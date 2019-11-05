версия для печати 11 ноября. Москва. Вечер памяти протопресвитера Александра Киселева. К 110-летию со дня рождения 11 ноября 2019 года в 19.00 в главном здании Православного Свято-Тихоновского университета (Лихов пер., д. 6) пройдет вечер памяти выдающегося деятеля Русского Зарубежья протопресвитера Александра Киселева (1909-2001 гг.). Пастырская деятельность отца Александра в Таллинне, Берлине, Брюсселе, Мюнхене, Нью-Йорке была подлинным служением России, которую он любил и в которую верил всем сердцем. Отец Александр вернулся на родину в 1992 году по личному приглашению патриарха Алексия II, которого в конце 1930-х гг. знал еще мальчиком в период своего служения в Таллинской Николаевской церкви. Он стал первым священником Русской православной зарубежной церкви, который последовательно выступал за воссоединение двух ветвей Русского православия. В вечере, посвященном 110-летию со дня рождения протопресвитера Александра Киселева, примут участие: Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов), глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви Протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского университета Протоиерей Петр (Холодный), внук протопресвитера Александра Киселева Протоиерей Максим Козлов Протоиерей Валентин (Васечко) Иерей Игорь Шумилов Директор Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына, заслуженный деятель культуры Российской Федерации В.А. Москвин Вице-президент Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств России А.А. Золотов Член-корреспондент РАН, зав. отделом новейшей русской литературы ИМЛИ РАН Н.В. Корниенко Доцент ПСТГУ И.Е. Мельникова Ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, д. фил. н. А.Г. Гачева На вечер будет принесена для поклонения святыня Русского Зарубежья, икона преп. Серафима Саровского, обретенная 27 августа 1945 г. в руинах здания, отданного под работу Дома «Милосердный Самарянин» и ставшая благословением Дома, а затем Фонда преп. Серафима Саровского. Вход по предварительной регистрации: https://pstgu.timepad.ru/event/1105899/ Твитнуть HTML-код для сайта или блога:

<div style="min-width: 262px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 262px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/ev.gif" width="262" height="40" alt="Церковный вестник" title="Церковный вестник" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/annonce/protopresviter_aleksandr_kiselev_10629/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru" width="100" style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;" /><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">11 ноября. Москва. Вечер памяти протопресвитера Александра Киселева. К 110-летию со дня рождения</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;">11 ноября 2019 года в 19.00 в главном здании Православного Свято-Тихоновского университета (Лихов пер., д. 6) пройдет вечер памяти выдающегося деятеля Русского Зарубежья протопресвитера Александра Киселева (1909-2001 гг.).</span></a></div></div>