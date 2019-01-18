Жития святых, включенных в месяцеслов

Священный Синод Русской Православной Церкви (журнал № 27 от 14 мая 2018 года) включил в месяцеслов имена древних святых, подвизавшихся в западных странах, а также святых, издревле почитаемых в Грузинской Православной Церкви. PDF-версия.

Преподобный Галл

(† 16 октября ок. 650 года)

Святой Галл родился в 541 году в Ирландии (по другим данным — в Галлии). Он происходил ­из ­семьи богатых набожных людей. Роди­тели отправили сына учиться в прославленный Бангорский монастырь, основанный игуменом Комгаллом. Будущий инок ревностно предался подвижнической жизни, ведущей к истинному познанию Бога. В числе 12-ти монахов преподобный Галл отправился вместе с преподобным Колумбаном в Галлию. Он следовал за духовным отцом в миссионерских поездках, помогал свергать идолов и проповедовать.

Когда святого Колумбана приговорили к ссылке из-за интриг королевы Брунгильды, святой Галл, святой Евстафий и прочие иноки монастыря Люксей нашли пристанище у короля Австразии. К ним присоединился Колумбан, и вместе они поднялись по течению Рейна и вошли в земли нынешней Швейцарии. На берегу Цюрихского озера у них возникло противостояние с местными жителями — варварами и идолопоклонниками, которые попытались убить монахов. Выбрав затем новое место недалеко от Брегенца, на берегу Боденского озера, монахи расположились вокруг часовни святой Аврелии, занятой до этого язычниками, водворившими в ней идолов. Преподобный Галл, знавший язык местных жителей, приложил все усилия к обращению варваров в истинную веру. Разрушив перед язычниками статуи богов, он бросил обломки в озеро. Жители уничтожили остатки языческого культа, и монашеской жизни более ничто не препятствовало.

Чтобы накормить членов общины, преподобный Галл делал сети и ловил рыбу. Однажды бес, живший в горах, призвал на помощь в борьбе против монахов беса, обитавшего в Боденском озере. И тот воскликнул: «Этот чужак теснит меня в водах озера и разоряет мои пределы. Мне не удается обмануть его, ибо имя Бога всегда на его устах. Следя за собой, он смеется над нашими усилиями!»

После того как язычники обвинили служителей Христовых перед местным владетелем, преподобный Колумбан вместе с учениками уехал в Италию (612). Святой Галл не смог уехать из-за болезни и остался в Швейцарии. Оправившись от недуга, он взялся за поиски уединенного места, чтобы проводить безмолвную жизнь с несколькими подвижниками.

Однажды он молитвой изгнал демона из Фридебурги, дочери герцога аламанов Гунзона, которая была помолвлена с франкским королем Сигебертом. В благодарность король передал в дар Галлу часть земли на берегу Боденского озера. В день свадьбы Фридебурга объявила, что хочет посвятить девство Господу нашему Иисусу Христу. Король, положившись на волю Божию, одел невесту в королевские одежды, привел к алтарю и сказал: «В том же облачении, что было приготовлено для меня, отдаю ее в невесты Господу!»

Высокое собрание епископов и вельмож Констанца избрало Галла епископом этого города, но подвижник, присутствовавший на этом соборе, отказался от сана. Он предложил поставить епископом своего ученика Иоанна, хотя последний не хотел этого и даже пытался бежать. Преподобный Галл присутствовал на хиротонии нового епископа, а затем вернулся в уединенную обитель. Там он возвел для братии церковь, окруженную 12-ю часовнями.

После смерти святого Евстафия монахи Люксея обратились к преподобному Галлу с просьбой стать игуменом этого большого монастыря. Однако он отказался, объяснив, что предпочитает служить другим, а не управлять ими. Он жил в своей маленькой общине, смиренно служа братии и ловя рыбу.

Преподобный Галл мирно отошел ко Господу около 650 года, в возрасте 99 лет. Монастырь Святого Галла, основанный в VIII веке на месте упокоения святого, прославился не только благодаря духовным достоинствам монахов, но также обширной библиотекой и мастерскими переписчиков.

Имя преподобного Галла упоминается в посвященном древним святым Запада докладе святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, Архиерейскому Синоду РПЦЗ в 1952 году.

Имя преподобного Галла включено в составленный иеромонахом Макарием Симонопетрским «Синаксарь» (русский перевод: «Синаксарь». Жития святых Православной Церкви: В 6 т. / пер. с фр. М., 2011).

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Православная иконография и гимнография

Существуют православные иконы преподобного Галла. Составлена служба и акафист (на французском языке).

