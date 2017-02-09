19 февраля. Москва. День открытых дверей в ПСТГУ

19 февраля 2017 года в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ) состоится День открытых дверей. Об этом сообщается на официальном сайте Университета.

Будущие студенты смогут ознакомиться с условиями поступления и обучения в ПСТГУ, подробно узнать о специальностях, получить информацию о подготовительных курсах и льготах для абитуриентов.

В рамках мероприятия кандидат исторических наук, заведующая кафедрой социальной работы Татьяна Зальцман прочтёт лекцию «Профессия как служение людям и Церкви». В программе Дня открытых дверей – экскурсия по главному зданию ПСТГУ (историческому Московскому Епархиальному дому), которую проведут студенты Университета. Они расскажут об удивительной и трагичной судьбе здания, о Поместном Соборе 1917 года, жизни и служении Патриарха Тихона.

Торжественная часть Дня открытых дверей пойдёт в Соборной палате ПСТГУ. Гостей мероприятия познакомят с деятельностью Университета, его научной, студенческой жизнью. Все желающие смогут в неформальной обстановке пообщаться с деканами, преподавателями образовательных направлений бакалавриата и магистратуры.

Начало: в 12:00

Адрес: Лихов пер, д.6, стр.1

Справки по телефонам: 8 495 114 50 85; 8 495 114 50 73