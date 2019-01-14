В поисках гармонии на клиросе

ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ПАТРИАРХЕ МОСКОВСКОМ И ВСЕЯ РУСИ ПО РАЗВИТИЮ РУССКОГО ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ

Церковно-общественный совет создан синодальным решением от 27 декабря 2016 года (журнал № 125) с целью реализации задач, поставленных перед профессиональным сообществом клирошан и церковных композиторов Первым международным съездом регентов и певчих1. Как напомнил, открывая заседание, председатель cовета протоиерей Александр Агейкин2, два года назад 196 делегатов общецерковного форума из 17 стран мира приняли резолюцию из шести пунктов. В своем выступлении докладчик кратко обрисовал первые шаги к достижению всех сформулированных съездом целей. PDF-версия

На интернет-площадке cовета запущены общедоступные сервисы для специ­алистов церковного пения. Правда, не все они начали функционировать на 100 %. Но пользователям доступны новости и общая информация о совете, в виде отдельных кнопок присутствуют прямые гиперссылки на два богатейших нотных собрания — архив Бориса Тараканова и библи­отеку регента Марии Фроловой.

Сводный хор

Оратор подробно рассказал об организационных трудностях, с которыми столкнулся Совет, исполняя благословение священноначалия по формированию сводного хора певчих Московской (городской) епархии. «Мы задействовали административный ресурс Патриархии. При помощи управляющих московскими викариатствами и подчиненных им благочинных нам удалось в течение месяца собрать коллектив, представляющий практически каждый приходской храм Первопрестольного града, — рассказал протоиерей Александр Агейкин. — Регенты Алексей Пузаков и Варвара Волкова в кратчайшие сроки смогли подготовить его к патриаршему богослужению в Успенском соборе Московского Кремля, посвященному 100-летнему юбилею начала работы Поместного Собора Российской Православной Церкви 1917–1918 годов. Но сразу же встал вопрос: как оплатить труд певчих, собранных со всего города и оторванных от богослужений на своих клиросах? Нам представлялось единственно правильным, что делегировавшие музыкантов приходы возьмут это финансовое бремя на себя и таким образом понесут часть нагрузки по подготовке к столь важному событию в программе праздника. Большинство приходов так и поступило. Но нашлись настоятели, заявившие: мы с этой инициативой не выступали и потому оплачивать ваши капризы не намерены».

Уже по самому названию совета ясно: это общественный орган, поэтому собственный бюджет в привычном понимании у него отсутствует. Тем не менее его руководству в рабочем порядке удалось сгладить «острые углы», чтобы певчие сводного хора не пострадали финансово3. А пение за праздничным богослужением 28 августа 2017 года удостоилось благожелательной патриаршей резолюции, которой Предстоятель благословил развивать наработанную сводным хором практику.

«Ко второму выступлению коллектива на праздничном богослужении во время Архиерейского Собора 2017 года вопрос финансового участия приходов стоял уже не столь остро: взаимопонимания с настоятелями понемногу удалось достичь, — говорит отец Александр. — Но этот пример ярко продемонстрировал: певчие — пожалуй, наименее защищенная в материальном смысле часть клира, потому что все они зависят от доброй воли настоятеля».

Впрочем, как отдельный проект сводный хор Московской (городской) епархии со временем уверенно встал на ноги. К участию в нем проявили заинтересованность студенты дирижерско-хорового факультета Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. А позднее, перед торжественным богослужением в ознаменование 1030-летия Крещения Руси с участием Президента РФ Владимира Путина, в полном составе в него влился Молодежный синодальный хор. Эта деятельность параллельно с налаживанием связей с епархиями, направившими делегатов на Первый международный съезд регентов и певчих, позволила сформировать уникальную электронную базу активистов церковного пения. Ее уже стали использовать в благих целях другие церковные структуры. Так, Молодежный отдел Московской (городской) епархии при помощи этих контактных данных организовал и провел открытый рождественский конкурс колядок в формате флеш-моба, результаты которого были представлены Святейшему Патриарху Кириллу.

Работа совета с подрастающим поколением церковных певчих включила в себя опеку над тремя молодежными музыкальными фестивалями: московским «Кирилл и Мефодий» (с конкурсной составляющей), всероссийскими «В ожидании Рождества» и «Песнопения христианского мира», который проводится непосредственно Патриаршим хором кафедрального соборного Храма Христа Спасителя. Колоссальный практический опыт организации сводных богослужебных детских хоров накоплен ответственным секретарем совета Варварой Волковой, несколько раз управлявшей такими коллективами за богослужениями в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове и дважды — за Патриаршими Литургиями в Храме Христа Спасителя (в том числе в день 70-летия со дня рождения Предстоятеля Русской Церкви).