Свидетельство о почитании у православных сегодня

Преподобный Галл почитается как один из апостолов Швейцарии православными Австрии, Швейцарии, Англии, Франции, Ирландии и США.





Преподобный Колумбан Люксейский (игумен Луксовийский и Боббийский)

(† 23 ноября 615 года)

В VI веке Ирландия пережила настоящий расцвет святости: монахи тысячами приходили, чтобы предаться подвигам аскезы, и объединялись в огромные монастырские общины, подобно отцам Египта, Сирии и Палестины. Любовь к Богу гнала их от мира и побуждала совершать необыкновенные подвиги умерщвления плоти, за что Господь ниспослал им Свою благодать и дар чудотворения. Эти непоколебимые в вере монахи были сердцем Ирландской Церкви и много сделали для распространения и укоренения христианства на Западе в ту эпоху. Одной из самых ярких фигур в этом ряду является, конечно, святой Колумбан, неутомимый исполнитель воли Божией.

Он родился около 540 года в области Лейнстер, на юго-востоке Ирландии. С детства Колумбан изучал светские науки, к чему ирландские христиане относились с большим уважением, и проявил незаурядные способности. Но, будучи томим страстями и осознав тщету земной славы, Колумбан пришел к старцу Синелу, ученику игумена Фин­ниана. Наставник приобщил Колумбана к изучению Священного Писания и аскетической жизни. Затем он стал монахом в Бангоре, самой знаменитой обители Ирландии, где завершил постижение монашеской премудрости под руководством игумена Комгалла.

Около 590 года Колумбан, как и многие подвижники того времени, услышал призыв Божий покинуть отчизну и близких и отправиться в добровольное изгнание, чтобы обратить ко Христу другие народы. Тогда в сопровождении 12-ти учеников он отправился в Галлию и, ведомый Промыслом, стал проповедовать Евангелие и призывать к покаянию. В этой странствующей общине «все было общим. Настолько сильны были в них терпение, снисходительность и милосердие, что невозможно было усомниться в том, что кроткий Господь пребывает среди них… Настолько велика была благодать, исходящая от блаженного, что ему было достаточно расположиться в доме на короткое время, чтобы привлечь все души к вере».

Слава Колумбана достигла короля Бургундии Гунтрамна. Он пригласил монаха в Вогезы и подарил пустующий земельный участок, где и был основан монастырь Аннегрэ. Вскоре добродетели святого привлекли к нему множество учеников, которые также желали идти к спасению путем аскетических

подвигов. Тогда Колумбан основал неподалеку еще один монастырь, Люксейский, а затем и третий, Фонтен. Теперь под его началом подвизались сотни монахов.

Живя в Люксее, он поставил во главе каждой общины настоятелей, чтобы обители следовали составленному им Уставу. Но в своих молитвах Колумбан был каждому монаху отцом и ходатаем за его душу. Как и в монашеских лаврах Востока, устройство обителей было свободным и зависело от личных качеств духовного руководителя. Делался упор на телесном воздержании и строгом посте, что позволяло совладать с плотскими страстями. И все же монастырь был не только местом ожесточенной борьбы с искушени­ями, но также образом Небесного Града, где монахи, подобно Ангелам, возносили непрестанную хвалу Господу. Колумбан так организовал жизнь трех общин, что монахи, чередуясь, непрерывно, денно и нощно, совершали богослужения. В этом они следовали призыву апостола Павла: Непрестанно молитесь (1 Фес. 5, 17).

Через 20 лет Колумбан навлек на себя ненависть Брунгильды, бабки Бургундского короля Теодериха II, тем, что решительно обличал безнравственные поступки молодого монарха. За это он был изгнан из Люксея вместе с ирландскими учениками. Их сопроводили до Нанта, чтобы отправить в Ирландию. Но по воле Божией корабль, на котором плыл святой с учениками, был выброшен обратно на берег. Тогда Колумбан продолжил святые странствия по Нейстрии и Австразии и оказал влияние на многие обители. Затем через Германию они пошли в Рим, проповедуя Евангелие варварским народам, населявшим берега Боденского озера. Поселившись в Брегенце, он продолжал посылать наставления ученикам в Люксее и других местах. Но после неожиданного захвата Австразии Бургундией Колумбан, спасаясь от мстительного Теодериха II, был вынужден продолжить путь в Италию. Оставшись подвизаться в монастыре Боббио, в Апеннинах, он боролся с арианской ересью вплоть до блаженной кончины в 615 году.

