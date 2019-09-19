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24-25 сентября.Троице-Сергиева лавра. Международная научно-практическая конференция «Преемство монашеской традиции в современных монастырях. Миссия монастырей в современном мире: цели, задачи, принципы построения коммуникации»
24-25 сентября 2019 года в Троице-Сергиевой лавре состоится международная научно-практическая конференция «Преемство монашеской традиции в современных монастырях. Миссия монастырей в современном мире: цели, задачи, принципы построения коммуникации»
С докладами выступят митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, митрополит Горийский и Атенский Андрей, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай (Элладская Православная Церковь), архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Солнечногорский Алексий, епископ Орхейский Силуан (Православная Церковь Молдовы), игумены и игумении монастырей Русской Православной Церкви.
Программа конференции включает выступления на темы «Миссия монашества: исторический аспект», «Современная миссия монастырей в свете древних монашеских традиций», «Монастырь и мир: принципы и
пути взаимодействия» и др.
В рамках конференции состоятся круглый стол: «На границе двух миров: практические аспекты принятия в монастырь и духовное окормление молодых послушников» и работа секции: «Взаимоотношение насельников монастырей с внешним миром в свете монашеских обетов». Будут рассмотрены вопросы «Любовь к Богу и любовь к ближнему как Евангельская заповедь и ее воплощение в социальном служении монастырей», «Миссионерское и социальное служение монастырей: актуальные вопросы».
Организатор: Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви.
19 сентября 2019 г. 13:25
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В этом году исполнилось 175-лет со дня рождения знаменитого русского художника Ильи Репина. Илья Ефимович Репин — художник-классик, один из столпов русской живописи, член Товарищества передвижников. Многие его картины нам знакомы со школьных лет: «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Не ждали» и другие. Обычно Репина, как и большинство передвижников, воспринимают как художника, для которого социальные темы были самыми главными. В советское время о нем писали чуть ли не как о богоборце или, по крайней мере, о человеке, далеком от веры. Его картина «Отказ от исповеди» часто помещалась в антирелигиозные брошюрки. Но пристальное внимание к творчеству художника позволяет увидеть, что все обстоит иначе. ПДФ
18 сентября 2019 г. 16:10
Сегодня, 16 сентября 2019 года, исполняется 100 лет со дня кончины автора петербургского храма-памятника Воскресения Христова (Спас на Крови) Альфреда Александровича Парланда (1842–1919) — выдающегося архитектора, преподавателя, мастера акварели, археолога. Парланд прожил удивительно яркую жизнь, реализовав себя в разных областях. Но, безусловно, главным делом его жизни была архитектура. По проектам зодчего были построены десятки зданий по всей Российской империи — в основном церкви в русском стиле, в которых он продолжил дело своего любимого учителя Давида Ивановича Гримма, основоположника этого направления в архитектуре. PDF-версия
16 сентября 2019 г. 14:59