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Анонсы
18 декабря 2018 г. 16:44
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21 декабря. Москва. Презентация книги «Сердцем моим страдаю о вас»

21 декабря в Актовом зале Сретенской духовной семинарии состоится презентация книги Зиновия и  Николая Чесноковых «Сердцем моим страдаю о вас», которая посвящена Глинскому старцу Серафиму (Романцову), 1885–1976), прославленному на Юбилейном Архиерейском соборе в лике святых 2 декабря 2017г. в Храме Христа Спасителя в Москве.

Преподобный схиархимандрит Серафим (Романцов, 1885–1976) входит в плеяду великих старцев Глинской Рождества Богородицы пустыни наравне с схимитрополитом Зиновием (Мажугой) схиархимандритом Андроником (Лукашем), схиархимандритом Серафимом (Амелиным) и другими. От юности избравший иноческий путь, будущий святой пришел в монастырь в 1910 году. После закрытия обители в 1922 году преподобный подвизался в горах Кавказа, где в труднейших условиях молитвой и бдением возрастал духовно, укрепляя свой дух для будущих испытаний. И в ссылке, и в лагере молитва и благодать Божия поддерживали старца, учили видеть и понимать страдающее человеческое сердце. В 1947 году старец вернулся во вновь открытую Глинскую пустынь и был назначен духовником. Отец Серафим помогал многим, пребывающим в скорбях и печалях, обрести радость о Господе и душевный мир. Свой земной путь старец окончил в Сухуми, до последнего дня продолжая окормлять многочисленных духовных чад, помогая им советом и молитвенным предстоянием. В настоящем издании содержится не только рассказ о жизненном пути преподобного Серафима (Романцова); особенный интерес представляют выдержки из писем и советы старца, бережной с любовью собранные авторами в данной книге.
В презентации примет участие протоиерей Александр Чесноков, который 13 лет был келейником у старца Зиновия (Мажуги) и хорошо знал схиархимандрита Серафима (Романцова).

Мероприятие состоится по адресу: г. Москва, ул. Большая Лубянка 19с1) в 19:00.

18 декабря 2018 г. 16:44
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