный» фильм. Режиссеру предоставили на выбор два сценария: «Минин и Пожарский» и «Александр Невский». Оба сценария писались на заказ для съемки «оборонного кино», поскольку было уже ясно, что война неизбежна, и надо было поднимать народный дух, показывая славу русского оружия.
Эйзенштейн не такой художник, который пошел бы просто так на компромисс с властью, снимая спасительное для себя кино. Хотя он понимал, что это кино его спасет. Но все-таки он ставил гораздо более серьезную задачу.
Сохранился рассказ Михаила Ромма о том, как Эйзенштейн, встретив его, спросил, какой сценарий он бы выбрал. Ромм ответил, что, конечно же, «Минина и Пожарского», это XVII век, мы знаем более-менее, как выглядела Русь того времени, какие были люди, какие были события. А что мы знаем про Невского? «Вот поэтому я и буду делать "Александра Невского", — ответил Эйзенштейн. — Как я сделаю, так оно и будет». Но это была, конечно, шутка в стиле Эйзенштейна. На самом деле он делал фильм о святом. Действительно, мы мало знаем о реальном Невском, есть разные исторические концепции, в том числе осуждающие его чуть ли не за служение Орде. Но Эйзенштейн-то брался ставить не биографию, он взял за основу именно агиографический образ Невского, его житие. И еще было несколько личных историй, о которых Сергей Михайлович мало где рассказывал, но которые повлияли на выбор сценария и затем отразились в самой картине.
— И что это за истории?
— Об одной из них он не говорил вообще: что Александр Невский был его «семейный» святой. Дед Эйзенштейна по материнской линии, купец первой гильдии Иван Иванович Конецкий, был родом из-под Новгорода, из города Тихвина, из тех земель, где когда-то княжил Невский. Пришел в Петербург пешком, где вступил в подряды, женился на купеческой дочери и открыл дело — «Невское баржное пароходство». Жили при Александро-Невской лавре. Прапрадед Эйзенштейна Алексей Патловский построил церковь в лавре. И так случилось, что бабушка будущего режиссера, Ираида Матвеевна, умерла на паперти этой церкви. Поэтому для Эйзенштейна все, что было связано с Александром Невским, это не чужая история.
В фильме нашло отражение и сильное детское воспоминание, как они с маменькой плавали на пароходе в Старую Руссу, и мальчик Сережа был буквально заворожен видом белых церквей, которые встречались им по пути и которые как бы «пришли испить водицы». И белоснежные новгородские церкви, которые Эйзенштейн строил в «Александре Невском», это те самые церкви из его детских впечатлений.
— Житие святого пишется по определенному канону. Какие каноны были взяты режиссером в фильм?
— Житие святого в форме кинофрески — так был определен жанр «Александра Невского». Поэтому были отброшены все частные, индивидуализирующие, осложняющие судьбу и лик мотивы, в том числе семейные обстоятельства. Изначально предполагалось, что в фильме будет выведена жена Невского — Александра Брячиславна, была даже нарисована сцена их прощания перед уходом князя в Новгород. Но в итоге Эйзенштейн вычеркнул эту линию, поскольку в агиографии нет необходимости подчеркивать семейную жизнь, если она не играет решающей роли в житии. В облике Невского и других персонажей появляется плоскостность, продиктованная не психологизмом и не бытовыми деталями, а приподнятостью над бытом.
Иконопись и фресковая живопись — одни из главных источников «Александра Невского». Эйзенштейн ездил в Новгород, смотрел фрески еще тогда не разрушенного храма Спаса на Нередице, изучал, как строится облик, характер, — и все образы в фильме сделаны по тем же принципам, это обобщенные образы.
Режиссер написал интересную статью о работе над этим фильмом, в которой объяснял, как он трактовал святость князя: доведение благородных качеств до предела. Он приближает Александра Невского к идеальному образу не только руководителя государства, но и человека, это некий образец для подражания. И Эйзенштейн в данном случае не боится дидактичности, потому что агиография предполагает поучение.
Если говорить о внешних проявлениях канона, то сам Александр снят так, что похож на фронтально развернутые фигуры святых, которые изображены на центральных столбах в православных храмах. Костюмы точно повторяют одеяния святых на фресках. Их делала знаменитый мастер по костюмам Надежда Ламанова.
Самое интересное, что в фильме, рассказывающем о военном подвиге, практически нет крови. Есть смерть, но нет изображения умирания. Зато есть изображение воскрешения, как и положено в агиографии, — когда после Ледового побоища Ольга выводит Буслая и Гаврилу из их смертного сна. В этом фильме, посвященном отражению агрессии, нет того, что может возбудить агрессию, жестокость у зрителя, и даже сама битва специально сделана сказочно, а не натуралистически.
