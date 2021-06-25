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ЖМП № 5 май 2021 / 25 июня 2021 г. 14:30
Статут ордена благоверного князя Александра Невского
1.1. Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода от 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного князя Александра Невского — выдающегося правителя Древней Руси, талантливого полководца и дипломата, человека глубокой веры и благочестия.
1.2. Орден благоверного князя Александра Невского имеет три степени. PDF-версия.
1) Знак ордена представляет собой золотистый четырехконечный крест с расширяющимися концами и прямыми внешними сторонами, концы покрыты красной прозрачной эмалью. В центре креста круглый медальон с позолоченной рельефной монограммой «АН» (Александр Невский) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона расположен красный эмалевый пояс с девизом «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ», выполненным золотистыми буквами. В нижней части пояса помещены перекрещенные лавровые ветви. Между концами креста располагаются золотистые оливковые ветви о пяти листьях и трех плодах, черенками к центру.
Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне знака имеется номер, зарегистрированный в Патриаршей наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, горячая ювелирная эмаль, финифть. Размер знака ордена: 60х60 мм.
2) Звезда ордена — восьмиконечная, образованная 8 группами золотистых лучей, окаймленных дорожками из металлических зерен. В центре звезды расположен круглый медальон с поясным изображением благоверного князя Александра Невского. Правая рука святого прижата к сердцу, в левой — меч. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: над правым плечом в две строки — СТЫЙ БЛАГОВѢРНЫЙ, над левым плечом в две строки — КȤЬ АЛЕѮАНДРЪ НЕВСКIЙ. Медальон выполнен в технике художественной финифти. Вокруг медальона располагается пояс, покрытый красной эмалью, с девизом «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ», выполненным золотистыми буквами. В нижней части пояса помещены перекрещенные лавровые ветви. Пояс обрамлен фианитами. В оглавии медальона — позолоченная митра с эмалевым узором, увенчанная крестом. На обратной стороне звезда ордена имеет номер, зарегистрированный в Патриаршей наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, горячая ювелирная эмаль, фианиты, финифть. Размер звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
3) Лента ордена шелковая муаровая, красного цвета, шириной 95 мм, носимая через правое плечо светскими лицами, архиереями и клириками носимая на шее.
4) Звезда ордена носится на левой стороне груди; при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них согласно перечню орденов, указанному в статье 3.3.2.
5) Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой красного цвета. В центре орденской планки расположена миниатюрная золотистая звезда ордена. Размеры планки ордена: 29х13 мм. На обратной стороне имеется приспособление для крепления.
6) Планка ордена может носиться на повседневной одежде и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена благоверного князя Александра Невского располагается согласно перечню орденов, указанному в статье 3.3.2.
1) Знак ордена представляет собой серебристый четырехконечный крест с расширяющимися концами и прямыми внешними сторонами, концы покрыты красной прозрачной эмалью. В центре креста золотистый круглый медальон с рельефным поясным изображением благоверного князя Александра Невского. Правая рука святого прижата к сердцу, в левой — меч. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: над правым плечом в две строки — СТЫЙ БЛАГОВѢРНЫЙ, над левым плечом в две строки — КȤЬ АЛЕѮАНДРЪ НЕВСКIЙ.
Вокруг медальона расположен красный эмалевый пояс с девизом «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ», выполненным золотистыми буквами. В нижней части пояса помещены перекрещенные лавровые ветви. Между концами креста располагаются серебристые оливковые ветви о пяти листьях и трех плодах, черенками к центру.
Знак посредством ушка, кольца и треугольной планки крепится к орденской ленте. На обратной стороне знак ордена имеет номер, зарегистрированный в Патриаршей наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, горячая ювелирная эмаль. Размер знака ордена: 60х60 мм.
2) Звезда ордена — восьмиконечная, образованная 8 группами серебристых лучей, окаймленных дорожками из металлических зерен. В центре звезды расположен золотистый круглый медальон с рельефной монограммой «АН» (Александр Невский) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона расположен красный эмалевый пояс с девизом «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ», выполненным золотистыми буквами. В нижней части пояса помещены перекрещенные лавровые ветви. На обратной стороне звезда ордена имеет номер, зарегистрированный в Патриаршей наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, горячая ювелирная эмаль. Размер звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
3) Лента ордена шелковая муаровая, красного цвета, шириной 40 мм, носимая на шее.
