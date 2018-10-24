Вехи церковной истории

|
Владимир Легойда: Нам важно научиться работать с блогерами
Сегодня перед церковными СМИ стоят почти те же задачи, что и перед светскими: научиться работать в мире постправды, освоить новые онлайн-площадки и стать более заметными в обществе. В какой степени православной журналистике это удалось сделать «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. ПДФ-версия
24 октября 2018 г. 10:48
В Москве состоялась презентация приложения для смартфонов поисковой системы Rublev.com
В Москве состоялась презентация приложения для смартфонов, разработанного в рамках развития поисковой системы и базы данных по православию Rublev.com. Новый программный продукт позволяет получить максимально полную и точную информацию о святынях, святых, храмах и монастырях Русской Православной Церквих, а также поздравить своих близких с Днем ангела.
16 декабря 2015 г. 13:15
Журнал Московской Патриархии: Киевским духовным школам исполнилось 400 лет
Декабрьский выпуск Журнала Московской Патриархии посвящен юбилею Киевских духовных школ, которым в 2015 году исполнилось 400 лет. «Это важное для Православия на Украине празднование практически не нашло отражения в церковных СМИ, - отметил Сергей Чапнин, ответственный редактор журнала. – Однако можно с уверенностью говорить о том, что развитие киевской образовательной и богословской традиции решающим образом повлияло не только на судьбы Православия на Украине, но и на историю Православной Церкви».
15 декабря 2015 г.
Социальная сеть «Елицы» создаст с помощью своих сторонников базу данных о православных святынях
На базе православной сети «Елицы» запущен новый интернет-проект «Православные святыни», благодаря которому можно легко найти всю имеющуюся информацию о почитаемых святынях: мощах, иконах, святых источниках, поклонных крестах и т. д. От cетевого поисковика проект отличает то, что поисковик ищет во вне, а «Православные святыни» имеют свою, постоянно пополняемую базу.
25 июня 2015 г. 11:10
«Вода живая» доступна пользователям i-Pad'ов
Кроме материалов самого официального издания Санкт-Петербургской епархии, она предлагает читателям также доступ к новостным лентам сайтов местной митрополии и Московской Патриархии. Как признается руководивший проектом глава пресс-службы Санкт-Петербургской митрополии священник Алексий Волчков, вдохновил разработчиков на эту инициативу «Журнал Московской Патриархии», год назад вышедший на рынок с собственным i-Pad-приложением.
14 мая 2014 г. 15:00
НКО и бизнес сообщество по разному понимают цели благотворительности
В Москве состоялась Х конференция «Благотворительность в России», организованная газетой «Ведомости». Ее участники — представители бизнес сообщества и руководители благотворительных фондов поделились успешным опытом, определили наиболее популярные среди доноров тенденции в благотворительности и обсудили общие проблемы. Мероприятие также выявило различие между представители НКО и компаниями — жертвователями понимании задач благотворительности.
9 апреля 2014 г. 12:16
25 марта. Презентация документального исторического фильма «Миротворец. Святой Даниил Московский»
25 марта в 16.00 в конференц-зале гостиницы «Даниловская» состоится презентация документального исторического фильма «Миротворец. Святой Даниил Московский».
21 марта 2014 г.
Сайту «Милосердие.ру» 10 лет!
Сайт «Милосердие.ru» отмечает 10-летие со дня создания. Каждый месяц порталу удается собрать на личные просьбы о помощи свыше 4 млн. рублей. Это помощь старикам, детям инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, у сайта есть свои постоянные благотворители, которые ежемесячно жертвуют средства на 24 проекта православной службы помощи «Милосердие» еще 3 млн. рублей.
14 февраля 2014 г. 15:45
Состоялась презентация первого портала для православного духовенства «Русский пастырь»
В арт-центре «КвАРТира 10» состоялась презентация нового независимого портала Русской Православной Церкви Заграницей «Русский пастырь», подготовленная сайтом «Православие и мир». Публикации портала будут посвящены темам пастырского служения, пастырской практики, прихода, богослужебного устава, соборности. Значительная часть этих статей была опубликована в журнале «Русский пастырь», издаваемом Русской Православной Церквью Заграницей в период 1986-2003 гг., но несмотря на актуальность с ними еще не знакомы читатели России и новые поколения православных американцев.
17 декабря 2013 г. 17:40
|
ЖМП № 9 сентябрь 2018 / 19 ноября 2018 г. 16:30
Вехи церковной истории
75 лет со дня возобновления выпуска «Журнала Московской Патриархии»
Возрожденный двадцать лет тому назад «Журнал Московской Патриархии» издается по сей день...
Получили свое дальнейшее развитие и публикации о событиях и юбилеях общегражданского значения. Так, в 1980 году Русская Православная Церковь вместе со всей страной отметила славный юбилей — 600-летие Куликовской битвы; на страницах журнала в связи с этим была помещена серия статей. Предстоящему юбилею — 1000-летию Крещения Руси (988–1988) посвящены публикации журнала, сопровождающиеся специальным юбилейным знаком с изображением святого равноапостольного князя Владимира. В последних номерах журнала сообщается о мероприятиях по реставрации Московского Даниловского монастыря, переданного Советским правительством Московскому Патриархату (ЖМП. 1983. № 8–11; 1984. № 1).
