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1 июля 2018 г. 15:53
Игумения Василисса (Медведь) (10.03.1949–05.01.2017)
Игумения Василисса (Медведь)
1 июля 2018 г. 15:53
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Берег левый, берег правый
17 июня в г.Тутаев состоится традиционный правобережный крестный ход с древней чудотворной иконой Всемилостивого Спаса, пребывающей в городском Воскресенском соборе. Крестный ход с этой иконой бывает два раза в году — на правом и на левому берегу Волги. Причем правый крестный ход совпадает с семнадцатидневным Казанским, который уже начался в Ярославской митрополии. Тутаевский крестный ход собирает прихожан не только Воскресенского храма и жителей Тутаева, но и многих паломников из других городов. ПДФ версия
15 июня 2018 г. 12:20
Лига мечты для семинариста
Седьмого июня — за семь дней до стартового матча Чемпионата мира по футболу в России — Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Предваряя это событие, «Журнал Московской Патриархии» решил пристально изучить явление «православного футбола» и проанализировать проблемы и барьеры, сковывающие активное развитие этой игры в среде верующей молодежи.
7 июня 2018 г. 23:58
В Ярославской митрополии проходит многодневный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери
В Ярославской митрополии начался традиционный многодневный крестный пеший ход с почитаемой иконой Казанской Божией Матери, который в течение семнадцати дней посетит несколько городов и сел Ярославской области (в частности, города Тутаев (бывший Романов-Борисоглебск, где и была обретена святыня) и Рыбинск). Перед началом крестного хода в Казанском монастыре, где икона пребывает постоянно, клириком обители иереем Сергием Котовым был отслужен молебен.
7 июня 2018 г. 17:40
Берегите женщин
У 31-летней Натальи С. из Новочебоксарска усталые глаза, немного смущенный взгляд, а на руках — двухмесячная дочка Ангелина. Для молодой мамы, хочется верить, позади остается растянувшаяся на целый год сложная полоса из конфликтов и обид, телесных и душевных мук, визитов к врачам и к блюстителям порядка, раздумий об аборте, беременности и родов.
1 июня 2018 г. 14:33
«Живые» свидетельства веры в богоборческую эпоху
В ДК МЭИ открылась выставка «Живые», посвященная жизни христиан в послевоенное время. Здесь собраны самодельные иконы, сделанные из фотографий, самиздатские молитвословы, церковные календари и переписанные от руки акафисты, богослужебная литература, редкие экземпляры Священного Писания, изданные в СССР. В особый отдел экспозиции выделены духовные стихи и иные неканонические, но так или иначе отражающие народную религиозность, тексты. Все эти экспонаты создают наглядное впечатление о богоборческой эпохе и служат прямым доказательством того, что несмотря на репрессии и гонения вера в народе оставалась жива.
29 мая 2018 г. 19:30