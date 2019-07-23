|
23 июля 2019 г. 10:45
23–25 июля. Санкт-Петербург. Круглый стол «Богослужение и молитва как средоточие жизни монашеского братства»
23–25 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, в Воскресенском Новодевичьем монастыре (Московский пр., 104), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится круглый стол «Богослужение и молитва как средоточие жизни монашеского братства». В нем примут участие монашествующие епархий Северо-Западного Федерального округа Российской Федерации примут участие в круглом столе «Богослужение и молитва как средоточие жизни монашеского братства».
24 июля 2019 года Божественную литургию перед началом работы круглого стола возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в Воскресенском соборе Новодевичьего монастыря.
Встреча Высокопреосвященнейшего Варсонофия – в 7.45.
На основном заседании 24 июля 2019 года монашествующие заслушают выступления, посвященные значению богослужения для современного общежительного монастыря. Вторая часть работы круглого стола пройдет в форме дискуссии «Особенности монастырского богослужения: практические аспекты», во время которой будут обсуждаться следующие темы: современные практики совершения суточного богослужебного круга и Литургии; особые богослужебные чины (крестные ходы, литании, чин о Панагии и пр.) и их место в жизни монастыря; участие игумена и братии в богослужении.
25 июля после Божественной литургии в Воскресенском соборе заседания продолжатся также в формате дискуссий. На утреннем заседании «Время молитве и время трудам: организация распорядка жизни братии в современных монастырях» монашествующие обсудят вопросы соотношения участия братии в богослужениях и исполнении монастырских послушаний; создания условий для возможности келейной молитвы в монастыре; практические аспекты применения древних монашеских традиций при назначении келейного правила; современный опыт в практике чтения Иисусовой молитвы.
Затем представители мужских монастырей в отдельной дискуссии выскажут свое мнение о проекте документа «Священнослужение монахов на приходах». В круглом столе примут участие председатель Комиссии Межсоборного присутствия по организации жизни монастырей и монашества митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност. В качестве докладчиков и участников дискуссии выступят митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, епископ Солнечногорский Алексий, епископ Петергофский Силуан, руководитель отдела по монастырям и монашеству Архангельской епархии игумен Варлаам (Дульский), настоятель Свято-Косьминской пустыни игумен Петр (Мажетов), представители Валаамского и Соловецкого монастырей, женских обителей Северо-Запада России.
Место всех заседаний – Введенский храм православной Свято-Владимирской общеобразовательной школы Воскресенского Новодевичьего монастыря: Московский пр., 104.
В программе круглого стола предусмотрены паломнические поездки в Троице-Сергиеву пустынь, Александро-Невскую лавру, на Смоленское кладбище и в Иоанновский ставропигиальный женский монастырь.
Организаторы мероприятия – Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви, Комиссия Межсоборного присутствия по организации жизни монастырей и монашества, Воскресенский Новодевичий монастырь Санкт-Петербурга.
23 июля 2019 г. 10:45
HTML-код для сайта или блога:
|
О служении и церковной традиции в Западной Беларуси
Свыше двух десятков лет Гродненскую епархию Белорусской Православной Церкви возглавляет архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий. В беседе с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии» владыка поделился воспоминаниями о непростом времени возрождения церковной жизни, об опыте служения на белорусском языке, о том, как возник Международный фестиваль православного пения «Коложский благовест», ставший известным далеко за пределами Белоруси, а также рассказал, зачем в его епархии создан экологический отдел. PDF-версия
19 июля 2019 г. 12:59
Казанский монастырь согласовал с мэрией маршрут крестного хода
Власти города Ярославля и Казанский монастырь согласовали маршрут крестного хода, который должен состояться 21 июля вокруг обители.
18 июля 2019 г. 22:47
В Ярославле чиновники ограничивают движение крестных ходов по проезжей части
В Ярославской митрополии состоялся традиционный Казанский крестный ход. Икона Божией Матери Казанская - главная святыня ярославского Казанского женского монастыря, обойдя за 18 дней Рыбинскую и Ярославскую епархии, вернулась в свою обитель. Но в Ярославле возник неприятный инцидент - участников молитвенного шествия попросили перейти с проезжей части на тротуар.
17 июля 2019 г. 13:34
Требуются душепопечители
Нехватка пастырей — главное препятствие для роста Церкви. Таков один из основных выводов масштабного исследования о проблемах взаимодействия священников и мирян в современной России, предпринятого доцентом богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) кандидатом философских наук протоиереем Николаем Емельяновым. Как получены столь неожиданные на первый взгляд цифры, каким образом их трактовать и что они значат с практической точки зрения, «Журнал Московской Патриархии» расспросил самого автора исследования. PDF-версия
11 июля 2019 г. 12:59
Строить будут после меня
Личность и деятельность Святейшего Патриарха Сергия, автора известной «Декларации», и сегодня вызывает горячие споры. Немало нелестных эпитетов в свое время досталось архипастырю и от современников. Между тем именно Патриарху Сергию было доверено управление церковным кораблем, когда религия была врагом государства, а Церковь оказалась на грани уничтожения. Чего стоил ему этот компромисс с властью, через какие испытания пришлось пройти, почему решение Патриарха сохранить Церковь оказалось единственно верным, размышляет доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Кострюков. PDF-версия.
10 июля 2019 г. 14:06