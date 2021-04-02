Современная предкрещальная практика

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Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий: «Каждому пастырю нужно готовить себя к жертвенному и самоотверженному служению Церкви и людям»
Отметивший 85-летний юбилей патриарший наместник Московской епархии рассказывает «Журналу Московской Патриархии» о своей деятельности на поприще внешних церковных связей, о подготовке канонизации новомучеников в 1990 годы и о развитии православного образования в Подмосковье. PDF-версия.
2 апреля 2021 г. 19:30
Памяти митрополита Филарета (Вахромеева), Патриаршего экзарха всея Беларуси
12 января 2021 года на 86-м году жизни отошел ко Господу почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет (Вахромеев). 20 февраля 2021 года исполнилось 40 дней со дня кончины архипастыря. PDF-версия.
19 февраля 2021 г. 18:35
Протопресвитер Владимир Диваков
В январском номере журнала открывается новая рубрика «Человек Церкви». Мы будем ее вести вместе со священником Игорем Палкиным — клириком храма Святой мученицы Татианы при МГУ и профессиональным фотографом, заведующим фотослужбой при Пресс-службе Патриарха.Отец Игорь — известный фотомастер, которому одинаково хорошо удаются и репортажная съемка, и портреты, и лирические зарисовки. Многие богослужения Патриарха Кирилла, его поездки по стране и миру мы видим глазами отца Игоря. «Фотография стала ключиком, с помощью которого Господь уже много лет открывает мне церковную жизнь, историю Церкви, церковное искусство», — объясняет священник. Теперь своими открытиями отец Игорь будет делиться с читателями «Журнала Московской Патриархии». В рубрике «Человек Церкви» будут публиковаться портреты людей, которые всей своей жизнью засвидетельствовали преданность Церкви. PDF-версия.
16 февраля 2021 г. 16:00
От 43 до 53 раз в неделю вызывают священников больные COVID-19 в Москве
В течение последних трех недель число вызовов священников к больным с диагнозом COVID-19 составило от 43 до 53 в неделю. Точнее, число посещений таких больных священниками, специально для этого подготовленных, составило: 27 апреля – 3 мая - 43 вызова, 4 - 10 мая - 53 вызова, 11 - 16 мая - 44 вызова. Об этом «Журналу Московской Патриархии» рассказали в Синодальном отделе по благотворительности и социальному служению. И если в середине апреля на каждого приходилось 1-2 вызова, то теперь их число утроилось.
18 мая 2020 г. 14:27
Протоиерей Владимир Вигилянский: Священники должны учиться языку интернет-проповеди
Протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храмов святой мученицы Татианы при МГУ и Святителя Василия Великого в селе Зайцево, заместитель председателя Информационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы написал новую книгу «Русский крест». И она скоро выйдет в свет. В основу книги легли заметки, которые священник в течение многих лет писал на своей странице в социальной сети «Фейсбук». В интервью «Журналу Московской Патриархии» отец Владимир рассказал о том, как он осваивал интернет-пространство, в чем схожи и в чем отличаются традиционные средства массовой информации и социальные сети и дал практические советы священнослужителям, как вести проповедь в интернете.
12 мая 2020 г. 13:35
Духовный муж
Сегодня, 7 мая 2020 года, исполнилось девять дней со дня кончины митрофорного протоиерея Георгия Бреева, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовника Московской епархии. О любимом многими поколениями верующих священнике вспоминает один из его духовных сыновей — протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске.
7 мая 2020 г. 12:48
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий: Нужно уметь давать человеку надежду
Один из старейших иерархов Русской Православной Церкви, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской митрополии, в августе нынешнего года отмечает 70-летие со дня рождения. На страницах нашего журнала владыка делится с читателями воспоминаниями о своем жизненном пути, работе в международных христианских организациях за границей, организации и становлении деятельности Синодального отдела по социальному служению и церковной благотворительности, а также рассказывает о современной жизни Воронежской митрополии. PDF-версия.
23 августа 2019 г. 11:52
Протоиерей Александр Каратеев: Только через покаяние можно что-то изменить в себе
Протоиерей Александр Каратеев - один из старейших клириков Уваровской епархии. В этом году ему исполняется 75 лет. Так сложилась жизнь, что уже 34 года он настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Знамение» села Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области. Он известен тем, что в начале ХХ века в нем служил родной дед героя Советского союза Зои Космодемьянской — священник Петр Космодемьянский. А семь лет назад отца Александра благословили на послушание епархиального духовника. Редакция поздравляет отца Александра с юбилеем и желает духовных сил и благодати Божией в его служении. Накануне своего Дня рождения отец Александр согласился ответить на вопросы нашего корреспондента.
