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ЖМП № 3 март 2018 / 24 мая 2018 г. 16:00
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Шаг к добру и свету — Христу
Отмечая День православной книги, мы вновь говорим о роли литературы в жизни человека. Что такое книга? Учитель, как мы не раз читали в школьных учебниках? Друг? Советчик? Что делает книгу православной? Об этом рассуждает митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви. ПДФ версия
Когда мы общаемся с людьми, чьи-то слова заставляют нас задуматься, чьи-то — улыбнуться или возмутиться. Ведь одни призывают к честности, добросердечию, достойным поступкам, а иные всегда готовы найти оправдание любым порокам, рисуют их привлекательными, воспевают все виды «свободы». Книги в этом удивительно похожи на людей. Книга может стать увлекательным рассказчиком, другом, добрым советчиком, который поставит новые вопросы и поможет найти на них ответы. Но книга может оказаться и недругом, сомнительным приятелем, подстрекателем, который будет тянуть во тьму, романтизировать совершаемое людьми зло или убеждать, что в жизни нет ничего привлекательнее гедонизма, призывать следовать всем своим желаниям, страстям, соблазнять на грех. По мнению преподобного Паисия Святогорца, можно распознать духовное состояние человека из того, что он читает. Его слова перекликаются с русской поговоркой: «Скажи мне, кто твой друг…».
С сожалением можно признать, что в наши дни книг-недругов выходит немало. От этих реалий нам никуда не деться, и каждый человек, каждый читатель должен быть внимателен в выборе литературы. Надо чаще задаваться вопросом: что приносит мне чтение этой книги? Она зовет меня вверх, к свету или тянет, хотя бы малозаметно, вниз? Начиная общаться с новым знакомым, мы хотим узнать, кто он, заслуживает ли этот человек доверия? Так же, встретив неизвестную книгу, мы должны узнать, насколько она полезна или хотя бы безвредна нашему уму и сердцу.
Книгопечатание в нашей стране началось с православной книги. Это не случайно. Православие — это основа нашей культуры: уже более 1000 лет Евангелие учит наш народ, как жить праведно, богоугодно, достойно своего призвания. Этой же цели изначально служила и печатная книга на Руси. Издавались богослужебная литература и книги духовного содержания. Впоследствии, с развитием светского образования, начался выпуск учебных пособий, научной и художественной литературы.
Уже несколько поколений в России успели вырасти без элементарных представлений о Православии, без изучения Закона Божия и вне церковной традиции. По этой причине в наши дни понимание произведений классической литературы и общее мировосприятие заметно отличаются от мировоззрения и культуры русских людей прошлых веков, когда религиозное образование было неотъемлемой частью процесса обучения. Наши классики знали Священное Писание, они читали Библию. Эти познания, библейские образы, естественным образом находили отражение в их творчестве. Беллетристы, поэты воспевали красоту Божьего мира, слагали стихотворные молитвы, взывали о милости к падшим, задавались вечными вопросами и напоминали о непреходящей ценности, актуальности христианских норм.
Все от Него — и жизнь, и смерть.
Эти слова очень точно передают внутреннюю настроенность немалого количества русских писателей, их отношение к Богу и Его творению. Даже когда они явно не обнаруживают свою религиозность, в их произведениях присутствует и вера в Господа, и любовь к Божьему миру.
И по мере удаления от легкомысленного времяпровождения, свойственного ему в ранней молодости, поэт создает все более глубокие произведения. Пушкин растет как человек и как автор — и литература (не только русская, но и мировая) обогащается неповторимыми шедеврами. Взрослый Пушкин сам стыдился некоторых своих опусов, написанных в молодые годы. Он хотел бы забыть о них и сделать так, чтобы их не читали. А его зрелые сочинения — исторический роман «Капитанская дочка», стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны» — без всякой натяжки можно признать православными произведениями.
Отцы пустынники и жены непорочны,
Эти строки были написаны Великим постом 1836 года, в последний год земной жизни поэта. Данное стихотворение является итогом, подчеркивающим вектор в развитии его творчества: от слишком вольных стихов юности и молодости к молитве.
