Райский сад на земле

Прихрамовая территория — словно церковная сень, которая приглашает молящихся в храм и помогает им на пороге храма оставить повседневную житейскую суету. Талантливая организация прилегающего к храму зеленого участка зачастую не только настраивает на молитву, но и способствует первому общению со священнослужителем — ведь желание просто погулять, отдохнуть в монастырском или приходском саду со временем может перерасти в стремление к воцерковлению. Тем не менее единых подходов к ландшафтному озеленению в Церкви, как ни странно, до сих пор нет, и это направление продолжает оставаться полем для экспериментов архитекторов и садовников. «Журнал Московской Патриархии» представляет несколько удачных проектных и уже реализованных на практике решений, которые можно рассматривать в качестве ориентиров при благоустройстве прихрамовых земельных участков. PDF-версия

При благоустройстве земельного участка, прилегающего к православному храму, в первую очередь следует ориентироваться на принятую в восточнохристианской традиции символику цветов (так, например, роза и лилия выступают как аллегорические обозначения Божией Матери — подробнее об этом см. в материале «Цветы жизни»: ЖМП. 2017. № 5), сочетаемость различных колеров (чтобы они гармонировали друг с другом) и цветовое разнообразие декоративных культур. «Сады в Средней полосе Европейской части России могут цвести практически от крокусов до астр, то есть от начала мая до конца сентября, — отмечает заведующая кафедрой ландшафтной архитектуры Московского архитектурного института кандидат архитектуры Екатерина Прокофьева. — И в зависимости от желания настоятеля, наличия мецената-благотворителя и нацеленной на постоянный уход за цветником группы волонтеров можно добиться максимума пышности цветения к престольному празднику, чтобы подчеркнуть особенный характер этой даты в церковном календаре для конкретной общины». Но в любом случае решение пространственной организации прихрамового сада лучше всего доверить профессиональному архитектору.

Современная теория архитектуры выделяет пять основных элементов планировки прихрамового сада.

1. Ограда сада. Для монастырских ансамблей и городских приходских храмов она несет функцию забора, в сельских церквах выступает как дополнительная связь внутренней территории с окружающей местностью. Может быть оформлена в виде живой изгороди, рва или вала, включать в себя часть естественной водной преграды (реки или ручья) или строения церковной сторожки.

Если ограда в виде «классического» забора (глухого либо прозрачного) уже присутствует, то можно выгодно акцентировать ее рядом туй, лип или декоративных яблонь, а также при помощи так называемой шпалерной высадки (декоративного кустарника с плоской формовкой). В городе прекрасно смотрится живая изгородь из боярышника (однако уход за ней придется поручить садовнику).

2. Путь к храму — аллея от ворот (калитки) до входа в церковь. В случае небольшой площади сада или если стена храма с входными дверями довольно плотно прилегает к границе земельного участка, это может быть символический ряд деревьев или кустарников (всего четыре-пять стволов), словно приглашающий путника в святое место, притягивающий его взор к церковным куполам. Самый простой вариант — высадить липовую аллею. Как вариант можно сформировать из лип берсо (зеленый тоннель) по специально установленному каркасу, тогда ветви деревьев будут перекрывать все пространство над путником. Этот элемент еще хорош и тем, что может быть включен в маршрут крестного хода. Для многолюдных приходов, вынужденных ютиться на небольшом участке (да еще и неправильной формы), это иногда позволяет дополнительно растянуть людской поток во время торжественной процессии и искусственно удлинить ее траекторию.

3. Водный источник или водоем. Может исполняться в невероятном разнообразии вариантов — начиная от декоративного колодца, питьевого фонтанчика или оформленной в виде навершия традиционного колодца артезианской скважины вплоть до большого пруда или купели с иорданью.

Если речь идет о самостоятельном, пусть и небольшом, водоеме с собственным сообществом флоры (как правило, в качестве декоративных украшений используют кувшинки, рогоз и влаголюбивые травы) и фауны, поддержание биологического равновесия в нем лучше доверить специалистам. В зависимости от площади водного зеркала и присутствия того или иного вида рыб, они рассчитают оптимальную глубину; в любом случае она никак не может быть меньше одного метра. В декоративных водоемах подобной разновидности обязательно следует устанавливать специальные «антипромерзательные» поплавки, вокруг которых долго не формируется лед. А если он все же образовался, оттаивать и самостоятельно ломаться в оттепель лед начнет именно в этих точках. Подобные детали продаются в магазинах «Садовод», но можно использовать и нехитрые кустарные приспособления — пятилитровые бутыли, заполненные мелкими камешками с таким расчетом, чтобы они сохраняли плавучесть, или проткнутые деревянными палками куски пенопласта. На зиму такой водоем лучше все же дополнительно обеспечить резервом для дыхания живности (для садоводов разработаны специальные реагенты, которые, растворяясь в воде, обогащают ее кислородом). Если же хотите поэкспериментировать самостоятельно, обязательно высадите туда водный ирис: он умеет самостоятельно поддерживать необходимый для биоты экобаланс.

Наконец, не стоит забывать о качественной гидроизоляции, иначе все ваши старания уйдут в песок вместе с водой. Сейчас активно применяются материалы — современные аналоги «глиняного замка», исторически служившего на Руси водоупорным слоем. Это разработанные и производящиеся в основном в Германии так называ­емые бентонитовые маты — куски геотекстиля, сшитого по принципу стеганого одеяла. Полости в нем заполнены порошком из бентонитовой глины. Если таким «одеялом», скатанным в виде рулонов, выстлать дно будущего водоема, глина разбухнет и получится необходимый «замок».

4. Монастырские рощи. В монастырях это обычно фруктовый сад, на небольших приходских территориях — несколько фруктовых деревьев, вперемешку с которыми замечательно смотрятся декоративные растения. В качестве универсального аккомпанемента здесь обычно используют девичий виноград. В модном тренде сейчас — перемежать стволы фруктовых ­деревьев посадками декоративного укропа или свеклы. Так, в тенелюбивых альпийских садах хорошо смотрятся плодоносящая вплоть до октяб­ря ремонтантная земляника, барбарис и айва.

«Планируя этот элемент, надо тщательно продумывать цветовые созвучия, которые гармонично воспринимаются глазом человека, — добавляет Прокофьева. — Например, яркие краски тигровых лилий и огненно-желтого гелениума прекрасно сочетаются с синим цветом. А блеклые оттенки фона выгодно подчеркнут их первенство, привнося в общее восприятие сада некоторый теневой, умиротворяющий эффект».

5. Небесный свод (арка, аркада, купол часовни, пергола с вьющимися растениями), устремляющий взор находящегося в саду человека горе́.

«Если следовать законам этой символики, в зависимости от площади участка и его конкретного расположения возле храма можно добиться впечатляющих результатов», — подводит итог Прокофьева. Впрочем, все эти элементы вы вряд ли увидите вместе даже на обширной территории, примыкающей к большому монастырскому собору. Большая ошибка — пытаться «впихнуть» на участок земли побольше зеленых насаждений и элементов малых архитектурных форм, которые зрительно конфликтуют друг с другом, словно ингредиенты в сделанном плохим поваром винегрете. Каждый объект, советуют архитекторы, должен быть соразмерен территории.

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