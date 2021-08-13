Якоже свирель богогласная

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Загадки «Гостеприимства»
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева восстановлена икона из разрушенной московской церкви. Ее реставрация заняла десять лет и завершилась только что. Икона Пресвятой Троицы из московского Преображенского храма в Спасcкой слободе — то из немногого, что уцелело от этой некогда богатейшей приходской церкви древней российской столицы; от самого же домовладения до нас дошла только… чугунная кованая ограда (давным-давно перенесенная к другому храму — святых апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице). Не считая, разумеется, собственно топонимов — Садовой-Спасской и Большой Спасской улиц, наименованных по слободе, унаследовавшей в свою очередь название от известного с 1625 года храма, который в то время был деревянным. PDF-верия.
13 августа 2021 г. 11:00
Довмонтов меч и приглашение на Ледовое побоище
Поскольку центром празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского стала северная столица России, вполне логично, что основные выставки к этому событию пройдут именно здесь. Но и в московских, и в провинциальных музеях есть на что посмотреть уже сейчас. «Журнал Московской Патриархии» подготовил обзор самых интересных экспозиций, открывшихся этим летом. PDF-версия.
29 июля 2021 г. 16:30
Андрей Оболенский: «Церковь-новостройка должна сочетать традицию канона с лаконичностью современности»
Ровно три десятка лет назад в России появилось первое специализирующееся на церковном зодчестве архитектурное бюро «Арххрам». Его бессменный руководитель заслуженный архитектор Российской Федерации Андрей Оболенский, построивший за эти годы полсотни храмов, в интервью «Журналу Московской Патриархии» вспоминает, где и как «процитировал» мостовую Крестного пути Спасителя Via Dolorosa, анализирует успехи и нерешенные проблемы Программы возведения новых церквей в российской столице и оценивает мировые тенденции современного храмостроительства. PDF-версия.
23 июля 2021 г. 17:00
Дмитрий Мироненко: «Иконография Александра Невского — живая многоголосая проповедь»
В издательстве Свято-Троицкой Александро-Невской лавры при поддержке петербургского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ вышла книга Дмитрия Мироненко «Образ святого Александра Невского в русском искусстве XVI — начала XXI вв.». Это уникальная монография, автор которой, заведующий лаврской иконописно-реставрационной мастерской святого Иоанна Дамаскина кандидат искусствоведения Дмитрий Мироненко, едва ли не впервые как в отечественном искусствоведении, так и в историографии образов святого Александра Невского представляет читателям максимально полный обзор иконографии этого угодника Божия. Большеформатный фолиант вместил свыше сотни репродукций произведений русского искусства из 35 государственных, церковных и частных музеев Российской Федерации и Финляндии, основная часть которых приходится на иконы пяти столетий (как широко известные, так и редко публикуемые). Разумеется, пересказать содержание столь масштабной книги в журнальном материале невозможно, поэтому «Журнал Московской Патриархии» попросил ее автора рассказать о самых важных и интересных положениях работы. PDF-версия.
22 июля 2021 г. 15:00
Всяк уповаяй на Тя, Владычице, не погибнет!
Владимирская икона Божией Матери — это икона, родная сердцу каждого верующего человека. Владимирская Богоматерь — образ любви: и Матери, и Сына, и Бога, и нашей души, которая в молитве припадает к своему Спасителю. Через этот образ Богородица не раз отводила от Руси неприятеля. Спасение от завоевателей в 1521 году, по преданию, стало возможным тоже по молитвам москвичей к Владимирской иконе Божией Матери. Перед этим образом венчались на царство российские монархи, избирались Патриархи, перед ним молились в дни бедствий и смут. Икона эта освятила и соединила все столицы Древней Руси — Киев, Владимир, Москву. PDF-версия.