Для анализа и обобщения результатов этой большой и важной работы члены Совета решили испросить патриаршего благословения на организацию Второго международного съезда регентов и певчих в конце этого года (один из пунктов упомянутой выше резолюции предусматривает созыв подобных форумов не реже одного раза в три года). Для более тесной связи представителей профессионального цеха со светскими музыкальными организациями в адрес Предстоятеля также направлена просьба включить в состав совета исполнительного директора Всероссийского хорового общества Павла Пожигайло. Кроме того, члены совета признали целесообразным выделить в своей организационной структуре несколько тематических рабочих групп с определением их персонального состава к весне 2019 года.

Только профессионалы

Острая дискуссия разгорелась по вопросу допуска на Второй съезд регентов и певчих делегатов без права решающего голоса. Как известно, все заседания Первого съезда были свободными для посещения незарегистрированными делегатами, которые могли прибывать в Москву за свой счет. Правда, эта возможность не афишировалась слишком широко, чтобы Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя и Соборная палата Московского епархиального дома смогли вместить всех участников.

Перед Вторым съездом о возможности самостоятельной регистрации, скорее всего, объявят официально и заблаговременно. Правда, таким участникам, наравне с делегатами от епархий, тоже нужно будет заплатить регистрационный взнос и, кроме того, предъявить организаторам рекомендательное письмо от священноначалия. Подобный порядок, по солидарному мнению членов совета, позволит отсечь случайных участников. Заодно «самостоятельные» кандидаты смогут, например, абсолютно легально получить нотные сборники богослужебной программы съезда наравне с посланцами от епархий.

Что же касается неизменно всплывающего в ходе подобных профессиональных обсуждений вопроса о качестве современных авторских сочинений богослужебной музыки, члены совета в очередной раз высказались против общецерковной цензуры в дореволюционном понимании этого термина, когда в Святейшем Правительствующем Синоде существовало целое профильное подразделение. В то же время протоиерей Александр Агейкин призвал собравшихся подумать о разработке возможной системы грифования музыкальных произведений, которая бы выражала общецерковное отношение к тому или иному плоду творчества с точки зрения его использования в богослужении. Наделять ли в перспективе совет подобной экспертной функцией, и если да, то в какой мере, должны решить делегаты будущего съезда.

Гармония для «новых русских»

В прениях члены Совета рассказали о проблемах клиросного послушания и о возможных способах их решения. Регент Никольского кафедрального собора Венской епархии Татьяна Щерба поведала об устойчивой модели с использованием трех богослужебных хоров, которую ей удалось выстроить за полтора десятка лет. «К управлявшему в начале 2000-х годов нашей епархией епископу Илариону (ныне митрополиту Волоколамскому) я пришла с вопросом, какой коллектив нам нужен — профессиональный, то есть оплачиваемый по соответствующим ставкам, или нет, что дало бы возможность сэкономить бюджет собора, пустив его на другие неотложные нужды. Совместно мы склонились ко второму варианту. В этом случае мне как регенту пришлось формировать большой (по крайней мере, по сравнению с ныне привычными "правохорными" составами) коллектив, — говорит Татьяна Николаевна. — Сейчас в нашем хоре свыше четырех десятков певчих. Примерно 10–12 человек из них — ученики и появляющиеся на клиросе от случая к случаю опытные певцы. Остальные формируют основной состав, причем каждый второй в нем — любитель с начальным музыкальным образованием (или вовсе без оного) без навыка чтения нот с листа. Большую долю у нас, кроме того, составляют студенты, причем не только музыкальных, но и технических вузов. Как показывает наш опыт, музыканты, пришедшие петь в церковный хор на зарубежном приходе, адаптируются к постоянной работе в таких условиях гораздо быстрее по сравнению с имеющими более-менее длительный опыт клиросного пения приезжими из России».

Главная задача регента в работе с подобным составом, признается докладчик, — гармонизация сосуществования на клиросе певчих с музыкальным образованием, с одной стороны, и не знакомых с нотной грамотой — с другой. «Для всех певчих основного хора у нас обязательна репетиция перед богослужением, — говорит Татьяна Щерба. — На ней мы разучиваем обиходные гласы и авторские сочинения, адаптированные лично мною для целей нашего клироса. Замечу, что из подобных переложений у нас уже собрана внушительная библиотека».

