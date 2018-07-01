версия для печати Игумения Василисса (Медведь) (10.03.1949–05.01.2017) Игумения Василисса (Медведь)

(10.03.1949–05.01.2017)

5 января 2017 года в женском Ксениевском монастыре, расположенном в деревне Барань Борисовского района Минской области, от полученных ножевых ранений скончалась игумения Василисса (Медведь).

Матушка Василисса (в миру Валентина Ивановна Медведь) родилась 10 марта 1949 года в небольшом городке Соснице Черниговской области (Украина). Отец был военным, мать работала журналисткой. Родители были верующие. В семье кроме Валентины росли еще двое детей. Она окончила исторический факультет Черниговского педагогического института, преподавала в школе, вышла замуж и родила троих детей. Со временем, переехав на постоянное место жительства в Минск, Валентина Ивановна стала посещать Петро-Павловский собор, затем вступила в сестричество в честь преподобномученицы Елисаветы Федоровны при том же соборе. После открытия Свято-Елисаветинского женского монастыря вошла в число его послушниц и приняла иноческий постриг с именем Василисса.

В 2004 году, исполняя благословение Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета, инокиня Василисса возглавила обитель. По Промыслу Божию во многом благодаря ее трудам в монастыре и деревне Барани произошли значительные перемены, полностью изменившие облик этого удаленного от города места. Преображение обители стало возможным благодаря организаторским способностям матушки-настоятельницы, ее трудолюбию, энергии и деловитости, рачительности и хозяйственным талантам.

Строительство и реконструкция храмов, входящих в монастырский комплекс, продолжается и сегодня. Обновлены храмы в честь святой блаженной Ксении Петербургской, в честь святого великомученика Георгия Победоносца. На территории монастыря возведен сестринский корпус. В нем — большая трапезная, кельи и мастерские, оборудованные для занятий иконописью, шитьем и вышивкой. Также переоборудован местный клуб — теперь там трапезная для паломников. Неподалеку от монастыря на источнике в честь блаженной Ксении сооружена крытая купель, рядом возвышается часовня в честь Иоанна Крестителя. И на месте древней церкви в Барани возводится деревянный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а рядом с главным храмом обители строится большой каменный храм в честь иконы Божией Матери «Экономисса».

В 2007 году случился пожар, уничтоживший жилой корпус монастыря, а вместе с ним вещи и продуктовые запасы, небольшие денежные накопления. Однако уже через пять лет сестры справляли новоселье в новом благоустроенном здании сестринского корпуса.

Матушка Василисса была духовной матерью не только монахиням и послушницам, но и для многих приезжавших в обитель. Для каждого паломника у нее находились слова любви, утешения и поддержки. Она принимала в монастырь очень разных людей, не отказывала в помощи и тем, кто потерял работу или оказался во власти пороков.

5 января 2017 года игумения получила множество ножевых ранений, от которых и скончалась. Господь призвал ее к Себе накануне великого праздника Рождества Христова. Многие люди в эти дни, скорбя по безвременно ушедшей матушке Василиссе, звонили в монастырь, предлагали осиротевшей обители свою помощь. Многочисленные паломники прибыли на погребение, чтобы лично проститься с настоятельницей.

8 января Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, и епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершили чин погребения игумении Василиссы. По случаю трагической кончины матушки настоятельницы Свято-Ксениевского монастыря владыка Павел выразил соболезнование Преосвященнейшему Вениамину, епископу Борисовскому и Марьиногорскому. В соболезновании, в частности, говорится: «Новопреставленная матушка понесла многие труды по устроению монашеской жизни, строительству храмов и корпусов, попечению о многочисленных паломниках Ксениевской обители, и весть о ее кончине отозвалась скорбью не только в моем сердце, но и в сердцах многих и многих православных христиан. Верю и молитвенно надеюсь, что Господь Сил примет ее боголюбивую душу в Свое нетленное Царство».

В своем слове о трагической кончине игумении Василиссы епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, в частности, сказал: «Матушка Василисса многие свои переживания носила в себе, остро осознавая ответственность, которая на нее возложена. Вместе с тем она была человеком любвеобильным и открытым к людям, но мужественным и волевым, когда этого требовала обстановка. Близко к сердцу принимала скорби людские, с любовью встречала каждого приходящего к ней. При этом не исключались материнская строгость и духовное увещевание.

Господь призвал матушку к себе мученическим путем. Мы верим, что дело матушки игумении Василиссы будет продолжено».

Протоиерей Андрей Капульцевич, настоятель прихода храма Архангела Михаила в поселке Зембин Борисовского района Минской области Твитнуть HTML-код для сайта или блога:

<div style="min-width: 262px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 262px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/ev.gif" width="262" height="40" alt="Церковный вестник" title="Церковный вестник" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/db/igumeniya_vasilissa_medved_10236/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/files/10232/10232.jpg" width="100" style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;" /><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">Игумения Василисса (Медведь) (10.03.1949–05.01.2017)</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;">Игумения Василисса (Медведь)(10.03.1949–05.01.2017)5 января 2017 года в женском Ксениевском монастыре, расположенном в деревне Барань Борисовского района Минской области, от полученных ножевых ранений скончалась игумения Василисса (Медведь).</span></a></div></div>