6 июля 2021 г. 13:00
В Толмачи на поклон к Владимирской
Уже почти три десятка лет в самом центре Москвы, в Замоскворечье, действует храм святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее. Это первый и до сегодняшнего дня уникальный опыт сотрудничества Церкви и музея. Именно здесь хранится величайшая святыня всего христианского мира — Владимирская икона Божией Матери. О том, как сегодня живет храм-музей и как возникло это соработничество, корреспондент «Журнала Московской Патриархии» поговорил с его настоятелем, протоиереем Николаем Соколовым. PDF-версия.
5 июля 2021 г. 18:00
Пасхальный подарок любителям искусства
Образы Воскресения Христова на эмали, отреставрированные святыни Коломенского и мерная икона святого царевича Димитрия: три выставки, которые нельзя пропустить. PDF-версия.
11 июня 2021 г. 17:30
Наум Клейман: «Эйзенштейн снял фильм о святом»
Когда в 2008 году путем голосования святой благоверный князь Александр Невский был выбран «Именем Россия», не в последнюю очередь на это повлиял снятый в далеком 1938 году Сергеем Эйзенштейном фильм «Александр Невский». Это кино сразу вошло в народное сознание. До нас мало дошло исторических сведений об эпохе, в которую жил великий князь, поэтому его потомки во многом черпали информацию о нем из фильма Эйзенштейна. До сих пор спорят о том, говорил ли князь в реальности фразу, прозвучавшую в фильме и ставшую знаменитой, — «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Но то, что Александр Невский — это вылитый актер Николай Черкасов, уверены почти все. На возрожденном в 1942 году ордене Александра Невского был отчеканен именно профиль Черкасова в одноименной роли. О том, как создавался этот киношедевр, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал Наум Клейман, киновед, историк кино, один из главных специалистов по творчеству Эйзенштейна. PDF-версия.
16 апреля 2021 г. 14:00
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ЖМП № 7 июль 2021 / 16 августа 2021 г. 15:00
Якоже свирель богогласная
К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ГРЕКА
Один из первых мыслителей, сочетавших западную культуру с православным мировидением, преподобный Максим Грек, по воле Божией сделался великим тружеником и подвижником нашей земли. Ученый грек внес существенный вклад в становление русского богословия. В июле этого года в Троице-Сергиевой лавре торжественно отметили 25-летие со дня обретения нетленных и чудотворных мощей святого. PDF-версия.
В центре размышления — человек
Будущий преподобный Максим Грек (Михаил Триволис) прибыл в Московское царство в 1518 году с миссией от Патриарха Константинопольского Феолипта и нашел для себя последнее пристанище на «недоведомой и непостижимой» Руси. Великий князь Василий III не позволил ему уехать, рассчитывая использовать как переводчика богослужебных книг.
О русском периоде жизни преподобного Максима Грека рассуждали многие ученые-богословы и историки1. Тема исповеднического жития афонского страдальца и узника неоднократно затрагивалась на страницах периодических изданий.
Важно подчеркнуть, что понимание личности и жизненного пути преподобного заключено в его богословских воззрениях, в творениях, которые бережно хранятся в русской богословской традиции2. Дело в том, что взгляды Максима Грека, активное их отстаивание и, как следствие, его вовлеченность в политическую борьбу были причиной многолетнего заточения подвижника в различных монастырских тюрьмах.
Крупнейший исследователь воззрений афонского богослова профессор Института философии РАН М. Н. Громов заключал, что «центром философского размышления Максима был собственно человек»3. Максим долго жил в Европе, постиг тонкости западной философии, однако «не был гуманистом в западном смысле слова, но его можно назвать византийским гуманистом»4.
Анализируя сочинения Максима Грека, можно предположить, что значительное влияние на его взгляды оказало учение Платона, в котором раскрывается картина миробытия и характеризуется человек как существо с «трехчастной душой». Максим, отталкиваясь от этого тезиса, приходит к выводу о существовании «пяточисленных дверей», сквозь которые в храмину души человеческой отверзаются входы для постижения видимого мира через восприятие света, запахов и звуков. Он хорошо знал античную литературу: в своих трудах часто ссылается на Гомера, Пифагора, Сократа, Аристотеля, Плутарха и других авторов.
