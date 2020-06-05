Святитель Лука Крымский: снова в Переславле-Залесском

КАКИМ БУДЕТ МУЗЕЙ СВЯТОГО ВРАЧА В ЯРОСЛАВСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Имя святителя Луки Крымского тесным образом связано с памятью о Великой Отечественной войне. Мемориальный проект, связанный с именем этого святого, в этом году запускается в Переславле-Залесском. В здании бывшей земской больницы епархиальные структуры и организации создают Центр во имя святителя Луки с широкими социально-реабилитационными и просветительскими функциями. О нем рассказывает директор будущего музейного комплекса Екатерина Каликинская.

Переславль-Залесский — важнейший этап биографии святителя Луки. В нашем городе он жил и работал с ноября 1910 года по февраль 1917 года.

Когда Валентина Феликсовича пригласили занять должность главного врача и хирурга в Переславской земской больнице, он считался подающим надежды молодым врачом. Он уже показал блестящие хирургические способности в госпиталях Красного Креста во время Русско-японской войны и в маленьких земских больницах Ардатова, Романовки и Фатежа. Однако во всех этих местах время его службы не превышало двух лет, а в Переславле-Залесском хирург Войно-Ясенецкий проработал более шести лет. В этот период он сделал несколько значительных открытий в анестезиологии и хирургии, блестяще защитил докторскую диссертацию в Москве, состоялся не только как врач и исследователь, но и как успешный администратор. Он отремонтировал лечебницу и построил несколько корпусов после пожара, улучшил организацию лечебного процесса и снабжения необходимыми медицинскими материалами. Здесь возник замысел его знаменитой книги «Очерки гнойной хирургии».

По свидетельству правнучки святителя Татьяны Войно-Ясенецкой и его внучатых племянников Николая Сидоркина и Майи Прозоровской, память о Переславле сохранялась в семье с особой теплотой1. Это было последнее место счастливой семейной жизни супругов Войно-Ясенецких. Здесь в 1913 году родился их младший сын, названный в честь отца Валентином.

Здания больницы, где работал хирург Валентин Войно-Ясенецкий, и прилегающая к ней территория находятся неподалеку от Феодоровского женского монастыря. Именно ему священноначалие поручило руководство этим проектом. Такое решение епископа Переславского и Угличского Феоктиста обосновано исторически. В архиве Феодоровского монастыря сохранились документы, которые свидетельствуют: будущий святитель в годы своей жизни в Переславле долгое время был постоянным лекарем монастыря и выполнял свои обязанности безвозмездно2. Кроме того, по свидетельству прислуги Войно-Ясенецких в Переславле Елизаветы Кокиной, чьи воспоминания записаны в 1960-е годы первым биографом святителя Марком Поповским, настоятельница монастыря игумения Евгения постоянно общалась с членами семьи хирурга: «Ни в киятры, ни в гости они не ездили. И к нам редко кто ходил. Только игуменья Феодоровского монастыря, большого ума женщина, приезжала чайку попить»3.

О близком общении с настоятельницей Феодоровского монастыря в Переславле игуменией Евгенией (Георгиевской) говорит и сохранившаяся в семейных архивах фотография 1913 года. На ней Анна Васильевна Войно-Ясенецкая сидит рядом с матушкой Евгенией и тремя своими детьми. Фото, по-видимому, сделано самим будущим святителем, у которого в это время появился собственный фотоаппарат. Атмосфера непринужденности, теплоты и взаимопонимания пронизывает эту фотографию. Так что Феодоровский монастырь, по-видимому, был самым духовно и душевно близким местом для хирурга Войно-Ясенецкого в годы его служения в Переславле. Поэтому вполне логично, что нынешняя игумения Даниила (Севериненко) и сестры этого монастыря будут играть ведущую роль в осуществлении проекта, связанного с именем святителя Луки.

