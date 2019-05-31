Сила пастырской молитвы

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Статьи на тему
духовная жизнь
Вера в отпуск не уходит
Россияне все чаще для летнего отдыха выбирают отечественные морские курорты. Статистика свидетельствует о приросте в летний сезон выкупленных «под ключ» внутренних туров, количества бронирования отелей на Черноморском побережье, потоке «диких» туристов. Среди всех этих отдыхающих есть и православные верующие, на время отпуска отдаляющиеся от родного прихода и привычного ритма богослужений. Где найти им духовное окормление, как изменяется летом состав «курортных» приходов и с какими характерными особенностями сталкиваются их настоятели, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Анапе протоиерей Александр Карпенко. PDF-версия
31 мая 2019 г. 18:50
Исповедь — зона риска для пастыря
Исповедь — это основное и иногда единственное место и время встречи священника с кающимся человеком. Именно здесь искусство диалога, слышания и слушания, понимания и сострадания востребовано как никогда. Священнику необходим трезвый и опытный ум, знание психологии и понимание духовных основ жизни личности, чтобы сохранить собственный душевный мир и помочь ближнему. Как это сделать, советует известный православный психолог, преподаватель факультета психологии Российского православного университета святого Иоанна Богослова и ректор Института Христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус. PDF-версия.  
21 января 2019 г. 14:20
Восстанавливая церковь, воссоздаешь собственную душу
Казанский храм подмосковного села Хомякова, что в полутора десятках километров от Сергиева Посада, стоит прямо на так называемой второй бетонке — дороге А-108 вокруг российской столицы. После того как на МКАД перекрыли большегрузный транзит, это внешнее кольцо превратилось в весьма оживленную автомагистраль. К интенсивному движению легковых машин и рейсовых автобусов добавился мощный поток фур. Не так-то легко перейти дорогу к храму, особенно если учесть, что светофор у автобусной остановки не предусмотрен. Но четверть века назад, когда будущий настоятель протоиерей Лев Шихляров здесь оказался впервые, эти места, по его словам, выглядели совсем иначе.
22 ноября 2017 г. 14:50
Митрополит Волынский и Луцкий Нифонт: У каждого времени свое испытание веры
Когда 20 лет назад сторонники «Киевского патриархата» в Луцке силой захватывали храмы, калечили и порой до смерти избивали священников, злословили на церковную иерархию, на эту кафедру был назначен молодой епископ Нифонт. Православные верующие сплотились вокруг правящего архиерея, который своими проповедями и молитвой поддерживал их дух.
24 марта 2017 г. 14:35
Мы идем и молимся за всех, и верующих и не верующих
На Украине проходит Всеукраинский крестный ход во имя мира, любви и согласия. 3 июля из Свято-Успенской Святогорской Лавры вышла первая группа молящихся, а 9 июля им навстречу из Свято-Успенской Почаевской Лавры — вторая. По разным оценкам всего в крестном ходе участвует от 5 до 10 тысяч человек. Впереди шествия верующие несут чтимые иконы Божией Матери, соответственно «Святогорскую» и «Почаевскую».  
15 июля 2016 г.
Как и перед кем приносить достойные плоды покаяния
Двести один год назад — 10 (22) января 1815 года — в семье сельского священника Василия Говорова родился мальчик, нареченный Георгием. Ему суждено было стать одним из самых заметных и глубоких русских богословов XIX века, духовными очами прозревшего страшную пучину уготованных Родине бед и потрясений. Сегодня наследие святителя Феофана Затворника постепенно оживает. Возрождается из небытия Вышенская обитель, где пребывал он в затворе и где мирно почил на праздник Крещения Господня в 1894 году: возобновлена монашеская жизнь, реставрируются храмы. В помещении его бывшей келии открыт мемориальный музей. На престижных площадках ежегодно с большим успехом проходят Феофановские чтения — всероссийский форум богословов и историков Церкви. Завершена работа над первым томом Полного собрания творений Феофана Затворника, которое готовится под эгидой Издательского совета.
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ЖМП № 5 май 2019 /  26 июля 2019 г. 14:59
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Сила пастырской молитвы

ДУХОВНИК ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО - О ТОМ, КАК НАЛАДИТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ИСПОВЕДНИКАМИ

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— Ваше Высокопреподобие, послушание епархиального духовника вы исполняете уже 12 лет. Это значительный срок, чтобы подметить какие-то тенденции, усмотреть динамику — разумеется, если она присутствует. Какие исповедальные мотивы преобладают в среде священнослужителей? Связаны ли они с материально-денежными взаимоотношени­ями, с проблемами общества и человеческой цивилизации в целом?

— В своих духовнических трудах я всегда стараюсь заранее продумать, каким образом выстроить доверительный контакт с тем или иным собеседником из числа священнослужителей. Конечно, тон, волна нашего взаимного общения в первую очередь зависит от характера приходящего на исповедь священника или диакона. За соборным богослужением мы приветствуем друг друга фразами «Христос посреде нас!» — «И есть, и будет!». Наша взаимная задача — не допустить формального общения духовника и исповедующегося священника, чтобы не исчезала за нашим разговором взаимная молитва. Каждый человек — индивидуальность, и современному священству присущи те же соблазны, что и мирянам. Возможно, они не овладели душой, но сторожат ее, хотят в нее проникнуть. Конечно, у священника особая благодать от Бога, помощь и поддержка от Него. Но принципиальный момент, которым, на мой взгляд, побеждаются искушения связан с тем, что добрый пастырь полагает душу свою за овцы своя (Ин. 10, 11). Слабости и искушения присущи каждому из нас, но если искренне служишь своей пастве, жертвуешь ради нее чем-то дорогим — силы твои приумножаются.