Церковное творчество афонита в Московии словно через зеркальную призму отобразило основные нравы и пороки русского общества. В этой связи произведения Максима можно разделить на догмато-полемические, нравоучительные и сочинения антропологического характера.
Необходимо отметить, что автор никогда не выступал против науки, но горячо боролся с «лжеименной» астрологией. Философию же он называл священною, потому что она учит о Боге, Его Правде, Его Промысле и, хотя не во всем успевает, не имея Божественного вдохновения, каким обладали пророки, показывает достоинство добродетели и устанавливает гражданственность.
Признавал нужным и полезным изучение логики, наук словесных, астрономии и вообще одобрял всякое «внешнее наказание», или науку. Но утверждал, что мы при Божественном Откровении должны пользоваться всеми этими внешними знаниями, насколько они могут способствовать утверждению христианской веры и благочестия, возбуждать в нас любовь к Богу, содействовать Его славе, и философия должна быть только «служанкой» Евангелия и богословия. А как скоро внешние писания и знания окажутся несогласными со Священным Писанием, противными Божественному учению, пагубными для христианской веры и нравственности, мы должны «чуждаться и гнушаться» этих писаний и знаний. Данную мысль неоднократно высказывали отцы и учителя Церкви, что подтверждает соответствие учения преподобного Максима святоотеческому духу (сonsensus patrum).
Благоугождая Богу исполнением Христовых заповедей, опираясь на свои богословские познания, Максим Грек боролся против латинян, избрав на этом пути ближайшим своим руководителем преподобного Иоанна Дамаскина, чью богословскую систему считал лучшим и надежнейшим оружием против всех ересей, а самого преподобного богослова, философа и гимнографа называл «просветителем вселенной, соловьем церковным, сладкопесненным органом Святого Духа». Максим своих собеседников наставлял так: «Держися крепце Дамаскиновы книги и будеши велик богословец и естествословец». Преподобный Иоанн Дамаскин оставался для афонита до конца его жизни наивысшим богословским авторитетом.
Важнейшие сочинения
Важнейшими являются следующие сочинения Максима Грека: «Похвала Адаму первозданному» и «Беседа души и ума». Исследователь В. А. Никитин сравнивает их с «Речью о достоинстве человека» Джованни Пико делла Мирандолы, в доме которого Максим некогда занимал должность домоучителя, безусловно, питаясь философией известнейшего мыслителя Средневековья5. Главная идея Максима Грека — противопоставление знания, полученного в результате Божиего откровения, знанию, полученному усилиями непосредственно самого человека. Истинным знанием, подчеркивает преподобный Максим, является только первое. Именно оно было даровано Богом Адаму и является вечным и непреложным знанием, достойным похвалы, обращенной к первозданному Адаму.
Максим Грек оставил труды и в области аскетического богословия. Его взгляды на институт монашества отличались строгостью и бескомпромиссностью. Обличая нравственные пороки монашествующих, афонит-богослов указывал на те же недостатки, на которые впоследствии обратил внимание Стоглав в 1551 году. Профессор Н. Каптерев в этой связи отмечал, что «преподобный Максим писал о русском современном ему монашестве не “от раздражения”, а то, что было в действительности, то есть одну правду»6.
Апологет нестяжательства
Время пребывания Максима Грека на Руси было ознаменовано великим богословско-практическим диспутом так называемых иосифлян и нестяжателей. Данные прения возникли по большей части из-за вопроса о монастырском землевладении. Идейными вдохновителями данных движений явились преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский соответственно.
«Послание о католических доминиканском и францисканском монашеских орденах» Максима Грека свидетельствует о том, что еще задолго до прибытия в Россию, в итальянский период жизни, у преподобного сложились нестяжательские взгляды касательно монашеской жизни и соответствующего устроения обителей.