Значительное пространство будущего музея в Центре имени святителя Луки планируется отвести под информационные блоки, связанные с его научной деятельностью. Здесь будут не только научные книги и статьи святителя, не только стенды, объясняющие сущность его открытий в анестезии и хирургии в контексте науки его времени и последующего ее развития, портреты его предшественников и последователей, но и интерактивные игры для молодых посетителей. «Архитектура» человеческого тела, его возможности и загадки интересуют детей не меньше, чем фантастические истории. Поэтому интерактивное путешествие, к примеру, по нервной системе человека может дать юным посетителям центра прекрасную возможность оценить достижения хирурга Войно-Ясенецкого. Кроме того, объяснения, какие возможности предоставляет медицина сегодня для решения тех или иных задач и какие трудности, порой неразрешимые для своего времени, стояли тогда перед главным хирургом, помогут ребятам точнее оценить собственные интересы и возможности при выборе специальности в сфере медицины.

Важным дополнением к этой работе с молодежью может служить разработка «малого практикума» по медицинской этике. Известно, что в годы работы в Переславле-Залесском будущий святитель решал некоторые этические проблемы, касающиеся его пациентов, намного опережая свое время. Подтверждением этому служит, например, применение им принципа информированного согласия пациентов до операции, который сейчас введен в стандарт оказания любой медицинской помощи4.

Длительное лечение больной эпилепсией сельской девочки Марии Машининой также опережало традиционные стандарты оказания помощи больным эпилепсией, в свое время предложенные академиком Владимиром Бехтеревым и Лигой борьбы с эпилепсией. Кроме основного заболевания хирург оказывал девочке медицинскую помощь по сопутствующим проблемам и добился значительной реабилитации маленькой пациентки.

По свидетельствам современников, записанных биографами святителя, известно, что все годы своего врачебного служения Валентин Войно-Ясенецкий вел домашний прием больных бесплатно, следуя примеру целителя Пантелеимона, преподобного Алипия, бессребреников Косьмы и Дамиана. Встречи со школьниками в дни памяти этих угодников Божиих могут сопровождаться разбором задач по медицинской этике. Эти встречи также будут способствовать будущему самоопределению ребят, готовящихся к выбору специальности, связанной с медициной или социальным служением.

Очень важным аспектом медицинской этики являются взаимоотношения врача с коллегами. Они нередко выходят за рамки профессиональных отношений и становятся областью нравственного поведения врача-христианина. Хирург Войно-Ясенецкий и тут может служить примером для будущих поколений. К примеру, его помощник Иван Михневич нередко возражал ему по важным вопросам оказания помощи больным и планирования больничного бюджета. В результате возникла задержка с приобретением нового тогда для медицины оборудования — рентгеновского аппарата. Земская управа, рассматривавшая бюджеты больницы, отклонила предложение главного врача, сославшись на мнение Михневича. И эта задержка оказалась роковой: начавшаяся Первая мировая война не позволила приобрети оборудование, производившееся тогда исключительно в Германии. Однако будущий святитель, несмотря на такие эпизоды непонимания, оказывал своему коллеге уважение и помогал в профессиональном росте.

Будущий святитель уже в годы работы в Переславле-Залесском заботился о сирых и убогих людях. Среди его пациентов были дети-инвалиды, такие как Маша Машистина. Впоследствии он воспитал трех сирот, своих внучатых племянников и оказывал помощь детям священников, оставшихся без отца.

Поэтому важным направлением работы будущего Центра имени святителя Луки должно стать социально-реабилитационное направление. Специалисты, которые работают в Переславле и других городах с детьми-инвалидами и воспитанниками детских домов, смогут получить помощь в освоении программ физической реабилитации. Молодым людям с ограниченными возможностями мы предложим инклюзивное участие в работе мастерских. Центр также будет оказывать регулярную психологическую поддержку неполным семьям и родителям с детьми-инвалидами.

Сохранилось несколько десятков писем святителя к бывшей сестре-хозяйке Переславской земской больницы Анне Алексеевне Макаровой, одинокой слепнущей женщине, которую он поддерживал как врачебными советами, так и наставлениями в духовной жизни. Детское благотворительное движение, направленное на одиноких престарелых жителей города, а также на социальные приюты, может стать еще одним благим начинанием в сфере воспитания молодого поколения. Это могут быть посещения одиноких людей ребятами как в день памяти святителя Луки, так и в дни рождения их подопечных, изготовление для них подарков, организация «обедов святителя Луки» и другие формы благотворительной деятельности.