— Приходится ли вам встречаться со случа­ями пастырского выгорания? Если да, можно ли что-то посоветовать страждущему священнику?

— Шаблонного рецепта тут нет. Я рассматриваю пастырство как великую творческую деятельность. И надо помнить, что в творчестве вдохновение не может присутствовать на одном и том же уровне постоянно. Как у мирян, так иу священников, вполне естественно, бывают как периоды творческого взлета, так и моменты, когда вдохновение на время отходит. Я всегда советую не паниковать, не бояться этой своеобразной аритмии, но обязательно приезжать в такие периоды на исповедь, не откладывая на потом. Это самое эффективное противодействие возможному выгоранию. Не можешь приехать к епархиальному духовнику — исповедуйся у ближайшего священника!

— Насколько остра в наши дни проблема разлада в семьях священнослужителей? Распадаются ли священнические браки? Как снизить риск развития этого пагубного процесса в самом начале?

— Лично меня, когда я размышляю о семейных проблемах, всегда вдохновляют примеры ветхозаветных патриархов — например, Иакова, хранителя многовековых традиций и во главе семьи, и в молитве, и на поле брани. Это идеал, к которому следует стремиться. Но, конечно, я понимаю: между идеалом и реальной жизнью гигантская пропасть. Встречаются, общаются, создают семьи, как правило, люди, у каждого из которых за плечами уже определенное представление о мире, собственный житейский опыт. Прежде всего, участвуя в Таинстве брака, надо помнить о жертве, которая приносится ради единства малой церкви. Готовность к жертвованию является неотъемлемой частью жизни каждого члена Церкви. Влюбленность проходит, а твоя готовность подставить плечо супругу, твоя преданность и доверие ему остаются.

— Что сильнее всего вдохновляет вас в послушании епархиального духовника, что больше всего радует?

— Моменты, когда кающийся искренне сожалеет о самых страшных грехах. Не называет их ради проформы, а действительно обещает перед крестом и Евангелием больше их не совершать. Это победа!

— Нужно ли, на ваш взгляд, сегодня на приходах пастырское попечение о клиросе?

— Как никогда прежде! Певчие, не приступающие к Таинствам, поют по-светски, а это совсем не та цель, к которой нам следует стремиться. Увы, на некоторых приходах регулярно исповедуются и причащаются буквально единицы из клирошан. И нашу общую задачу я вижу в том, чтобы постепенно побуждать настоятелей уделять этому вопросу особое внимание.

— Вы возглавляете жюри «Коложского благовеста». Как бы вы охарактеризовали общий уровень участников последнего, 18-го по счету, фестиваля?

— Общий уровень фестиваля красноречиво характеризуют такие цифры: из более чем сотни заявок участников мы удовлетворили только 26. Планка предварительного отбора установлена на очень высокой отметке, снижать ее мы не намерены. Поделюсь и печальным наблюдением, которое члены жюри фиксируют год от года. Еще 10 лет назад среди участников можно было услышать несколько самобытных белорусских коллективов, демонстрировавших аутентичную традицию народного пения. Теперь, увы, они исчезли. И я с трудом представляю, как можно их возродить. Похоже, время упущено, а современная молодежь поет по-другому.

— Уже известны предварительные сроки следующего фестиваля — с 16 по 22 февраля 2020 года. По каким критериям вы собираетесь оценивать аудиозаявки претендентов на участие?

— Наш форум называется фестивалем православных песнопений. В течение долгих веков Церковь воспринимала совершенно различную по стилю богослужебную музыку: знаменный распев, раннее многоголосие, партесное пение, сочинения авторов-классиков, монастырские распевы, произведения композиторов ХХ века. Все это живая клиросная традиция, осененная духовным опытом поколений наших предшественников. Как сегодня следует сравнивать исполнение ее разных проявлений различными претендентами? Для меня как для председателя жюри важнее всего, насколько то, что мы слышим, соответствует образу молитвы. В свое время я даже составил перечень критериев, по которым можно оценивать исполнение духовной музыки: ограничение динамики и чувственности, выстраивание формы сообразно содержанию священного текста и, конечно же, универсальные хоровые компоненты: дикция, интонация и т. д. В течение нескольких лет Гран-при у нас завоевывали коллективы высших музыкальных учебных заведений: Московской и Казанской консерваторий, Минской академии, московской Гнесинки. Их хористам присуща высочайшая музыкальная подготовка, при этом подавляющее большинство из них обладает опытом пения на клиросах, а значит, по крайней мере, представляет себе, что такое молитва. Подобное соединение музыкальной выучки и церковной практики, как правило, дает прекрасный результат. Приезжают к нам, разумеется, и очень хорошие клиросные хоры. Но в нынешних условиях регентам тяжело подобрать, а главное, подготовить состав, обладающий необходимыми вокальными данными.

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ: О служении и церковной традиции в Западной Беларуси. Беседа с архиепископом Гродненским и Волковысским Артемием.СКОРО НА НАШЕМ САЙТЕ: репортаж о восстановительных работах в Борисоглебской церкви на Коложе

26 июля 2019 г. 14:59
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