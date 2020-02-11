Молитва над ратным полем

|
Златоустовская обитель: вехи истории и будущее
В промежутке между празднованиями перенесения честных мощей святителя Иоанна Златоуста и памяти трех вселенских святителей "Церковный Вестник" анонсирует публикацию в третьем, мартовском номере "Журнала Московской Патриархии" об изучении и музеефикации наследия московского Златоустова монастыря.
11 февраля 2020 г. 17:00
Мое оружие — Евангелие и религия, ими я и воюю
Решением Священного Синода от 4 апреля 2019 года (журнал № 31) священник Николай Заварин включен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Решение это немного выбивается из ряда ему подобных, и вот почему. Ранее, 28 декабря 2018 года, синодальным решением (см. журнал № 124) вопрос о канонизации отца Николая Заварина выносился на рассмотрение Архиерейского Собора. Почему же Синод вернулся к нему, не дожидаясь созыва Собора? Поступившая от профильной синодальной комиссии дополнительная информация оказалась настолько полной и всеобъемлющей, что сняла все вопросы по предлагавшейся к общецерковному почитанию кандидатуре. А возглавляющий этот орган епископ Троицкий Панкратий на посвященной канонизации святых секции Рождественских чтений — 2019 даже поставил в пример работу по формированию необходимого корпуса документов, заметив, что в свете нынешних требований ее можно рассматривать едва ли не как образцовую. Опытом по подготовке бумаг для канонизации новомученика делится игумения Владимирского монастыря в селе Пиксур (Яранская епархия Вятской митрополии) Варвара (Скворцова), руководившая этой деятельностью. PDF-версия
7 февраля 2020 г. 12:00
Жизнь по Евангелию
8 октября 2019 года архимандриту Кириллу (Павлову), одному из самых почитаемых пастырей наших дней, исполнилось бы 100 лет. К этой памятной дате в издательстве Троице-Сергиевой лавры приурочен выход книги, в которой воспоминаниями о старце поделились его духовные чада — пастыри и архипастыри Русской Православной Церкви. Им выпало счастье жить под духовным руководством отца Кирилла в святой обители. Материал для книги собирался в течение 10 лет. Юбилей отца Кирилла — это еще один прекрасный повод вспомнить о человеке, сохранившем преемственность традиции старчества в современном монашестве. PDF-версия.
23 декабря 2019 г. 14:31
Луч света над Чудским озером
Через два года в России отметят восьмивековой юбилей со дня рождения святого благоверного Александра Невского. В двух организационных комитетах по подготовке юбилейных мероприятий, созданных под эгидой Церкви и государства, кипит работа, сверстана предварительная программа празднований. Уже сейчас в ней 130 пунктов, а главные события намечены на 2021 год. Это посвященные воину, правителю и дипломату Международные Рождественские образовательные чтения и выставка «Православная Русь — к Дню народного единства», серия научно-богословских конференций, фестиваль «Русский мир» у стен Троице-Сергиевой лавры, премьера полнометражного анимационного фильма и работа над новой игровой кинолентой, запуск детского туристического маршрута по мемориальным местам святого великого князя. PDF-версия
20 декабря 2019 г. 16:59
Казачество в годы Гражданской войны: тема Исхода на научной конференции и историко-документальной выставке в Российском государственном архиве социально-политической истории
Вчера, 6 ноября, в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) открылись одноименные научная конференция и историко-документальная конференция «Казачество в годы Гражданской войны. Исход», посвященные 100-летию с начала политики расказачивания и первой эвакуации отступавших белых частей из Новороссийска. Аудитория услышала приветствия представителей федеральных органов власти, потомков казаков-эмигрантов, казаков реестровых формирований и общественных объединений различных российских регионов. На пленарном заседании прозвучали доклады отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся на теме истории казачества, в том числе из РГАСПИ, Донского государственного технического университета, Кубанского государственного университета, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета), Дома Русского зарубежья им. А.И. Солженицына, Московской духовной академии.
7 ноября 2019 г. 17:59
Почему не прославлен московский юродивый Иван Яковлевич Корейша?
В Москве, в исторической резиденции Московских митрополитов в Черкизове состоялась конференция, посвященная известному московскому юродивому XIX века Ивану Яковлевичу Корейше (1783-1861). Ученые, духовенство и сотрудники службы консультирования храма пророка Илии в Черкизове рассказали о его жизни и духовном подвиге в Смоленске (где прошла треть жизни праведника) и в Москве, стараясь ответить на главный вопрос — насколько этот необычный человек был близок к святости и можно ли сегодня ставить вопрос о его прославлении?
