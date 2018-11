Вехи церковной истории

75 лет со дня возобновления выпуска «Журнала Московской Патриархии»



В этом году «Журнал Московской Патриархии» отметил 75 лет со дня возобновления издания в 1943 году. В его истории отразилась история отношений Церкви и власти в советский и постсоветский периоды. Выходивший в 1931–1935 годах, журнал был закрыт в разгар репрессий и открылся во время Великой Отечественной войны, когда отношение руководства страны к Церкви немного смягчилось. С тех пор журнал выпускается беспрерывно, а одни поколения постоянных читателей сменяют другие. Отдавая долг памяти всем тем, кто своими силами на протяжении семи с половиной десятилетий создавал журнал, мы листаем его страницы и вспоминаем основные вехи и юбилеи. ПДФ-версия



1946 № 9



В сентябре месяце 1943 года вышел первый номер «Журнала Московской Патриархии». Какое это было радостное событие! С каким восторгом каждый из нас брал в руки это официальное издание Русской Православной Церкви. Как хотелось, чтобы издание журнала продолжалось долго, долго!.. Желание наше исполнилось. В нынешнем году мы празднуем трехлетие беспрерывного ежемесячного выхода «Журнала Московской Патриархии» в свет на благо, утешение и просвещение его многочисленных читателей.

Журнал вышел в тяжелое время. Война была в полном разгаре. Хотя победа нашей доблестной Красной Армии и армий союзников определилась, но потребовалось еще 1 год и 8 месяцев, чтобы заставить фашистов безоговорочно капитулировать. Наши первоиерархи: Святейший Патриарх Сергий, митрополиты Алексий, Николай и др. неоднократно через «Журнал Московской Патриархии» обращались к верующим с призывом всем жертвовать на алтарь защиты Отечества.

Пожелаем же, от всей души пожелаем нашему молодому, но содержательному «ЖМП» многих лет плодотворнейшего служения Церкви и Родине.

Протоиерей Николай Харьюзов



1953 № 9



12 сентября 1943 года вышел церковный журнал Патриаршей Русской Православной Церкви, названный «Журналом Московской Патриархии». С тех пор и по сей день «Журнал Московской Патриархии» выходит регулярно один раз в месяц. Таким образом, нынешний номер отмечает десятилетие со дня выхода в жизнь нашего журнала.

Насущно потребны задачи, стоящие перед журналом, многообразны темы, охватываемые им, очень широк круг интересов, находящий отражение на его страницах. Послания Святейшего Патриарха, постановления его и Священного Синода, статьи религиозно-философского характера, современных ученых богословов и корреспонденции с мест, поступающие со всех концов необъятной нашей страны... статьи и очерки литургического характера, главным образом, о церковных праздниках, а также посвященные древнему церковному зодчеству и восстанавливаемой ныне дивной церковной росписи, творениям всемирно прославленных русских изографов, — таков отнюдь не в полной мере представленный круг вопросов, освещаемых в этом небольшом по объему церковном ежемесячнике.



1963 № 9



Настоящим номером «Журнал Московской Патриархии» вступает в двадцать первый год издания.

Однако есть основания считать, что «Журнал Московской Патриархии» существует уже четверть века и 1943 год является датой его второго рождения. Двенадцатью годами раньше, в 1931 году, в Москве начал выходить церковный журнал под таким же названием: «Журнал Московской Пат­риархии». Редактировал его тот же иерарх — высокопреосвященный Сергий, тогда заместитель Патриаршего Местоблюстителя. Всего с 1931 по 1935 год вышло 24 номера.

Возрожденный двадцать лет тому назад «Журнал Московской Патриархии» издается по сей день...

Сегодня в отделе «Церковная жизнь» отображается по мере возможности многосторонняя жизнь Русской Православной Церкви как в СССР, так и в патриарших экзархатах, миссиях и приходах за рубежом. Несколько тысяч заграничных подписчиков из 46 стран мира читают в «Журнале Московской Патриархии» о жизни Русской Православной Церкви. Для известной части наших зарубежных читателей — православных людей, в силу различных обстоятельств живущих вдали от Родины, — этот отдел, судя по письмам, особенно дорог, как весть с земли отцов, которую они не перестают любить. <...>

Вступая с помощью Божией в 21-й год издания, «Журнал Московской Патриархии» намерен и впредь по возможности полно отображать все положительное и достойное внимания в жизни Русской Православной Церкви, поддерживать идеи всеобщего мира и мирного сосуществования государств и способствовать всем благим начинаниям в христианском мире, направленным к лучшему взаимопониманию и сближению Церквей и народов.