Казалось бы, миссия святого Колумбана в землях франков кончилась неудачей, но со временем справедливость восторжествовала, потому что к 730 году его учениками было основано около сотни монастырей. Благодаря этому ширилась и крепла традиция ирландского монашества, а народ получал наставления в личном благочестии.

Имя преподобного Колумбана упоминается в посвященном древним святым Запада докладе святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, Архиерейскому Синоду РПЦЗ в 1952 году.

Имя преподобного Колумбана включено в составленный иеромонахом Макарием Симонопетрским «Синаксарь» (русский перевод: Синаксарь. Жития святых Православной Церкви: В 6 т. / пер. с фр. М., 2011).

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Православная иконография и гимнография

Написано несколько православных икон преподобного Колумбана. Ему составлена полная служба.

Свидетельство о почитании у православных сегодня

Почитание преподобного Колумбана широко распространено среди православных Швейцарии, Франции, Ирландии, Англии, США, Австралии.





Преподобный Фридолин Зекингенский († 6 марта 540 года)

Святой Фридолин родился в V веке в благородном ирландском семействе. Он принял священный сан и своей проповедью стяжал добрую славу. Опасаясь известности и почета, Фридолин перебрался в Галлию, где стал странствующим миссионером, подобно апостолам, как и множество других святых ирландских монахов той эпохи. Прибыв в Пуатье (Пиктавий), он обосновался там и впоследствии стал игуменом монастыря, основанного некогда епископом Пиктавийским Иларием. Фридолин восстановил монастырские постройки и ввел прекрасную монашескую дисциплину.

Епископ Иларий открыл Фридолину в видении, где покоятся его мощи. Тогда игумен обратился с просьбой к королю Хлодвигу, чтобы тот даровал необходимые средства для восстановления храма, разрушенного вторжениями варваров. Через некоторое время епископ Пиктавийский Иларий вновь явился Фридолину и повелел собираться в дорогу, чтобы основать церкви в Меце, Эльзасе, Бургундии и на землях будущей Швейцарии.

В конце странствий Фридолин оказался близ острова под названием Зекинген, расположенного на Констанцском озере, недалеко от города Базеля. Преодолев проповедью сопротивление местных жителей, святой испросил у короля Бургундии участок земли, где основал церковь и монастырь.

Там в 540 году он отошел ко Господу, принеся этим землям великую пользу проповедью Слова Божия и благодатным утешением.

Имя преподобного Фридолина упоминается в посвященном древним святым Запада докладе святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, Архиерейскому Синоду РПЦЗ в 1952 году.

Имя преподобного Фридолина включено в составленный иеромонахом Макарием Симонопетрским «Синаксарь» (русский перевод: Синаксарь. Жития святых Православной Церкви: В 6 т. / пер. с фр. М., 2011).

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Православная иконография и гимнография

Существует православная иконография и гимнография (тропарь) преподобного Фридолина.

Свидетельство о почитании у православных сегодня

Почитание преподобного Фридолина распространено среди православных Швейцарии, Германии, Ирландии, Англии.





Равноапостольные царь Иверский Мириан († после 361 года) и царица Иверская Нана

(† около 364 года)

В начале IV века по воле Божией и благословению Пресвятой Его Матери проповедовать христианство в Иверию прибыла святая дева Нина. Прибыв в Мцхету, она поселилась на окраине города, в терновнике царских садов. Святая Нина стала расспрашивать о Ризе Господней, но никто не помнил о месте ее пребывания. В поисках этой Ризы она познакомилась с потомками Елиоза, привезшего Хитон Господень в Мцхету, — раввином Авиафаром и его дочерью. Святая Нина обратила их в христианство.

Святая Нина получила от Господа дар исцеления. Она исцеляла страждущих именем Распятого Спасителя и благодатью Честного Креста, сделанного из виноградной лозы и перевязанного ее собственной косой. В это время в Иверии правил царь Мириан. Он поклонялся идолу Армази, считая его божеством своих предков, но в глубине души тяготел к вере, проповедуемой святой девой. Однажды он даже тайно спас от преследования иудеев Авиафара и его дочь.

Однажды заболела царица Нана. Врачи не смогли ее вылечить, и лишь молитвами святой Нины она спаслась от неминуемой смерти. После исцеления царицы царь Мириан еще больше заинтересовался верой, проповедуемой святой девой, и стал расспрашивать новообращенного христианина Авиафара о Священных Писаниях Ветхого и Нового Заветов.

