Протоиерей Алексий Злобин

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жизнь Церкви
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29 сентября 2021 г. 15:30
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Юбилейный год благоверного князя Александра Невского - прекрасный повод для воспоминания и осмысления культурного наследия, связанного с именем этого связанного. XIX век можно было бы назвать золотым веком русского церковного зодчества; он ознаменовался и целым созвездием храмов, центральные престолы которых освящались во имя святого благоверного князя. PDF-версия.  
10 сентября 2021 г. 18:00
Пастырское воспитание души
«В воскресенье, 11 ноября 1800 года, в Петропавловском соборе начался благовест к Литургии. После Литургии отправлен был молебен в начале учения отроком, и по окончании оного при колокольном звоне был крестный ход в дом, предназначенный для помещения семинарии. В доме сем Его Преосвященством совершено было водоосвящение и сам владыка Иоанн окропил все комнаты освященной водой. По окончании церемонии префект семинарии Василий Максимович Квашнин говорил длинную речь на русском языке. Затем следовали между избранными учениками латинские стихи и короткие речи на русском, латинском и греческом языке. Торжество окончилось пением концерта». Так описано в рукописи, принадлежащей Евпраксии Гавриловне Сведомской, открытие Пермской духовной семинарии — старейшего учебного заведения на Урале. PDF-версия.  
9 сентября 2021 г. 15:00
Ковчег для Заступницы усердной
Это событие вышло за рамки церковного торжества, став заметной вехой в жизни и Татарстана, и всей России. Ему сопутствовала Международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Само же торжественное богослужение посетили как представители государственной власти Российской Федерации — спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, — так и исламское духовенство во главе с председателем Центрального духовного управления мусульман России верховным муфтием шейх-уль-исламом Талгатом Таджуддином. Это не случайно: Казанская икона Божией Матери прочно вошла в историю Отечества, освятив своим сиянием века бытования всех народов России, а место ее чудесного явления свято для каждого соотечественника. PDF-версия.
6 сентября 2021 г. 13:45
Православие как судьба
Традиция получения образования в российских духовных школах иностранными студентами имеет давние корни. В XIX веке Россия оказалась не только оплотом Православия в мире, но и центром церковного образования. Начиная с 1850-х годов в российских духовных академиях и семинариях получали образование греки, болгары, сербы, черногорцы, а также сирийцы. Одни из них после учебы возвращались на родину, другие оставались в России. Среди иностранцев-выпускников были будущие архиереи, богословы, церковные деятели. Сегодня среди иностранцев по-прежнему популярна идея получения богословского образования в России. Какое применение они планируют найти знаниям, полученным в российской духовной школе, легко ли дается изучение предметов, о чем они мечтают и планируют ли служить на родине, отправился выяснять корреспондент «Журнала Московской Патриархии» в Санкт-Петербургскую духовную академию. PDF-версия.  
31 августа 2021 г. 14:30
Аналитика
Протоиерей Алексий Злобин с матушкой Любовью Ильиничной. Фото священника Игоря Палкина
ЖМП № 12 декабрь 2021 /  15 декабря 2021 г. 13:30
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Протоиерей Алексий Злобин

У каждого священника свой путь. За 66 лет в священном сане у тверского протоиерея Алексия Злобина этот путь был, с одной стороны, простым — он сменил всего два храма за все время своего служения, а с другой стороны, уникальным — именно ему, священнику и депутату, выпало служить Литургию в осажденном Белом доме в августе 1993-го. PDF-версия.

Мы беседуем с легендарным священником Тверской епархии в старинном храме на Городне. Он смотрит на Волгу и вспоминает свою долгую и удивительную жизнь. Этот храм он восстанавливал многие десятилетия, начал еще в советское время, привлекал для помощи московских депутатов и политиков, но только после полного восстановления согласился принять здесь президента Путина. 

Чтобы понять, что значит совмещать крест священника и мандат депутата в 1990-е годы, нужно послужить в российской глубинке в непростые хрущевские времена, ощущая постоянную угрозу сесть в тюрьму и подвергаясь за свое служение унижениям. Нужно по вечерам ходить по домам и совершать тайные молебны, освящать поля и говорить с людьми так, чтобы никто от этих бесед потом не пострадал. Нужно заслужить уважение своих прихожан и местных жителей, которые когда-то пришли к отцу Алексию и предложили ему избраться от них в народные депутаты. «Если не вы, батюшка, то кто? Больше никого здесь нет», — сказали ему в далекие 1980-е годы местные колхозники, и он согласился. Пошел во власть не потому, что был за одну или другую партию, а просто потому, что, как он сам говорит, был за страну. 

— Люди часто звали его помолиться. Он сначала ходил по деревням только вечерами, ночами... Или вот если маленькая деревенька, можно было в обед к кому пойти. Он еле-еле живой приходил домой поздно вечером. Поэтому решил купить себе хоть какой-то транспорт. Ходить пешком было очень трудно. И около года ездил на велосипеде. Потом купил мотоцикл с коляской, — вспоминает его супруга Любовь Ильинична, которую отец Алексий воцерковил, когда она училась в светском вузе. 

Воцерковлению людей он посвятил затем многие годы своей жизни, основав кафедру теологии в Тверском университете, а потом и православную гимназию. Сюда, в Городню, во множестве приезжали известные государственные деятели, помогавшие восстанавливать этот храм на высоком берегу Волги. Здесь бывали и маститые политики, и диссиденты, и просто люди полярных позиций, с которыми в разные годы своего служения пересекался отец Алексий. «Те, кто нас тогда ненавидел, сейчас наши друзья», — говорит он. Что значит «ненавидят», он понял, когда приехал в Москву и получил в Белом доме просторный кабинет депутата молодого российского парламента. Здесь началась не самая длинная, но, пожалуй, самая яркая страница его пастырского служения. Быть священником и депутатом, совмещать служение в храме и работу в Москве — дело не для каждого пастыря. Многих священников как раньше, так и сейчас излишнее вовлечение в политическую повестку затягивало с концами. Почему в те лихие годы отца Алексия туда не затянуло и он не перестал быть священником — вопрос, на который он сам не дает ответа. Ответом стали его дела в те самые страшные дни октября 1993 года. Он не лез на танки, не создавал комитетов за или против. Он выбрал другое — получил антиминс от Пат­риарха Алексия и 4 октября совершил Божественную литургию в российском парламенте в то время, когда противостояние по-человечески не предполагало никаких вариантов единения и примирения, продолжив прежде всего быть священником. Во время Литургии перестрелка прекратилась, это были три часа тишины. В этот день отец Алексий исповедовал, причащал, читал акафист святителю Николаю, Мир Ликийских чудотворцу, а потом прямо там же крестил несколько десятков человек, ведь никто не знал, сколько им осталось жить. Вышел он из этого уже не белого дома только вместе со всеми, кто смог тогда идти. Теперь он продолжает свое служение здесь, на Городне, где храм XV века по-прежнему собирает самых разных людей.

Отец Алексий рассказывает, как учился вместе с прис­нопамятным митрополитом Филаретом (Вахромеевым) и дружил с протоиереем Александром Менем.

Его матушка не стесняется в нашей беседе дополнять его слова, она называет его ласково дедом и в третьем лице, а он в ответ только молча улыбается. А как же еще, если у тебя шесть детей, двенадцать внуков и одинна­дцать правнуков. Впрочем, ждут отца Алексия и другие важные дела: его мечта — достроить храм в память о всех жертвах того страшного противостояния в октяб­ре 1993 года.

15 декабря 2021 г. 13:30
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