1973 № 10



Поздравляю Ваше Преосвященство и сотрудников редакции со знаменательной датой — тридцатилетием выхода «Журнала Московской Патриархии».

Официальный печатный орган Русской Православной Церкви с честью совершает возложенное на него дело, всесторонне отображая внутреннюю жизнь и внешнюю деятельность нашей Церкви, ее историю и современное служение Богу и человеку. Журнал вносит свою лепту в дело спасения чад церковных, находя живой отклик и признание у своих читателей.

Журнал служит соборному единству нашей Церкви со всеми Братскими Поместными Церквами, свидетельствуя о живой связи Православных Церквей в духе любви Христовой. Весьма ценно, что на страницах журнала находит отражение жизнь и церковная печать Православных Церквей-Сестер.

Нам отрадно видеть, что журнал неизменно является провозвестником высокого патриотического духа нашей Церкви, свойственного ей искони, и ее участия в миротворческом делании, по заповеди Христовой.

Из обращения Патриарха Пимена главному редактору «Журнала Московской Патриархии» архиепископу Волоколамскому Питириму, 12 сентября 1973 года



В том же номере (1973. № 10) были опубликованы поздравления, полученные редакцией в связи с 30-летием, помещены сведения о награжденных.



1982 № 1



1981 год (год 50-летия основания «Журнала Московской Патриархии») для Издательского отдела Московского Патриархата был ознаменован большим событием: в сентябре завершился переход его в новое, специально возведенное трехэтажное здание вблизи Новодевичьего монастыря.

Торжественное открытие здания состоялось 9/22 сентября, в день памяти преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), всея России чудотворца. Святейший Патриарх Пимен освятил здание и возглавил праздничное собрание.



1984 № 1



В 1983 году Издательский отдел Московского Пат­риархата торжественно отметил памятную дату — 40-летие «Журнала Московской Патриархии».

Первый номер журнала вышел 40 лет назад, 12 сентября 1943 года, в день интронизации Святейшего Патриарха Сергия. Это был переломный год в ходе Великой Отечественной войны, ­обрушившей на нашу страну бремя суровых испытаний. Единство верующих и неверующих в борьбе против общего врага стало свершившейся реальностью <...>

В связи с преобразованием в 1948 году Православного богословского института в Москве в Мос­ковскую духовную академию преподаватели и студенты духовных школ получили возможность для участия в издании церковного журнала, на страницах которого стали периодически появляться их публикации <...>

В 1954 году была проведена реорганизация редакционной комиссии журнала, обновлен состав ее членов. Ответственным секретарем журнала, по благословению Святейшего Патриарха Алексия, был назначен А. В. Ведерников. В эти годы значительно расширился круг церковно-исторических, богословских и канонических вопросов, освещаемых в журнале. Появились проблемные статьи, посвященные пастырскому богословию, соблюдению канонического порядка в Церкви, вопросам межправославного и общехристианского единства...

С октября 1960 года председателем редакционной коллегии журнала был епископ Подольский Никодим (Ротов, впоследствии митрополит Ленинградский и Новгородский), осуществлявший эти труды по май 1963 года <...>

Получили свое дальнейшее развитие и публикации о событиях и юбилеях общегражданского значения. Так, в 1980 году Русская Православная Церковь вместе со всей страной отметила славный юбилей — 600-летие Куликовской битвы; на страницах журнала в связи с этим была помещена серия статей. Предстоящему юбилею — 1000-летию Крещения Руси (988–1988) посвящены публикации журнала, сопровождающиеся специальным юбилейным знаком с изображением святого равноапостольного князя Владимира. В последних номерах журнала сообщается о мероприятиях по реставрации Московского Даниловского монастыря, переданного Советским правительством Московскому Патриархату (ЖМП. 1983. № 8–11; 1984. № 1).

За последние два десятилетия существенно изменилось и художественное оформление журнала, публикуемые материалы, как правило, сопровождаются фотоиллюстрациями, количество которых значительно увеличилось. С 1972 года началось систематическое использование цветной фотографии. В настоящее время в каждом номере помещаются цветные иллюстрации на отдельных вкладках.