Учеников в поющий состав Татьяна Щерба вводит поэтапно. На первой репетиции она добивается от новичка исполнения обиходного гласа в своем голосе в унисон, то есть смотрит, насколько он в состоянии усваивать мотив. Следующая стадия — работа в дуэте. После осво­ения как минимум восьми тропарных гласов, регент проверяет, способен ли ученик исполнять песнопения Божественной литургии один в своей партии. И только затем ставит его в основной состав. Как правило, полный практический цикл обучения занимает полгода.

Параллельной «кузницей кадров», по словам Татьяны Щербы, выступает так называемый немецкий состав, собранный исключительно из певчих-непрофессионалов для участия в богослужениях на немецком языке (в кафедральным соборе такие бывают дважды в месяц). Формируется он, впрочем, отнюдь не по национальному признаку. В него входят, в том числе и многие русскоязычные певчие (равно как и этнические австрийцы или православные верующие из смешанных семей поют в основном составе). Наконец, третий состав — детский. Певчих для него поставляет воскресная школа, насчитывающая 10-летний опыт работы. «В отличие от взрослых составов в воскресную школу мы берем абсолютно всех желающих, — говорит Щерба. — Цели, которые ставят здесь преподаватели, — привить ребенку любовь к православному богослужению и научить его азам церковного пения. Даже абсолютно неразвитые в музыкальном отношении дети примерно через год кропотливой работы начинают верно интонировать, что доказывает: научить петь можно всех ребят!» Попутно удается и укрепить церковное сознание клирошан и катехизировать их. Если в первоначальном составе основного хора из 10 певчих, по словам оратора, лишь трое более-менее регулярно подходили к Чаше, то теперь из гораздо более многочисленного хора Святых Христовых Таин только трое не причащаются.

Но и музыкальное направление деятельности воскресной школы со временем перестало соответствовать епархиальным нуждам. Поэтому при кафедральном соборе открыли собственную музыкальную школу, которой присвоили имя Сергея Рахманинова. Здесь с певчими, представляющими в том числе провинциальные приходы епархии, занимаются индивидуально или небольшими группами. В настоящий момент в музыкальной школе две группы: взрослая и детская, а общее число учащихся достигает 42.

Каждому музыканту-хоровику хотя бы с небольшим опытом работы в любительском коллективе известно: чем больше под твоим управлением поющих, тем менее заметны недостатки звучания, обусловленные отсутствием специального образования и профессионального опыта. Большие хоры при Никольском кафедральном соборе Татьяне Щербе (кстати, практикующей органистке с консерваторским образованием за плечами) удается удерживать благодаря невысоким расходам на их содержание. Так, ставка в основном составе — 10 евро за выход на богослужение (сумма, давно превзойденная на правых клиросах и в праздничных хорах на приходах многих российских городов, не говоря уж об обеих столицах), в остальных же составах и того нет.

Впрочем, для зарубежных приходов это далеко не самый «экономный» вариант. «Наши певчие трудятся исключительно во славу Божию, — признается регент Воскресенского кафедрального собора Берлинской епархии Матиас Вальке, — если, конечно, не считать символического денежного вознаграждения, выплачиваемого приходом дважды в год. Сковывает развитие нашего хора полное отсутствие репетиционной базы: в соборе сразу же после Божественной литургии начинаются требы, а другого помещения, кроме ризницы, нет». Признавая, впрочем, что на малых приходах епархии проблем гораздо больше, Матиас вспоминает колоссальный путь, пройденный хором с момента падения Берлинской стены, когда свободные перемещения между домовым храмом в западноберлинской резиденции правящего архиерея и кафедральным собором на востоке стали доступны всем верующим. «На клиросе домового храма поначалу пели пожилые прихожанки без музыкального образования. Впервые услышав хор кафедрального собора, я был шокирован: звучал он как плохой лютеранский коллектив, притом пели в нем исключительно немцы. Сейчас в моем распоряжении 20–25 человек. К сожалению, стабильности мешает текучесть состава: студенты поют у нас обычно в течение двух-трех лет, пока учатся в немецкой столице. Постоянно надо, кроме того, искать и находить баланс между давно живущими в Берлине клирошанами и, как мы их называем, новыми русскими, перебравшимися в Германию за последнюю четверть века».

Перенимаем опыт: от Нью-Йорка до Пятигорска

Регент соборного хора при нью-йоркском Знаменском синодальном кафедральном соборе Русской Православной Церкви Заграницей Петр Фекула поделился опытом всеамериканских съездов регентов и певчих. С подобной инициативой 31 год назад выступила Церковно-музыкальная комиссия при Архиерейском Синоде РПЦЗ (ныне Петр Фекула входит в ее состав), и за это время прошло уже 27 съездов. Их предваряют аналогичные форумы на епархиальных уровнях — восточно-, средне-, западноамериканские и канадские.