4) Звезда ордена носится на левой стороне груди; при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них согласно перечню орденов, указанному в статье 3.3.2.
5) Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой красного цвета. В центре орденской планки расположена миниатюрная серебристая звезда ордена. Размеры планки ордена: 29х13 мм. На обратной стороне имеется приспособление для крепления.
6) Планка ордена может носиться на повседневной одежде и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена благоверного князя Александра Невского располагается согласно перечню орденов, указанному в статье 3.3.2.
1) Знак ордена представляет собой серебристый четырехконечный крест с расширяющимися концами и прямыми внешними сторонами, концы покрыты красной прозрачной эмалью. В центре креста серебристый круглый медальон с рельефным поясным изображением благоверного князя Александра Невского. Правая рука святого прижата к сердцу, в левой — меч. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: над правым плечом в две строки — СТЫЙ БЛАГОВѢРНЫЙ, над левым плечом в две строки — КȤЬ АЛЕѮАНДРЪ НЕВСКIЙ. Вокруг медальона расположен красный эмалевый пояс с девизом «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ», выполненным серебристыми буквами. В нижней части пояса помещены перекрещенные лавровые ветви. Между концами креста располагаются серебристые оливковые ветви о пяти листьях и трех плодах, черенками к центру.
На обратной стороне знак ордена имеет номер, зарегистрированный в Патриаршей наградной комиссии. Материалы: серебро, горячая ювелирная эмаль. Размер знака ордена: 60х60 мм. Крепление: булавка.
2) Знак ордена носится на левой стороне груди; при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них согласно перечню орденов, указанному в статье 3.3.2.
3) Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой красного цвета. В центре орденской планки расположен серебристый миниатюрный знак ордена. Размеры планки ордена: 29х13 мм. На обратной стороне имеется приспособление для крепления.
4) Планка ордена может носиться на повседневной одежде и располагается в таких случаях на правой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена благоверного князя Александра Невского располагается согласно перечню орденов, указанному в статье 3.3.2.
1.6. Орденом благоверного князя Александра Невского награждаются военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей Русской Православной Церкви, а также внесшие выдающийся личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя Александра Невского, в том числе в строительство и реставрацию храмов и иных памятных мест, связанных с его именем.
1.7.1. Медаль учреждена определением Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода от 13 апреля 2021 года.
1.7.2. Медаль представляет собой золотистый круг с рантом, по краю заполненный зернами, в центре медали — рельефное поясное изображение благоверного князя Александра Невского. Правая рука святого прижата к сердцу, в левой — меч. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: над правым плечом в две строки — СТЫЙ БЛАГОВѢРНЫЙ, над левым плечом в две строки — КȤЬ АЛЕѮАНДРЪ НЕВСКIЙ. По краю медали расположен пояс с девизом «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ», выполненным рельефными буквами. В нижней части пояса помещены перекрещенные лавровые ветви. Медаль при помощи ушка и кольца крепится к трапециевидной колодке. Лента колодки шелковая муаровая красного цвета. Материалы: латунь, позолота. Диаметр медали: 35 мм. Крепление: булавка.
1.7.3. Медаль ордена благоверного князя Александра Невского носится на левой стороне груди и располагается среди прочих медалей согласно перечню медалей, указанному в статье 3.4.2.
1.7.4. Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой красного цвета. Размеры планки медали: 24х13 мм. На обратной стороне имеется приспособление для крепления.
1.7.5. Планка медали может носиться на повседневной одежде и располагается в таких случаях на левой стороне груди среди прочих согласно перечню медалей, указанному в статье 3.4.2.
1.7.6. Медалью ордена благоверного князя Александра Невского награждаются военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей Русской Православной Церкви, а также внесшие выдающийся личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя Александра Невского, в том числе в строительство и реставрацию храмов и иных памятных мест, связанных с его именем.
25 июня 2021 г. 14:30
Ключевые слова: благоверный князь Александр Невский, орден Александра Невского, Патриарх Кирилл
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