23 сентября 2019 г. 13:01
Главный храм Вооруженных сил России
Возведение главного храма Вооруженных сил в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке идет полным ходом. За год до великого освящения, строители завершили часть работ по стилобатной части и приступили к сооружению стен основного храмового объема. На воронежском заводе Анисимова «Вера» отлита звонница из 18 колоколов общей массой 18 тонн. Глава российского государства Владимир Путин пожертвовал средства для написания храмового образа Спаса Нерукотворного, который сегодня совершает паломничество по военным округам нашей страны. PDF-версия
9 августа 2019 г. 15:31
Мощи священномученика Иоанна Виленского перенесены в Спасо-Преображенский собор Рыбинска
В Рыбинске состоялось торжественное перенесение святых останков священномученика Иоанна Виленского в городской кафедральный Спасо-Преображенский собор.
22 мая 2019 г. 15:40
Протоиерей Владимир Воробьев: «Мы должны сохранить память о новомучениках для наших потомков»
Музейная выставка новомучеников и исповедников Российских в Епархиальном доме в Лиховом переулке стала закономерным этапом увековечивания памяти пострадавших за Христа после открытия в Москве в 2012 году выставки «Преодоление». Об опыте создания этого музея, перспективах объединения церковно-музейного движения и практике сохранения памяти о новомучениках для будущих поколений ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
4 февраля 2019 г. 14:40
|
ЖМП № 3 март 2020 / 4 мая 2020 г. 09:30
Молитва над ратным полем
День Победы, который мы все будем скоро отмечать - это особенный праздник, потому что победа над врагом никогда еще не давалась нам числом миллионных жерт. И неизвестно, удалось ли нашим отцам, дедам и прадедам выстоять, если бы о них не молились их матери, жены и сестры, если бы не самопожертвование, с которым они отдавали жизни на поле брани. Говоря о этой Победе , Святейший Патриарх Кирилл отмечал: «Множество солдат шли в атаку с именем Божиим. У скольких в форме было молитвословие 90-го псалма, которое бережно зашивали в гимнастерки матери, жены и сестры! Наш народ побеждал с молитвой, верой. И эта жертва, и эта молитва не могли быть отвергнуты Господом». Русская Православная Церковь всегда поминала и чтила память погибших за свободу и независимость Отечества, возводя на месте самых кровопролитных боев храмы, часовни и монастыри. И один из этих монастырей - это Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь, строящийся сегодня на месте Вяземского котла. PDF-версия
4 мая 2020 г. 09:30
Ключевые слова: День Победы, история
Также читайте:
память
Казачество в годы Гражданской войны: тема Исхода на научной конференции и историко-документальной выставке в Российском государственном архиве социально-политической истории
HTML-код для сайта или блога:
|
Сим победиши
В издательстве «Познание» вышла в свет новая книга историка М. В. Шкаровского о Великой Отечественной войне «Господь дарует нам Победу». Автор в беспристрастной форме, опираясь только на факты, анализирует роль Церкви в победе над немецким нацизмом. Почему только война, поставившая советское государство на край катастрофы, заставила руководство страны несколько смягчить политику в отношении Церкви? Какой на самом деле была религиозная политика нацистов и почему стало возможным возрождение Православия на оккупированных территориях? Об этом в интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга доктор исторических наук Михаил Шкаровский. PDF-версия
30 апреля 2020 г. 15:04
В Переславской епархии состоялись богослужения в рамках акции «Пасха в каждом храме»
На Пасхальной неделе в Переславской епархии в нескольких полуразрушенных сельских храмах, где уже давно не звучала молитва, состоялись пасхальные богослужения.
29 апреля 2020 г. 15:06
Состояние госпитализированного наместника Жировичского монастыря архиепископа Гурия стабильное
На сегодня, 23 апреля, состояние наместника Жировичского монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия стабильное. Температура у него 36,6. Он чувствует себя относительно удовлетворительно. Как уже сообщалось ранее, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий был госпитализирован в Гродненской больнице после ночного Пасхального богослужения с температурой 38,4 и с диагнозом «пневмония».
23 апреля 2020 г. 14:38
Протоиерей Иоанн Кудрявцев: «Священник всегда в группе риска»
В связи с эпидемией коронавируса, охватившей Россию, в Синодальном отделе по благотворительности сформирована группа священников, специально подготовленных для окормления больных с COVID-19. Об особенностях служения в условиях эпидемии «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель председателя Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы, настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле протоиерей Иоанн Кудрявцев.
21 апреля 2020 г. 18:30
В Оренбуржье освоили трансляцию богослужений через интернет
В Оренбургской области указом губернатора 28 марта был введён режим самоизоляции. Днем позже Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал православных верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения. В этих условиях многие храмы Оренбургской митрополии организовали для верующих трансляцию богослужений в режиме онлайн. Своим опытом организации трансляции с «Журналом Московской Патриархии» поделилась редактор сайта Димитриевского мужского монастыря г.Оренбурга Людмила Максимова.
9 апреля 2020 г. 12:49