Эти взгляды оказались близкими учению преподобного Нила Сорского, изложенному в его Уставе: «Отрекаясь от мирского, инок должен отказываться и от всякой собственности, пребывать в совершенной бедности». Но одно лишь формальное исполнение иноческих обетов, постов и молитв — без деятельного исполнения заповедей Господних, без стяжания любви — не может спасти монашествующего. Именно к такому выводу приходит преподобный Максим. Он решительно порицал тех мирян, которые, «побуждаемые ложно понимаемыми заботами о спасении души», стремились развестись с женами, чтобы удалиться в монастырь. Каждый человек, находясь в миру, указывал автор, истинно благоугождая Богу исполнением Христовых заповедей, — спасается. Исполнение заповедей Господних — это основной принцип сотериологии преподобного Максима Грека.
Борец за чистоту вероучения
Видное место среди богословских изысканий Максима Грека принадлежит догматическим сочинениям, написанным в виде апологий Православия против язычников и инославных. Так, в «Слове обличительном против еллинского заблуждения» преподобный Максим приводит ряд мотивированных доказательств превосходства христианства над языческим «злым мудрствованием». Он утверждает, что христианская вера распространилась не благодаря «огню и мечу», а благодаря Промыслу Творца и лишь кроткими словами и увещаниями, вопреки существующим повсеместным гонениям на истинную веру. Автор неоднократно подчеркивает, что истинное учение об истинном Боге находится лишь в богооткровенных книгах Нового Завета. Преподобный Максим также обращает внимание на распущенность нравов богов древнегреческой мифологии, утверждая, что нравственные основы христианства неизмеримо выше языческой псевдоморали.
Судьба человека зависит от воли Творца, а не от воли творения. Одной из целей значительного количества полемических сочинений Максима Грека являлась борьба с ересью жидовствующих. Основой данного заблуждения являлось претворение определенных иудейских доктрин в христианское вероучение. В частности, это касалось мессианства Христа, мариологии (учения о Божией Матери), иконопочитания и т. д. Данная ересь была осуждена на Московском Соборе в 1504 году, но не была устранена окончательно.
В своем «Слове на Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа» преподобный утверждает, что на Христе сбылись все ветхозаветные пророчества и что Он является истинным Мессией, Которого не приняли сами евреи. В этой связи, заключает автор, «иудеи или должны веровать в Него вместе с христианами, или не верить своим пророкам».
В «Слове о поклонении святым иконам» Максим Грек утверждает, что поклонение образам не противоречит заповеди Господней, а, напротив, является исполнением истинного поклонения Первообразу, о чем учит святитель Василий Великий, толкуя правильный смысл христианского иконопочитания.
В своем «Слове против хулителей Пречистой Божией Матери» преподобный Максим излагает основы христианского православного учения о Божией Матери. Говоря о святости Пречистой Девы Марии, автор, обличая иудеев, ссылается на две ветхозаветные истории: видение патриарху Иакову лествицы и видение пророку Моисею Неопалимой Купины. По учению Максима Грека, в этих событиях ярчайшим образом открылась неизреченная тайна Боговоплощения посредством Богородицы.
Важно отметить, что преподобный Максим, заботясь о чистоте православного вероучения, уделял внимание борьбе с астрологией. Лжеименное учение звездочетцев сводится к тому, что миром управляет не всеблагой Промысл Божий, а внешние тварные вещи. Так, звезды и иные светила, по их мнению, могут влиять на судьбу человека. Данное учение было опровергнуто Максимом Греком. И в своем «Сказании о песни Анны Пророчицы» преподобный доказывает, что судьба человека напрямую зависит от воли Творца, а не от воли Его творения, и никакие внешние факторы не могут в корне влиять на устроение человеческой жизни и его судьбы: «Звезды же вся работны Тебе, Тебе бо ради создана быша вся, да работают Тебе, а не владеют».
