23–25 июля. Санкт-Петербург. Круглый стол «Богослужение и молитва как средоточие жизни монашеского братства»

23–25 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, в Воскресенском Новодевичьем монастыре (Московский пр., 104), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится круглый стол «Богослужение и молитва как средоточие жизни монашеского братства». В нем примут участие монашествующие епархий Северо-Западного Федерального округа Российской Федерации примут участие в круглом столе «Богослужение и молитва как средоточие жизни монашеского братства».

24 июля 2019 года Божественную литургию перед началом работы круглого стола возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в Воскресенском соборе Новодевичьего монастыря.

Встреча Высокопреосвященнейшего Варсонофия – в 7.45.

На основном заседании 24 июля 2019 года монашествующие заслушают выступления, посвященные значению богослужения для современного общежительного монастыря. Вторая часть работы круглого стола пройдет в форме дискуссии «Особенности монастырского богослужения: практические аспекты», во время которой будут обсуждаться следующие темы: современные практики совершения суточного богослужебного круга и Литургии; особые богослужебные чины (крестные ходы, литании, чин о Панагии и пр.) и их место в жизни монастыря; участие игумена и братии в богослужении.

25 июля после Божественной литургии в Воскресенском соборе заседания продолжатся также в формате дискуссий. На утреннем заседании «Время молитве и время трудам: организация распорядка жизни братии в современных монастырях» монашествующие обсудят вопросы соотношения участия братии в богослужениях и исполнении монастырских послушаний; создания условий для возможности келейной молитвы в монастыре; практические аспекты применения древних монашеских традиций при назначении келейного правила; современный опыт в практике чтения Иисусовой молитвы.

Затем представители мужских монастырей в отдельной дискуссии выскажут свое мнение о проекте документа «Священнослужение монахов на приходах». В круглом столе примут участие председатель Комиссии Межсоборного присутствия по организации жизни монастырей и монашества митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност. В качестве докладчиков и участников дискуссии выступят митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, епископ Солнечногорский Алексий, епископ Петергофский Силуан, руководитель отдела по монастырям и монашеству Архангельской епархии игумен Варлаам (Дульский), настоятель Свято-Косьминской пустыни игумен Петр (Мажетов), представители Валаамского и Соловецкого монастырей, женских обителей Северо-Запада России.

Место всех заседаний – Введенский храм православной Свято-Владимирской общеобразовательной школы Воскресенского Новодевичьего монастыря: Московский пр., 104.

В программе круглого стола предусмотрены паломнические поездки в Троице-Сергиеву пустынь, Александро-Невскую лавру, на Смоленское кладбище и в Иоанновский ставропигиальный женский монастырь.