14 августа 2019 г. 15:50
Выбор сильных
21 июля 2009 года Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал инициативу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других лидеров традиционных религий России о воссоздании института военного духовенства. Это решение открыло новую страницу во взаимодействии Русской Православной Церкви и Армии. За 10 лет были созданы новые органы управления, определен правовой статус священнослужителя, работающего в Вооруженных силах на штатной основе, организована система профессиональной переподготовки, издан ряд системных документов, регламентирующих деятельность священника в войсках, регулярно проводятся сборы. Об особенностях пастырского служения в воинских коллективах, значении духовного фактора в войнах и военных конфликтах, христианской воинской этике и других вопросах мы беседуем с председателем Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископом Клинским Стефаном (Приваловым). PDF-версия.
28 июля 2019 г. 21:49
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ЖМП № 4 апрель 2021 / 20 мая 2021 г. 14:00
Современная предкрещальная практика
В ДАННОМ МАТЕРИАЛЕ ОПЫТНЫЕ ЕПИСКОПЫ И СВЯЩЕННИКИ РАЗМЫШЛЯЮТ О ФОРМАХ ОГЛАШЕНИЯ В РУССКОЙ ЦЕРКВИ, ПОКАЗЫВАЯ, В ЧЕМ ИХ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ, А ЧТО ТРЕБУЕТ ПЕРЕСМОТРА
Уже несколько лет портал «Пастырь» публикует ответы опытных священнослужителей, епископов и священников на вопросы, возникающие по самым разным направлениям пастырского служения. Команда портала проводит в очном и онлайн-форматах пастырские семинары по важным для священнослужителей проблемам. «Журнал Московской Патриархии» будет знакомить читателей с темами, которые затрагиваются на страницах портала. PDF-версия.
Пасха — праздник, с которым исторически связано вступление новых членов в лоно Церкви. В Древней Церкви Великий пост был периодом подготовки к принятию крещения, но и сейчас, несмотря на видимое отсутствие института катехумената, можно говорить о заметном увеличении людей, приходящих в храм именно в дни Великого поста. На вопрос, каковы сейчас формы оглашения в Русской Церкви, отвечают опытные епископы и священники в рамках совместного проекта с порталом «Пастырь».
В последние годы общеобязательной нормой подготовки к таинству Крещения стали огласительные беседы. Принятое в 2011 году решение1 оказалось для Русской Церкви важным, давно ожидаемым событием. Каждому священнику, совершающему таинство Крещения, принимающему в лоно Церкви новых членов, была очевидна необходимость сознательной и системной подготовки к этому шагу со стороны самого крещаемого, а в случае крещения младенцев и детей — их родителей и восприемников.
Проведение огласительных бесед принято как общая норма, но еще не выработано жестких форм и обязательного ее наполнения. Каждый епископ или даже настоятель храма определяет как количество бесед перед крещением, так и их содержание — исходя из тех условий, в которых существует конкретная община. К примеру, в Узбекистане проводится десять бесед перед крещением, фактически целый системный курс, и это оправдано в связи с понятным религиозным контекстом существования Церкви в инорелигиозной стране. В московских храмах стандартно проводят две беседы, но есть храмы, где проходит три и даже четыре встречи.
По оценкам священнослужителей Русской Церкви, читателей портала «Пастырь», большинство восприемников и родителей крещаемых детей не остаются в конкретном храме в качестве постоянных прихожан. Проведение нескольких предкрещальных бесед для многих не становится стимулом для дальнейшего личного вхождения в церковную жизнь. Поэтому возникают принципиальные вопросы о допустимости крещения детей невоцерковленных родителей и, в связи с этим, о необходимости более длительной предкрещальной подготовки с возможным частичным возвращением к практике катехумената Древней Церкви.
Лонгин, митрополит Симбирский и Новоспасский:
- Если мы крестим детей неверующих родителей, то совершаем беззаконие. Почему мы их крестим? Получается, только потому, что они заплатили. В этом случае мы в прямом смысле слова торгуем благодатью. Когда мы получаем деньги от людей церковных, это их пожертвование. Они осознанно воспринимают все, что происходит в Церкви, в том числе осознают и необходимость жертвовать средства на ее содержание. Когда мы за деньги «отпускаем» таинство тому, кто не разделяет нашей веры, — мы торгуем благодатью и подпадаем под все существующие по этому поводу прещения.
Пантелеимон, епископ Верейский:
- Конечно, правильнее было бы не крестить детей невоцерковленных родителей. Но мы живем в такое время, когда эти правила при их строгости не могут объять всех сложностей жизни. И иногда крещение детей помогает воцерковлению их родителей.
Если говорить про возвращение к практике Древней Церкви, когда крещение происходило после длительной подготовки, необходимо прежде всего самим себе ответить на вопрос: кто будет вести эту длительную подготовку? Сейчас для желающих креститься некий мирянин-катехизатор просто читает одну-две лекции, и хорошо, когда это происходит не очень скучно. Если сделать такую подготовку более длительной, то это только оттолкнет от Церкви людей, которые к ней тянутся. Самое главное для человека — вхождение в жизнь церковной общины. Это лучше всего и готовит ко крещению, и воцерковляет уже крещеных людей.