«Последний всеамериканский съезд состоялся в столице штата Нью-Йорк Олбани и собрал около сотни делегатов, — рассказал Петр Алексеевич. — Организационно такие мероприятия готовит наша комиссия, но материальное обеспечение, в том числе расходы на транспорт, питание и проживание делегатов, берет на себя принимающая сторона в лице оргкомитета. Каждый съезд в целом посвящается какой-либо теме. Это может быть, к примеру, наследие таких разных композиторов, как Бортнянский и Кастальский, либо же использование за богослужением Киево-Печерского распева. Один из съездов назывался "Двадцать лет спустя" и был посвящен анализу состояния русского церковного пения в период после падения советской власти. В 2018 году тема звучала как "Укрепление фундамента православного церковного пения сегодня. Обиход в современной клиросной практике". Важно, что каждый делегат, уплативший регистрационный взнос, увозит с собой домой нотный сборник по материалам съезда, который потом может использовать в своем клиросном служении».

Стандартное соотношение русско- и англоязычных делегатов съездов — примерно 2 : 1, признается Фекула. Каждый из форумов обязательно заканчивается совместным богослужением, за которым поет сводный хор делегатов. Но поскольку съезд длится максимум четыре дня, многие делегаты справедливо сетуют на то, что этого времени мало для обмена собственно исполнительским опытом. Поэтому с 1992 года при Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле каждое лето функционирует церковно-певческая школа, полный курс обучения в которой рассчитан на три двухнедельные сессии. «Десять рабочих дней каждой сессии до предела наполнены занятиями по девяти предметам: теории музыки, сольфеджио, вокалу, хороведению, регентскому классу, клиросной практике, истории русского богослужебного пения, церковному Уставу, церковнославянскому языку. Успех школы не в последнюю очередь обусловлен тем, что занятия по ключевому предмету в регентском классе неизменно проводит опытнейший московский регент Николай Мышкин», — говорит Фекула.

За 27 лет в школе обучались 450 студентов не только из США, Канады и России, но и из Коста-Рики, Венесуэлы, Бразилии, Австралии, Японии, Финляндии, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции. Сотня выпускников, завершивших полный трехлетний курс (в который включаются объемные, масштабные задания на весь год), получила аттестацию регента и псаломщика. Общий успех этого начинания способствовал созданию продвинутой программы специально для выпускников, включающей в себя несколько тематических семинаров по узкопрофессиональным вопросам клиросного служения.

Но не только зарубежный опыт служит образцом для подражания. Руководитель Пятигорских епархиальных регентских курсов протоиерей Сергий Кузнецов поведал об аналогичной работе, развернутой на Северном Кавказе. Там с момента Первого международного съезда регентов и певчих прошли уже три аналогичных региональных съезда, неизменно включавшие в свою рабочую программу профессиональную регентскую конференцию. Разумеется, такая бурная деятельность не могла возникнуть на пустом месте. Твердой основой для нее послужили епархиальные регентские курсы, организованные семь лет назад архиепископом Феофилактом с его назначением на Пятигорскую кафедру.

«Общее число наших выпускников за эти годы составляет 90 человек, — рассказал отец Сергий. — В основном корпус обучающихся формируется из студентов Пятигорского музыкального колледжа и лиц, направляемых приходами. Немаловажно, что каждый выпускник получает указ правящего архиерея о своем трудоустройстве. То есть, начиная обучение, студент понимает: если не будет лениться, как минимум одна специальность с рабочим местом ему гарантирована. Те же выпускники курсов, которые успешно закончили наш Музыкальный колледж, вправе получить епархиальную рекомендацию на церковное образование на регентских отделениях Московской духовной академии или Санкт-Петербургской духовной семинарии».

Каждый вторник, по словам оратора, студенты курсов участвуют в «учебной» Литургии. Но этим архипастырское внимание высокопреосвященного Феофилакта к совершенствованию профессионального уровня своих клирошан не исчерпывается. Ежегодно он устраивает среди выпускников дирижерско-хорового отделения колледжа конкурс на лучшее исполнение сочинений духовной музыки с хором, победителю которого вручает престижный приз.