Жизнь семьи Войно-Ясенецких в Переславле-Залесском может служить примером подлинно христианского супружества. Союз двух молодых людей сложился во время их совместной работы в организации Российского Красного Креста, куда Анна Васильевна поступила как сестра милосердия. По воспоминаниям самого святителя, она привлекла его «не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера»5. В трудной работе врача супруга помогала ему и с записями приема больных, и тем, что брала на себя все тяготы быта и главную ответственность за воспитание детей. В последние месяцы жизни Анны Васильевны, умершей от туберкулеза в 37 лет, будущий святитель читал ей Евангелие, а на ее кресте написал своими руками «чистая сердцем, алчущая и жаждущая правды».

Все эти факты могут служить для создания образа православной семьи среди современных школьников, а также лечь в основание праздника, который может отмечаться в день венчания супругов Войно-Ясенецких — 10 октября6.

Венчание происходило в Чите, в церкви Святого Архангела Михаила (и их первенец носил имя святого Архистратига), где в XIX веке венчались декабристы. Женам декабристов, следовавшим евангельским заповедям, разделившим крест изгнания может быть посвящена отдельная программа для школьников.

Известно, что святитель Лука был высококультурным, разносторонне образованным человеком7. Его художественное наследие будет представлено в музее не только в виде его собственных рисунков, репродукций и картин, коллекция которых сейчас готовится для экспозиции, но и в качестве программ, освещающих духовную роль художественного наследия тех художников, которых он сам назвал своими учителями: Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, а также Павла Корина. Конкурс рисунков молодых и начинающих художников на духовные сюжеты, а также изображений переславских храмов и монастырей вполне обоснованно организовать в рамках музея святителя Луки. Могут быть предложены конкурсы сочинений или детских экскурсий на темы: «Изображение верующих людей России в работах Васнецова, Нестерова, Корина, Войно-Ясенецкого», «Природа как отражение бытия Божиего в работах русских художников духовного направления».

Музыкальные вкусы святителя Луки — вопрос, нуждающийся в дополнительном изучении. Однако по воспоминаниям его родных и близких известно, что кроме церковных песнопений он очень любил классическую музыку и однажды в Тамбове отправился на концерт, за что получил «нарекания» от своих молодых и чрезмерно строгих прихожанок8. В Симферополе святитель решил отметить получение Сталинской премии струнным квартетом, который исполнили для него дома знакомые музыканты9. Концерты классической музыки, где будут звучать любимые произведения святителя в исполнении учеников музыкальных школ, конкурсы духовного романса, музыкально-литературные композиции, созданные членами творческих молодежных коллективов на основе произведений его любимых писателей (например, пьес Островского), должны стать культурным событием в городе.

Влияние личности святителя Луки на людей разных профессий, национальностей, возрастов чрезвычайно велико и многогранно. Мы надеемся, что молодое поколение Переславля-Залесского и других городов примут активное участие в деятельности центра и окажут посильную помощь, рассказывая другим молодым людям о наследии святителя Луки.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Каликинская Е. И. Народный врач, ученый, подвижник. Святитель Лука (В. Ф. Войно-Ясенецкий) в Переславле-Залесском. М., 2017. С. 108.

2 Ростовский филиал ГАЯО. Ф. 326. Оп. 1. Ед. хр. 205. Л. 63.

3 Поповский М. А. Жизнь и житие святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. СПб.: Сатис, 2013. С. 67.

4 Отчет о деятельности Переславской земской больницы за 1914 год. Владимир на Клязьме: Типо-литография губернской земской управы, 1915. С. 32.

5 Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), свт. Я полюбил страдание. М.: Приход храма Св. Духа Сошествия, 2008. С. 18.

6 Георгий (Шевченко), прот. Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюбленный. СПб.: Наука, 2009. С. 77.

7 Каликинская Е. И. Детство со Святителем Лукой. М.: Авторская Академия, 2016. С. 53–54.

8 Поповский М. А. Указ. соч. С. 340–342.

9 «Разработку Луки продолжаем...». Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) и Крымская епархия. 1946–1961 гг.: Сб. документов / Сост. прот. Н. Доненко, С. Б. Филимонов. М.: Изд-во Сретенского мон-ря, 2011. С. 27.

СПРАВКА

Проекту создания Центра имени святителя Луки в Переславле-Залесском нужна помощь. Контактная информация по тел.: +7(960) 542-99-91 (послушница Наталья), по электронной почте feodorovskym@yandex.ru и на веб-сайте

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