22 сентября 1983 года, в день памяти преподобного Иосифа Волоцкого, чудотворца, в Издательском отделе Московского Патриархата торжественно отмечалось 40-летие «Журнала Московской Патриархии». В праздновании памятной даты участвовали Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Пимен и члены Священного Синода <...>

Архиепископ Питирим открыл собрание, рассказав о деятельности «Журнала Московской Пат­риархии» за истекшие 40 лет. «По праву наш журнал можно назвать летописью современной жизни и деятельности Русской Православной Церкви. За четыре десятилетия в “Журнале Московской Патриархии” опубликованы многие сотни проповедей, посвященных двунадесятым праздникам, памятям святых, вероучительным и нравоучительным темам, свыше восьмисот статей, посвященных изъяснению Священного Писания, православной догматике, нравственному и пастырскому богословию, литургике, канонике, церковной истории, патристике, агиологии, церковному искусству: храмовой архитектуре, иконописи, церковному пению. Постоянно расширяется и углубляется тематика богословских и церковно-исторических работ.

География распространения журнала обширна: на русском языке его получают в 35 странах мира, на английском — в 54. Таким образом, наши соотечественники и зарубежные читатели журнала могут иметь возможность всестороннего представления о современной жизни Русской Православной Церкви».

Со словом приветствия к собравшимся обратился Святейший Патриарх Пимен: «Минуло 40 лет. За эти годы не одно поколение духовенства и мирян Русской Православной Церкви с волнением брало в руки номера нашего журнала, чтобы знакомиться с историей Церкви и ее святынь, с современными событиями ее жизни и с актами высшей духовной власти, получать богословские знания».

Члены президиума и гости осмотрели выставку изданий Московской Патриархии, подготовленную к юбилейному дню. Первый стенд выставки посвящен Святейшему Патриарху Сергию, организатору и первому главному редактору «Журнала Московской Патриархии». На стенде помещены личные вещи Его Святейшества: митрополичий клобук, пишущая машинка, чернильный прибор, другие предметы, фотографии.

Иеромонах Феофилакт



1993 № 9



12 сентября 1993 года исполняется 50 лет бытия «Журнала Московской Патриархии» — официального печатного органа Русской Православной Церкви.

В нынешнем юбилейном году журнал переживает трудный период реорганизации. Все те экономические, финансовые, технические и моральные трудности, которые обрушились на нашу страну, не могли миновать и Церкви. Но, уповая на помощь Божию, на молитвы и прямое содействие верующих людей — клириков и мирян, — редакция «Журнала Московской Патриархии» надеется выстоять в испытаниях и выйти из их горнила умудренной и окрепшей. Неизменно наше твердое и преданное служение Святой Русской Православной Церкви.



2002 № 3



25 января нынешнего года в Издательстве Московской Патриархии состоялось торжественное празднование 70-летнего юбилея главного церковного официального издания — «Журнала Московской Патриархии». К этой дате отдельной книгой были изданы первые выпуски журнала за 1931–1935 годы, давно уже ставшие библиографической редкостью. В тот день Издательство Московской Пат­риархии посетил Святейший Патриарх Алексий.



2003 № 1



Сотрудникам и читателям «Журнала Московской Патриархии» (обращение Патриарха Московского и всея Руси Алексия)

Сердечно приветствую вас и поздравляю с юбилеем нашего журнала — 60-летием его непрерывного издания. По сей день — это главное официальное издание нашей Церкви, ее голос и летопись ее истории. Долгие годы это был единственный источник информации о Русской Православной Церкви, единственная возможность для православных в нашем многострадальном отечестве утолить духовный голод. Отрадно, что первый номер «Журнала Московской Патриархии» в 2003 году выходит в современном красочном исполнении. Надеюсь, что седьмое десятилетие издания «ЖМП» ознаменуется новыми достижениями этого заслуженного печатного органа нашей Матери-Церкви.

Алексий, Патриарх Московский и всея Руси





2008 № 9



«Журнал Московской Патриархии» — официальный печатный орган Русской Православной Церкви — начал выходить в 1931 году, через тринадцать лет после закрытия в 1918 году «Церковного вестника», официального органа Святейшего Синода. Само название журнала говорило о том, что он «является выразителем истинно церковного самосознания» (ЖМП. 1931. № 1. С. 1). В условиях существования в Русской Православной Церкви различных раскольнических группировок это было особенно важно.

В 1935 году в связи с усилением в СССР государственного давления на религиозные организации издание было прекращено.

В 1943 году отношение власти к Русской Православной Церкви изменилось и журнал был возобновлен. С тех пор и до сего дня журнал выходит ежемесячно. Его тираж, составлявший в 1940-х годах 15 тыс. экз., постепенно увеличивался, дойдя к 1989 году до 32 тыс. экз. В последующие годы в связи с экономическими трудностями начального периода перестройки тираж снизился, составив в 1995 году всего 3 тыс. экз.