Членов совета особенно заинтересовали различные механизмы повышения квалификации регентов и певчих, которые можно распространить на большинство российских регионов. В частности, семинарские базы в Коломне и в Сергиевом Посаде прекрасно подходят для организации ежегодных школ в формате вышеописанных курсов. Вряд ли принципиальные затруднения с их устроением возникнут и в других митрополиях Русской Православной Церкви — во всяком случае там, где соответствующий запрос со стороны профессионального сообщества уловит священноначалие. А как именно можно было бы проводить занятия в рамках подобных начинаний, Петр Фекула продемонстрировал лично — на вечернем мастер-классе для всех членов совета и музыкантов Молодежного синодального хора. Петр Алексеевич разобрал несколько сочинений композиторов-эмигрантов — Сергея Рахманинова, Бориса Ледковского, Николая Кедрова-отца (большинство из которых, справедливости ради, известны певчим, по крайней мере, московских приходов), и обе стороны, кажется, остались друг другом довольны!

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Подробнее см.: Единым сердцем и едиными усты // ЖМП. 2017. № 1; О клиросе без фальши // ЖМП. 2017. № 8.

2 Персональный состав совета утвержден Священным Синодом 9 марта 2017 г. (журнал № 18), поименный список см. в справке.

3 О репетиционной подготовке сводного хора см.: Из Соборной палаты — на Соборную площадь // ЖМП. 2017. № 8.

Состав Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения

протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы, — председатель;

Пузаков Алексей Александрович, художественный руководитель и главный дирижер Московского синодального хора, — заместитель председателя;

Волкова Варвара Андреевна, регент храма Преподобного Сергия Радонежского в Солнцево города Москвы, — ответственный секретарь;

архимандрит Глеб (Кожевников), регент Братского хора имени архимандрита Матфея (Мормыля) Свято-Троицкой Сергиевой лавры;

игумен Лазарь (Гнатив), заведующий Регентской школой при Мос­ковской духовной академии, регент 2-го академического хора МДА;

протоиерей Димитрий Болгарский, регент Свято-Троицкого Ионинского монастыря, преподаватель Киевской духовной академии и семинарии, профессор факультета искусств Национального педагогического университета имени М. Драгоманова;

протоиерей Сергий Кузнецов, руководитель епархиальных регентских курсов Пятигорской епархии;

священник Сергий Голев, регент хора духовенства Московской епархии;

Брагарь Виктор Петрович, регент храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского города Кишинева;

Вильке Матиас, преподаватель Регенсбургского университета;

Григорьева Вероника Юрьевна, доцент кафедры регентования Православного Свято-Тихоновского

гуманитарного университета, руководитель женской группы хора Патриаршего центра древнерусской богослужебной

традиции;

Гундяева Раиса Геннадьевна, преподаватель регентского отделения Санкт-Петербургской духовной академии, регент Николо-Богоявленского морского собора города Санкт-Петербурга;

Денисов Николай Григорьевич, доктор искусствоведения, доцент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского;

Иванова Ирина Ивановна, преподаватель кафедры церковных и педагогических дисциплин факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии, регент Спасо-Парголовского храма города Санкт-Петербурга;

Кустовский Евгений Сергеевич, руководитель Московских православных регентских курсов при храме Трех святителей на Кулишках города Москвы;

Лебедева Нина Дмитриевна, директор церковно-певческой школы «Вертоград» при храме Преподобного Сергия Радонежского в Солнцево города Москвы;

Макаренко Людмила Ивановна, регент архиерейского хора кафедрального храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы города Владивостока;

Максимов Антон Александрович, доцент кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, заведующий кафедрой хорового дирижирования факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии;

Овчинников Олег Николаевич, регент хора Казахстанского мит­рополичьего округа;

Политова Марина Александровна, регент Свято-Троицкого кафедрального собора в городе Париже;

Реморова Татьяна Ивановна, регент архиерейского хора Вознесенского кафедрального собора города Новосибирска;

Сафонов Георгий Леонидович, художественный руководитель и главный регент праздничного хора Данилова ставропигиального мужского монастыря города Москвы;

Смирнова Екатерина Александровна, старший преподаватель кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова;

Толкачев Илья Борисович, регент Патриаршего хора кафедрального соборного Храма Христа Спасителя города Москвы;

Фекула Петр Алексеевич, регент Знаменского собора Русской Зарубежной Церкви в городе Нью-Йорке;

Шиманский Николай Васильевич, профессор, преподаватель Белорусской государственной академии музыки, дирижер;

Щерба Татьяна Николаевна, регент кафедрального собора Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, в городе Вене;

Янум Ольга Евгеньевна, регент хора храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» города Минска, дирижер хора Salutaris.