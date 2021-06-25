Статут ордена благоверного князя Александра Невского

1.1. Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода от 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного князя Александра Невского — выдающегося правителя Древней Руси, талантливого полководца и дипломата, человека глубокой веры и благочестия.

1.2. Орден благоверного князя Александра Невского имеет три степени. PDF-версия.



1.3. Знаки ордена первой степени:

1) Знак ордена представляет собой золотистый четырехконечный крест с расширяющимися концами и прямыми внешними сторонами, концы покрыты красной прозрачной эмалью. В центре креста круглый медальон с позолоченной рельефной монограммой «АН» (Александр Невский) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона расположен красный эмалевый пояс с девизом «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ», выполненным золотистыми буквами. В нижней части пояса помещены перекрещенные лавровые ветви. Между концами креста располагаются золотистые оливковые ветви о пяти листьях и трех плодах, черенками к центру.

Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне знака имеется номер, зарегистрированный в Патриаршей наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, горячая ювелирная эмаль, финифть. Размер знака ордена: 60х60 мм.

2) Звезда ордена — восьмиконечная, образованная 8 группами золотистых лучей, окаймленных дорожками из металлических зерен. В центре звезды расположен круглый медальон с поясным изображением благоверного князя Александра Невского. Правая рука святого прижата к сердцу, в левой — меч. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: над правым плечом в две строки — СТЫЙ БЛАГОВѢРНЫЙ, над левым плечом в две строки — КȤЬ АЛЕ­ѮАНДРЪ НЕВСКIЙ. Медальон выполнен в технике художественной финифти. Вокруг медальона располагается пояс, покрытый красной эмалью, с девизом «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ», ­выполненным золотистыми буквами. В нижней части пояса помещены перекрещенные лавровые ветви. Пояс обрамлен фианитами. В оглавии медальона — позолоченная митра с эмалевым узором, увенчанная крестом. На обратной стороне звезда ордена имеет номер, зарегистрированный в Патриаршей наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, горячая ювелирная эмаль, фианиты, финифть. Размер звезды ордена: 80х80 мм. Креп­ление: булавка.

3) Лента ордена шелковая муаровая, красного цвета, шириной 95 мм, носимая через правое плечо светскими лицами, архиереями и клириками носимая на шее.

4) Звезда ордена носится на левой стороне груди; при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них согласно перечню орденов, указанному в ста­тье 3.3.2.

5) Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой красного цвета. В центре орденской планки расположена миниатюрная золотистая звезда ордена. Размеры планки ордена: 29х13 мм. На обратной стороне имеется приспособление для крепления.

6) Планка ордена может носиться на повсе­дневной одежде и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена благоверного князя Александра Невского располагается согласно перечню орденов, указанному в статье 3.3.2.



1.4. Знаки ордена второй степени:

1) Знак ордена представляет собой серебристый четырехконечный крест с расширяющимися концами и прямыми внешними сторонами, концы покрыты красной прозрачной эмалью. В центре креста золотистый круглый медальон с рельефным поясным изображением благоверного князя Александра Невского. Правая рука святого прижата к сердцу, в левой — меч. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: над правым плечом в две строки — СТЫЙ БЛАГОВѢРНЫЙ, над левым плечом в две строки — КȤЬ АЛЕѮАНДРЪ НЕВСКIЙ.

Вокруг медальона расположен красный эмалевый пояс с девизом «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ», выполненным золотистыми буквами. В нижней части пояса помещены перекрещенные лавровые ветви. Между концами креста располагаются серебристые оливковые ветви о пяти листьях и трех плодах, черенками к центру.

Знак посредством ушка, кольца и треугольной планки крепится к орденской ленте. На обратной стороне знак ордена имеет номер, зарегистрированный в Патриаршей наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, горячая ювелирная эмаль. Размер знака ордена: 60х60 мм.

2) Звезда ордена — восьмиконечная, образованная 8 группами серебристых лучей, окаймленных дорожками из металлических зерен. В центре звезды расположен золотистый круглый медальон с рельефной монограммой «АН» (Александр Невский) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона расположен красный эмалевый пояс с девизом «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ», выполненным золотистыми буквами. В нижней части пояса помещены перекрещенные лавровые ветви. На обратной стороне звезда ордена имеет номер, зарегистрированный в Патриаршей наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, горячая ювелирная эмаль. Размер звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.