Отмененный финал
— При том что Эйзенштейн снимал фильм о святом, у него получилось мощное военно-патриотическое высказывание.
— Для него патриотизм — это отнюдь не потрясание оружием и самоубеждение, что вот мы лучше всех, сильнее всех. Главное — это преодолеть страх. Преодолеть страх перед противником, которого можно победить только не боясь. И весь фильм построен на преодолении страха. Когда Эйзенштейна обвиняют в том, что он делает чуть ли не тоталитарное искусство, — это абсурд. Его фильм о Невском внушает как раз не тоталитарные чувства, а чувство достоинства, рассказывает о человеческой силе духа, а вовсе не о силе оружия.
— Известно, что Сталин взял под свой личный контроль работу Эйзенштейна над этим фильмом и внес свои коррективы в изначальный замысел режиссера.
— Написанный Павленко сценарий Эйзенштейн значительно переработал. Сталин его прочел, и ему очень не понравился финал, который он тут же вычеркнул, проведя над ним красную черту и произнеся: «Не может умирать такой хороший князь». Понятно, что Сталин идентифицировал себя с Невским, отсюда и такая реакция. Это самая значительная потеря в сценарии. По замыслу Эйзенштейна, после победы над рыцарями князь вынужден ехать на поклон в Орду, и там он застает в услужении у хана двух наших предателей-перебежчиков, которые боятся усиления Невского и внушают хану, что на самом деле русский князь готовит силы, чтобы его победить и в конце концов освободить Русь от монгольского ига. И с одобрения хана они отравляют Невского, втирая яд в его шлем, зная, что русские князья черпают из реки воду и пьют из шлема. Все так и происходит. Невский возвращается домой и на берегу Дона останавливается, зачерпывает воду и пьет. Это оказывается местом будущей Куликовской битвы. И в предсмертном видении Невского возникает холм, на котором стоит Мамай и напротив него — правнук князя Дмитрий Донской со стягом, где изображен лик его святого предка — Александра Невского. Идет знаменитая битва, после которой хан исчезает, как видение. Затем тело князя проносят по Руси и появляется титр «Закатилось солнце земли Русской». Вместо этого финала Эйзенштейн вынужден был завершить картину речью Невского у псковского собора перед плененными немецкими рыцарями с запомнившейся всем фразой «Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет».
Фильм воевал вместе с бойцами
— Как Эйзенштейн выбрал Черкасова на роль Невского?
— Многие задаются вопросом: как ему пришло в голову взять на эту роль Черкасова, известного в то время эксцентрика, полукомедийного актера, который в юности танцевал в роли Пата, а потом сыграл тоже довольно эксцентричного Паганеля в «Детях капитана Гранта»? Правда, вскоре все увидели его Полежаева в «Депутате Балтики» и заговорили о нем как о замечательном актере перевоплощения. Следом у него была мощная психологическая роль царевича Алексея в «Петре I». И Эйзенштейн понял, что Черкасов умеет играть небытово. Ему не нужен был актер школы Станиславского, психологической школы, который все переживал бы, играл бы сложный рисунок роли. Необходим был актер, который умеет играть обобщенно и который может сохранять статуарность, — это безумно трудно в кино. Вообще проще хлопотать лицом и изображать, а вот уметь впечатлять через статуарное, с очень небольшими отклонениями от такого обобщенного рисунка, — вот это намного сложнее, и Черкасов это умел. Эйзенштейн выбрал определенные ракурсы, при которых асимметричное в жизни лицо Черкасова выглядит очень симметрично, как положено в иконе.
— Эта роль стала поворотной в актерской судьбе Черкасова. И его полюбила вся страна.
— Конечно, он сразу поднялся на другой уровень в профессии. Помню, когда мы разговаривали с его вдовой Ниной Николаевной, она рассказывала, как Черкасов был буквально очарован Эйзенштейном. Он даже говорил его интонациями, ходил его походкой. Такого впечатления ни один режиссер на него не производил. Как-то он ей сказал, что, работая с Эйзенштейном, он почувствовал, как будто у него выросли крылья.
— В итоге Сталину фильм понравился. Эйзенштейну дали за него орден Ленина, Сталинскую премию и звание доктора искусствоведения. А как «Александр Невский» был воспринят в мире?