Архиепископ Питирим открыл собрание, рассказав о деятельности «Журнала Московской Патриархии» за истекшие 40 лет. «По праву наш журнал можно назвать летописью современной жизни и деятельности Русской Православной Церкви. За четыре десятилетия в “Журнале Московской Патриархии” опубликованы многие сотни проповедей, посвященных двунадесятым праздникам, памятям святых, вероучительным и нравоучительным темам, свыше восьмисот статей, посвященных изъяснению Священного Писания, православной догматике, нравственному и пастырскому богословию, литургике, канонике, церковной истории, патристике, агиологии, церковному искусству: храмовой архитектуре, иконописи, церковному пению. Постоянно расширяется и углубляется тематика богословских и церковно-исторических работ.
Члены президиума и гости осмотрели выставку изданий Московской Патриархии, подготовленную к юбилейному дню. Первый стенд выставки посвящен Святейшему Патриарху Сергию, организатору и первому главному редактору «Журнала Московской Патриархии». На стенде помещены личные вещи Его Святейшества: митрополичий клобук, пишущая машинка, чернильный прибор, другие предметы, фотографии.
В 1943 году отношение власти к Русской Православной Церкви изменилось и журнал был возобновлен. С тех пор и до сего дня журнал выходит ежемесячно. Его тираж, составлявший в 1940-х годах 15 тыс. экз., постепенно увеличивался, дойдя к 1989 году до 32 тыс. экз. В последующие годы в связи с экономическими трудностями начального периода перестройки тираж снизился, составив в 1995 году всего 3 тыс. экз.
С ноября 1971 года журнал стал выходить также на английском языке под названием The Journal of the Moscow Patriarchate. Первым ответственным редактором английской версии журнала был В. П. Овсянников.
Епископ Тихон был главным редактором журнала до декабря 2000 года. В конце декабря 2000 года главным редактором был назначен протоиерей Владимир Силовьев.
19 ноября 2018 г. 16:30
Также читайте:
массмедиа
HTML-код для сайта или блога:
|
Город Кашин и его святая княгиня
Тверская земля в октябре и в начале декабря отмечает сразу две значимые даты в своей истории — 700 лет со дня мученического подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650 лет преставления его супруги — святой благоверной княгини Анны Кашинской. Муж и жена и после смерти остались неразрывно связаными в восприятии потомков. К ним обращаются (как и к святым благоверным Петру и Февронии) за помощью в устроении семьи. Они являются небесными покровителями Твери и Кашина. В городе, где княгиня Анна Кашинская провела последний год своей жизни, побывал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
19 ноября 2018 г. 15:05
Собор Исаакия Далматского стал православным символом Санкт-Петербурга
Он победил в онлайн-голосовании в рамках проекта «ХРАМ78», организованного сектором коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии, одним из крупнейших операторов наружной рекламы в России компанией «ПОСТЕР» и коммуникационным агентством «Generation Brand & Communications». За Исаакиевский собор отдал голос почти каждый пятый участник финального этапа. Всего их, кстати, оказалось 7693 — почти в полтора раза больше, чем на первом этапе проекта, когда жюри принимало творческие работы о том или ином храме северной столицы.
19 ноября 2018 г. 14:50
Победитель цифрового прокта «ХРАМ78» определится 18 ноября с 8 до 20 часов по московскому времени при помощи всеобщего онлайн-голосования
Как и у большинства успешных начинаний, у этого тоже есть предыстория — кампания социальной рекламы «Твой святой», в ходе которой петербуржцам рассказывали о небесных покровителях города на Неве и о храмах, тем или иным образом с ними связанными.
16 ноября 2018 г. 13:58
В Москве открылась международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных»
В Москве, в Даниловом монастыре открылась международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных», на которой православное и католическое духовенство, психиатры из России, Италии, Великобритании и Испании обсудили типы психических расстройств, особенности протекания психических заболеваний у верующих людей, восприятие психически больными церковных Таинств и др.
14 ноября 2018 г. 15:30
Пастырь добрый
ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА БЕРЛИНСКОГО И ГЕРМАНСКОГО ФЕОФАНА (ГАЛИНСКОГО) Исполнился год со дня кончины архиепископа Феофана, более четверти века возглавлявшего Берлинскую епархию. Время его архипастырского служения справедливо можно назвать периодом становления и расцвета Русской Православной Церкви в Германии: были подготовлены и рукоположены десятки священников, число приходов превысило сотню, возникли и стали успешно развиваться образовательные, социальные и молодежные проекты. При непосредственном участии архиепископа Феофана именно с Германии начался процесс объединения двух ветвей Русской Церкви, увенчавшийся полным уврачеванием раскола и подписанием в 2007 году «Акта о каноническом общении». Те, кто знал владыку, — от иерархов до прихожан, помнят его как человека прекрасных личных качеств, тонкого ума, широчайшей эрудиции и удивительного такта в общении с людьми. PDF-версия
14 ноября 2018 г. 15:10