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Анонсы
9 февраля 2017 г. 14:30
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19 февраля. Москва. День открытых дверей в ПСТГУ

19 февраля 2017 года в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ) состоится День открытых дверей. Об этом сообщается на официальном сайте  Университета. 

Будущие студенты смогут ознакомиться с условиями поступления и обучения в ПСТГУ, подробно узнать о специальностях, получить информацию о подготовительных курсах и льготах для абитуриентов.  
В рамках мероприятия кандидат исторических наук, заведующая кафедрой социальной работы Татьяна Зальцман прочтёт лекцию «Профессия как служение людям и Церкви». В программе Дня открытых дверей – экскурсия по главному зданию ПСТГУ (историческому Московскому Епархиальному дому), которую проведут студенты Университета. Они расскажут  об удивительной и трагичной судьбе здания, о Поместном Соборе 1917 года, жизни и служении Патриарха Тихона.
 
Торжественная часть Дня открытых дверей пойдёт в Соборной палате ПСТГУ. Гостей мероприятия познакомят с деятельностью Университета, его научной, студенческой жизнью. Все желающие смогут в неформальной обстановке пообщаться с деканами, преподавателями образовательных направлений бакалавриата и магистратуры.
 
Начало: в 12:00
Адрес: Лихов пер, д.6, стр.1
 
Справки по телефонам: 8 495 114 50 85; 8 495 114 50 73

 

9 февраля 2017 г. 14:30
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