Как-то, во время охоты в окрестностях Мцхеты, царь Мириан вдруг стал одержим нечистой силой и загорелся желанием истребить в Иверии христиан, и в первую очередь святую деву Нину. Вдруг солнце затмилось, и царя окутала мгла. Перепуганный Мириан стал молить своих богов-покровителей спасти его от напасти, но безуспешно. Отчаявшийся царь стал молить Распятого Богочеловека. Произошло чудо: в тот же миг мгла отступила и солнце появилось вновь. Возведя руки к востоку, Мириан воскликнул: «Ты, Бог, Которого проповедует Нина, есть Бог превыше всех богов, Владыка над всеми владыками!» Вернувшись в столицу, царь Мириан прежде всего отправился в терновник, где жила святая Нина, с почестями приветствовал ее и долго советовался с ней. По совету святой Нины он послал своих представителей в Византию — к равноапостольному царю Константину — с просьбой прислать епископов и священников, чтобы крестить и наставлять его народ.

Ко времени прибытия епископов и священников из Константинополя царь Мириан стал готовиться к строительству храма. Из кипарисового дерева, росшего в царском саду, изготовили семь колонн, шесть из них воздвигли беспрепятственно, но седьмую никак не удавалось сдвинуть с места. Святая Нина со своими учениками молилась всю ночь. На рассвете молящиеся увидели, как с небес сошел озаренный светом и объятый огнем юноша и поднял колонну. Колонна засияла и остановилась в воздухе на высоте 12-ти локтей. Из-под основания cтолпа стало истекать благовонное миро. Все мцхетское население устремилось на поклонение к сияющему cтолпу. Приблизившись к нему, больные исцелялись, слепые прозревали, а парализованные становились на ноги.

К тому времени из Константинополя прибыл епископ Иоанн со свитой. Царь Константин Великий прислал в дар новообращенному царю Мириану и его народу крест и икону Спасителя, а также частицу Животворящего Креста Господня и Гвоздь Господень.

У слияния рек Мтквари и Арагви крестились царь с царицей, весь царский двор и вся Иверия. После крещения епископ Иоанн и сопровождающие его лица отправились в >жную Грузию, построили там церкви и оставили в дар Гвоздь Господень. Затем начали стро­ительство Манглисского храма и поместили там частицу Животворящего Креста.

Царь Мириан горячо желал, чтобы и в столичном граде находились святыни. Святая Нина сообщила ему, что в Мцхете находится одна из величайших святынь — Хитон, в который был облачен Спаситель. Царь позвал Авиафара, подробно расспросил об этой святыне и возрадовался, получив от него подтверждение.

На горе, возвышающейся над городом Мцхета, росло роскошное и благоухающее дерево. По предложению епископа Иоанна царевич Реви приказал срубить это дерево и сделать из него крест для поклонения. Дерево срубили и поместили рядом со строящимся храмом. В течение 37 дней оно не меняло облика и даже листья его не вяли. Впоследствии из этого дерева изготовили три креста.

После этого в течение многих дней мцхетские жители видели одно и то же явление: по ночам над церковью сиял огненный крест, окольцованный звездами. К утру две звезды отделялись от него и расходились одна к западу, другая — к востоку. Огненный же крест направлялся к северу и останавливался над горой за рекой Арагви, а оттуда исчезал. Святая Нина посоветовала царю Мириану воздвигнуть один из вышеназванных трех крестов на западе, на горе Тхоти, другой — на востоке, в городе Уджарма. Царь Мириан молитвенно просил Господа указать ему место воздвижения третьего креста. Господь услышал его молитвы и через ангела указал место — скалистую гору к северу от столицы, у слияния рек Арагви и Мтквари. Ныне эта гора называется Джвари (Крест), и на ней возвышается великолепный храм мужского монастыря, также называемый Джвари. При воздвижении этого креста в Мцхете пали и разбились все идолы.

Перед смертью царь Мириан благословил своего наследника царевича Бакара, завещал ему быть преданным Святой Троице и неустанно бороться с идолопоклонничеством. Затем царь мирно почил о Господе.

По завещанию его похоронили в верхней церкви Самтавро, где ныне находится женский монастырь имени святой Нины. По своей скромности и смирению царь Мириан не пожелал почивать в нижнем большом храме Светицховели. Через два года почила и царица Нана, которую похоронили рядом с мужем.

Равноапостольные царь Иверский Мириан и царица Иверская Нана сугубо почитаются в Грузинской Православной Церкви.

По благословению Священного Синода Русской Православной Церкви (журнал № 27 от 14 мая 2018 года) имена равноапостольных царя Иверского Мириана и царицы Иверской Наны включены в месяцеслов Русской Православной Церкви.

Память совершается 1 / 14 октября.

Публикуется по решению Священного Синода (журнал № 27 от 14 мая 2018 года)