Преподобный Максим Грек закончил свою многострадальную жизнь в стенах Троице-Сергиевой лавры, где находился на покое с 1551 года. Лавра стала последним приютом для афонского монаха. После торжественного отпевания тело преподобного было погребено у северо-западной стены Свято-Духовского храма обители. В 1988 году постановлением Поместного Собора Русской Православной Церкви Максим Грек был канонизирован как «местночтимый Радонежский святой, чудотворец, монах-аскет и учитель иноческого жития».
В докладе «О канонизации святых в Русской Православной Церкви» митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отмечал, что «Максим, будучи узником и страдальцем многолетнего заточения, объединил в себе твердость в вопросах православной веры и личное смирение в подвижнической жизни. Являясь автором разнообразных творений, преподобный изложил в них богопросвещенные истины православных догматов и, как духовный учитель, углубил святоотеческую традицию»7.
Четвертого июля 1996 года совершилось обретение нетленных мощей преподобного Максима Грека. На праздник прибыл Патриарх Алексий II в сопровождении архипастырей. Мощи сначала находились в Духовском храме Лавры, но сейчас они почивают в Трапезном храме, в приделе святителя Иоасафа Белгородского.
Ежедневно многочисленные паломники Троице-Сергиевой лавры, посещая храмы обители, не обходят стороной раку с мощами преподобного Максима Грека. Каждый экскурсовод считает своим долгом сказать о нем хотя бы несколько слов. Молитвенная память об этом подвижнике благочестия и ученом муже сохраняется в сердцах благодарных людей — как русских, так и греков, — а его творения действительно являют особую грань святоотеческого наследия Русской Церкви.
1 См., например: Житие преподобного отца нашего Максима Грека / Сост. иером. Свято-Троицкой Сергиевой лавры Харалампий. СПб., 1886; Громов М. H. Максим Грек. М., 1983; Синицына Н. В. Максим Грек. М., 2008. (ЖЗЛ); Перевезенцев С. В. Русская религиозно-философская мысль X–XVII вв. М., 1999.
2 Вот последние издания его наследия: Максим Грек. Духовно-нравственные слова. Сергиев Посад; Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2006; Максим Грек. Слова и поучения. СПб., 2007; Максим Грек. Сочинения. Т. 1. М., 2008; Т. 2. М., 2014.
3 Громов М. Н. Максим Грек. М., 1983.
4 Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 23.
5 См.: Никитин В. А. Богословские воззрения прп. Максима Грека. Доклад на II Международной научной конференции «Богословие и духовность Русской Православной Церкви», посвященной 1000-летию Крещения Руси. Москва, 12–18 мая 1987 года.
6 Каптерев Н. Ф. В чем состоит истинное монашество по воззрениям преподобного Максима Грека // Богословский вестник. 1903. Т. 1. № 1.
7 Определения Поместного Собора РПЦ // ЖМП. 1988. № 9. С. 13–14.
16 августа 2021 г. 15:00
Ключевые слова: богословие, икона, иконопись, история, канонизация, монастырь, монашество, обретение мощей, подвижничество, Троице-Сергиева Лавра, преподобный Максим Грек
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Такой близкий Дальний Восток
Будничным июньским утром на окраине села Антоновка, что в Спасском районе Приморского края, безлюдно. Не село — одно название: оставшиеся обитаемыми дворы можно пересчитать по пальцам одной руки. Сегодня тут состоится первая за сто лет Божественная литургия. Раньше всех за околицей тормозит машина, преодолевшая три сотни километров и проведшая в пути больше четырех часов, — с владивостокскими клириками и корреспондентом «Журнала Московской Патриархии». Еще немного — и начинают подъезжать священнослужители и прихожане храмов соседних сел, самая массовая группа прибывает на автобусе. PDF-версия.
12 августа 2021 г. 14:30