Небесный заступник Тюменского края

СВЯЩЕННИК МИХАИЛ КРАСНОЦВЕТОВ - В СОНМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

Двадцать девятого декабря 2021 года Священный Синод включил имя священника Михаила Красноцветова в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской (журнал № 111). Прославлению священномученика Михаила предшествовала подготовка необходимых документов и материалов, которая была предпринята несколько лет назад. Большую помощь на начальном этапе работы оказали потомки отца Михаила: его внук — настоятель Казанского собора в Санкт-­Петербурге протоиерей Павел Красноцветов († 2019), правнук — настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Роттердаме (Нидерланды) протоиерей Григорий Красноцветов († 2017), правнучка — монахиня Серафима (Каменяка), предоставившие документы, фотографии и другие ценные материалы из семейного архива. Основными источниками биографических сведений о священномученике послужили воспоминания членов семьи Красноцветовых, опубликованные в книгах «За все благодарите» и «В руку Твоею жребий мой». PDF-версия.

Михаил Григорьевич Красноцветов родился 29 сентября 1885 года в городе Калуге в семье диакона Иоанно-Богословской семинарской церкви Григория Красноцветова, происходившего из известной священнической династии, берущей начало в XVIII веке. В 1900 году Михаил окончил Калужское духовное училище и пошел по стопам отца, поступив в духовную семинарию. Но по окончании 1-го класса по собственному желанию и неожиданно для родных подал прошение об увольнении, решив получить светское образование. После этого обучался в Московской частной классической гимназии Франца Креймана и по ее окончании — на юридическом факультете Императорского Московского университета.

В 1907 году Михаил Григорьевич вступил в брак с Марией Николаевной Давыдовой. Через два года, не окончив университетский курс по семейным обстоятельствам, стал служить по гражданскому ведомству — сначала народным учителем в селе Шиморском Меленковского уезда Владимирской губернии, затем, в 1911–1917 годах, участковым земским страховым агентом в Меленковском уезде. При Временном правительстве был избран мировым судьей, обязанности которого нес до 1920 года.

В голодные годы Гражданской войны Красноцветовы решили перебраться в Сибирь, где Михаил Григорьевич получил место пожарного страхового инструктора Ишимского уезда Тюменской (бывшей Тобольской) губернии.

В семье родилось шестеро детей: Григорий 1908 г. р., Ирина 1910 г. р., Рос­тислав 1914 г. р.,Татьяна 1916 г. р., Владимир 1919 г. р. и Вадим 1924 г. р. (родился в Сибири). Красноцветовы поселились в селе Кротово Ишимского уезда. В конце января 1921 года его северную территорию охватило крупнейшее крестьянское восстание. Жалованья Михаилу Григорьевичу не платили, должность пожарного инструктора была упразднена.

Настоятель кротовской церкви отец Герасим Овчинников, хорошо знавший Михаила Красноцветова как активного прихожанина, дал ему рекомендацию к правящему архиерею и посоветовал ехать в Тобольск для принятия священного сана. Двадцать второго октября (4 ноября) 1921 года архиепископ Тобольский и Сибирский Николай (Покровский) рукоположил Михаила Красноцветова во диакона и 24 октября (6 ноября) во иерея к Вознесенской церкви села Мало-Скаредное Ишимского уезда, где он прослужил около двух с половиной лет. Весной 1924 года отец Михаил получил назначение к Покровской церкви села Аромашево Ишимского округа Уральской области.

Начало служения на аромашевском приходе совпало с образованием на территории округа Ишимской обновленческой епархии, архивные документы которой свидетельствуют о принадлежности отца Михаила к обновленчеству на ранних этапах существования епархии. Однако вскоре он стал убежденным сторонником Патриаршей Церкви и, по его собственным словам, на обновленцев смотрел «как на самочинников и раскольников». Девятнадцатого марта 1927 года Михаила Красноцветова арестовали по обвинению «в агитации в направлении помощи международной буржуазии». В заключении в Ишимском исправдоме находился один месяц, после чего был выпущен на свободу под подписку о невыезде. Имеются сведения о том, что в 1927 году отца Михаила пытались завербовать в осведомители, но он отказался.

В 1929 году Покровскую церковь закрыли, а отца Михаила раскулачили с конфискацией дома и имущества. Двадцать первого марта 1931 года он был повторно арестован по обвинению в контрреволюционной агитации, вину не признал. В показаниях утверждал, что как священник проповедовал исключительно нравственные принципы христианства, не выходя за рамки евангельского учения.

На заседании Тройки постоянного представительства ОГПУ по Уралу от 20 июня 1931 года М. Г. Красноцветов был приговорен к заключению в концлагере сроком на пять лет. Наказание отбывал в Вишерском ИТЛ, освобожден в апреле 1935 года. До 29 марта 1936 года от­бывал срок ссылки в зачет наказания. Поселился в Тюмени по адресу ул. Таборная, 20, где проживали его жена и дети. Служил на должности псаломщика во Всехсвятской кладбищенской церкви.

Был вновь арестован 5 июля 1937 года. Содержался под стражей в Тюменской городской тюрьме. В ходе следствия был подвергнут двум допросам, виновным себя не признал. Его личная подпись под протоколом второго допроса от 19 июля разительно отличается от подписи под протоколом первого допроса от 6 июля. Это позволило предположить, что, добиваясь признательных показаний, к нему применяли меры физического воздействия.

В своих письмах семье отец Михаил писал, что он никогда не оставит служение, что шаг, который он сделал, стал его настоящим выбором.

Из протокола № 31 заседания Тройки УНКВД Омской области от 10 октября 1937 года: «…виновным себя не признал, но изобличается показаниями свидетелей и обвиняемых. Постановили: Красноцветова Михаила Григорьевича РАССТРЕЛЯТЬ». Согласно акту оперативного сектора НКВД по Тюмени, приговор был приведен в исполнение 12 октября 1937 года. В тот день отцу Михаилу исполнилось 52 года, ко Господу он отошел в день своего рождения.

Место захоронения священника Михаила неизвестно. Неподалеку от участков массовых захоронений на территории бывшего Затюменского кладбища в 1996 году открыт памятник жертвам сталинских репрессий, на сооружение которого взяты более двух с половиной тысяч кирпичей и кованая решетка окна из разрушенного дома НКВД по ул. Семакова, 18, в подвале которого был расстрелян отец Михаил.

Михаил Григорьевич Красноцветов реабилитирован посмертно в 1957 г. Решение Тройки УНКВД по Омской области от 10 октября 1937 г.,которым М. Г. Красноцветов был подвергнут расстрелу по ст. 58-10-11 УК РСФСР, отменено, дело прекращено за отсутствием состава преступления. Все сыновья иерея Михаила Красноцветова — Григорий, Владимир и Вадим, кроме рано умершего Ростислава, ­— стали священниками. Служение пред Престолом Божиим ­продолжили его внуки и правнуки.