версия для печати 24-25 сентября.Троице-Сергиева лавра. Международная научно-практическая конференция «Преемство монашеской традиции в современных монастырях. Миссия монастырей в современном мире: цели, задачи, принципы построения коммуникации» 24-25 сентября 2019 года в Троице-Сергиевой лавре состоится международная научно-практическая конференция «Преемство монашеской традиции в современных монастырях. Миссия монастырей в современном мире: цели, задачи, принципы построения коммуникации» С докладами выступят митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, митрополит Горийский и Атенский Андрей, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай (Элладская Православная Церковь), архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Солнечногорский Алексий, епископ Орхейский Силуан (Православная Церковь Молдовы), игумены и игумении монастырей Русской Православной Церкви. Программа конференции включает выступления на темы «Миссия монашества: исторический аспект», «Современная миссия монастырей в свете древних монашеских традиций», «Монастырь и мир: принципы и пути взаимодействия» и др. В рамках конференции состоятся круглый стол: «На границе двух миров: практические аспекты принятия в монастырь и духовное окормление молодых послушников» и работа секции: «Взаимоотношение насельников монастырей с внешним миром в свете монашеских обетов». Будут рассмотрены вопросы «Любовь к Богу и любовь к ближнему как Евангельская заповедь и ее воплощение в социальном служении монастырей», «Миссионерское и социальное служение монастырей: актуальные вопросы». Организатор: Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви. Твитнуть HTML-код для сайта или блога:

<div style="min-width: 262px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 262px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/ev.gif" width="262" height="40" alt="Церковный вестник" title="Церковный вестник" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/annonce/preemstvo_monascheskoy_tradizii_10628/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru" width="100" style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;" /><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">24-25 сентября.Троице-Сергиева лавра. Международная научно-практическая конференция «Преемство монашеской традиции в современных монастырях. Миссия монастырей в современном мире: цели, задачи, принципы построения коммуникации»</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;">24-25 сентября 2019 г. Троице-Сергиева лавра. Международная научно-практическая конференция «Преемство монашеской традиции в современных монастырях. Миссия монастырей в современном мире: цели, задачи, принципы построения коммуникации»</span></a></div></div>