3) Лента ордена шелковая муаровая, красного цвета, шириной 40 мм, носимая на шее.

4) Звезда ордена носится на левой стороне груди; при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них согласно перечню орденов, указанному в ста­тье 3.3.2.

5) Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой красного цвета. В центре орденской планки расположена миниатюрная серебристая звезда ордена. Размеры планки ордена: 29х13 мм. На обратной стороне имеется приспособление для крепления.

6) Планка ордена может носиться на повсе­дневной одежде и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена благоверного князя Александра Невского располагается согласно перечню орденов, указанному в статье 3.3.2.

1.5. Знаки ордена третьей степени:

1) Знак ордена представляет собой серебристый четырехконечный крест с расширяющимися концами и прямыми внешними сторонами, концы покрыты красной прозрачной ­эмалью. В центре креста серебристый круг­лый медальон с рельефным поясным изображением благоверного князя Александ­ра Нев­ского. Правая рука святого прижата к сердцу, в левой — меч. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: над правым плечом в две строки — СТЫЙ БЛАГОВѢРНЫЙ, над левым плечом в две строки — КȤЬ АЛЕѮАНД­РЪ НЕВ­СКIЙ. Вокруг медальона расположен красный эмалевый пояс с девизом «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ», выполненным серебристыми буквами. В нижней части пояса помещены перекрещенные лавровые ветви. Между концами креста располагаются серебристые оливковые ветви о пяти листьях и трех плодах, черенками к центру.

На обратной стороне знак ордена имеет номер, зарегистрированный в Патриаршей наградной комиссии. Материалы: серебро, горячая ювелирная эмаль. Размер знака ордена: 60х60 мм. Крепление: булавка.

2) Знак ордена носится на левой стороне груди; при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них согласно перечню орденов, указанному в ста­тье 3.3.2.

3) Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой красного цвета. В центре орденской планки расположен серебристый миниатюрный знак ордена. Размеры планки ордена: 29х13 мм. На обратной стороне имеется приспособление для крепления.

4) Планка ордена может носиться на повсе­дневной одежде и располагается в таких случаях на правой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена благоверного князя Александра Невского располагается согласно перечню орденов, указанному в статье 3.3.2.

1.6. Орденом благоверного князя Александра Невского награждаются военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей Русской Православной Церкви, а также внесшие выдающийся личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя Александра Невского, в том числе в строительство и реставрацию храмов и иных памятных мест, связанных с его именем.



1.7. Положение о медали ордена благоверного князя Александ­ра Невского

1.7.1. Медаль учреждена определением Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода от 13 апреля 2021 года.

1.7.2. Медаль представляет собой золотистый круг с рантом, по краю заполненный зернами, в центре медали — рельефное поясное изображение благоверного князя Александра Невского. Правая рука святого прижата к сердцу, в левой — меч. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: над правым плечом в две строки — СТЫЙ БЛАГОВѢРНЫЙ, над левым плечом в две строки — КȤЬ АЛЕѮАНДРЪ НЕВСКIЙ. По краю медали расположен пояс с девизом «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ», выполненным рельефными буквами. В нижней части пояса помещены перекрещенные лавровые ветви. Медаль при помощи ушка и кольца крепится к трапециевидной колодке. Лента колодки шелковая муаровая красного цвета. Материалы: латунь, позолота. Диаметр медали: 35 мм. Крепление: булавка.

1.7.3. Медаль ордена благоверного князя Александра Невского носится на левой стороне груди и располагается среди прочих медалей согласно перечню медалей, указанному в ста­тье 3.4.2.

1.7.4. Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой красного цвета. Размеры планки медали: 24х13 мм. На обратной стороне имеется приспособление для крепления.

1.7.5. Планка медали может носиться на повседневной одежде и располагается в таких случаях на левой стороне груди среди прочих согласно перечню медалей, указанному в статье 3.4.2.

1.7.6. Медалью ордена благоверного князя Александра Невского награждаются военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей Русской Православной Церкви, а также внесшие выдающийся личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя Александра Невского, в том числе в строительство и реставрацию храмов и иных памятных мест, связанных с его именем.