— Очень хорошо. Например, в Англии его вообще считают главным фильмом Эйзенштейна, а не «Броненосца "Потёмкина"» или «Ивана Грозного». В начале войны его привезли в Америку и показали в Белом доме Рузвельту, чтобы доказать, что Советский Союз — союзник, и, как ни удивительно, это был очень убедительный аргумент. Но перед этим он был снят с экрана с августа 1939 года и по 1941 год, когда заключили пакт с Риббентропом. Немцы были раздражены, они считали, что это антинемецкий фильм, и потребовали его снять. В первый же день войны по радио прозвучала песня «Вставайте, люди русские!» из «Александра Невского» на музыку Сергея Прокофьева. И «Вставай, страна огромная!» Александрова и Лебедева-Кумача создана под впечатлением от этой песни. Фильм снова вышел на экран и всю войну воевал — его показывали на фронтах, он был очень популярным, я бы сказал, таким оружием кино. Эйзенштейн в этом смысле сражался тоже, хоть и в это время был в Алма-Ате.
Очень многие фильмы в мировом кинематографе сделаны под влиянием «Александра Невского», с прямыми цитатами из него. Это кино и сегодня воспринимается живым и современным. Я много ездил с ним по стране и показывал разному зрителю, и люди всегда очень эмоционально его смотрят.
СПРАВКА
Наум Клейман — киновед, историк кино, с 1992 по 2014 г. — директор Государственного центрального музея кино. В 1961 г. окончил киноведческий факультет ВГИКа, в 1965 г. был избран научным секретарем Комиссии по творческому наследию Эйзенштейна. Выступал в качестве научного консультанта в реконструкции фильмов Эйзенштейна «Старое и новое» («Генеральная линия»), «Октябрь», «Броненосец "Потемкин"». Участвовал в восстановлении уничтоженной картины Эйзенштейна «Бежин луг» как режиссер (совместно с Сергеем Юткевичем) и как научный консультант.
16 апреля 2021 г. 14:00
Ключевые слова: благоверный князь Александр Невский, кино, Сергей Эйзенштейн
Также читайте:
искусство и Церковь
Архимандрит Лука (Головков): «У наших выпускников не спрашивают диплом — их работы говорят сами за себя»
HTML-код для сайта или блога:
|
Зарубежное Высшее церковное управление в Константинополе
В истории Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) был период, о котором мало известно, так как документальных источников сохранилось не много. Речь идет о пребывании Зарубежного церковного управления в Константинополе с ноября 1920 по май 1921 года. Тогда РПЦЗ еще не обзавелась своей периодикой, а формирование делопроизводственной базы началось позже, с переездом Зарубежного Синода в Сремские Карловцы (Сербия). Получается, что первые месяцы существования Зарубежной Церкви — некая terra incognita даже для специалистов. Столетие тех событий дает повод задуматься о причинах появления в эмиграции автономной церковной структуры. PDF-версия.
20 апреля 2021 г. 15:00
От вас учения не приемлем
Святому благоверному князю Александру Невскому не случайно отводится ключевая роль в русской истории. Его военные заслуги, талант дипломата и мудрость правителя на многие века определили вектор развития нашего государства. Пример святого князя и сегодня живет в наших душах и руководит нашими поступками. Это засвидетельствовал и немецкий историк Ф.Б. Шенк, на шестистах страницах описавший феномен исторической памяти о князе как краеугольном камне российского национального самосознания1. Раздроби этот камень — и пошатнется Россия. Вот и выискивают некоторые историки «неудобные факты» из жизни князя Александра, которые заставили бы усомниться в твердости его веры. PDF-версия.
14 апреля 2021 г. 16:30
Пустите детей приходить ко Мне
Более пятнадцати лет священник Владимир Климзо, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Давыдово Ярославской области, занимается социализацией людей с ограниченными возможностями здоровья, и в частности ментальных инвалидов. За эти годы вокруг прихода образовался небольшой, но профессиональный круг специалистов и единомышленников, у которых сложилось достаточно ясное понимание, как эту деятельность организовать и где найти финансирование. Сегодня они объединили свой опыт и усилия в созданном центре «Преображение». Для пастыря же приоритетом в этой работе по-прежнему остается приобщение подопечных и их родителей к православной вере. О социализации своих подопечных, их воцерковлении и опыте исповеди людей с аутизмом отец Владимир рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
13 апреля 2021 г. 14:00
Епископ Ялтинский Нестор: «Святитель Лука шел навстречу своим страхам»
На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает церковный историк, соавтор-составитель сборника «Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и надзирающих органов. 1946–1961». PDF-версия.
12 апреля 2021 г. 17:30
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь: «Крым — колыбель духовности русского, украинского и белорусского народов»
Постоянный член Синода Украинской Православной Церкви — о том, как происходило обретение честных мощей святителя Крымского Луки, о воссоздании Александро-Невского кафедрального собора и о межконфессиональном диалоге на полуострове. PDF-версия.
9 апреля 2021 г. 16:00