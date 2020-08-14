Протоиерей Павел ЛЕХМУС, настоятель церквей Кижского погоста: «Главное, что на Кижах регулярно совершается Божественная литургия»

"Церковный Вестник" анонсирует интервью с несущим послушание в Государственном музее-заповеднике "Кижи" священнослужителем Петрозаводской епархии. Полный текст читайте в одном из ближайших номеров "Журнала Московской Патриархии".

- Ваше Высокопреподобие, семь лет назад при утверждении новой концепции развития Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» музейная администрация заявила, что желает взять к себе на баланс шесть церквей и часовен в так называемом Кижском ожерелье — буферной зоне объекта культурно-исторического наследия в Заонежье. Удалось ли реализовать те планы?

- Далеко не полностью. К чести музея-заповедника, не имея особых прав на эти храмы и часовни, он за ними присматривает и в целом квалифицированно отслеживает их сохранность. Чем, в свою очередь, помогает и мне в совершении там богослужений. Например, дважды в год в дни памяти Иоанна Крестителя совершаем Божественную литургию в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи на Малом Леликовском острове. Церковь эта примечательна не только своим памятным статусом, но и историей бытования. Строил ее местный уроженец крестьянин Клееров, выбившийся в люди и державший в столице Российской империи доходный дом, торговые лавки, столярную мастерскую и пристань. В 1882 году на своей малой родине он возвел Предтеченскую церковь, постоянно выделял деньги на учебники и учебные пособия для церковно-приходской школы. В храме с XIX столетия уцелел дубовый паркет, сохранился каркас трехъярусного иконостаса с двумя оригинальными иконами. Зимой деревня Леликово абсолютно безлюдна. Летом появляются дачники, и в дни богослужений я совершаю там в том числе и крестины. В прошлом и в этом году на кровле и на колокольне этого храма работали экспедиции волонтеров «Общего дела».

- На острове Кижи, помимо Преображенской и Покровской церквей Кижского погоста, можно также видеть храм Воскрешения Лазаря и Михаило-Архангельскую часовню. Но это объекты музея деревянного зодчества под открытым небом, богослужений там нет. Поскольку Преображенский храм долгое время реставрировался, получается, что на Кижах богослужения до сего момента вы совершаете лишь в Покровской церкви. Насколько регулярно это происходит?

- В теплое время года за редким исключением (если нет престольных праздников на двух петрозаводских приходах, где я также настоятель) еженедельно: всенощное бдение вечером в субботу и Литургия воскресным утром. Такой же распорядок в великие и двунадесятые праздники. Несмотря на то, что Покровский храм возводился как зимний, в советское время печи демонтировали, поэтому теперь по фактическому статусу он летний. Служим мы там обычно с конца мая до сентября. Не сильно этот режим изменится и после Великого освящения Преображенского храма (которое пока немного откладывается — из-за того, что, насколько мне известно, у Министерства культуры РФ как заказчика реставрационных работ есть некоторые замечания по их исполнению). Дело в том, что музейная администрация накладывает жесткие ограничения на богослужебный режим в этом храме-памятнике. Соответствующие регламенты пока разрабатываются, но, скорее всего, речь будет идти о совершении Божественной литургии лишь раз в году. Кроме того, из-за коронавируса пока запрещено одновременное присутствие под сводами более пяти человек — причем с учетом священно- и церковнослужителей. Сегодня самое важное — то, что на Кижском погосте регулярно совершается Божественная литургия. Мы понимаем строгие рамки использования памятников деревянного зодчества, принятые государственными органами, и слава Богу, что богослужения в них вписываются.

- Сколько человек за ними обычно молится?

- Самая большая моя боль как настоятеля — почти пустой Покровский храм во время богослужений. Увы, такое положение сохраняется больше двух десятков лет. Ни у моих предшественников, ни у меня изменить к лучшему ситуацию пока не получилось. Конечно, это одна из моих главных задач как настоятеля на ближайшие годы. Формально приход создан и действует. Но местное население невелико и постепенно умирает. Так что в плане созидания подлинной общинной жизни можно надеяться только на представителей персонала из числа музейных работников, плотников, полицейских и спасателей. Не хочу показаться пессимистом, но деятельность это объективно трудная. Надо понимать, что те, кто обслуживает музейные объекты, на острове не живут, а работают. Богослужения у нас — в выходные дни (в субботу или в воскресенье) или в праздники. Если штатные сотрудники в эти часы присутствуют на острове, значит, они заняты на своих рабочих местах. Дополнительно осложнило ситуацию и то, что недавно музейная администрация отменила разрешение окрестным жителям швартоваться на Кижах на время богослужения на своих личных плавсредствах. В Заонежье-то и на соседних островах несколько сотен жителей осталось, они могли бы регулярно бывать в храме. Но теперь проход на музейную территорию разрешен только через кассу, а прибывать на остров можно лишь на пассажирских судах или на служебном транспорте. Мы понимаем: у музея-заповедника собственные непростые задачи, на фоне интенсивного потока туристов им надо зарабатывать деньги в бюджет. Но местные-то верующие чем провинились? Словом, на Кижах можно ощутить все острые углы взаимодействия Церкви с музейным сообществом. Остается надеяться, что их сгладит время.

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ И В "ЖУРНАЛЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ":

Преображение в Кижах. ЗАВЕРШЕНА КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ШЕДЕВРА ДЕРЕВЯННОГО ЦЕРКОВНОГО ЗОДЧЕСТВА ИЗ СПИСКА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО