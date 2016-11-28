В «духе Дарданелл». Миссия русских эмигрантов в Великобритании в ХХ веке

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Архиепископ Сурожский Елисей: Мы все принадлежим одной семье, в центре которой Христос
В этом году исполнилось 300 лет присутствия Русской Православной Церкви на Британских островах — первое богослужение состоялось в декабре 1716 года в храме Успения Богородицы при российском посольстве в Лондоне. После смерти Петра I русский приход жил небогато и на протяжении трех веков не раз менял свой адрес.
28 ноября 2016 г. 14:55
Жизнь как служение
Жизнь Патриарха нераздельно связана с жизнью Церкви. И юбилей Первосвятителя не просто личный праздник: это событие, имеющее общецерковное измерение. Семьдесят лет ― важная веха на земном пути Предстоятеля Русской Церкви и одновременно повод оглянуться назад и посмотреть, какие изменения произошли в церковном организме, понять, где находится церковный корабль и что еще предстоит сделать. ПДФ-версия.
19 ноября 2016 г. 13:15
Архиерей должен быть близок к своему духовенству и к народу
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт публикует серию материалов, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. Кардинальные изменения административно-территориального устройства Церкви ― одно из главных преобразований, прошедших по инициативе и под руководством Святейшего Патриарха Кирилла за последние годы. По состоянию на середину октября общее количество епархий за последние пять лет выросло почти вдвое ― со 159 до 296.
18 ноября 2016 г. 13:40
Жизнь по Промыслу Божиему
На надгробном камне митрополита Макария (Булгакова) в Успенском соборе Cвято-Троицкой Сергиевой лавры изображены три книги — его наиболее значительные труды: «Введение в православно-догматическое богословие», «Догматическое богословие» и «История Русской Церкви». О создателе исторического многотомника по-прежнему вспоминают как о талантливом, трудолюбивом и честном ученом. Недаром Макарьевская премия, созданная по завещанию владыки, сегодня считается главной премией в области российской истории и истории Русской Православной Церкви. Но для Церкви митрополит Макарий прежде всего остается выдающимся богословом, деятельным пастырем и великодушным христианином, для которого любовь к ближнему всегда была непреложным жизненным правилом.
7 ноября 2016 г. 17:10
В Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон новоизбранный игумен рукоположен во иеромонаха
В праздник Покрова Богородицы в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне рукоположен в иеромонаха новоизбранный игумен монастыря Евлогий (Иванов), сообщает сайт Русский Афон. Чин рукоположение во иеромонаха над новоизбранным игуменом (иеродиаконом Евлогием (Ивановым)) во время участвовало около 500 паломников из разных стран мира. Среди молящихся присутствовали представители русских келейных обителей Афона.
19 октября 2016 г. 14:30
И за парту, и в поход
Богоявленский собор в подмосковном Ногинске можно назвать настоящим учебным центром. При нем действуют воскресная школа, православные детский сад и гимназия, детская школа искусств, художественно-иконописная мастерская, молодежный центр со школой вожатского актива «Шквал» и даже парусная секция. Круглый год дети с этого прихода ездят в лагеря и паломнические поездки по стране и за рубеж. Организует и вдохновляет эту активную учебную жизнь священник Богоявленского собора протоиерей Михаил Ялов.
10 октября 2016 г. 16:33
Под святительским благословением
Митрополит Крымский и Симферопольский Лазарь служит Русской Православной Церкви более 60 лет, с тех пор как в 15 лет стал послушником Свято-Духовского скита Успенской Почаевской лавры. На нынешний свой пост он был назначен 24 года назад и стоял у самых истоков возрождения Православия на полуострове. О том, как это происходило, с какими проблемами пришлось столкнуться и какие главные задачи стоят сегодня перед епархией, митрополит Лазарь рассказал «Журнала Московской Патриархии».
25 августа 2016 г. 12:50
Игумен Даниил (Соколов)
Игумен Даниил (Соколов) 6.11.1973 - 7.08.2016 7 июля в своей келье был зверски убит наместник Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском игумен Даниил.
22 августа 2016 г. 15:20
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ЖМП № 11 ноябрь 2016 / 30 ноября 2016 г. 17:10
В «духе Дарданелл». Миссия русских эмигрантов в Великобритании в ХХ веке
Русская православная миссия на Британских островах, подпитанная послереволюционной эмигрантской волной из России, в XX веке пережила и тяжелый раскол, и воссоединение. Но само ее существование — от «миссии присутствия» до выхода с проповедью за ограду храма — стало возможным благодаря отказу от принципа национальной Церкви. Эта открытость миру, с одной стороны, привлекла в Православную Церковь британцев, а с другой — помогла избежать обвинений в прозелитизме.
Успехам православной миссии в Великобритании в ХХ веке во многом способствовало то, что для нее была подготовлена достойная почва. Двумя столетиями ранее, в октябре 1716 года, секретарь русского посольства в Лондоне Яков Синявич обратился к фиваидскому митрополиту Александрийской Церкви Арсению с просьбой прислать архимандрита Геннадия для устроения православной церкви при посольстве. Затем был арендован дом в переулке Эксчейндж-корт, в гостиной которого устроили домовый храм, освященный в честь Успения Божией Матери. Чтобы не повторять ошибки греков, храм которых был закрыт по приказу англиканского епископа сразу же после открытия в 1680 году, Яков Синявич решил всё согласовать с Англиканской Церковью. Он добился приема у епископа Лондона Джона Робинсона и начал разговор с упоминания о том, что русский царь в своем государстве не препятствует английским протестантам иметь свои храмы. В результате переговоров он получил разрешение совершать православные богослужения при условии приватности и недопущения англичан. Таким образом, первыми прихожанами посольской русской церкви стали греки, оставшиеся без собственного храма, и русские.
Не прошло и десяти лет, как англичане заинтересовались Православием и стали обращаться с просьбами о смене конфессии. Первое из известных присоединений англикан к Православной Церкви состоялось 15 августа 1724 года. В этот день Элизабет Бартон, пройдя оглашение, приняла Православие. Для нее будущий настоятель храма Варфоломей (Кассано) (племянник архимандрита Геннадия) перевел с греческого православный катехизис на английский язык. Это стало хорошим подспорьем для проповеди Православия в дальнейшем. И в 1731 году уже целая англиканская семья — Роберт Райт с женой Елизаветой и детьми — прошла чин присоединения. Новый настоятель храма иеромонах Варфоломей (Кассано), говоривший и писавший по-английски как настоящий англичанин, развивал успех, продолжая переводы духовных книг с греческого на английский язык.
Со второй половины XVIII века настоятели русского храма начинают перенимать местную моду: брить бороды, одеваться, как англиканское духовенство. Это способствовало смягчению отношений с англичанами, которое было наиболее теплым в годы настоятельства протоиерея Иакова Смирнова. Он старался помогать местным жителям, давал рекомендательные письма тем, кто хотел ехать в Россию на работу. В конце XVIII — начале XIX века отец Иаков много трудится, используя местные СМИ, чтобы предотвратить намечавшуюся войну Англии и России. В 1807 году, когда послы из Лондона были отозваны, он был назначен исполняющим обязанности российского посланника — уникальный случай в истории.
«Миссия присутствия»
XIX век ознаменовался выходом с русского православного прихода греческой паствы. В штате клира появился диакон, а с 1897 года и свой хор (до этого момента хор заменяли псаломщики). Всё это создает особую красоту богослужений и тем самым привлекает англичан.
Эмигранты сплотились вокруг русского прихода и основанного ими «Русского дома». В 1919 году решением собрания прихожан Успенской посольской церкви учрежден Лондонский Успенский приход Православной Российской Церкви. Шаг был вынужденным, потому что оставаться храмом, приписанным к посольству несуществующей страны, дальше было опрометчиво.
В первой половине ХХ века миссионерской деятельностью приход практически не занимался. Основное внимание было направлено на организацию приходской жизни и регулярные богослужения. Однако весьма продуктивной была так называемая миссия присутствия, то есть свидетельство о Евангелии не прямо, а опосредованно — через выражение православной позиции в разных областях общественной и культурной жизни. Здесь стоит пояснить, что в Англии в то время были весьма высокие имущественные требования к въезжающим, поэтому основную часть иммигрировавших из России составили представители высших классов, а также деятели науки и культуры. Они довольно быстро нашли в новой стране применение своим навыкам и знаниям, влились в английское общество и через личные контакты, общение и взаимодействие знакомили западных христиан с Православием. Даже те из них, кто на родине не отличался высоким благочестием и церковностью, на чужбине по-новому ощутили значение своей веры. Она стала той ниточкой, которая еще связывала эмиграцию с покинутой ими Россией. На общем фоне заметно выделялась сестра императора Николая II — Ксения Александровна, основавшая сестричество и много потрудившаяся в делах благотворительности и социального служения.
Cимпатия, которую испытывали англикане к русским православным эмигрантам, способствовала передаче приходу в 1921 году здания церкви Апостола Филиппа, большого храма, расположенного недалеко от вокзала Виктория (железнодорожный вокзал в Лондоне. — Прим. ред.). Но в этом же году русская паства разделилась на две юрисдикции: одни остались верны московскому Патриарху Тихону, другие примкнули к группе архиереев, образовавших РПЦЗ. Богослужения в Успенском храме (продолжавшем именоваться церковью Апостола Филиппа) стали проходить поочередно: одну субботу и воскресенье служили «евлогиане», в следующий раз — «карловчане» (см. справку). Причем настоятель последних протоиерей Владимир Тимофеев, двадцать лет перед этим служивший на этом приходе певчим, перед каждой службой заново освящал храм. Митрополит Евлогий (Георгиевский) отмечает в своих воспоминаниях: «С одного амвона и наша проповедь, и брань “карловчан” по моему адресу... Положение в церковном смысле нелепое, а в житейском — соблазнительное»1. Настоятелями, сохранившими верность митрополиту Евлогию, были протоиерей Николай Бер и протоиерей Владимир Феокритов, их очень любили прихожане и уважали англичане.
Первые шаги
В первой половине ХХ века православные миссионеры стали выходить за церковную ограду, чтобы свидетельствовать о Православии широкой аудитории. Одним из тех, чья миссия принесла наибольшие плоды, стал Николай Михайлович Зёрнов. Отправной точкой его миссии в Англии можно считать 1923 год, когда он, 25-летний студент, по приглашению Ральфа Холлингера, председателя американской Молодежной мужской христианской ассоциации (сокращенно YMCA), прибыл из Белграда в Туманный Альбион для участия в конференции Британского студенческого христианского движения. Он был приглашен как один из представителей русской эмигрантской молодежи. Николай Зёрнов сразу же продемонстрировал свою инициативность: для более тесного знакомства он предложил регулярно организовывать православно-англиканские встречи. На одном из таких мероприятий было создано Содружество святого Албания и преподобного Сергия (преподобный Сергий был выбран в связи с тем, что практически вся делегация православных представляла Сергиевский институт в Париже). Члены содружества проводили конференции, устраивали концерты и творческие вечера, писали статьи в различные журналы и сделали многое для знакомства англичан с Православием.
Сам Зёрнов переехал в Оксфорд и в первый же год своего проживания в Великобритании посетил двадцать семь англиканских богословских колледжей и восемнадцать колледжей свободных церквей, выступил на восьмидесяти различных собраниях и проповедовал в десяти церквах.
В те тринадцать лет, в течение которых секретарем был Зёрнов, Содружество святого Албания и преподобного Сергия старалось показать богатство и красоту православных традиций, глубину духовного опыта. Но в последующие годы на первое место вышло экуменическое направление: всё больше участников стали задумываться о том, какие реальные шаги необходимо предпринять для объединения разных конфессий. Это происходило на фоне ажиотажа, вызванного образованием Всемирного совета Церквей.
Миссия без преград
С первых лет своего пребывания в Англии иеромонах Антоний использовал любые доступные формы миссии: выступление на радио, встречи со студентами, общение на улицах, конференции и другие публичные мероприятия. Сложно сказать, что у него была какая-то программа или план, — скорее он просто пользовался теми возможностями, которые появлялись. По его инициативе для новоначальных активно переводились книги, в том числе богослужебная литература, с русского на английский язык. Это снятие языковой преграды привело к тому, что уже с середины 1950-х на службы в храм стало приходить всё больше англичан, валлийцев, шотландцев и ирландцев. Они допускались до пения на клиросе, даже несмотря на то, что с сильным акцентом произносили славянские слова. Хором в это время руководил брат почившего настоятеля Михаил Феокритов, передавший регентство только в 1964 году отцу Михаилу Фортунато.
За успешное служение иеромонаха Антония сначала возводят в сан игумена (7 января 1954 года), затем в сан архимандрита (9 мая 1956 года), а уже в следующем году состоялась его епископская хиротония (30 ноября 1957 года) во епископа Сергиевского, викария Западно-Европейского Экзархата.
Благодаря трудам епископа Антония появились предпосылки для создания на базе миссионерского прихода миссионерски ориентированной епархии. 10 октября 1962 года была образована Сурожская епархия, а владыка Антоний стал архиепископом. В результате переговоров с главой Англиканской Церкви архиепископом Кентерберийским Михаилом Рамсеем решено было отказаться от титула Лондонский и Великобританский, а вместо этого заимствовать название несуществующей ныне епархии с южного побережья Крыма (в Крыму в начале VIII века существовала Cугдейская, или Сурожская епархия. — Прим. ред.).
Монастырь для всех православных
Активным помощником митрополита Антония мог бы стать приехавший с Афона схиархимандрит Софроний (Сахаров), ученик преподобного Силуана Афонского. Однако владыка Антоний не был уверен в том, что в Англии православные монастыри смогут сыграть столь же значимую, как и в России, роль в распространении Православия.
В одном из интервью митрополит Диоклийский Каллист (Уэр) отмечает: «Митрополит Антоний был в монашеском постриге, но он никогда не жил в монастыре. Мне не доводилось слышать от него критику монастырского общежития, но я не думаю, что он особенно симпатизировал ему и не слишком беспокоился о развитии монастырей, находящихся в Сурожской епархии. Когда отец Софроний хотел переехать из Франции в Англию, владыка сказал ему: “Мы не нуждаемся в вас в Англии” — и после добавил: “Не ожидайте финансовой поддержки со стороны наших приходов”. Думаю, что отец Софроний мог быть обижен этим»2. Митрополит Евлогий (Георгиевский) также считал, что монашество в чистом виде в эмиграции не удалось, и причинами этого указывал экзальтированность потенциальных кандидатов и нежелание сознательного подвига. Монастырь, основанный отцом Софронием, призван был доказать, что монашество Западу нужно и полезно, если оно укоренено в православной аскетической традиции.
В 1959 году он основал Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь в Эссексе. Двери монастыря были открыты для всех. Отец Софроний говорил: «Я основывал монастырь не английский, не греческий, не русский, не румынский, а православный»3. Ввиду того что многие насельники говорили на разных языках, а перевод всех миней, Октоиха, триодей на различные языки занял бы уйму лет, основным богослужебным деланием стала молитва Иисусова, читаемая по очереди на греческом языке. Божественную Литургию отец Софроний служил регулярно сам (во вторник по-гречески, в четверг по-славянски, в субботу по-английски, а в воскресном богослужении эти три языка комбинировались). Языковая доступность и человеческая открытость привели к тому, что на службы стало ездить много людей из разных уголков Великобритании. Отец Софроний написал несколько книг, самая известная из которых — «Старец Силуан». В настоящее время она издана на 22 языках, а в России выдержала уже около 30 переизданий. Монастырь и сейчас выпускает письма, беседы, проповеди схиархимандрита Софрония, способствуя более близкому знакомству западных христиан с восточным богословием и аскетической традицией.
Методом проб и ошибок
Миссионерская работа в Сурожской епархии в это время представляла собой не только мероприятия с участием митрополита Антония или издание его книг, но и включала в себя множество других направлений, в каждом из которых трудились священники и миряне. Тюремное служение было поручено протоиерею Максиму Никольскому, выступление на радио — протоиерею Сергию Гаккелю, социальное и антиабортное направление — Ирине Яновне фон Шлиппе.
Архиепископ Марк (Арндт) вспоминает: «Миссионерство он всегда считал своей первой задачей в Англии, он хорошо понимал, что русская эмиграция будет постепенно вымирать и что после этого можно будет опираться только на английскую часть прихода»4.
Однако до конца сплотить разноязычный приход митрополиту Антонию так не удалось, что привело к кризису в епархии, когда после кончины митрополита его приемником стал епископ Василий (Осборн), впоследствии перешедший в Константинопольский Патриархат, а затем снявший с себя сан и монашество. Но Сурожская епархия смогла пройти через все испытания, и в настоящее время появляются новые приходы и привлекаются новые члены православных общин.
Опыт миссии в Англии имеет большое значение в свете современных межконфессиональных отношений и того свидетельства, которое Русская Православная Церковь несет в западных странах. На примере успехов и неудач митрополита Антония Сурожского и других миссионеров Великобритании вполне отчетливо видно, что свидетельство о Православии не приводит к конфликтам и обвинениям в прозелитизме. Напротив, оно помогает преодолеть взаимную отчужденность, то, что схиархимандрит Софроний называл «духом Дарданелл» (по имени пролива, разделяющего Европу и Азию), и способствует лучшему пониманию Православия западными христианами.
30 ноября 2016 г. 17:10
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