Кроме регулярных номеров, вышло 6 специальных выпусков: в 1948 году (в связи с юбилейными торжествами по поводу 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви и Московским совещанием Предстоятелей и представителей Автокефальных Православных Церквей), в 1963 году (к 50-летию архиерейского служения Святейшего Патриарха Алексия I), в 1968 году (к 50-летию восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви; номер был напечатан в 1971 году), в 1995 году (к 5-летию Патриаршего служения Святейшего Патриарха Алексия II), в 1997 году (к 125-летию Среднеазиатской епархии и ее посещению Предстоятелем Русской Православной Церкви) и в 1999 году (к 70-летию Святейшего Патриарха Алексия II)...

С ноября 1971 года журнал стал выходить также на английском языке под названием The Journal of the Moscow Patriarchate. Первым ответственным редактором английской версии журнала был В. П. Овсянников.

В начале 1993 года журнал был разделен на две части: помимо журнала с прежним названием стал выходить «Журнал Московской Патриархии. Официальная хроника». Всего вышло 11 номеров. Главным редактором этого издания первоначально также был митрополит Питирим, а с № 5 1993 года — Е. В. Комаров. Однако отход от традиционной структуры себя не оправдал.

17 июля 1995 года главным редактором журнала был назначен епископ Бронницкий Тихон (Емельянов, ныне митрополит Новосибирский и Бердский).

Епископ Тихон был главным редактором журнала до декабря 2000 года. В конце декабря 2000 года главным редактором был назначен протоиерей Владимир Силовьев.

Начало политических реформ в России во второй половине 1980-х годов и изменение политики государства по отношению к Русской Православной Церкви, особенно отчетливо проявившееся в 1988 году в ходе празднования 1000-летия Крещения Руси, открыли новую эпоху и для журнала, в котором появились статьи, посвященные осмыслению исторического прошлого нашей Церкви, путей возрождения православного отечества, обсуждению общественных проблем с православных позиций. Стали печататься материалы о мучениках, исповедниках и подвижниках благочестия XX века, статьи о религиозных взглядах деятелей русской культуры. Стали появляться материалы из богатейшего наследия русской богословской и религиозно-философской мысли XX века (в том числе из наследия русской эмиграции), а в рубрике «Церковь и общество» — статьи по всем сферам социального служения Церкви: благотворительности, взаимодействию с Вооруженными силами, работе с молодежью, миссионерской деятельности и другие.

В журнале публиковались статьи по вопросам богослужебного Устава, историческим и богословским основам православного богослужения, совершения чинопоследований церковных Таинств.



2012 № 2



23 декабря 2011 года по окончании епархиального собрания города Москвы в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл поздравил редакцию «Журнала Мос­ковской Патриархии» с 80-летием этого издания. Обращаясь к духовенству Москвы и сотрудникам журнала, Предстоятель Русской Церкви, в частности, сказал:

«Трудно представить, в каких условиях и в какое время создавался журнал. Это были тяжелейшие годы. И журнал, созданный в то самое время, сыграл огромную роль в жизни нашей Церкви. Это было единственное место объединения православной интеллигенции, которая привносила свои таланты, труды к тому, чтобы существовал этот единственный орган печати Русской Православной Церкви. И мы знаем, что в доме каждого священника или диакона всегда можно было найти этот журнал.

“Журнал Московской Патриархии” — это летопись новейшей истории нашей Церкви. И важно иметь эту летопись у себя на каждом приходе, в доме каждого священнослужителя, а также многих мирян».



5 мая 2009 г. Святейший Патриарх Кирилл посетил Издательский Совет и Издательство Московской Патриархии. Он осмотрел отделы и производственные участки издательства, редакцию официального издания Русской Православной Церкви — «Журнала Московской Патриархии», а также магазин церковных книг и богослужебной утвари. В актовом зале состоялась встреча Святейшего Патриарха с сотрудниками Издательства.



Главные редакторы:

митрополит Сергий (Страгородский) (1931–1935)

Патриарх Московский и всея Руси Сергий (1943–1944)

митрополит Ленинградский (с 1945 года — Патриарх)

Алексий (Симанский) (1944–1946)

митрополит Николай (Ярушевич) (1946–1960)

епископ, архиепископ Никодим (Ротов) (1960–1961)

архимандрит, епископ, архиепископ,

митрополит Питирим (Нечаев) (1962–1994)

епископ, архиепископ Тихон (Емельянов) (1995–2000)

протоиерей Владимир Силовьев (2000–2017)

епископ Николай (Погребняк) (2017 год — по настоящее

время)