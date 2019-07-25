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25 июля 2019 г. 12:35
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2 сентября. Москва. Презентация "Книги пророка Осии. Комментарий"

2 сентября, в Москве, в Малом зале Центрального Дома литераторов состоится презентация новой книги доктора богословия, профессора Общецерковной аспирантуры и докторантуры, члена Союза писателей России игумена Арсения (Соколова) "Книга пророка Осии. Комментарий".

Библейские пророки всегда находились в гуще событий, постоянно вмешивались в политику. Их действия и их слова порой оказывали на современников большее влияние, чем дела царей и военачальников. В их речах и поступках было больше интерпретации настоящего, нежели предсказаний о будущем. Пророк Осия в этом смысле – не исключение. (Подробнее о пророке Осии можно прочитать в №3 ЖМП, 2019 г.).

Пророческое служение Осии пришлось на вторую половину VIII века до Рождества Христова и продолжалось не менее 22 лет. Осия - свидетель не только политического могущества Израиля, достигшего своего апогея в царствование Иеровоама II, но и стремительного заката своей страны, ее предсмертной агонии под ассирийскими ударами.

Книгу пророка Осии, как и всю книгу Двенадцати малых пророков, которую она начинает, открывает шокирующая, вызывающая удивление и недоумение метафора «неверной жены». Как справедливо отмечает автор, лучшего начала и для книги пророка Осии, и для всей книги Двенадцати пророков – невозможно себе представить. Израиль – на краю гибели, на краю полной политической катастрофы и этому должно быть духовное объяснение. Осия объясняет: причина катастрофы – измена Богу.
В основу комментария лег древнееврейский текст книги пророка Осии, а также ее древние переводы, христианские и иудейские толкования, достижения современной библейской науки.
Книга выпущена Издательским домом "Познание" (Москва).

Начало мероприятия - 19 часов.
Адрес Центрального Дома литераторов:
Москва, ул. Большая Никитская, д. 53 (10 минут пешком от метро "Баррикадная").

25 июля 2019 г. 12:35
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