Как известно, в XX веке церковная тематика и христианские образы были практически изгнаны из отечественной литературы на несколько десятилетий. В советское время все произведения, которые получали официальное признание, дорогу в печать, многомиллионные тиражи, подвергались жесткой идеологической цензуре. Но разве можно волей «сверху» полностью уничтожить веру, заставить людей забыть о своих корнях, о родной культуре? Сможет ли по-настоящему талантливый автор остаться в рамках дозволенного, отметая вопреки совести богатство духовного наследия, чтобы обрести земную славу и успех? Захочет ли он потратить весь свой творческий потенциал на создание только того, что требуют от него власть имущие? Сегодня ответ очевиден: какими бы строгими ни были запреты, в настоящей литературе христианские ценности, христианские образы не исчезают.
Один из примеров — роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» со стихотворениями, наполненными библейскими образами. Автор «подарил» эти стихи своему герою Юрию Живаго, обозначив его как автора. Можно назвать и поэму Анны Ахматовой «Реквием». Сегодня мы без проблем можем купить эту книгу, взять ее в библиотеке или прочесть в интернете. А пока эта поэма создавалась (она дорабатывалась в течение нескольких лет), были времена, когда Анна Андреевна, опасаясь обыска, изъятия, ареста, не рисковала хранить ее фрагменты и сжигала их сразу после прочтения самым близким людям. Только в памяти автора и первых, тщательно отобранных читателей, сохранялись написанные строки. В них с поразительной простотой раскрывалась глубина трагизма евангельских событий, и это свидетельствует о том, что вынести скорбь утраты близких, пережить страшные годы репрессий людям помогала осознанная вера. Эта поэма о человеческом страдании долгие годы не могла быть напечатана.
Можно без преувеличения сказать, что в отечественной литературе число православных книг превышает количество изданий, в которых говорится о Православии как таковом. Как, например, не вспомнить в День православной книги повесть лауреата Патриаршей литературной премии Бориса Екимова «Пастушья звезда». Главный ее герой ни разу не цитирует Библию, но заповедь «не укради» живет в нем настолько глубоко и естественно, что ему и не требуется произносить ее вслух, это «не укради» — неотъем-лемая часть его самого. Ему в голову не приходит мысль о возможности не только что-либо украсть, но и взять себе потерянное кем-то другим, не стараться вернуть это владельцу. Как не вспомнить рассказ «Говори, мама, говори», в котором тоже нет ни слова о заповедях, а на деле они есть, исполняются в жизни героев: и любят друг друга родные люди искренне, и понимают, и берегут, не жалея себя.
Книги по истории — отдельная важная тема. Такая уж у нас богатая история, что каждый год изобилует памятными датами, радостными или скорбными, юбилеями и годовщинами. С немалым их числом связаны споры и даже конфликты. Об исторических событиях и персонах обязательно надо говорить, но многое здесь зависит от личности повествователя, исследователя, профессионального историка или писателя.
Есть вопрос, который стоит перед каждым писателем-историком: как при изложении научных концепций и фактов не задеть чувства читателей, которые с благоговением относятся к историческим личностям, прославленным в лике святых? На этот вопрос в своих книгах и на семинаре прекрасно ответил доктор исторических наук Николай Борисов. Работая со множеством источников, он старается установить историческую правду, но всегда предупреждает читателя, что нельзя быть абсолютно уверенным в правильности именно такой художественной интерпретации событий древней истории.
В преддверии Дня православной книги обращаюсь ко всем читателям: не забывайте о самой главной в жизни любого христианина Книге — о Евангелии. Возвращайтесь к чтению Евангелия снова и снова. Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал, что эта Книга решит нашу вечную участь: «по ней мы будем судимы, смотря по тому, каковы были здесь, на земле по отношению к ней».
24 мая 2018 г. 16:00
Ключевые слова: православная книга, издательская деятельность
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