***
Предкрещальная подготовка, состоящая из нескольких встреч, с одной стороны, является необходимой и достаточной с точки зрения решения главной задачи — донесения до готовящихся ко крещению основ Православия и содержания таинства. Но, с другой стороны, такой формат часто становится не более чем возможным импульсом для человека, который дальше может им и не воспользоваться, относясь формально к общепринятому церковному требованию. В этом смысле предкрещальная подготовка, по мысли многих священнослужителей, не является чем-то самодостаточным в деле церковной миссии, но является только одной из возможных форм проповеди веры. Большое значение здесь имеют личностные качества и навыки общения катехизатора или лектора, а также заинтересованность настоятеля прихода в деле предкрещальной катехизации.
При том что по многим причинам механический возврат к древней предкрещальной практике невозможен, в любой период жизни Церкви необходимо иметь в виду первоначальный смысл, который вкладывался в то или иное действие. Крещение изначально было не просто таинством вхождения в Церковь, но вступлением новообращенного в конкретную христианскую общину. И такая задача вполне может быть поставлена и сейчас как в процессе предкрещальной подготовки, так и непосредственно во время общения священника с родителями и восприемниками крещаемого. Здесь могут использоваться простые, но действенные средства: подготовленная заранее информация о жизни прихода, визитка священника с прямым мобильным номером, приглашение людей в приходские группы в социальных сетях.
Еще один серьезный вопрос, который возникает при крещении детей в современных условиях, — изначальное духовное состояние восприемников. Выбор восприемников из числа людей воцерковленных и имеющих свой личный духовный опыт, который можно было бы передать ребенку, в настоящее время сильно затруднен, особенно для родителей, которые сами не являются практикующими христианами. И в этом случае выбор определяется зачастую не степенью воцерковленности будущих восприемников, а просто добрыми взаимоотношениями между людьми. Таким образом, эта сторона таинства часто приобретает весьма формальный характер. И потому возникает вопрос о создании института восприемничества как важной составляющей введения человека в Церковь. В этом смысле восприемник может быть необходим не только исключительно для ребенка, по имеющейся традиции, но и для взрослого крещаемого, для которого он мог бы стать духовным другом, поддерживающим человека на путях его воцерковления.
Мефодий, епископ Каменский и Камышловский:
- Мы потеряли смысл института восприемников. Восприемник — это не тот, кто катехизирует, кто научает азам веры, а тот, кто помогает правильно идти по жизни. То есть восприемник — это по сути духовник, старец. Когда совершается монашеский постриг, новопостриженному монаху обязательно дается старец-духовник, который будет его вести.
Так и наставником новокрещеного мирянина является восприемник. Он воспринимает его от купели крещения и ведет по жизни. Это человек, который гораздо более опытен, благочестив, праведен, — только тогда он может правильно повести человека по жизни: подсказать, как поступить в том или ином случае, как решить ту или иную проблему. Восприемник — это в первую очередь наставник. Он является членом какой-то церковной общины и он вводит в эту общину крещаемого, как бы знакомит его с приходом, вводит в круг духовной семьи. И второе: он руководит им постоянно по жизни, помогает ему решать самые разные проблемы в рамках благочестия. Потому что взрослый человек, который прожил бо́льшую часть жизни вне Церкви, несомненно, и алгоритмы поведения взял из своей прежней жизни. «А как это будет по-новому?», «Как это будет по-христиански?», «Как правильно поступить?» — в решении этих вопросов должен помогать восприемник. Ну и просто поддержать в трудную минуту, дать правильное направление в мыслях, в переживаниях. У нас часто бывает так, что сам крещаемый приводит с собой будущего крестного, но на самом деле надо, чтобы община дала крещаемому восприемника.
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Как видно из приведенных мнений, вопрос вхождения новокрещеного человека в жизнь Церкви в конкретной общине связан не только с задачами огласительных бесед, но и с идеей восстановления института восприемничества. Согласно данным социологических исследований Свято-Тихоновского университета, человеку намного проще войти в общину, если у него есть друг или хороший знакомый среди прихожан («Партнерский приход». Сотрудничество священников и мирян в развитии социальной деятельности в приходах РПЦ в начале XXI века / Орешина Д., Батанова П., Забаев И., Павлюткина Е. М.: ПСТГУ, 2018). Как бы ни был хорош батюшка и приветлива община, человеку, испытывающему понятное смущение от своего незнания, будет сложно преодолеть первоначальный барьер. Если бы община действительно поручала новокрещеного одному из постоянных прихожан, это могло бы помочь в решении проблемы слабого воцерковления после крещения.
(Материал подготовлен на основании комментариев и ответов на портале «Пастырь»)
Примечание
1 Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» (п. 32) и утвержденный в том же году документ Священного Синода (журнал № 152 от 27–28 декабря 2011 г.).
20 мая 2021 г. 14:00
Ключевые слова: богословие, воцерковление, духовенство, катехизация, крещение
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19 мая 2021 г. 16:30
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11 мая 2021 г. 13:00